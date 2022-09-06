ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ
Με την έναρξη της εποχής της κηπουρικής, έρχεται και πάλι εκείνη η ώρα – έχεις μπροστά σου το ανοιξιάτικο καθάρισμα του κήπου. Και υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν! Είναι η εποχή που οι θάμνοι και οι φράκτες πρέπει να ανανεωθούν και τα δέντρα να κλαδευτούν. Αυτό που πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα είναι το γκαζόν, δεδομένου ότι απαιτεί πολλή συντήρηση την άνοιξη και κατά τους μήνες που θα ακολουθήσουν προκειμένου να διατηρηθεί πράσινο καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και τα πιο σημαντικά ζητήματα σε σχέση με το κούρεμα του γκαζόν; Ένας οδηγός για το τέλειο γκαζόν.
Πέντε συχνές ερωτήσεις για το κούρεμα του γκαζόν
Κάθε ερασιτέχνης κηπουρός γνωρίζει ότι το γκαζόν δεν χρειάζεται παρά μερικές μέρες προτού μεγαλώσει ξανά μετά από κάθε κούρεμα. Ωστόσο, ένα απλό κούρεμα σε ευθεία γραμμή χωρίς να λαμβάνει κανείς υπόψη του συμβουλές και κανόνες δεν είναι η πιο έξυπνη επιλογή. Γενικά, κυκλοφορούν μισές αλήθειες μεταξύ γειτόνων ή σε ομαδικές συναντήσεις, ωστόσο τι πραγματικά ισχύει τελικά;
Κούρεμα του γκαζόν το καλοκαίρι: Πρέπει να κουρεύουμε το γκαζόν όταν κάνει ζέστη;
Δεν συνιστάται. Το γκαζόν δεν πρέπει να κουρεύεται πολύ συχνά τις ζεστές και ξηρές περιόδους του καλοκαιριού. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι τα πιο μακριά φύλλα προστατεύουν το έδαφος και τις ρίζες του γρασιδιού από την υπερβολική ξηρασία, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υγιή ανάπτυξη των φυτών.
Κούρεμα του γκαζόν και εποχές: Από ποια εποχή και πόσο συχνά συνιστάται το κούρεμα του γκαζόν
Το πρώτο κούρεμα του γκαζόν πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά την έναρξη της εποχής της κηπουρικής, την άνοιξη. Από τότε και μετά, το γκαζόν πρέπει να κουρεύεται ιδανικά μία ή δύο φορές την εβδομάδα, μέχρι να έρθει το φθινόπωρο. Τα χόρτα μεγαλώνουν εξαιρετικά γρήγορα μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει οπωσδήποτε να κουρεύεις το γκαζόν μία φορά την εβδομάδα. Τον χειμώνα, το γκαζόν δεν μεγαλώνει εξαιτίας της χαμηλής θερμοκρασίας, επομένως δεν χρειάζεται να το κουρεύεις.
Συνιστάται το κούρεμα του γκαζόν όταν αυτό είναι υγρό;
Όχι, δεν πρέπει να κουρεύεις το γκαζόν όταν είναι υγρό. Ο λόγος είναι ότι, όταν είναι υγρά, τα φύλλα δεν κόβονται σωστά, με αποτέλεσμα να κολλάνε μεταξύ τους. Αυτό δημιουργεί ένα ανομοιόμορφο αποτέλεσμα κοπής. Απαιτείται περισσότερη προσπάθεια καθώς το κομμένο υλικό σχηματίζει μια στερεή μάζα αντί να διασκορπίζεται ή να καταλήγει μέσα στη σακούλα του συλλέκτη γρασιδιού.
Πώς γίνεται το σωστό κούρεμα του γκαζόν;
Για να πετύχεις ένα ομοιόμορφο μοτίβο κουρέματος χωρίς γραμμές, η χλοοκοπτική μηχανή πρέπει να προεξέχει κατά το πλάτος περίπου ενός τροχού στην περιοχή κοπής. Επίσης, θα πρέπει πάντα να κουρεύεις τις κεκλιμένες επιφάνειες οριζόντια κατά μήκος της κλίσης. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείς από τη χλοοκοπτική μηχανή σε περίπτωση που γλιστρήσεις. Μπορείς να παραλείψεις τις άκρες του γκαζόν, τις οποίες στη συνέχεια μπορείς να κουρέψεις χρησιμοποιώντας ένα χειροκίνητο ψαλίδι ή ένα χορτοκοπτικό μεσινέζας για να πετύχεις ένα άψογο αποτέλεσμα.
