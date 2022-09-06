Κούρεμα του γκαζόν: Το σωστό ύψος κοπής για το γκαζόν

Σύμφωνα με τον κανόνα που ορίζει το ύψος κοπής του γκαζόν, αυτό δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ μεγάλο. Αυτό μπορεί να ακούγεται ασαφές, ωστόσο το πόσο κοντό ή ψηλό πρέπει να κόβεται το γκαζόν πράγματι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εάν κοπεί σε πολύ μικρό ύψος, το γκαζόν ή ακόμα και οι ρίζες του γρασιδιού μπορεί να καταστραφούν – ειδικά αν αυτό συμβεί σε ξηρές και ζεστές περιόδους του έτους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση καφέ μπαλωμάτων. Ή με άλλα λόγια: Η (υπερβολική) άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου μπορεί να αποβεί τοξική! Εάν το γρασίδι κοπεί σε πολύ μικρό ύψος, οι ακτίνες του ήλιου θα το χτυπούν πολύ έντονα αποδυναμώνοντάς το. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξάπλωση των αγριόχορτων και τη σταδιακή κατάληψη του γκαζόν. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί αν το γρασίδι κοπεί σε μεγάλο ύψος. Προκειμένου το γκαζόν να κοπεί στο ιδανικό ύψος, η χλοοκοπτική μηχανή πρέπει να ρυθμίζεται χειροκίνητα σε διαφορετικά ύψη κοπής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κανόνας του ενός τρίτου και το λεγόμενο «σημείο βλάστησης» έχουν μεγάλη σημασία. Αυτό εντοπίζεται περίπου στο μισό ύψος ενός φύλλου του γρασιδιού. Εάν κόψεις περισσότερο, οι βλαστοί θα χρειαστούν αρκετό χρόνο για να ανακάμψουν – η υγιής ανάπτυξη του γκαζόν θα είναι σχεδόν αδύνατη, ιδίως επειδή η αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία επίσης καταστρέφει το κομμένο γκαζόν. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Το γκαζόν πρέπει πάντα να κουρεύεται κατά το ένα τρίτο της ανάπτυξής του. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο τρίτα του ύψους παραμένουν, κάτι που ευθυγραμμίζεται πλήρως με το συνιστώμενο ύψος κοπής. Αν υποθέσουμε ότι πας διακοπές και σε αυτό το διάστημα το γρασίδι μεγαλώσει κατά 15 εκατοστά, τότε θα πρέπει να το κουρέψεις περίπου πέντε εκατοστά, δηλαδή το νέο του ύψος να μην είναι χαμηλότερο των 10-11 εκατοστών. Η συμβουλή του ειδικού είναι η εξής: Για ένα υγιές γκαζόν, συνιστάται να κόβετε λίγο λιγότερο κάθε φορά, να το κάνεις τακτικά και να λαμβάνεις υπόψη τον καιρό και την κατάσταση των φύλλων του γρασιδιού.

Ένα κόλπο για να πετυχαίνεις ένα ομοιόμορφο ύψος κοπής είναι να μην εισέρχεσαι στα σημεία όπου το γκαζόν δεν έχει κοπεί, διαφορετικά τα φύλλα του γρασιδιού διπλώνουν και δεν ξανασηκώνονται αμέσως.