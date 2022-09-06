ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ
Πολλά καθημερινά πράγματα ακούγονται αρχικά τετριμμένα, ωστόσο μετά από μια πιο προσεκτική εξέταση αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο αυτονόητα όσο φαίνονται, και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Μια τέτοια περίπτωση είναι, για παράδειγμα, το κλάδεμα των φρακτών. Χωρίς το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο, η συντήρηση και το κλάδεμα ενός φράκτη σε ευθεία γραμμή μπορεί να πάνε στραβά – στην κυριολεξία. Με λίγα λόγια, αξίζει να αποκτήσεΙς εξειδικευμένες γνώσεις στο κλάδεμα φρακτών! Παρακάτω ακολουθούν όλες οι συμβουλές και τα μυστικά που είναι σημαντικά για το σωστό κλάδεμα των φρακτών.
Τα τσεκ στη λίστα : Όλες οι απαραίτητες γνώσεις με μια ματιά
Ποια είναι η κατάλληλη περίοδος για το κλάδεμα του φράκτη; Ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία κήπου για τη συντήρηση του φράκτη; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος κλαδέματος ενός φράκτη ώστε να είναι ίσιος; Τόσες πολλές ερωτήσεις – ορίστε οι απαντήσεις. Τα παρακάτω σημεία λειτουργούν σαν μια λίστα ελέγχου που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου για να βεβαιώνεσαι ότι έχεις οργανώσει όλα τα απαραίτητα για το κλάδεμα του φράκτη.
Πιθανή χρονική περίοδος – πότε πρέπει να ξεκινήσεις το κλάδεμα του φράκτη; Κατά κανόνα, οι κατάλληλες εποχές για τη συντήρηση των φρακτών είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο. Αυτές τις εποχές δεν κάνει ούτε πολλή ζέστη ούτε πολύ κρύο, γι’ αυτό και τα κομμένα κλαδιά και οι βλαστοί μπορούν να ξαναμεγαλώσουν με ιδανικό τρόπο. Το σχήμα του φράκτη μπορεί να διαμορφωθεί τον Ιούνιο. Η συχνότητα κλαδέματος του φράκτη εξαρτάται από το είδος του ξύλου που έχει ο θάμνος. Μερικά ξύλα, όπως το λιγούστρο ή ο κοινός σφένδαμος, μεγαλώνουν πιο γρήγορα από άλλα είδη θάμνων, γι’ αυτό και μπορεί να χρειαστούν δύο κοπές το ίδιο έτος. Αντίθετα, για δημοφιλείς τύπους όπως η τούγια, ο ίταμος ή η δαφνοκερασιά, το κλάδεμα του φράκτη μία φορά ετησίως αρκεί.
Εργαλεία κήπου και προστασία κατά την εργασία – ποιος είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός; Ανάλογα με το είδος του ξύλου και το επιθυμητό σχήμα κλαδέματος, χρειάζονται πολλά διαφορετικά εργαλεία κήπου. Στην προκειμένη περίπτωση, η κύρια προτεραιότητα είναι η ασφάλειά σας. Είναι απαραίτητο να φοράς ανθεκτικά υποδήματα, γάντια και προστατευτικά γυαλιά. Οι λεπίδες του εργαλείου κλαδέματος πρέπει να είναι ακονισμένες προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολική καταπόνηση των φρακτών και των θάμνων. Όσον αφορά την προστασία και την αποτελεσματικότητα της εργασίας, συνιστάται η χρήση μπορντουροψάλιδων που λειτουργούν με μπαταρία. Σε περίπτωση που το ύψος του φράκτη είναι πολύ μεγάλο, συνιστάται η χρήση μπορντουροψάλιδου με κοντάρι.
Συντήρηση φράκτη – τι άλλο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη; Οι φράκτες θα πρέπει να κόβονται κάθε χρόνο, καθώς η παρέλευση μεγαλύτερου διαστήματος και το έντονο κλάδεμα που προκύπτει ως αποτέλεσμα αυτής θα επιβαρύνουν την υγεία των φυτών. Εάν η ημέρα είναι ιδιαίτερα ζεστή, το κλάδεμα των φρακτών δεν συνιστάται καθώς οι φρεσκοκομμένοι βλαστοί είναι πιθανό να ξεραθούν. Επιπλέον, η συντήρηση του φράκτη σε τακτά χρονικά διαστήματα χρησιμεύει για την αποκοπή τυχόν κατεστραμμένου υλικού και για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναζωογόνηση των επηρεαζόμενων σημείων. Ιδανικά, προτού αποκτήσεις ένα φυτό θα πρέπει να ενημερωθείς σχετικά με τη συμπεριφορά του κατά την ανάπτυξη, καθώς επίσης και με άλλες συμβουλές συντήρησης.
