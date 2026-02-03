Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 4 Go!Further
Η SE 4 Go!Further είναι μια μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης σε μαύρο χρώμα, περιορισμένης έκδοσης, με 25% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και αποκλειστικά εξαρτήματα, όπως το ακροφύσιο υφασμάτινων επιφανειών για τρίχες κατοικίδιων ζώων.
Η μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης που κάνει ένα βήμα παραπέρα – η περιορισμένης έκδοσης μαύρη SE 4 Go!Further, κατασκευασμένη από 25% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ με αποκλειστικά εξαρτήματα, προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλό επίπεδο άνεσης. Η SE 4 με τον ελκυστικό σχεδιασμό της εξασφαλίζει βαθύ, υγιεινό καθαρισμό σε πολλές υφασμάτινες επιφάνειες. Η δοκιμασμένη και ελεγμένη τεχνολογία ψεκασμού-αναρρόφησης της Kärcher προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού: καθαρό νερό της βρύσης και το Kärcher Carpet Cleaner RM 519 ψεκάζονται βαθιά στις ίνες των υφασμάτων υπό πίεση και στη συνέχεια αναρροφώνται μαζί με τους ρύπους που έχουν μαλακώσει – ιδανικό για οικογένειες, άτομα με αλλεργίες και νοικοκυριά με κατοικίδια. Η συσκευή είναι ένα πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1, που λειτουργεί επίσης ως πλήρως εξοπλισμένη σκούπα για ξηρό και υγρό καθάρισμα. Ο μεγάλος ημιδιαφανής κάδος νερού 4 λίτρων είναι ανθεκτικός στις κρούσεις και μπορεί να αφαιρεθεί, καθιστώντας εύκολο το γέμισμα και το άδειασμα. Η λαβή μεταφοράς 3 σε 1 έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη μεταφορά, το άνοιγμα, το κλείσιμο και την εκκένωση του δοχείου. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν τακτοποιημένα στη συσκευή. Η συσκευή καθαρίζεται εύκολα μετά τη χρήση, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμούΚαθαρισμός βαθιά μέσα στις ίνες των υφασμάτινων επιφανειών. Αβίαστος και γρήγορος καθαρισμός με την αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης. Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα των υφασμάτινων επιφανειών.
Αφαιρούμενη δεξαμενή καθαρού νερούΗ δεξαμενή καθαρού νερού γεμίζει και αδειάζει εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει το μηχάνημα. Ανθεκτικό σε χτυπήματα και ημιδιαφανές δοχείο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Το δοχείο καθαρού νερού μπαίνει στη συσκευή με ευκολία.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότηταςΣχεδιασμός με 25% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾. Μπουκάλι καθαριστικού κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό²⁾ Συσκευασία κατασκευασμένη από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο χαρτί.
Εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας 2 σε 1
- Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού για μεγαλύτερη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
- Μακρύς, εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για πρόσθετη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
- Λαβή με λειτουργία κλειδώματος για συνεχή ψεκασμό κατά τον καθαρισμό μεγάλων υφασμάτινων επιφανειών.
Πολυλειτουργικό προϊόν 3 σε 1
- Ευέλικτη εφαρμογή είτε για αναρρόφηση με ψεκασμό σε υφασμάτινες επιφάνειες είτε για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χαλιών και σκληρών δαπέδων με τα κατάλληλα εξαρτήματα.
Βολική λαβή μεταφοράς 3 σε 1
- Σχεδιασμένο για άνεση κατά τη μεταφορά και κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο ή το άδειασμα του δοχείου.
Εργονομικά εξαρτήματα για αναρρόφηση με ψεκασμό, υγρή και ξηρή αναρρόφηση
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των εξαρτημάτων με ένα μόνο κλικ.
- Πρόσθετη ευκολία του εργονομικού ακροφυσίου εξαγωγής ψεκασμού δαπέδου για μεγάλες επιφάνειες με μοκέτα.
- Ευέλικτη εφαρμογή με μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για υγρή και ξηρή αναρρόφηση, όπως το ακροφύσιο δαπέδου Clips για χρήση σε σκληρά δάπεδα και χαλιά, και επίσης συμβατό με μια μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων για σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
Πρακτικές επιλογές αποθήκευσης για τα εξαρτήματα
- Τα εξαρτήματα και ο εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού αναρρόφησης μπορούν να αποθηκευτούν με τάξη στο περίβλημα της συσκευής και στο μικρό ράφι αποθήκευσης. Έτσι, τα πάντα παραμένουν τακτοποιημένα και εξασφαλίζεται ότι είναι πάντα στη διάθεσή σας, όπου και αν χρειάζεται.
- Πρακτικό ράφι στη συσκευή για τη διατήρηση σφουγγαριών, πανιών και άλλων μικρών αντικειμένων σε εύκολη πρόσβαση κατά τον καθαρισμό.
- Πρακτικός γάντζος καλωδίου για εύκολη αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας.
Στιβαρό περίβλημα συσκευής και ανθεκτικό στη σύγκρουση δοχείο καθαρού νερού
- Κατασκευασμένο για να αντέξει.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|227
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|4
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|4
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|6
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|430 x 385 x 535
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. / ²⁾ Μπουκάλι καθαριστικού χωρίς καπάκι και ετικέτα
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Σωλήνες ψεκασμού - αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α), 0.5 m, Πλαστικό
- Ακροφύσιο δαπέδου με εξάρτημα για σκληρές επιφάνειες: 227 mm
- Ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας: 88 mm
- Ακροφύσιο πλύσης σχισμών
- Ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης: Κλιπς για χρήση σε σκληρά δάπεδα και χαλιά
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Ακροφύσιο για τρίχες κατοικίδιων ζώων
- Φίλτρο αφρού
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 1 l
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α)
- 2 σε 1 comfort system: ενσωματωμένος σωλήνας ψεκασμού - αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Άνετη χειρολαβή 3 σε 1
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Οικιακά υφάσματα, π.χ. κουρτίνες ή καλύμματα μαξιλαριών
- Στρώματα