ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ;
Η φροντίδα του κήπου και των εξωτερικών χώρων είναι μια υπόθεση που διαρκεί όλο τον χρόνο. Είτε πρόκειται για τα πεσμένα φύλλα του φθινοπώρου, είτε για τα άνθη της άνοιξης και τα υπολείμματα από το κούρεμα του γκαζόν, η καθαριότητα των μονοπατιών και των πράσινων χώρων είναι απαραίτητη για την αισθητική και την ασφάλεια του σπιτιού. Ωστόσο, η χρήση παραδοσιακής τσουγκράνας σε μεγάλες εκτάσεις μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κοπιαστική. Με τις παρακάτω συμβουλές και τον κατάλληλο εξοπλισμό, θα μάθεις πώς να διατηρείς κάθε γωνιά της αυλής σου καθαρή, εύκολα και ξεκούραστα, κάθε εποχή.
Συμβουλή 1: Πότε και πού πρέπει να καθαρίζονται τα φύλλα;
Για ποιον λόγο πρέπει να καθαρίζονται τα φύλλα; Σε πολλές περιοχές, ο καθαρισμός των φύλλων σε ορισμένα σημεία περιμετρικά του σπιτιού είναι υποχρεωτικός, όπως συμβαίνει επίσης με το χιόνι και τον πάγο. Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων που συνορεύουν με πεζοδρόμια οφείλουν να απομακρύνουν τα φύλλα, και μπορούν να μεταβιβάσουν την εν λόγω υποχρέωση στους ενοικιαστές τους. Πρέπει να καθαρίζεις τα φύλλα με τέτοια συχνότητα ώστε να διασφαλίζεις ότι οι περαστικοί μπορούν να διασχίσουν το σημείο χωρίς να γλιστρήσουν. Για τον ίδιο λόγο, οι δρόμοι θα πρέπει να καθαρίζονται από τα φύλλα το φθινόπωρο, προκειμένου να μην επηρεάζονται οι αποστάσεις πέδησης.
Αντιθέτως, ο καθαρισμός των φύλλων που συσσωρεύονται στον κήπο κάτω από δέντρα και θάμνους δεν είναι υποχρεωτικός. Μπορείς να περιμένεις μέχρι την άνοιξη, προσφέροντας έτσι προστασία στα μικρά ζώα όπως οι σκαντζόχοιροι και τα έντομα. Επιπλέον, τα φύλλα μπορούν να λειτουργήσουν ως προστασία ενάντια στον παγετό, καθώς επίσης και ως φυσικό λίπασμα για τα φυτά που έχετε στον κήπο. Ωστόσο, τα φύλλα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε παρτέρια σε πυκνούς σωρούς που δεν επιτρέπουν στον αέρα να φτάσει στο έδαφος. Εάν ανησυχείς ότι οι φθινοπωρινές καταιγίδες ενδέχεται να παρασύρουν τα φύλλα, μπορείς να τα καλύψεις επιπλέον με κλαδιά, όπως για παράδειγμα με ξύλα από κωνοφόρα. Την άνοιξη, από τον Μάρτιο/Απρίλιο και μετά, μπορείς να αφαιρέσεις το κάλυμμα και τα φύλλα.
Σε έναν κήπο, εξαίρεση αποτελούν οι χώροι που είναι καλυμμένοι με γκαζόν. Εάν θέλεις να έχεις ένα καλοδιατηρημένο γκαζόν, θα πρέπει να απομακρύνεις τα φύλλα, διαφορετικά θα σχηματιστούν κίτρινες κηλίδες στα σημεία που το γρασίδι δεν έρχεται σε επαφή με το ηλιακό φως. Θεωρητικά αυτό μπορεί να γίνει με μια χλοοκοπτική μηχανή – ανάλογα και με το πόσο παχύ είναι το στρώμα των φύλλων. Ωστόσο, το καθάρισμα των φύλλων με χρήση χλοοκοπτικής μηχανής δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τα ζώα. Μια τσουγκράνα είναι πιο κατάλληλη, ή, αν θέλεις να εξοικονομήσεις ενέργεια, ένας φυσητήρας φύλλων ή ένας φυσητήρας-αναρροφητήρας.
Συμβουλή 2 Καθαρισμός των φύλλων με φυσητήρα
Η σάρωση των φύλλων με μια τσουγκράνα ή μια σκούπα απαιτεί δύναμη και χρόνο. Για την απομάκρυνση των φύλλων από τα πεζοδρόμια, τους δρόμους και το γκαζόν γρήγορα και εύκολα, επίλεξε έναν φυσητήρα φύλλων. Η ισχυρή ροή αέρα που απελευθερώνει η συσκευή σαρώνει τα φύλλα σχεδόν από μόνη της, ενώ παράλληλα βοηθάει στην απομάκρυνση των φύλλων από δυσπρόσιτα σημεία και παρτέρια ή στρώματα φλοιού.