Βασική εκπαίδευση στο κλάδεμα φρακτών: Σχετικά με τις κοπές των φρακτών, τα εργαλεία και τις συμβουλές για το κλάδεμα του φράκτη σε ευθεία γραμμή
Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε! Η μόνη ερώτηση που μένει είναι ποιο είναι το καλύτερο σχήμα για τον φράκτη. Εδώ, όλα εξαρτώνται από την κατάλληλη τεχνολογία κλαδέματος. Η επιλογή του εργαλείου κλαδέματος είναι πολύ σημαντική προκειμένου να διασφαλίσεις το επιθυμητό σχήμα για τον φράκτη.
Τραπέζιο ή ορθογώνιο: Ποιο σχήμα να επιλέξεις για τον φράκτη;
Τα τραπεζοειδή και τα ορθογώνια αποτελούν τα πιο δημοφιλή σχήματα. Το δεύτερο συμβάλλει στην εξοικονόμηση χώρου και είναι κατάλληλο για φυλλοβόλα δέντρα (λιγούστρο, δαφνοκερασιά, γαύρος). Το κλάδεμα σε τραπεζοειδές σχήμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φράκτης αναπτύσσεται προς τα επάνω, επιτρέποντας στο φως του ήλιου να πέφτει ομοιόμορφα επάνω του. Ωστόσο, ο φράκτης δεν πρέπει να κοπεί υπερβολικά, καθώς ενδέχεται να εμφανιστούν αντιαισθητικά καφετί κενά. Επομένως, η επαγγελματική συμβουλή είναι η εξής: Κλάδεψε μέχρι το σημείο όπου εξακολουθείς να βλέπεις πράσινο φύλλωμα στα κλαδιά.
Εργαλεία
Η αποτυχία ή η επιτυχία ολόκληρου του εγχειρήματος κοπής φράκτη εξαρτάται από τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων κήπου. Εάν η λεπίδα του μπορντουροψάλιδου είναι αμβλεία, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα φύλλα ή στα κλαδιά του φυτού. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξεις λεπίδες ακονισμένες με διαμάντι. Σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλου εξοπλισμού, εκτίθεσαι επίσης σε περιττό κίνδυνο. Εάν, για παράδειγμα, ο φράκτης έχει ύψος αρκετών μέτρων, θα πρέπει να εξετάσεις το ενδεχόμενο αγοράς ενός μπορντουροψάλιδου με κοντάρι. Αυτή η επιλογή δεν είναι μόνο πιο ασφαλής, αλλά και πιο αποτελεσματική, ενώ παράλληλα εμποδίζει την καταπόνηση της μέσης σου.
Προκειμένου να πετύχουν το ιδανικό κλάδεμα, όλο και περισσότεροι λάτρεις της κηπουρικής βασίζονται στα μπορντουροψάλιδα μπαταρίας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ηλεκτρικές μηχανές, τα σύγχρονα εργαλεία κλαδέματος δεν διαθέτουν καλώδιο αλλά λειτουργούν με μπαταρίες μακράς διάρκειας.
Επιπλέον, τα σύγχρονα μηχανήματα κλαδέματος φρακτών με μπαταρία προσφέρουν αναρίθμητα πλεονεκτήματα που διασφαλίζουν άνεση σε όλες τις θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα περιλαμβάνουν:
- Μια λειτουργία πριονίσματος για χοντρά κλαδιά
- Εργονομικές, περιστρεφόμενες λαβές που εξασφαλίζουν ασφαλές κράτημα σε όλες τις θέσεις
- Ένα σάρωθρο για τα υπολείμματα του κλαδέματος που έχουν πέσει στο έδαφος
- Ένα προστατευτικό λεπίδας που εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στον τοίχο και το έδαφος
- Μια ρυθμιζόμενη κεφαλή κλαδέματος για φράκτες μεγάλου ύψους
Όλα εξαρτώνται από την τεχνολογία! Κλάδεμα φράκτη σε ευθεία γραμμή με κορδόνι.
Εάν ρωτήσεις έναν ειδικό κηπουρικής πώς μπορείς να πετύχεις το τέλειο και πάνω απ’ όλα ίσιο κλάδεμα ενός φράκτη, η απάντηση είναι πάντα: Δεν γίνεται χωρίς κορδόνι! Είναι εντυπωσιακά εύκολο. Τράβηξε το κορδόνι κατά μήκος της κορυφής του φράκτη. Η γραμμή καθοδήγησης δεν πρέπει να στερεώνεται στον φράκτη, αλλά, ενδεικτικά, σε δύο πασσάλους ή στύλους. Πρέπει να τοποθετείται στο ύψος στο οποίο θέλεις να φτάνει η κορυφή του φράκτη μετά την ολοκλήρωση του κλαδέματος. Η γραμμή καθοδήγησης πρέπει επίσης να είναι τεντωμένη, έτσι ώστε να μην λυγίζει από τα προεξέχοντα κλαδιά, και το επιθυμητό σχήμα του φράκτη να μην αλλοιώνεται από αντιαισθητικά εξογκώματα.