Συνιστάται η παραμονή του κομμένου γρασιδιού στο γκαζόν;
Πρόκειται για ένα πολυσυζητημένο ζήτημα. Τόσο η εδαφοκάλυψη όσο και το κούρεμα του γκαζόν με τον παραδοσιακό τρόπο χαρακτηρίζονται από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (η παράδοση των χλοοκοπτικών μηχανών μπαταρίας της Kärcher περιλαμβάνει ένα κιτ εδαφοκάλυψης). Τα πλεονεκτήματα του κουρέματος με εδαφοκάλυψη είναι η μειωμένη συσσώρευση οργανικής ύλης, η απουσία κομμένου υλικού προς απόρριψη και η περιορισμένη χρήση λιπασμάτων. Ωστόσο, το γρασίδι θα πρέπει να κουρεύεται πιο συχνά και πάντα με την προϋπόθεση ότι είναι στεγνό. Τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν το κούρεμα του γκαζόν με τον παραδοσιακό τρόπο είναι η καθαριότητα του χώρου, οι μικρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη συχνότητα και η δυνατότητα χρήσης του υλικού κοπής ως λιπάσματος για τα λουλούδια. Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η απώλεια περισσότερων θρεπτικών συστατικών, η ανάγκη χρήσης λιπάσματος στο κουρεμένο γκαζόν και οι πρόσθετες εργασίες που προκύπτουν εξαιτίας της ανάγκης απόρριψης του κομμένου υλικού.
Κούρεμα του γκαζόν: Το σωστό ύψος κοπής για το γκαζόν
Σύμφωνα με τον κανόνα που ορίζει το ύψος κοπής του γκαζόν, αυτό δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ μεγάλο. Αυτό μπορεί να ακούγεται ασαφές, ωστόσο το πόσο κοντό ή ψηλό πρέπει να κόβεται το γκαζόν πράγματι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εάν κοπεί σε πολύ μικρό ύψος, το γκαζόν ή ακόμα και οι ρίζες του γρασιδιού μπορεί να καταστραφούν – ειδικά αν αυτό συμβεί σε ξηρές και ζεστές περιόδους του έτους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση καφέ μπαλωμάτων. Ή με άλλα λόγια: Η (υπερβολική) άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου μπορεί να αποβεί τοξική! Εάν το γρασίδι κοπεί σε πολύ μικρό ύψος, οι ακτίνες του ήλιου θα το χτυπούν πολύ έντονα αποδυναμώνοντάς το. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξάπλωση των αγριόχορτων και τη σταδιακή κατάληψη του γκαζόν. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί αν το γρασίδι κοπεί σε μεγάλο ύψος. Προκειμένου το γκαζόν να κοπεί στο ιδανικό ύψος, η χλοοκοπτική μηχανή πρέπει να ρυθμίζεται χειροκίνητα σε διαφορετικά ύψη κοπής.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κανόνας του ενός τρίτου και το λεγόμενο «σημείο βλάστησης» έχουν μεγάλη σημασία. Αυτό εντοπίζεται περίπου στο μισό ύψος ενός φύλλου του γρασιδιού. Εάν κόψεις περισσότερο, οι βλαστοί θα χρειαστούν αρκετό χρόνο για να ανακάμψουν – η υγιής ανάπτυξη του γκαζόν θα είναι σχεδόν αδύνατη, ιδίως επειδή η αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία επίσης καταστρέφει το κομμένο γκαζόν. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Το γκαζόν πρέπει πάντα να κουρεύεται κατά το ένα τρίτο της ανάπτυξής του. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο τρίτα του ύψους παραμένουν, κάτι που ευθυγραμμίζεται πλήρως με το συνιστώμενο ύψος κοπής. Αν υποθέσουμε ότι πας διακοπές και σε αυτό το διάστημα το γρασίδι μεγαλώσει κατά 15 εκατοστά, τότε θα πρέπει να το κουρέψεις περίπου πέντε εκατοστά, δηλαδή το νέο του ύψος να μην είναι χαμηλότερο των 10-11 εκατοστών. Η συμβουλή του ειδικού είναι η εξής: Για ένα υγιές γκαζόν, συνιστάται να κόβετε λίγο λιγότερο κάθε φορά, να το κάνεις τακτικά και να λαμβάνεις υπόψη τον καιρό και την κατάσταση των φύλλων του γρασιδιού.