Με τους μπαταριοκίνητους φυσητήρες φύλλων της Kärcher, τα φύλλα μαζύονται με στοχευμένο τρόπο, σχηματίζοντας έναν σωρό. Ένα πρόσθετο άκρο με ξύστρα μαλακώνει τα βρεγμένα φύλλα ή τη στερεοποιημένη βρωμιά. Ο φυσητήρας φύλλων LBL 4 έχει δύο επίπεδα ταχύτητας. Αυτό σου επιτρέπει να απομακρύνεις με προσοχή τα φύλλα από το χαλίκι, και έπειτα να συνεχίσετε στο πεζοδρόμιο και το γκαζόν εφαρμόζοντας μεγαλύτερη ισχύ. Χάρη στον αφαιρούμενο σωλήνα φυσήματος, οι φυσητήρες φύλλων της Kärcher αποθηκεύονται εύκολα, επιτρέποντας την εξοικονόμηση χώρου.
Έξυπνος συνδυασμός: Φυσητήρες φύλλων και φυσητήρες-αναρροφητήρες
Εάν θέλεις να απομακρύνεις τα φύλλα από περιοχές μεγαλύτερης έκτασης και εκτιμάς ένα ενεργό βοήθημα για τον καθαρισμό της αυλής και του κήπου, επίλεξε τον μπαταριοκίνητο φυσητήρα φύλλων και τον φυσητήρα-αναρροφητήρα της Kärcher. Η λειτουργία αναρρόφησης και η σακούλα που επιτρέπει τη συλλογή μεγάλου όγκου υλικού διευκολύνει ακόμα περισσότερο τη συλλογή των φύλλων. Εάν είναι απαραίτητο, τα αφαιρούμενα εξαρτήματα εξασφαλίζουν το μειωμένο βάρος της συσκευής, για παράδειγμα στην περίπτωση του μπαταριοκίνητου φυσητήρα φύλλων και του φυσητήρα-αναρροφητήρα BLV 36-240. Η ταχύτητα της λειτουργίας φυσήματος και αναρρόφησης μπορεί να ρυθμίζεται συνεχώς, για παράδειγμα για τη σχολαστική απομάκρυνση φύλλων από εκτάσεις καλυμμένες με χαλίκι ή από έναν βραχόκηπο. Οι αφαιρούμενοι κύλινδροι-οδηγοί είναι χρήσιμοι σε μεγαλύτερες εκτάσεις, ενώ αν χρειαστεί μπορείς να κόψεις τα φύλλα χρησιμοποιώντας έναν τροχό κοπής.
Κάτι περισσότερο από σκούπισμα των φύλλων: Πολυχρηστικός φυσητήρας φύλλων και φυσητήρας-αναρροφητήρας
Ακόμα και αν η απομάκρυνση των φύλλων γίνεται το φθινόπωρο, η δουλειά των φυσητήρων φύλλων και των φυσητήρων-αναρροφητήρων δεν τελειώνει εκεί. Μπορούν να χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στη στέγη του σπιτιού, στην αυλή και στον κήπο. Μερικά παραδείγματα:
- Φύσημα και αναρρόφηση υπολειμμάτων κοπής από θάμνους και φράκτες
- Συλλογή των αφαιρούμενων αγριόχορτων κατά το ξερίζωμα
- Συλλογή του κομμένου υλικού που μένει στο έδαφος μετά το κούρεμα του γκαζόν
- Φύσημα και αναρρόφηση των ακαθαρσιών σε βεράντες και γκαράζ
- Αφαίρεση μαραμένων φύλλων και λουλουδιών από τα παρτέρια
Σημαντικές πληροφορίες
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Για να αποφύγεις την όχληση των γειτόνων, θα πρέπει να ενημερωθείς σχετικά με τυχόν τοπικούς κανονισμούς προστασίας από τον θόρυβο πριν προχωρήσεις στη χρήση των φυσητήρων φύλλων.
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Η αναρρόφηση χοντρών κλαδιών, χώματος από παρτέρια ή βρεγμένων φύλλων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το φράξιμο ή την καταστροφή της μηχανής.
