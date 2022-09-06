Πώς και πότε να αποθηκεύσεις τις χλοοκοπτικές μηχανές και τις ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές για τον χειμώνα

Οι μπαταριοκίνητες χλοοκοπτικές μηχανές και οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές δεν πρέπει ποτέ να παραμένουν στον κήπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Διαφορετικά το ηλεκτρονικό σύστημα ενδέχεται να καταστραφεί. Το ίδιο ισχύει και για την αποθήκευση της μπαταρίας τον χειμώνα, καθώς επίσης και για τον σταθμό φόρτισης. Οι συσκευές θα πρέπει να μεταφέρονται σε στεγνό μέρος το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου – δηλαδή ιδανικά μετά το τελευταίο κούρεμα του γκαζόν για τη χρονιά. Για να αποθηκεύσεις τη μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή ή τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή για τον χειμώνα, η μπαταρία πρέπει να είναι φορτισμένη σε ποσοστό περίπου 75%. Γενικά: Η πλήρης αποφόρτιση των μπαταριών ιόντων-λιθίου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας ζωής τους. Ιδανικά, οι μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 20 °C. Επομένως, συνιστάται να τις αποθηκεύεις στο εσωτερικό του σπιτιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή ή η μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να τοποθετείται σε μια αποθήκη, ένα υπόγειο ή ένα γκαράζ χωρίς πρόβλημα. Εάν η μπαταρία είναι μόνιμα ενσωματωμένη στη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή, η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος μέχρι να περάσει ο χειμώνας.

Το ίδιο ισχύει και για τις ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές, καθώς επίσης και για την αποθήκευση των μικρών συσκευών για τον κήπο. Αυτές πρέπει να καθαρίζονται – όχι με το λάστιχο ή με ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης, αλλά ιδανικά με ένα βρεγμένο πανί. Διαφορετικά, το ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής ενδέχεται να υποστεί φθορά. Για την αποσυναρμολόγηση του σταθμού φόρτισης, όλα τα καλώδια πρέπει να αφαιρούνται και τα άκρα τους να προστατεύονται από την υγρασία και τον παγετό με μια μεμβράνη. Σε περίπτωση παρουσίας ρύπων στις επαφές του σταθμού φόρτισης, αυτοί θα πρέπει να καθαρίζονται χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο.