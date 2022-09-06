ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το φθινόπωρο, οι ιδιοκτήτες κήπων πρέπει να ξεκινούν την προετοιμασία τους για τον χειμώνα. Το ερώτημα του πότε πρέπει να ξεκινήσεις την προετοιμασία του κήπου για τον χειμώνα είναι εύκολο να απαντηθεί – ιδανικά ανάμεσα στα μέσα Οκτωβρίου και αρχής Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, υπάρχουν ορισμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το γκαζόν, τα παρτέρια, τους θάμνους και τους φράκτες. Επίσης η σωστή αποθήκευση των εργαλείων κήπου κατά τη χειμερινή περίοδο έχει μεγάλη σημασία. Η Kärcher σου εξηγεί πώς να το κάνεις.
Προστασία του γκαζόν τον χειμώνα
Όσοι ανησυχούν για την προστασία του γκαζόν κατά τη διάρκεια του χειμώνα απολαμβάνουν ένα πλούσιο, καταπράσινο γρασίδι την άνοιξη. Το κούρεμα του γκαζόν παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό, συγκεκριμένα σε ύψος πέντε έως έξι εκατοστών. Θα πρέπει επίσης να μαζεύεις τα φύλλα, τα μικρά κλαδιά, τα βρύα και το υλικό που προκύπτει από το κούρεμα του γκαζόν. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η σήψη και η μούχλα. Ταυτόχρονα το γκαζόν εκτίθεται περισσότερο στο ηλιακό φως, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξή του. Η ιδανική επιλογή γι’ αυτό είναι μια τσουγκράνα. Τέλος, εφάρμοσε μια δόση λιπάσματος, την τελευταία για το έτος – αυτό εμπλουτίζει το γκαζόν με σημαντικά θρεπτικά συστατικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Παρακολούθηση των φυτών που είναι τοποθετημένα σε γλάστρες και μεταφορά τους στο εσωτερικό του σπιτιού
Κατά την προετοιμασία του κήπου για τον χειμώνα, οι ιδιοκτήτες κήπων θα πρέπει να μεταφέρουν την πλειοψηφία των φυτών που είναι τοποθετημένα σε γλάστρες στο εσωτερικό του σπιτιού για να περάσουν εκεί τον χειμώνα. Υπάρχουν ορισμένα φυτά, όπως η λεβάντα, το χριστουγεννιάτικο τριαντάφυλλο, η κόκκινη φούξια και η κερασφόρος βιολέτα, τα οποία είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και μπορούν να παραμείνουν στον κήπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αλλά όχι σε οποιοδήποτε μέρος του κήπου – θα πρέπει να τοποθετούνται σε ένα σημείο όπου είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες. Τα φυτά σε γλάστρες που πρέπει να περάσουν τον χειμώνα στο σπίτι πρέπει πρώτα να ελέγχονται για τυχόν ασθένειες και παράσιτα. Εάν φέρουν ασθένειες ή παράσιτα, υπάρχει κίνδυνος να τα μεταδώσουν σε άλλα φυτά – ειδικά αν βρίσκονται κοντά μεταξύ το ένα στο άλλο.
Κλάδεμα θάμνων, φρακτών και δέντρων
Για το επόμενο βήμα στην προστασία του κήπου για τον χειμώνα απαιτείται η χρήση μπορντουροψάλιδων και ψαλιδιών κλαδέματος. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει τη στήριξη των μακριών βλαστών και το κλάδεμα των άρρωστων και των νεκρών κλαδιών από τα δέντρα. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να προβλέψεις πότε θα έρθει ο πρώτος παγετός, καθώς οι κλαδεμένες επιφάνειες πρέπει να έχουν χρόνο να επουλωθούν. Κατά το κλάδεμα του φράκτη, θα πρέπει να μεριμνάς ώστε να διαμορφώνεται ένα τραπεζοειδές σχήμα – το οποίο να γίνεται όλο και στενότερο από το έδαφος προς τα επάνω. Αυτό επιτρέπει στους βλαστούς που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να έχουν επίσης αρκετό φως. Επιπλέον, ο φράκτης διατηρεί το σχήμα του ακόμα κι αν έχει καλυφθεί με μεγάλο όγκο χιονιού – μια λεπτομέρεια αποφασιστικής σημασίας τον χειμώνα.
Συντήρηση παρτεριών
Η προετοιμασία των παρτεριών λουλουδιών και λαχανικών είναι επίσης σημαντική. Τα μαραμένα και ξερά φυτά του κήπου πρέπει να κόβονται πριν από την έλευση του χειμώνα χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι κηπουρικής. Για να εμπλουτίσεις το έδαφος όπου μεγαλώνουν τα φυτά με θρεπτικά συστατικά, μπορείς να προσθέσεις τεμαχισμένα υπολείμματα κοπής και φύλλα. Πρακτική λεπτομέρεια: Το υλικό εδαφοκάλυψης και τα φύλλα προστατεύουν τα φυτά από τον παγετό.
Άλλα πεδία εφαρμογής για τα απορρίμματα του κήπου
Πριν από την έλευση του χειμώνα στον κήπο, μπορείς να δημιουργήσεις έναν ή περισσότερους σωρούς από απορρίμματα όπως φύλλα, ξύλα και κλαδιά, τα οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταφύγιο για πολλά ζώα όπως σκαντζόχοιρους, ποντίκια, καθώς επίσης και για διάφορα έντομα. Μπορείς επίσης να σχηματίσεις έναν σωρό κομποστοποίησης χρησιμοποιώντας τα υπολείμματα κοπής από το κούρεμα του γκαζόν και φύλλα. Με την πάροδο του χρόνου, οι μικροοργανισμοί και τα σκουλήκια θα το μετατρέψουν σε χούμους, ο οποίος είναι πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η επιτυχία ενός σωρού κομποστοποίησης εξαρτάται από το μείγμα. Δεν είναι όλα τα είδη δέντρων κατάλληλα, και πολλά φύλλα χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά μικρή θρεπτική αξία. Ο χώρος όπου θα εγκαταστήσεις τον σωρό κομποστοποίησης πρέπει να είναι σκιασμένος κατά το ήμισυ και να βρίσκεται σε ανοιχτό – δηλαδή όχι στεγανοποιημένο – έδαφος. Έχοντας κατά νου αυτές τις πληροφορίες κατά την προετοιμασία του κήπου για τον χειμώνα, θα είσαι σε θέση να επωφεληθείς από τον φρέσκο χούμους στις αρχές της άνοιξης.
Σωστή αποθήκευση των εργαλείων κήπου
Η σωστή αποθήκευση των εργαλείων του κήπου όπως είναι οι τσουγκράνες, τα δρεπάνια, οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα ψαλίδια, καθώς επίσης και των ηλεκτρικών εργαλείων κήπου, είναι σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της λειτουργικότητάς τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές που ακολουθούν, θα είσαι σε θέση να αξιοποιήσεις τα εργαλεία σου και την άνοιξη.
Η κατάλληλη προετοιμασία
Όταν αποθηκεύεις μικρές συσκευές για τον κήπο, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να αποθηκεύονται σε καθαρή κατάσταση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αφαιρείς τους ρύπους από τα φτυάρια, τις τσουγκράνες και τις σπάτουλες χρησιμοποιώντας συρμάτινο σφουγγάρι, συρμάτινη βούρτσα, ένα ακροφύσιο ή ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Οι στερεοί ρύποι θα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται από τις μηχανοκίνητες ή μπαταριοκίνητες συσκευές με μια βούρτσα και έπειτα να καθαρίζονται με ένα υγρό πανί. Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης και άλλες συσκευές που διαθέτουν στόμιο εισόδου νερού πρέπει να αδειάζουν προτού αποθηκευτούν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συσκευές που δέχονται νερό ποτέ δεν αδειάζουν εντελώς, γι’ αυτό και πρέπει να αποθηκεύονται προκειμένου να προστατεύονται από τον παγετό. Οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει επίσης να αδειάζουν εντελώς, να στεγνώνονται και να τυλίγονται, χωρίς να δημιουργούνται συστροφές.
Προστασία της εξωτερικής βρύσης νερού τον χειμώνα
Με αφορμή το θέμα του νερού, η εξωτερική βρύση πρέπει επίσης να προστατεύεται τον χειμώνα. Προκειμένου να αποτραπεί το πάγωμα τυχόν υπολειπόμενης ποσότητας νερού στο εσωτερικό των σωλήνων και κατά συνέπεια η πιθανότητα διαρροής, η γραμμή παροχής νερού που συνδέεται με την εξωτερική βρύση πρέπει να κλείνει και η βρύση να παραμένει ανοιχτή. Το βαρέλια συλλογής βρόχινου νερού και τα ποτιστήρια πρέπει επίσης να αδειάζουν εντελώς. Τα πρώτα μπορούν να παραμένουν σε εξωτερικό χώρο με τις βρύσες αποστράγγισης ανοιχτές, ενώ τα δεύτερα να αποθηκεύονται ιδανικά σε εσωτερικό χώρο. Οι αντλίες των λιμνών πρέπει να τίθενται εκτός λειτουργίας και οι είσοδοι και έξοδοί τους να αδειάζουν. Στη συνέχεια συνιστάται να αποθηκεύονται σε μέρη όπου προστατεύονται από τον παγετό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Αφαίρεση της σκουριάς
Δεν αποτελεί μυστικό ότι οι συσκευές που καταπονούνται συχνά, παραμένουν λειτουργικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον υποβάλλονται σε τακτικό καθαρισμό. Αυτό ισχύει περισσότερο πριν από την έλευση του χειμώνα στον κήπο. Για προστασία των εργαλείων από τη σκουριά, ακολούθησε τα εξής βήματα:
- Αρχικά, καθάρισέ τα από τους ρύπους χρησιμοποιώντας νερό και μια βούρτσα.
- Έπειτα στέγνωσέ τα καλά.
- Εάν έχει ήδη σχηματιστεί σκουριά, αφαίρεσε τη με ένα συρμάτινο σφουγγάρι ή μια συρμάτινη βούρτσα/βούρτσα τριψίματος.
- Τέλος, χρησιμοποίησε προστατευτικό λάδι. Εφαρμόζεται στις εκτραχυσμένες επιφάνειες και προστατεύει από τον σχηματισμό σκουριάς ή την επανεμφάνισή της.
Χώροι αποθήκευσης συσκευών
Ιδανικά, οι συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται στην αποθήκη του κήπου ή σε μια αποθήκη για εργαλεία. Ωστόσο, άλλες επιλογές αποτελούν το γκαράζ και το υπόγειο, ιδίως αν έχεις προμηθευτεί ειδικές λύσεις τοποθέτησης και συστήματα ραφιών από εξειδικευμένο κατάστημα λιανικής πώλησης για επαγγελματική φύλαξη. Τα εργαλεία κήπου δεν πρέπει ποτέ να μένουν σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, το καουτσούκ ενδέχεται να διαβρωθεί και τα υλικά να παραμορφωθούν – για να μην αναφέρουμε τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα σε συσκευές όπως οι μπαταριοκίνητες χλοοκοπτικές μηχανές, τα μπαταριοκίνητα μπορντουροψάλιδα και οι μπαταριοκίνητες ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές. Εάν φυλάξεις αυτές τις συσκευές για τον χειμώνα, θα πρέπει να λάβεις υπόψη μερικά πράγματα ακόμα.
Οδηγίες: Αποθήκευση πλυστικών μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης για προστασία από τον παγετό
Ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης πρέπει πάντα να είναι προστατευμένο από τον παγετό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ωστόσο, η αποθήκευση σε θερμαινόμενους χώρους δεν είναι πάντα δυνατή. Σε περίπτωση ισχυρού παγετού, η θερμοκρασία στην αποθήκη του κήπου ή στο γκαράζ μπορεί επίσης να πέσει κάτω από το μηδέν. Σε αυτήν την περίπτωση, μικρές ποσότητες νερού που έχουν απομείνει στο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ενδέχεται να παγώσουν. Επειδή το νερό διαστέλλεται όταν παγώνει, τα στεγανοποιητικά και, στη χειρότερη περίπτωση, ο μηχανισμός της αντλίας ενδέχεται να καταστραφούν. Για να αποτρέψεις τη φθορά εξαιτίας του παγετού, συνιστάται να αδειάσεις τυχόν υπολειπόμενη ποσότητα νερού από τη συσκευή, τα εξαρτήματα και τους εύκαμπτους σωλήνες. Τι προτείνουμε: Αποσυναρμολόγησε το εξάρτημα και ενεργοποίησε το πλυστικό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης χωρίς να το συνδέσεις με την παροχή νερού για περίπου μισό λεπτό, έως ότου αδειάσει εντελώς. Εάν η συσκευή διαθέτει δοχείο καθαριστικού, αυτό θα πρέπει επίσης να αδειάσει και να ξεπλυθεί πριν από την αποθήκευση. Για να αφαιρέσεις τις υπολειπόμενες ποσότητες χημικών παραγόντων καθαρισμού από το σύστημα, απλώς γέμισε το δοχείο με περίπου 0,2 λίτρα φρέσκου νερού. Στη συνέχεια ενεργοποίησε για λίγο τη συσκευή στη λειτουργία καθαρισμού. Με αυτόν τον τρόπο το νερό μεταφέρεται από το δοχείο. Μία φορά τον χρόνο, θα πρέπει επίσης να ελέγχεις και να καθαρίζεις το φίλτρο νερού στην παροχή του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης. Μπορείς να εκτελέσεις αυτές τις εργασίες παράλληλα.
