ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
Φύλλα. Αν και είναι ωραίο να τα βλέπει κανείς το φθινόπωρο, κάποιος πρέπει να τα αφαιρέσει - από τα πεζοδρόμια και τους δρόμους για λόγους ασφαλείας και από τους χλοοτάπητες για να αποφευχθούν ζημιές. Οι σκούπες και οι τσουγκράνες που δεν τροφοδοτούνται από τίποτα άλλο εκτός από τη δύναμη των μυών μας φτάνουν γρήγορα στα όριά τους. Αλλά αυτό δεν ισχύει για τους ισχυρούς φυσητήρες φύλλων μπαταρίας της Kärcher! Είναι πάντα εκεί όταν τους χρειάζεσαι, ανεξάρτητα από το πού μπορεί να είναι τα φύλλα, εφαρμόζουν άνετα στο χέρι και αφαιρούν τα φύλλα γρήγορα και σχολαστικά.
Χαρακτηριστικά των φυσητήρων μπαταρίας της Kärcher
Αφαιρούμενα εξαρτήματα
Χάρη στα αφαιρούμενα μέρη του φυσητήρα και του αναρροφητήρα, το βάρος της συσκευής μπορεί να μειωθεί εάν είναι απαραίτητο. Οι σωλήνες αναρρόφησης και εμφύσησης καθώς και οι οδηγοί κύλινδροι αφαιρούνται μεμονωμένα. Επιπλέον, η λαβή διασφαλίζει ότι το βάρος της μονάδας κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα κατά τη λειτουργία.
Ισχυρή και σχολαστική αφαίρεση των φύλλων
Όταν η μυϊκή ισχύς ή άλλα βοηθήματα φτάνουν στα όριά τους, οι ασύρματοι φυσητήρες φύλλων μας εντυπωσιάζουν με ταχύτητα αέρα έως και 240 km/h και μέγιστη άνεση χρήστη, εξασφαλίζοντας γρήγορα και επιμελώς επιφάνειες χωρίς φύλλα. Το Turbo Boost, που αυξάνει την ισχύ της συσκευής για μικρό χρονικό διάστημα, εξοικονομεί ακόμη περισσότερο χρόνο.
Αδιάλειπτη προσαρμογή
Ο μοχλός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχή εναλλαγή μεταξύ φυσήματος, αναρρόφησης ή ακόμα και συνδυασμού και των δύο λειτουργιών με μία μόνο κίνηση του καρπού.
Οι ασύρματοι φυσητήρες φύλλων και αναρροφητήρες έχουν επίσης τις ακόλουθες λειτουργίες:
Κράτημα λαβής με τα δύο χέρια
Εξασφαλίζει ιδανική κατανομή βάρους και εύκολο χειρισμό.
Αφαιρούμενοι κύλινδροι οδηγών
Κάνει την εργασία πιο απλή και αποτελεσματική.
Όγκος σακούλας 45 λίτρων
Εγγυάται αδιάλειπτη εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Κινητήρας χωρίς ψύκτρες
Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και βελτιωμένη διάρκεια ζωής της συσκευής.
Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιο
Για καθαρισμό ακριβείας. Τα φύλλα μπορούν, για παράδειγμα, να συσσωρευτούν ειδικά σε μια σωρό.
Ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας
Επιτρέπει τη συνεχή προσαρμογή της ταχύτητας ανάλογα με την εργασία.
Highlights
Χαρακτηριστικά
Μέγιστη ελευθερία κινήσεων
Ο ασύρματος φυσητήρας φύλλων επιτρέπει την καλύτερη δυνατή ελευθερία κινήσεων χωρίς να εμποδίζει την εργασία ένα ενοχλητικό καλώδιο τροφοδοσίας. Προσφέρει επίσης μια τέλεια ισορροπία, έτσι ώστε μεγαλύτερες και πιο σύνθετες εργασίες να μπορούν να εκτελούνται χωρίς κόπο.
Αφαιρούμενο επίπεδο ακροφύσιο
Δεν είναι κάθε επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί εκτεθειμένη στις ίδιες καιρικές συνθήκες. Η βροχή και η υγρασία ιδιαίτερα μπορεί να κάνουν την αφαίρεση των φύλλων δύσκολη. Χάρη στο αφαιρούμενο επίπεδο ακροφύσιο με ενσωματωμένη ακμή ξύστρας, ο ασύρματος φυσητήρας φύλλων απαλλάσσει επίσης τις επιθυμητές επιφάνειες από τα βρεγμένα φύλλα και την πατημένη βρωμιά.