Συμβουλή 3: Σκούπισμα των φύλλων σε μεγαλύτερες εκτάσεις με χρήση σαρώθρου
Η σάρωση των φύλλων χρησιμοποιώντας σκούπες ή τσουγκράνες σημαίνει ότι αυτά τα φύλλα θα πρέπει αργότερα να συλλεχθούν. Ωστόσο, στο μεταξύ, ο άνεμος εισέρχεται στους σωρούς των φύλλων, διασκορπίζοντάς τα. Επομένως, ιδανικά, θα πρέπει να κάνεις και τις δύο εργασίες ταυτόχρονα, δηλαδή να σαρώνεις και να συλλέγεις τα φύλλα με την ίδια μηχανή, ένα σάρωθρο.
Τα σάρωθρα είναι κατάλληλα ιδίως για στρωμένες εκτάσεις όπως πεζοδρόμια, οδούς ή δρόμους, ενώ σας επιτρέπουν να συλλέγεις τα φύλλα και τις ακαθαρσίες απλά κινώντας τη μηχανή χωρίς να χρειάζεται να σκύβεις, χάρη στο ρυθμιζόμενο ύψος της λαβής ώθησης. Το δοχείο απορριμμάτων είναι αρκετά ευρύχωρο και μπορεί να αδειάζει με λίγα μόνο βήματα. Ανάλογα με το μοντέλο, υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης μίας ή δύο πλευρικών βουρτσών, χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων. Αυτό επιτρέπει επίσης τον καθαρισμό άκρων, εσοχών και γωνιών. Με το χειροκίνητο σάρωθρο S 4 Twin 2-σε-1, ακόμα και τα βρεγμένα φύλλα δεν αποτελούν πρόβλημα. Οι πλευρικές βούρτσες διαθέτουν σκληρές τρίχες που τους επιτρέπουν να σαρώνουν χωρίς δυσκολία ακόμη και τα πιο υγρά σημεία.
Τα σάρωθρα χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – για τη σάρωση των φύλλων, την απομάκρυνση των χαλικιών που διαμορφώνονται από την επίστρωση των δρόμων με άμμο ή αλάτι τον χειμώνα, τη σάρωση της γύρης και των λουλουδιών. Και μόλις ολοκληρωθεί η εργασία; Απλά σπρώξτε την πτυσσόμενη λαβή ώθησης προς τα μπροστά και τοποθετήστε το σάρωθρο σε όρθια θέση στην αποθήκη, το γκαράζ ή το υπόγειο για να εξοικονομήσετε χώρο.
Συμβουλή 4: Αφαίρεση των φύλλων από υδρορροές και σωλήνες
Όσοι έχουν δέντρα κοντά στο σπίτι τους γνωρίζουν ότι φύλλα, μικρά κλαδιά και ακαθαρσίες συγκεντρώνονται στις υδρορροές και τους σωλήνες, ιδιαίτερα το φθινόπωρο. Και σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να απομακρύνεις τακτικά τις ακαθαρσίες και τα φύλλα, έτσι ώστε το νερό της βροχής να αποστραγγίζεται κατά τον επιθυμητό τρόπο και να αποφεύγεται οποιαδήποτε ζημιά εξαιτίας του νερού. Εάν οι ακαθαρσίες συσσωρευτούν, η απομάκρυνσή τους θα είναι μια χρονοβόρα και κοπιαστική διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις, η εργασία γίνεται με τη χρήση σκάλας, την οποία θα πρέπει να μετακινείς συχνά προκειμένου να καθαρίσεις την υδρορροή σε όλο το μήκος της. Ο καθαρισμός υδρορροών και σωλήνων μπορεί να γίνει χωρίς κόπο χάρη στο Κιτ Καθαρισμού Σωλήνων της Kärcher, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα πλυστικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.
