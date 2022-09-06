Συμβουλή 1: Πότε και πού πρέπει να καθαρίζονται τα φύλλα;

Για ποιον λόγο πρέπει να καθαρίζονται τα φύλλα; Σε πολλές περιοχές, ο καθαρισμός των φύλλων σε ορισμένα σημεία περιμετρικά του σπιτιού είναι υποχρεωτικός, όπως συμβαίνει επίσης με το χιόνι και τον πάγο. Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων που συνορεύουν με πεζοδρόμια οφείλουν να απομακρύνουν τα φύλλα, και μπορούν να μεταβιβάσουν την εν λόγω υποχρέωση στους ενοικιαστές τους. Πρέπει να καθαρίζεις τα φύλλα με τέτοια συχνότητα ώστε να διασφαλίζεις ότι οι περαστικοί μπορούν να διασχίσουν το σημείο χωρίς να γλιστρήσουν. Για τον ίδιο λόγο, οι δρόμοι θα πρέπει να καθαρίζονται από τα φύλλα το φθινόπωρο, προκειμένου να μην επηρεάζονται οι αποστάσεις πέδησης.

Αντιθέτως, ο καθαρισμός των φύλλων που συσσωρεύονται στον κήπο κάτω από δέντρα και θάμνους δεν είναι υποχρεωτικός. Μπορείς να περιμένεις μέχρι την άνοιξη, προσφέροντας έτσι προστασία στα μικρά ζώα όπως οι σκαντζόχοιροι και τα έντομα. Επιπλέον, τα φύλλα μπορούν να λειτουργήσουν ως προστασία ενάντια στον παγετό, καθώς επίσης και ως φυσικό λίπασμα για τα φυτά που έχετε στον κήπο. Ωστόσο, τα φύλλα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε παρτέρια σε πυκνούς σωρούς που δεν επιτρέπουν στον αέρα να φτάσει στο έδαφος. Εάν ανησυχείς ότι οι φθινοπωρινές καταιγίδες ενδέχεται να παρασύρουν τα φύλλα, μπορείς να τα καλύψεις επιπλέον με κλαδιά, όπως για παράδειγμα με ξύλα από κωνοφόρα. Την άνοιξη, από τον Μάρτιο/Απρίλιο και μετά, μπορείς να αφαιρέσεις το κάλυμμα και τα φύλλα.

Σε έναν κήπο, εξαίρεση αποτελούν οι χώροι που είναι καλυμμένοι με γκαζόν. Εάν θέλεις να έχεις ένα καλοδιατηρημένο γκαζόν, θα πρέπει να απομακρύνεις τα φύλλα, διαφορετικά θα σχηματιστούν κίτρινες κηλίδες στα σημεία που το γρασίδι δεν έρχεται σε επαφή με το ηλιακό φως. Θεωρητικά αυτό μπορεί να γίνει με μια χλοοκοπτική μηχανή – ανάλογα και με το πόσο παχύ είναι το στρώμα των φύλλων. Ωστόσο, το καθάρισμα των φύλλων με χρήση χλοοκοπτικής μηχανής δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τα ζώα. Μια τσουγκράνα είναι πιο κατάλληλη, ή, αν θέλεις να εξοικονομήσεις ενέργεια, ένας φυσητήρας φύλλων ή ένας φυσητήρας-αναρροφητήρας.