Σωστό κλάδεμα του φράκτη: Ο τέλειος φράκτης σε πέντε βήματα
1. Τράβηγμα του κορδονιού
Τέντωσε το κορδόνι ώστε να σχηματίζει μια γραμμή καθοδήγησης κατά μήκος του φράκτη, στο ύψος που θέλεις να φτάνει μετά το κλάδεμα. Το κορδόνι λειτουργεί ως οδηγός ώστε να πετύχεις ένα ίσιο κλάδεμα. Προτού ξεκινήσεις, ελέγχε πάντα τον φράκτη μια ακόμα φορά για να σιγουρευτείς ότι δεν υπάρχουν φωλιές πουλιών στο εσωτερικό του.
2. Κάθετο κλάδεμα
Τώρα μπορείς να κλαδεύεις τον φράκτη από κάτω προς τα πάνω με ομοιόμορφες κινήσεις. Συνιστάται να το εξετάζεις από απόσταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να σιγουρεύεσαι ότι εξακολουθείς να κόβεις σε ευθεία γραμμή. Προσοχή: Ιδανικά, τα φυλλοβόλα δέντρα που έχουν μεγαλύτερα φύλλα θα πρέπει να κλαδεύονται με το χέρι, διαφορετικά τα φύλλα μπορεί να καταστραφούν και να πέσουν εξαιτίας της χρήσης του μπορντουροψάλιδου. Επομένως το σύνθημα είναι το εξής: Τα λιγότερα είναι περισσότερα! Κόψε μόνο όσα φύλλα χρειάζεται, ώστε να φαίνεται ακόμα πράσινο φύλλωμα.
3. Οριζόντιο κλάδεμα
Το κλάδεμα του φυλλώματος απαιτεί ιδιαίτερη συγκέντρωση. Το εργαλείο κλαδέματος πρέπει να τοποθετείται ακριβώς πάνω από την τεντωμένη γραμμή καθοδήγησης. Αυτό το βήμα πρέπει να εκτελείται με προσοχή και συγκέντρωση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείς σκάλα. Επαγγελματική συμβουλή: Ένα μπορντουροψάλιδο με κοντάρι το οποίο διαθέτει ρυθμιζόμενη κεφαλή κλαδέματος επιτρέπει την κοπή των περιγραμμάτων με ακρίβεια, χωρίς περιττή καταπόνηση.
4. Λεπτομέρειες
Μετά το κλάδεμα του κυρίως σώματος του φράκτη, μπορείς να εστιάσεις στις λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας μπορντουροψάλιδο και να βάλεις στον φράκτη τις τελικές πινελιές. Στη συνέχεια, προχώρησε στον καθαρισμό και τη συντήρηση των εργαλείων κήπου.
5. Συντήρηση
Ιδανικά, θα πρέπει να ελέγχεις κάθε μηχάνημα αμέσως μετά τη χρήση για να εντοπίσεις τυχόν φθορές και βρωμιές. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν υπολείμματα χώματος και φυτών στο μηχάνημα, αφαίρεσέ τα χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο σφουγγάρι και μια σκληρή βούρτσα. Θα πρέπει να ελέγχεις τακτικά ότι όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και οι βίδες είναι καλά στερεωμένα στο μηχάνημα. Συνιστάται το τακτικό ακόνισμα των λεπίδων κοπής του μπορντουροψάλιδου με μια επίπεδη λίμα, έτσι ώστε να διατηρείται μια σταθερά καλή απόδοση κλαδέματος. Στη συνέχεια, συνιστάται επίσης η αφαίρεση της μύτης που προκύπτει από τη λείανση με μια πέτρα ακονίσματος. Εάν κάποιος διστάζει να ακονίσει ο ίδιος της λεπίδες κοπής του μπορντουροψάλιδου, μπορεί να το αναθέσει σε έναν ειδικό. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η λεπίδα θα πρέπει να γυαλίζεται χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο λάδι (π.χ. λάδι Ballistol) προκειμένου να προστατεύεται από την εμφάνιση σκουριάς.
6. Απόρριψη υπολειμμάτων κλαδέματος
Πρώτα η δουλειά και μετά η ευχαρίστηση – προτού θαυμάσεις το αποτέλεσμα της εργασίας σας, πρέπει φυσικά να πετάξεις τα κομμένα κλαδιά και φύλλα. Εάν διαθέτεις τσεκούρι μπορείς να τεμαχίσεις το κλαδεμένο υλικό σε μικρά κομμάτια, προετοιμάζοντάς το έτσι για τον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή τον σωρό κομποστοποίησης, ή για τη μεταφορά του σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και κλαδευτήρι για τα χοντρά κλαδιά.