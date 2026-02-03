Η μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης που κάνει ένα βήμα παραπέρα – η περιορισμένης έκδοσης μαύρη SE 4 Go!Further, κατασκευασμένη από 25% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ με αποκλειστικά εξαρτήματα, προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλό επίπεδο άνεσης. Η SE 4 με τον ελκυστικό σχεδιασμό της εξασφαλίζει βαθύ, υγιεινό καθαρισμό σε πολλές υφασμάτινες επιφάνειες. Η δοκιμασμένη και ελεγμένη τεχνολογία ψεκασμού-αναρρόφησης της Kärcher προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού: καθαρό νερό της βρύσης και το Kärcher Carpet Cleaner RM 519 ψεκάζονται βαθιά στις ίνες των υφασμάτων υπό πίεση και στη συνέχεια αναρροφώνται μαζί με τους ρύπους που έχουν μαλακώσει – ιδανικό για οικογένειες, άτομα με αλλεργίες και νοικοκυριά με κατοικίδια. Η συσκευή είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1, που λειτουργεί επίσης ως πλήρως εξοπλισμένη σκούπα για ξηρό και υγρό καθάρισμα. Ο μεγάλος ημιδιαφανής κάδος νερού 4 λίτρων είναι ανθεκτικός στις κρούσεις και μπορεί να αφαιρεθεί, καθιστώντας εύκολο το γέμισμα και το άδειασμα. Η λαβή μεταφοράς 3 σε 1 έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη μεταφορά, το άνοιγμα, το κλείσιμο και την εκκένωση του δοχείου. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν τακτοποιημένα στη συσκευή. Η συσκευή καθαρίζεται εύκολα μετά τη χρήση, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.