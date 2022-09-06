ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ
Μια βεράντα ή ένα αίθριο δεν έχουν οικεία ατμόσφαιρα χωρίς κάτι να τα διακοσμεί: Τα έπιπλα κήπου! Για να διατηρήσεις τις καρέκλες και τα τραπέζια σαν καινούρια, θα πρέπει να τα καθαρίζεις τακτικά. Ωστόσο, θα δεις ότι ο καθαρισμός των επίπλων του κήπου μοιάζει με τα σχέδια της Πρωτοχρονιάς. Στην αρχή σε παρακινεί πραγματικά, αλλά στη συνέχεια ο ενθουσιασμός σου αρχίζει να υποχωρεί. Ωστόσο, αν θέλεις να απολαύσεις τα έπιπλα του κήπου σου για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, θα πρέπει να τα καθαρίζεις και να τα συντηρείς τακτικά.
Τι πρέπει να λαμβάνεις υπόψη κατά τον καθαρισμό των επίπλων του κήπου;
Πριν μιλήσουμε για τα εργαλεία και τα προϊόντα συντήρησης που είναι απαραίτητα για τον καθαρισμό των επίπλων του κήπου και για τις μεθόδους φροντίδας των διαφορετικών υλικών, ας δούμε πρώτα μερικές βασικές πληροφορίες.
Ο καθαρισμός των επίπλων του κήπου δεν αποσκοπεί μόνο στο φρεσκάρισμα της όψης τους αλλά και στην αποτροπή της εναπόθεσης σε αυτά επίμονων ρύπων, όπως βρύα ή μυκητιακές λειχήνες, τα οποία επιτίθενται στο υλικό και καταστρέφουν την ανθεκτικότητά του. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να διαβάζεις τις οδηγίες φροντίδας των επίπλων κήπου, ώστε να είσαι ενημερωμένος και σε θέση να αξιοποιείς στο έπακρο τα έπιπλά σου.
Τα παρακάτω προϊόντα είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό των επίπλων του κήπου:
- Μια βούρτσα ή/και ένα σφουγγάρι πλύσης μαζί με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό
- Βούρτσα χειρός, σκούπα και κουβάς
- Ένας εύκαμπτος σωλήνας με ακροφύσιο ή κάνη ψεκασμού
- Ένα πλυστικό μηχάνημα, για παράδειγμα μαζί με εξαρτήματα βούρτσας και προϊόντα καθαρισμού
- Ένα πλυστικό μηχάνημα χαμηλής ή μέτριας πίεσης (μπαταριοκίνητο για να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς)
- Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία
Πότε πρέπει να καθαρίζεις τα έπιπλα κήπου;
Τα έπιπλα κήπου πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο - ιδανικά στην αρχή της περιόδου χρήσης του κήπου την άνοιξη και μία ακόμα φορά το φθινόπωρο, όταν είναι ώρα να προετοιμάσεις τον κήπο για τον χειμώνα. Επίσης, ο καθαρισμός των επίπλων του κήπου θα πρέπει πάντα να γίνεται σε ξηρές καιρικές συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε τα έπιπλα να στεγνώσουν εντελώς και τυχόν έλαια ή βερνίκια που μπορεί να χρησιμοποιήσεις (για τον εμποτισμό των ξύλινων επίπλων) να απορροφηθούν και να δράσουν.
Εάν το επιθυμείς, μπορείς να καθαρίζεις τα έπιπλα του κήπου ακόμα πιο συχνά. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το υλικό των επίπλων, πόσο εκτεθειμένα είναι στις καιρικές συνθήκες και πόσο σημαντικό είναι για εσένα οι πάγκοι, οι καρέκλες, τα τραπέζια και τα υπόλοιπα έπιπλα να είναι ευπαρουσίαστα. Εάν τα έπιπλα παραμένουν σε εξωτερικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκθεσή τους σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να λερώνονται πιο γρήγορα και επομένως χρειάζονται πιο συχνό καθαρισμό. Κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, είναι καλή ιδέα να φυλάσσεις τα έπιπλα του κήπου σας σε ένα στεγνό μέρος, για παράδειγμα σε μια αποθήκη ή ένα κελάρι.
