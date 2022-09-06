Τα τσεκ στη λίστα : Όλες οι απαραίτητες γνώσεις με μια ματιά

Ποια είναι η κατάλληλη περίοδος για το κλάδεμα του φράκτη; Ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία κήπου για τη συντήρηση του φράκτη; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος κλαδέματος ενός φράκτη ώστε να είναι ίσιος; Τόσες πολλές ερωτήσεις – ορίστε οι απαντήσεις. Τα παρακάτω σημεία λειτουργούν σαν μια λίστα ελέγχου που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου για να βεβαιώνεσαι ότι έχεις οργανώσει όλα τα απαραίτητα για το κλάδεμα του φράκτη.

Πιθανή χρονική περίοδος – πότε πρέπει να ξεκινήσεις το κλάδεμα του φράκτη; Κατά κανόνα, οι κατάλληλες εποχές για τη συντήρηση των φρακτών είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο. Αυτές τις εποχές δεν κάνει ούτε πολλή ζέστη ούτε πολύ κρύο, γι’ αυτό και τα κομμένα κλαδιά και οι βλαστοί μπορούν να ξαναμεγαλώσουν με ιδανικό τρόπο. Το σχήμα του φράκτη μπορεί να διαμορφωθεί τον Ιούνιο. Η συχνότητα κλαδέματος του φράκτη εξαρτάται από το είδος του ξύλου που έχει ο θάμνος. Μερικά ξύλα, όπως το λιγούστρο ή ο κοινός σφένδαμος, μεγαλώνουν πιο γρήγορα από άλλα είδη θάμνων, γι’ αυτό και μπορεί να χρειαστούν δύο κοπές το ίδιο έτος. Αντίθετα, για δημοφιλείς τύπους όπως η τούγια, ο ίταμος ή η δαφνοκερασιά, το κλάδεμα του φράκτη μία φορά ετησίως αρκεί.

Εργαλεία κήπου και προστασία κατά την εργασία – ποιος είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός; Ανάλογα με το είδος του ξύλου και το επιθυμητό σχήμα κλαδέματος, χρειάζονται πολλά διαφορετικά εργαλεία κήπου. Στην προκειμένη περίπτωση, η κύρια προτεραιότητα είναι η ασφάλειά σας. Είναι απαραίτητο να φοράς ανθεκτικά υποδήματα, γάντια και προστατευτικά γυαλιά. Οι λεπίδες του εργαλείου κλαδέματος πρέπει να είναι ακονισμένες προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολική καταπόνηση των φρακτών και των θάμνων. Όσον αφορά την προστασία και την αποτελεσματικότητα της εργασίας, συνιστάται η χρήση μπορντουροψάλιδων που λειτουργούν με μπαταρία. Σε περίπτωση που το ύψος του φράκτη είναι πολύ μεγάλο, συνιστάται η χρήση μπορντουροψάλιδου με κοντάρι.

Συντήρηση φράκτη – τι άλλο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη; Οι φράκτες θα πρέπει να κόβονται κάθε χρόνο, καθώς η παρέλευση μεγαλύτερου διαστήματος και το έντονο κλάδεμα που προκύπτει ως αποτέλεσμα αυτής θα επιβαρύνουν την υγεία των φυτών. Εάν η ημέρα είναι ιδιαίτερα ζεστή, το κλάδεμα των φρακτών δεν συνιστάται καθώς οι φρεσκοκομμένοι βλαστοί είναι πιθανό να ξεραθούν. Επιπλέον, η συντήρηση του φράκτη σε τακτά χρονικά διαστήματα χρησιμεύει για την αποκοπή τυχόν κατεστραμμένου υλικού και για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναζωογόνηση των επηρεαζόμενων σημείων. Ιδανικά, προτού αποκτήσεις ένα φυτό θα πρέπει να ενημερωθείς σχετικά με τη συμπεριφορά του κατά την ανάπτυξη, καθώς επίσης και με άλλες συμβουλές συντήρησης.