Ένα κόλπο για να πετυχαίνεις ένα ομοιόμορφο ύψος κοπής είναι να μην εισέρχεσαι στα σημεία όπου το γκαζόν δεν έχει κοπεί, διαφορετικά τα φύλλα του γρασιδιού διπλώνουν και δεν ξανασηκώνονται αμέσως.
Χλοοκοπτική μηχανή, χορτοκοπτικό μεσινέζας ή ρομπότ; Το κούρεμα του γκαζόν εξαρτάται από τις απαιτήσεις
Πολλοί ερασιτέχνες κηπουροί αναρωτιούνται ποιο είναι το κατάλληλο εργαλείο κήπου για να πετύχουν το τέλειο γκαζόν. Χρησιμοποιείς κλασική χλοοκοπτική μηχανή με καλάθι συλλογής, χλοοκοπτική μηχανή για εδαφοκάλυψη ή μια λύση 2-σε-1 με ένα κιτ εδαφοκάλυψης (στην περίπτωση της Kärcher συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό); Ή μήπως χρησιμοποιείς χορτοκοπτικό μεσινέζας – και αν ναι, αυτό λειτουργεί με μπαταρίες ή όχι; Επιπλέον, υπάρχουν ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το κούρεμα, ενώ εσείς χαλαρώνεις στην ξαπλώστρα του κήπου. Ακόμα κι αν έχεις κρατήσει την παλιά χλοοκοπτική μηχανή με καλώδιο τροφοδοσίας, το κούρεμα του γκαζόν με αυτή πραγματικά δεν είναι πολύ διασκεδαστικό– είναι πολύ ογκώδης, πολύ βαριά και όχι αρκετά ισχυρή! Οι πολλές ερωτήσεις και επιλογές μπορεί γρήγορα να σε μπερδέψουν.
Η επιλογή ενός μηχανήματος εξαρτάται από ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, πέρα από το προφίλ των απαιτήσεων για τον κήπο και το προσωπικό σας γούστο. Πρώτον, η νέα μηχανή για το κούρεμα του γκαζόν πρέπει να λειτουργεί αξιόπιστα. Εάν αποφασίσεις να επιλέξεις μια μπαταριοκίνητη μηχανή, θα πρέπει να κάνεις βέλτιστη χρήση της μπαταρίας για όσο το δυνατόν περισσότερο. Επομένως, η απόδοση κάλυψης επιφάνειας (τ.μ. ανά φόρτιση μπαταρίας για τις χλοοκοπτικές μηχανές, μέτρα ανά φόρτιση μπαταρίας για τα χορτοκοπτικά μεσινέζας, καθώς επίσης και για τα ψαλίδια γκαζόν και μπορντούρας) είναι αυτό που καθορίζει τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής. Η απόδοση κάλυψης επιφάνειας εξαρτάται επίσης από την ποιότητα και τον τύπο του γκαζόν. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεις υπόψη το πλάτος και το ύψος κοπής. Ιδιαίτερα όσον αφορά το ύψος κοπής, αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στον κήπο. Η επιφάνεια του γκαζόν είναι επίπεδη ή υπάρχουν κυματισμοί;
Η κλασική μηχανή για το κούρεμα του γκαζόν: Η χλοοκοπτική μηχανή
Ουσιαστικά έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις μεταξύ μιας χλοοκοπτικής μηχανής με καλώδιο, ενός βενζινοκίνητου ή ενός μπαταριοκίνητου μοντέλου. Ποιο είναι καλύτερο; Οι σύγχρονες μπαταριοκίνητες χλοοκοπτικές μηχανές δεν είναι σε καμία περίπτωση κατώτερες από τις βενζινοκίνητες. Αντιθέτως! Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο, τον χρόνο εγκατάστασης και τη συντήρηση, όλο και περισσότεροι ερασιτέχνες κηπουροί επιλέγουν μια μπαταριοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή. Το γεγονός ότι αυτές πλεονεκτούν έναντι των χλοοκοπτικών μηχανών παλαιότερης γενιάς με καλώδιο εξηγείται γρήγορα ως εξής: Είναι πιο ελαφριές και πιο αθόρυβες – και η απουσία καλωδίου ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο παραπατήματος.