Το σετ περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο καθαρισμού υδρορροών στέγης το οποίο μετακινείται στο εσωτερικό της υδρορροής πάνω σε μια διάταξη μεταφοράς σχεδόν από μόνο του, χάρη στην υψηλή πίεση που ασκεί το μηχάνημα καθαρισμού. Δύο ακροφύσια υψηλής πίεσης είναι προσαρτημένα στο κάτω μέρος της διάταξης καθαρισμού, έτσι ώστε η ροή του νερού να κατευθύνεται προς τα πίσω. Το φαινόμενο της ανάκρουσης ωθεί τη διάταξη μεταφοράς προς τα εμπρός, ανασηκώνει τη βρωμιά και την ξεπλένει προς τα πίσω. Με το μήκος του σωλήνα να φτάνει τα 20 μέτρα, μπορείς να φτάσεις σε μακρινή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να στέκεσαι στη σκάλα σε άμεση επαφή με το σημείο. Μετά από μια σύντομη μετασκευή, αυτό το εξάρτημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για την απόφραξη καθοδικών σωλήνων απορροής και σωλήνων αποχέτευσης. Σε αυτήν την περίπτωση ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης χρησιμοποιείται χωρίς τη διάταξη μεταφοράς. Στη θέση του χρησιμοποιείται ένα ειδικό ακροφύσιο για τον καθαρισμό σωλήνων, το οποίο χρησιμοποιεί την ανάκρουση της ροής του νερού με κατεύθυνση προς τα πίσω προκειμένου να εισχωρήσει στο σημείο που έχει φράξει από φύλλα και άλλες ακαθαρσίες ξεπλένοντας τον καθοδικό σωλήνα απορροής. Συμβουλή: Ο εύκαμπτος σωλήνας του κιτ καθαρισμού διαθέτει μια κόκκινη ένδειξη ασφάλειας. Αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει πάντα να οδηγείται στο εσωτερικό των σωληνώσεων τουλάχιστον μέχρι το σημείο της ένδειξης και η διαδικασία καθαρισμού να διακόπτεται όταν η ένδειξη γίνεται και πάλι ορατή κατά την εξαγωγή του. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεσαι από την πιθανότητα εκτόξευσης του νερού προς τα πίσω, καθώς επίσης και από άλλους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την πιθανή περιστροφή του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης.
Συμβουλή: Καθαρισμός φρεατίων φωτισμού και καναλιών αποστράγγισης
Με την πάροδο του χρόνου, φύλλα και μη στερεοποιημένες ακαθαρσίες συσσωρεύονται επίσης στα φρεάτια φωτισμού και στα κανάλια αποστράγγισης περιμετρικά του σπιτιού, και θα πρέπει να απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τόσο οι υγροί όσο και οι ξηροί ρύποι μπορούν να απορροφηθούν εύκολα και χωρίς κόπο με μια σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης. Πολλές συσκευές διαθέτουν επίσης λειτουργία φυσητήρα, η οποία αποδεικνύεται εξαιρετικά πρακτική, ιδίως σε δυσπρόσιτα σημεία.
Συμβουλή 5: Πού πρέπει να απορρίπτονται τα φύλλα; Υποδειγματική απόρριψη
Οι φυσητήρες φύλλων, οι φυσητήρες-αναρροφητήρες και τα σάρωθρα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη σάρωση και τη συλλογή των φύλλων. Αλλά πού πρέπει να απορρίπτονται τα φύλλα αν δεν έχεις κάδο κομποστοποίησης; Μπορείς να απορρίψεις μικρότερες ποσότητες φύλλων και πράσινων αποβλήτων στον κάδο οργανικών απορριμμάτων σας, ωστόσο οι κάδοι γεμίζουν γρήγορα σε οικόπεδα όπου υπάρχουν πολλά δέντρα. Σε μερικές περιοχές, η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει ειδικούς σάκους ή καλάθια, τα οποία τοποθετούνται στην άκρη του δρόμου όταν γεμίσουν και στη συνέχεια απορρίπτονται. Διαφορετικά, θα χρειαστεί να μεταβείς στο σημείο συλλογής υπολειμμάτων κοπής που προέρχονται από κήπους, στο πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωσης.
Σάρωση των φύλλων για τη φωτιά; Σε πολλούς δήμους η καύση φύλλων και υπολειμμάτων κοπής από τον κήπο απαγορεύεται ή υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς ανάλογα με την εποχή. Αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο, καθώς ακόμα και τα ξερά φύλλα περιέχουν ποσότητα νερού αρκετή για τη δημιουργία καπνού και ανεπιθύμητων οσμών κατά την καύση τους. Παράλληλα υπάρχει πιθανότητα απελευθέρωσης λεπτής σκόνης. Επομένως τα φύλλα πρέπει να διαχωρίζονται από τα οικιακά απορρίμματα; Απλώς μην τα τοποθετείς στους κάδους απορριμμάτων και στους κάδους ανακύκλωσης - μπορεί να μην τους αδειάσουν αν το περιεχόμενό τους δεν είναι σωστό. Οπότε – σάκος συλλογής φύλλων, κέντρο ανακύκλωσης ή κομποστοποίηση. Εάν κάποιος έχει αρκετό χώρο στον κήπο του, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα φύλλα για να δημιουργήσει έναν σωρό ο οποίος θα χρησιμεύσει τον χειμώνα σαν καταφύγιο για σκαντζόχοιρους κλπ.