Καθαρισμός των επίπλων του κήπου: Συμβουλές για το ξύλο, το πλαστικό και άλλα υλικά
Όσον αφορά στη φροντίδα των επίπλων του κήπου, υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα. Ανάλογα με το υλικό, συνιστάται η χρήση διαφορετικών χημικών προϊόντων καθαρισμού:
Πλαστικό
Όταν παραμένουν σε εξωτερικό χώρο, τα πλαστικά έπιπλα αποκτούν ένα κίτρινο και γκρι χρώμα με την πάροδο του χρόνου. Το κιτρίνισμα και το ξεθώριασμα μπορούν να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας ένα ειδικό προϊόν καθαρισμού για πλαστικές επιφάνειες. Αντίθετα με τα συμβατικά απορρυπαντικά γενικής χρήσης, αυτό το είδος προϊόντος καθαρισμού περιέχει ενεργούς παράγοντες απομάκρυνσης των ρύπων, οι οποίοι καθαρίζουν αποτελεσματικά τα πλαστικά έπιπλα του κήπου.
Ξύλο
Αντίθετα με τα ανθεκτικά είδη ξύλου, όπως είναι το τικ, ο ευκάλυπτος ή η ακακία, τα οποία είναι φυσικά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες χάρη στα σημαντικά έλαια που περιέχουν, τα λακαρισμένα έπιπλα κήπου που έχουν κατασκευαστεί από μαλακά ξύλα (π.χ. η οξιά ή το έλατο) συνήθως χρειάζονται πιο σχολαστική φροντίδα. Θα πρέπει πάντα να δουλεύεις ακολουθώντας την κατεύθυνση των κόκκων, αποφεύγοντας τη χρήση επιθετικών προϊόντων καθαρισμού ή συρμάτινων βουρτσών. Ανεξάρτητα από το αν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις μείγμα σαπουνιού που έχετε παρασκευάσει μόνος σου ή να προμηθευτείς ένα καθαριστικό για ξύλινες επιφάνειες από εξειδικευμένο κατάστημα, τα διαλυμένα υπολείμματα θα πρέπει να ξεπλυθούν σχολαστικά και έπειτα τα έπιπλα να γυαλιστούν με ένα στεγνό πανί και να περαστούν με λάδι.
Ρατάν
Ο καθαρισμός του πλεκτού, ανομοιόμορφου φυσικού υλικού με το χέρι χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι ύφασμα ή ένα πανί δεν είναι τόσο εύκολος. Επίσης, ενδέχεται να σχηματιστούν θραύσματα όταν εμφανίζονται ρωγμές. Επιπλέον, είναι πιθανό να συσσωρευτούν ρύποι στα κενά του πλεκτού υλικού. Το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να καθαριστεί εύκολα και αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα χαμηλής, μέτριας ή υψηλής πίεσης. Εάν επιλέξεις το τελευταίο, φρόντισε να χρησιμοποιήσεις ρύθμιση χαμηλής πίεσης και κρατήσεις απόσταση από τα έπιπλα για να αποφύγεις την πρόκληση οποιασδήποτε φθοράς στο ευαίσθητο υλικό. Να φοράς κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, όπως χοντρά γάντια και γυαλιά ασφαλείας. Επειδή το ρατάν δεν παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, είναι εύθραυστο και έχει την τάση να εμφανίζει ρωγμές, συνιστάται η τοποθέτηση επίπλων που είναι κατασκευασμένα από το συγκεκριμένο υλικό στην αποθήκη κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών και χειμερινών μηνών.
Συμβουλή
Προκειμένου τα έπιπλα από ρατάν να παραμείνουν εύκαμπτα, πέρασε τις επιφάνειες με μικρή ποσότητα νερού ανά διαστήματα. Ωστόσο θα πρέπει να είσαι προσεκτικός, καθώς το υπερβολικό νερό μπορεί να κάνει το ρατάν εύθραυστο. Επομένως, μετά από έναν σχολαστικό καθαρισμό, τα έπιπλα θα πρέπει πάντα να στεγνώνουν.