Εργονομική λαβή
Χάρη στον βολικά τοποθετημένο έλεγχο ταχύτητας, η συσκευή είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση. Επιπλέον, η εργονομική λαβή διασφαλίζει ότι ο ασύρματος φυσητήρας φύλλων εφαρμόζει άνετα στο χέρι.
Ο ασύρματος φυσητήρας φύλλων έχει επίσης τις ακόλουθες λειτουργίες:
Αφαιρούμενα στοιχεία
Αφαιρούμενος σωλήνας δύο μερών για βέλτιστη προσαρμογή στην κατάσταση και αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου όταν δεν χρησιμοποιείται.
Σύγχρονη οθόνη
Τεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
Ηighlights
Πλατφόρμα μπαταρίας 18 V της Kärcher
LBL 2 Battery Set
Ανεξάρτητα από το πού χρησιμοποιούνται οι ισχυροί ασύρματοι φυσητήρες φύλλων της Kärcher, αφαιρούν γρήγορα, εργονομικά και προσεκτικά τα φύλλα από τις επιθυμητές περιοχές.
Τάση: 18 V
Ταχύτητα αέρα: Μέγ. 210 km/h
Παροχή αέρα: Μέγ. 220 m³/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*: Μέγ. 400 m²
Βάρος: 2,0 kg
Σωλήνας εμφύσησης: Δύο τμημάτων
Επίπεδο ακροφύσιο συμπ. άκρη ξύστρας: Ναι
Έλεγχος ισχύος: Ένα στάδιο
Φορτιστής μπαταρίας: Στάνταρ φορτιστής 18 V
Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: 18 V/2,5 Ah
* Μέγιστη απόδοση με ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
BLV 18-200 Battery
Λειτουργία 3 σε 1: αναρρόφηση, φύσημα και τεμαχισμός φύλλων με μία μόνο συσκευή – ελάχιστη προσπάθεια για τέλεια αποτελέσματα. Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες της συσκευής παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση.
Ταχύτητα αέρα σε λειτουργία φυσητήρα: Μέγ. 200 km/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία ανεμιστήρα*: Μέγ. 425 m²
Ταχύτητα αέρα σε λειτουργία αναρρόφησης: Μέγ. 130 km/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία αναρρόφησης*: Μέγ. 45 λίτρα
Βάρος χωρίς αξεσουάρ: 3,5 kg
Μπαταρία και φορτιστής μπαταρίας: Δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά
* Μέγιστη απόδοση με ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
36 V Kärcher Battery Power
LBL 4 Battery Set
Ανεξάρτητα από το πού συσσωρεύονται φύλλα το φθινόπωρο, ο φυσητήρας φύλλων LBL 4 μπαταρίας που τροφοδοτείται με μπαταρία τα καθαρίζει δυναμικά και αποτελεσματικά. Όταν η μυϊκή δύναμη ή άλλα εργαλεία φτάνουν στα όριά τους, εντυπωσιάζει χάρη στον έλεγχο ισχύος δύο σταδίων και τη μέγιστη άνεση του χρήστη.
Τάση: 36 V
Ταχύτητα αέρα: Μέγ. 250 km/h
Παροχή αέρα: Μέγ. 330 m³/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*: Μέγ. 550 m²
Βάρος: 2,2 kg
Σωλήνας εμφύσησης: Δύο τμημάτων
Επίπεδο ακροφύσιο συμπ. άκρη ξύστρας: Ναι
Έλεγχος ισχύος: Δύο σταδίων
Φορτιστής μπαταρίας: Kärcher Battery Power 36 V ταχυφορτιστής
Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: 36 V/2,5 Ah
* Μέγιστη απόδοση με ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.
BLV 36-240 Battery
Τα φύλλα, τα περισσεύματα γκαζόν, τα περισσεύματα φυτών και τα πράσινα απόβλητα δεν έχουν καμία πιθανότητα απέναντι στον φυσητήρα φύλλων μπαταρίας BLV 36-240 και στον αναρροφητήρα με τον κινητήρα χωρίς ψύκτρες, ο οποίος είναι εξαιρετικά αποδοτικός. Η πρακτική λειτουργία 3-σε-1 όχι μόνο φυσά όλα τα φύλλα και τα περισσεύματα μαζί, αλλά τα αναρροφά αμέσως και τα κόβει.
Ταχύτητα αέρα σε λειτουργία φυσητήρα: Μέγ. 240 km/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία ανεμιστήρα*: Μέγ. 550 m²
Ταχύτητα αέρα σε λειτουργία αναρρόφησης: Μέγ. 130 km/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία αναρρόφησης*: Μέγ. 75 λίτρα
Βάρος χωρίς αξεσουάρ: 4,2 kg
Μπαταρία και φορτιστής μπαταρίας: Δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά
* Μέγιστη απόδοση με ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.