Πώς και πότε να αποθηκεύσεις τις χλοοκοπτικές μηχανές και τις ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές για τον χειμώνα
Οι μπαταριοκίνητες χλοοκοπτικές μηχανές και οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές δεν πρέπει ποτέ να παραμένουν στον κήπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Διαφορετικά το ηλεκτρονικό σύστημα ενδέχεται να καταστραφεί. Το ίδιο ισχύει και για την αποθήκευση της μπαταρίας τον χειμώνα, καθώς επίσης και για τον σταθμό φόρτισης. Οι συσκευές θα πρέπει να μεταφέρονται σε στεγνό μέρος το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου – δηλαδή ιδανικά μετά το τελευταίο κούρεμα του γκαζόν για τη χρονιά. Για να αποθηκεύσεις τη μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή ή τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή για τον χειμώνα, η μπαταρία πρέπει να είναι φορτισμένη σε ποσοστό περίπου 75%. Γενικά: Η πλήρης αποφόρτιση των μπαταριών ιόντων-λιθίου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας ζωής τους. Ιδανικά, οι μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 20 °C. Επομένως, συνιστάται να τις αποθηκεύεις στο εσωτερικό του σπιτιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή ή η μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να τοποθετείται σε μια αποθήκη, ένα υπόγειο ή ένα γκαράζ χωρίς πρόβλημα. Εάν η μπαταρία είναι μόνιμα ενσωματωμένη στη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή, η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος μέχρι να περάσει ο χειμώνας.
Το ίδιο ισχύει και για τις ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές, καθώς επίσης και για την αποθήκευση των μικρών συσκευών για τον κήπο. Αυτές πρέπει να καθαρίζονται – όχι με το λάστιχο ή με ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης, αλλά ιδανικά με ένα βρεγμένο πανί. Διαφορετικά, το ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής ενδέχεται να υποστεί φθορά. Για την αποσυναρμολόγηση του σταθμού φόρτισης, όλα τα καλώδια πρέπει να αφαιρούνται και τα άκρα τους να προστατεύονται από την υγρασία και τον παγετό με μια μεμβράνη. Σε περίπτωση παρουσίας ρύπων στις επαφές του σταθμού φόρτισης, αυτοί θα πρέπει να καθαρίζονται χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο.
Αποθήκευση των επίπλων κήπου για τον χειμώνα
Ακόμα κι αν τα τραπέζια και οι καρέκλες κήπου έχουν κατασκευαστεί από υλικά ανθεκτικά στις χειμερινές συνθήκες, όπως polyrattan, αλουμίνιο ή ξύλο, αυτά θα πρέπει να αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα προκειμένου να προστατευθούν. Το ίδιο ισχύει και για τα καλύμματα των τραπεζιών και τα μαξιλάρια των καθισμάτων. Οι στεγνοί χώροι με δροσερή θερμοκρασία όπως τα υπόγεια, τα γκαράζ ή οι αποθήκες των κήπων είναι κατάλληλα γι’ αυτό. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα μόνα που μπορούν να παραμείνουν στον κήπο είναι τα έπιπλα από χάλυβα. Εάν δεν διαθέτεις αρκετό χώρο για την αποθήκευση των επίπλων σας σε εσωτερικό χώρο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ειδικά προστατευτικά καλύμματα. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις είναι τα εξής:
- Καθάρισε τα έπιπλα του κήπου και άφησέ τα να στεγνώσουν.
- Στερέωσε τα προστατευτικά καλύμματα με ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη τον άνεμο.
- Για να αποτρέψεις τον σχηματισμό μούχλας, βεβαιώσου ότι τα έπιπλα αερίζονται επαρκώς.