Μέταλλο
Τα έπιπλα κήπου από μέταλλο πρέπει να διατηρούν τη λαμπερή τους όψη. Ο καθαρισμός τους είναι αρκετά απλός εξαιτίας της ανθεκτικότητας που χαρακτηρίζει το υλικό. Ο ταχύτερος τρόπος να καθαρίσεις τις μεταλλικές καρέκλες και τους πάγκους είναι χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Οι ρύποι απομακρύνονται αποτελεσματικά με τη βοήθεια μιας βούρτσας πλύσης, η οποία συνδέεται στο πλυστικό μηχάνημα. Για τον καθαρισμό των μεταλλικών επίπλων μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις ένα συμβατικό σφουγγάρι. Εάν παρατηρήσεις τον σχηματισμό αντιαισθητικών λεκέδων σκουριάς στην επιφάνεια των επίπλων, ο μόνος τρόπος να τους αφαιρέσεις είναι χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Υλικό
Εάν επιθυμείς τα έπιπλα του κήπου σου είναι εντελώς καθαρά, θα πρέπει επίσης να πλύνεις τα μαξιλάρια των καθισμάτων, την επένδυση και τις ταπετσαρίες. Μπορείς να απομακρύνεις γρήγορα και εύκολα τη γύρη ή τα φύλλα χρησιμοποιώντας μια βούρτσα χειρός. Τι γίνεται όμως αν χυθεί κάτι κατά τη διάρκεια ενός μπάρμπεκιου; Τέτοιου είδους λεκέδες από λίπος αφαιρούνται πιο αποτελεσματικά στο πλυντήριο. Τα περισσότερα καλύμματα διαθέτουν πλαϊνό φερμουάρ, ως εκ τούτου μπορούν να αφαιρεθούν. Εάν το κάλυμμα δεν είναι αφαιρούμενο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις βούρτσες, σφουγγάρια ή πανιά. Απλώς πρόσθεσε μικρή ποσότητα υγρού πιάτων ή καθαριστικού σε λίγο χλιαρό νερό και τρίψε καλά τον λεκέ με κυκλικές κινήσεις, χωρίς όμως να εφαρμόζεις υπερβολική δύναμη. Για ιδιαίτερα επίμονους λεκέδες, η χρήση ενός καθαριστικού γενικής χρήσης για αφαίρεση λεκέδων μπορεί να βοηθήσει. Εναλλακτικά, μπορείς να καθαρίσεις την ταπετσαρία με πιο υγιεινό τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα καθαρισμού χαλιών. Αντί να αποδέχεσαι απλά τη φθορά των μαξιλαριών, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τα αφαιρείς και να τα φυλάσσεις.
Αφαίρεση στερεών ρύπων, λεκέδων και γκρίζων κηλίδων
Πριν από τη διαδικασία καθαρισμού, όλα τα έπιπλα του κήπου πρέπει να απομακρύνονται από τη βεράντα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η επικάθιση υπολειμμάτων ρύπων στα έπιπλα αμέσως μετά τον καθαρισμό τους. Αυτό μπορεί να συμβεί αν χρησιμοποιείς ένα πλυστικό μηχάνημα.
Πριν από τον καθαρισμό των επίπλων του κήπου με νερό, απομάκρυνε τη σκόνη και τους μη στερεοποιημένους ρύπους χρησιμοποιώντας μια βούρτσα χειρός. Εάν στη συνέχεια αποφασίσει; να καθαρίσεις τα έπιπλα του κήπου χωρίς να χρησιμοποιήσεις το πλυστικό μηχάνημα, μπορείς να καθαρίσεις ταυτόχρονα το τραπέζι, τις καρέκλες και τους πάγκους ψεκάζοντάς τα με το λάστιχο. Τα ειδικά εξαρτήματα, όπως ένα πιστόλι ψεκασμού με περιστρεφόμενη δέσμη ή μια συμβατική κάνη ψεκασμού, μπορούν να ενισχύσουν και να συγκεντρώσουν τη δέσμη νερού. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αφαίρεση της γύρης, των λεκέδων, των περιττωμάτων πουλιών και των υπολειμμάτων εντόμων.
Τώρα πάρε ένα σφουγγάρι ή μια βούρτσα πλύσης και τρίψε σχολαστικά τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ήπιο σαπούνι αραιωμένο σε χλιαρό νερό ειδικά χημικά προϊόντα καθαρισμού. Έπειτα ξέπλυνε τους αποκολλημένους ρύπους και γυάλισε τις επιφάνειες στεγνώνοντάς τις με ένα πανί ή άφησέ τις να στεγνώσουν στον ήλιο. Εάν τα έπιπλά σου είναι ξύλινα, ενδέχεται να παρατηρήσεις έναν ήπιο γκρίζο αποχρωματισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, εφάρμοσε στις επηρεαζόμενες περιοχές ένα προϊόν ειδικό για το γκριζάρισμα και άφησέ το να δράσει για μερικές ώρες. Έπειτα ξέπλυνε με καθαρό νερό.
Καθαρισμός των επίπλων του κήπου με ένα πλυστικό μηχάνημα
Για να εξοικονομήσεις χρόνο και κόπο όταν καθαρίζεις τα έπιπλα του κήπου, μπορείς να καθαρίσεις και να φροντίσεις το τραπέζι, τις καρέκλες και τους πάγκους χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα. Για εξαιρετικά επίμονους ρύπους, υπάρχουν πολλά κατάλληλα εξαρτήματα τα οποία μπορείς να συνδέσεις με τη συσκευή, όπως για παράδειγμα μια βούρτσα πλύσης. Παρά την κοινή πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη μέθοδος συνεπάγεται τη σπατάλη νερού, στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Αφού ολοκληρώσεις τον γρήγορο καθαρισμό μιας επιφάνειας, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πλυστικό μηχάνημα για να στοχεύσεις συγκεκριμένα σημεία που επηρεάζονται από εξαιρετικά επίμονους ρύπους - αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να καθαρίσεις τα έπιπλα του κήπου αποφεύγοντας τη σπατάλη νερού.
Ωστόσο προσοχή! Ορισμένα υλικά δεν έχουν την ανθεκτικότητα που απαιτείται ώστε να μπορούν να καθαριστούν με την εφαρμογή υψηλής πίεσης και χημικά προϊόντα καθαρισμού. Το ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό ιδιαίτερα ευαίσθητο στην υγρασία και τα χημικά προϊόντα καθαρισμού, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο κατασκευής του. Τα έπιπλα κήπου που είναι κατασκευασμένα από σκληρό ξύλο, όπως είναι η ακακία, η δρυς, το τικ ή το μπαμπού, καθαρίζονται εύκολα με ένα πλυστικό μηχάνημα. Οι ιδιοκτήτες κήπων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα ξύλινα έπιπλα από έλατο ή οξιά, επειδή η εφαρμογή υπερβολικής πίεσης ή η χρήση συσκευών ενδέχεται να προκαλέσει γρήγορα φθορές στις επιφάνειές τους.
Πώς να καθαρίσεις τα έπιπλα του κήπου με ένα πλυστικό μηχάνημα και κατάλληλο καθαριστικό:
1. Ξεκίνα αφαιρώντας τυχόν στερεούς ρύπους από τα έπιπλα του κήπου. Γι’ αυτόν τον σκοπό μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις ρυθμίσεις της συσκευής «SOFT» ή «HARD», προκειμένου να αυξήσεις ή να μειώσεις την πίεση. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις επίσης ένα συμβατικό εξάρτημα ψεκασμού και το λάστιχο του κήπου.
2. Τοποθέτησε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης του πλυστικού μηχανήματος στο μπουκάλι ή ρίξε το καθαριστικό στο δοχείο και ρύθμισε τον σωλήνα ψεκασμού στο «MIX». Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεις ότι το διάλυμα του καθαριστικού θα αναμειχθεί στη δέσμη νερού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
3. Ψέκασε το χημικό προϊόν καθαρισμού στα έπιπλα του κήπου εφαρμόζοντας χαμηλή πίεση, άφησέ το να δράσει για περίπου 30 δευτερόλεπτα και έπειτα ξέπλυνε τους αποκολλημένους ρύπους σχολαστικά, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση υψηλής πίεσης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά, ειδικά σε περίπτωση που οι ρύποι είναι ιδιαίτερα επίμονοι. Στη συνέχεια, άφησε τα έπιπλα του κήπου να στεγνώσουν καλά.
Οι τελικές πινελιές στη φροντίδα των επίπλων του κήπου: Ποιο καθαριστικό πρέπει να επιλέξω;
Ο καθαρισμός των λερωμένων επίπλων κήπου και η αφαίρεση των γκρίζων κηλίδων διευκολύνονται όταν χρησιμοποιούνται ειδικά προϊόντα συντήρησης και καθαρισμού. Το προϊόν που θα επιλέξεις εξαρτάται από το υλικό που θέλεις να υποβάλεις σε επεξεργασία. Μπορείς να επιλέξεις είτε ένα καθαριστικό γενικής χρήσης είτε ένα ειδικό συμπυκνωμένο προϊόν. Για παράδειγμα, μετά τον καθαρισμό, μπορείς να εφαρμόσεις ένα ειδικό λάδι συντήρησης για να σφραγίσεις τις επιφάνειες των ξύλινων επίπλων του κήπου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεις τη στεγανοποίηση της επιφάνειας και ταυτόχρονα προστατεύεις το υλικό από τη διείσδυση υγρασίας. Τα προϊόντα συντήρησης όπως το Καθαριστικό Ξύλινων Επιφανειών 3-σε-1 μπορούν να αναμειχθούν χωρίς πρόβλημα απευθείας στη δέσμη νερού του πλυστικού μηχανήματος. Αυτό επιτρέπει ταυτόχρονα τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την προστασία των επίπλων του κήπου από τις υπεριώδεις ακτίνες.