Σωστό κλάδεμα των δέντρων: Τεχνικές κλαδέματος

Μπορείς να κλαδέψεις μικρά κλαδιά που φτάνουν στο ύψος του κεφαλιού χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι κηπουρικής. Για πιο χοντρά κλωνάρια και μικρά κλαδιά με διάμετρο που δεν ξεπερνά τα τρία εκατοστά, συνιστάται η χρήση ενός μπαταριοκίνητου κλαδευτηριού δέντρων. Ο κανόνας παραμένει ο ίδιος – το ψαλίδι κήπου ή το κλαδευτήρι δέντρων πρέπει να τοποθετείται κοντά στη βάση του κλωναριού ή του κλαδιού, έτσι ώστε να αφαιρούνται όλα τα στελέχη του. Αυτή η «τεχνική παράκαμψης» είναι σημαντική προκειμένου να αποφεύγεται η διατήρηση στελεχών ετοιμοθάνατων κλαδιών, τα οποία μπορεί να ευνοήσουν τα παράσιτα και τη σήψη.

Μπορείς να κόψεις τα χοντρά κλαδιά από θάμνους και δέντρα χρησιμοποιώντας ένα αλυσοπρίονο. Αυτό προϋποθέτει τη σχολαστική εφαρμογή μιας τεχνικής κλαδέματος, έτσι ώστε να μην φθείρεις τον φλοιό.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο δακτύλιος του κλαδιού, το εξόγκωμα στη βάση του κλαδιού, αποτελεί το σημείο εκκίνησης. Ξεκίνα κάνοντας μια τομή περίπου δύο παλάμες μακριά από τον δακτύλιο του κλαδιού στο κάτω μέρος.

Στη συνέχεια, ξεκίνα τρεις παλάμες μακριά από τον δακτύλιο του κλαδιού και κόψε το κλαδί από πάνω μέχρι να πέσει κάτω.

Συνέχισε κόβοντας εντελώς το στέλεχος του κλαδιού που απομένει στον δακτύλιο του κλαδιού. Για να το κάνεις αυτό, ο ιδανικός τρόπος είναι να τοποθετήσεις το πριόνι ελαφρώς διαγώνια, μακριά από τον κορμό του δέντρου. Ο μεριστικός ιστός που υπάρχει στον δακτύλιο του κλαδιού διασφαλίζει την ανάπτυξη νέου φλοιού πάνω από την επιφάνεια της τομής. Ιδανικά, συνιστάται η σταδιακή κοπή των πιο μακριών, μεγάλων κλαδιών, από έξω προς τα μέσα. Αυτή η διαδικασία παίρνει περισσότερο χρόνο αλλά είναι πιο ασφαλής και έχει το πλεονέκτημα ότι συνεπάγεται λιγότερη δουλειά για εσάς αργότερα, στα πλαίσια της κοπής των ξύλων που κλαδεύτηκαν. Τέλος, το κλάδεμα των δέντρων σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβεις την απόρριψη των ξύλων που έκοψες.