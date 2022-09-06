Πότε πρέπει να καθαρίζεις τα έπιπλα κήπου;

Τα έπιπλα κήπου πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο - ιδανικά στην αρχή της περιόδου χρήσης του κήπου την άνοιξη και μία ακόμα φορά το φθινόπωρο, όταν είναι ώρα να προετοιμάσεις τον κήπο για τον χειμώνα. Επίσης, ο καθαρισμός των επίπλων του κήπου θα πρέπει πάντα να γίνεται σε ξηρές καιρικές συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε τα έπιπλα να στεγνώσουν εντελώς και τυχόν έλαια ή βερνίκια που μπορεί να χρησιμοποιήσεις (για τον εμποτισμό των ξύλινων επίπλων) να απορροφηθούν και να δράσουν.

Εάν το επιθυμείς, μπορείς να καθαρίζεις τα έπιπλα του κήπου ακόμα πιο συχνά. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το υλικό των επίπλων, πόσο εκτεθειμένα είναι στις καιρικές συνθήκες και πόσο σημαντικό είναι για εσένα οι πάγκοι, οι καρέκλες, τα τραπέζια και τα υπόλοιπα έπιπλα να είναι ευπαρουσίαστα. Εάν τα έπιπλα παραμένουν σε εξωτερικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκθεσή τους σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να λερώνονται πιο γρήγορα και επομένως χρειάζονται πιο συχνό καθαρισμό. Κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, είναι καλή ιδέα να φυλάσσεις τα έπιπλα του κήπου σας σε ένα στεγνό μέρος, για παράδειγμα σε μια αποθήκη ή ένα κελάρι.