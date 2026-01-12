Η κοπή κλαδιών είναι τώρα πιο εύκολη από ποτέ: Το κλαδευτήρι δέντρων μπαταρίας και η υψηλής ποιότητας λεπίδα bypass μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοπή κλαδιών διαμέτρου έως και 3 cm χωρίς να απαιτείται δύναμη και χωρίς να καταστραφούν, όσο δύσκολο κι αν είναι να τα φτάσεις. Ο σχεδιασμός bypass διαθέτει δύο κοφτερές λεπίδες. Η μία λεπίδα είναι στρογγυλεμένη, γεγονός που εμποδίζει την ολίσθηση των κλαδιών και των κλαδιών. Όταν το κλαδευτήρι είναι κλειστό, οι δύο λεπίδες επικαλύπτονται για να παράγουν μια καθαρή κοπή, καθιστώντας το εργαλείο κατάλληλο ακόμη και για πιο ευαίσθητα φυτά. Οι λεπίδες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι που δεν σκουριάζει και έχουν επίστρωση Teflon® για να μην κολλάνε πάνω τους οι χυμοί των φυτών. Ο γάντζος κλαδιών κάτω από τη λεπίδα είναι σχεδιασμένος για να απελευθερώνει τα κλαδιά που έχουν κολλήσει στο δέντρο.