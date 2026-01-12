ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Κόψε και πριόνισε κλαδιά χωρίς κόπο. Το κόψιμο των κλαδιών είναι τώρα πιο εύκολο από ποτέ: το ψαλίδι - κλαδευτήρι δέντρων με την υψηλής ποιότητας λεπίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοπή κλαδιών διαμέτρου έως 3 cm χωρίς να χρειάζεται να ασκείς δύναμη και χωρίς να καταστρέφεται το δέντρο, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολο είναι να το φτάσεις.
Πριόνι κλαδέματος με μπαταρία
Το πριόνι κλαδέματος μπαταρίας PGS 4-18 της Kärcher έχει σχεδιαστεί για την κοπή κλαδιών διαμέτρου έως 80 χιλιοστών. Η αποσπώμενη λαβή κλαδιών στο πριόνι καθιστά ασφαλή και εύκολη τη χρήση και αποτρέπει την ολίσθηση του εργαλείου. Η υψηλής ποιότητας πριονόλάμα γερμανικής κατασκευής μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς την ανάγκη χρήσης εργαλείων. Και με τη τηλεσκοπική προέκταση που διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα για το πριόνι (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία), η εργασία σε ύψος έως και 3,5 μέτρα δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Όλα αυτά καθιστούν το PGS 4-18 ένα πολυλειτουργικό εργαλείο που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των εργαλείων κήπου και των ηλεκτρικών εργαλείων, όπως το φαλτσοπρίονο, το παλινδρομικό πριόνι και το κλαδευτήρι δέντρων, σε ένα μόνο προϊόν.
Χαρακτηριστικά του πριονιού κλαδέματος
Λάμα πριονιού υψηλής ποιότητας κατασκευασμένοη στη Γερμανία.
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή της λάμας χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργαλείων.
Η αποσπώμενη λαβή κλαδιών εξασφαλίζει ασφαλές κράτημα, ακόμη και με χειρισμό με το ένα χέρι.
Η λαστιχένια λαβή παρέχει μέγιστη άνεση, ακόμη και όταν εργάζεσαι για παρατεταμένες περιόδους.
Η τηλεσκοπική προέκταση που διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται σε ύψος έως και 3,5 μέτρα.
Κλαδευτήρι δέντρων με μπαταρία
Η κοπή κλαδιών είναι τώρα πιο εύκολη από ποτέ: Το κλαδευτήρι δέντρων μπαταρίας και η υψηλής ποιότητας λεπίδα bypass μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοπή κλαδιών διαμέτρου έως και 3 cm χωρίς να απαιτείται δύναμη και χωρίς να καταστραφούν, όσο δύσκολο κι αν είναι να τα φτάσεις. Ο σχεδιασμός bypass διαθέτει δύο κοφτερές λεπίδες. Η μία λεπίδα είναι στρογγυλεμένη, γεγονός που εμποδίζει την ολίσθηση των κλαδιών και των κλαδιών. Όταν το κλαδευτήρι είναι κλειστό, οι δύο λεπίδες επικαλύπτονται για να παράγουν μια καθαρή κοπή, καθιστώντας το εργαλείο κατάλληλο ακόμη και για πιο ευαίσθητα φυτά. Οι λεπίδες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι που δεν σκουριάζει και έχουν επίστρωση Teflon® για να μην κολλάνε πάνω τους οι χυμοί των φυτών. Ο γάντζος κλαδιών κάτω από τη λεπίδα είναι σχεδιασμένος για να απελευθερώνει τα κλαδιά που έχουν κολλήσει στο δέντρο.
Χαρακτηριστικά
Ακριβείς και απαλές κοπές με τη λεπίδα bypass.
Μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας. Τα ψηλότερα κλαδιά είναι εύκολα προσβάσιμα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές. Το κλαδευτήρι δέντρων είναι ιδανικό για φρέσκο και ξερό ξύλο.
Ανθεκτικό χάρη στις λεπίδες από ατσάλι υψηλής ποιότητας.
Ασφαλής εφαρμογή χάρη στη λειτουργία ξεκλειδώματος ασφαλείας. Αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση.
Χρησιμοποιώντας το άγκιστρο που λειτουργεί και ως σφιγκτήρας, μπορείς να αφαιρέσεις κλαδιά που έχουν κολλήσει στο δέντρο.
Δεν απαιτείται δύναμη - η κοπή κλαδιών γίνεται εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού.
Η λαστιχένια λαβή παρέχει μέγιστη άνεση, ακόμη και όταν εργάζεσαι για παρατεταμένες περιόδους.