Όσον αφορά συγκεκριμένα στον χειρισμό, θα πρέπει να εξετάσεις με προσοχή ποιες ιδιότητες είναι απολύτως απαραίτητες για εσένα. Πρέπει η χλοοκοπτική μηχανή να είναι όσο γίνεται πιο ελαφριά, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ώθηση και η αποθήκευσή της; Πρέπει να είναι πτυσσόμενη και να διαθέτει ειδική λαβή για τη μεταφορά και για την εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής; Οι συμπαγείς χορτοκοπτικές μηχανές ισχύος 18 volt με πλάτος κοπής έως 36 εκατοστών είναι κατάλληλες για μικρές εκτάσεις γκαζόν. Εάν πρέπει να κουρέψεις μεγαλύτερες εκτάσεις γκαζόν, οι συσκευές ισχύος 36 volt με πλάτος κοπής έως 46 εκατοστών αποτελούν την ιδανική επιλογή για την εξοικονόμηση χρόνου.
Απομονωμένες και ανομοιόμορφες εκτάσεις γκαζόν; Ένα χορτοκοπτικό μεσινέζας με μπαταρία μπορεί να βοηθήσει.
Το μυστικό για γκαζόν με τέλειες άκρες: Στις δυσπρόσιτες περιοχές του γκαζόν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεΙς ένα μπαταριοκίνητο χορτοκοπτικό μεσινέζας. Εξοπλισμένο με ένα γρήγορα περιστρεφόμενο πλαστικό νήμα ή μια πλαστική λεπίδα, διασφαλίζει την αξιόπιστη κοπή του γρασιδιού και των αγριόχορτων.
Χάρη στη μπαταριοκίνητη λειτουργία τους, τα χορτοκοπτικά είναι εξαιρετικά αθόρυβα και ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση των πλαστικών λεπίδων. Όσον αφορά τον χειρισμό, ο ιμάντας ώμου που περιλαμβάνεται στα παραδοτέα, σε συνδυασμό με τους διακόπτες περιστροφής και τις λαβές ρύθμισης του ύψους καθιστούν την εργασία πολύ πιο εύκολη.
Επειδή τα νήματα της μεσινέζας περιστρέφονται σε υψηλή ταχύτητα και μέρη του γκαζόν ή μικρές πέτρες είναι πιθανό να σκορπίζονται στον γύρω χώρο, θα πρέπει να φοράς προστατευτικά γυαλιά και ανθεκτικά υποδήματα. Ομοίως, συνιστάται να τηρείς απόσταση από δέντρα και καλλωπιστικά φυτά, καθώς επίσης και από ξύλινες βεράντες, προκειμένου να αποφεύγεΙς την πρόκληση φθοράς.
Εξαιρετικά πρακτικό: Σε περίπτωση φθοράς, μπορείς να προμηθευτείς νήματα μεσινέζας σε ένα καταστήματα DIY και να τα τυλίξεΙς εύκολα στο καρούλι της μεσινέζας με αυτόν τον τρόπο.
Μικρές αλλά ισχυρές! Οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές είναι στη μόδα.
Τα τελευταία χρόνια, οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Το σύνθημα είναι ξεκάθαρο: Το ρομπότ κάνει τη δουλειά και εσύ χαλαρώνεις και απολαμβάνεις το διάλειμμά σου. Από τι εξαρτάται όμως η αυτόματη συντήρηση του γκαζόν;
Ανάλογα με την έκταση του γκαζόν σας, ίσως πρέπει να λάβεις υπόψη το ακριβές μέγεθος και τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας του αντίστοιχου μοντέλου. Εάν ο κήπος σου είναι στενός και έχει στροφές, η ιδανική επιλογή είναι μια μικρή ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή. Όταν πρόκειται για εργασίες κουρέματος, θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των περιστροφικών χλοοκοπτικών μηχανών και των χλοοκοπτικών μηχανών με δρεπάνι. Οι τελευταίες διαθέτουν μεγαλύτερες λεπίδες, χαρακτηριστικό που τις καθιστά κατάλληλες για πυκνό γρασίδι, στο οποίο μερικές φορές ενδέχεται να υπάρχουν πεσμένοι καρποί ή κλαδιά.
Ο κανόνας μπορεί να εξηγηθεί γρήγορα. Υπάρχει ένας σταθμός φόρτισης από τον οποίο ξεκινά η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή (και στον οποίο φορτίζεται αυτόματα). Τα περισσότερα μοντέλα κόβουν το γρασίδι με τυχαίο τρόπο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν επίσης και μηχανές που κουρεύουν κατά μήκος προκαθορισμένης πορείας, ωστόσο αυτή η δυνατότητα λειτουργεί άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο καλά. Σε κάθε περίπτωση, το γρασίδι κουρεύεται μετά από μερικές ημέρες – χωρίς να απαιτείται καμία προσπάθεια από εσάς.