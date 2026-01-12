ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

Φύλλα. Αν και είναι ωραίο να τα βλέπει κανείς το φθινόπωρο, κάποιος πρέπει να τα αφαιρέσει - από τα πεζοδρόμια και τους δρόμους για λόγους ασφαλείας και από τους χλοοτάπητες για να αποφευχθούν ζημιές. Οι σκούπες και οι τσουγκράνες που δεν τροφοδοτούνται από τίποτα άλλο εκτός από τη δύναμη των μυών μας φτάνουν γρήγορα στα όριά τους. Αλλά αυτό δεν ισχύει για τους ισχυρούς φυσητήρες φύλλων μπαταρίας της Kärcher! Είναι πάντα εκεί όταν τους χρειάζεσαι, ανεξάρτητα από το πού μπορεί να είναι τα φύλλα, εφαρμόζουν άνετα στο χέρι και αφαιρούν τα φύλλα γρήγορα και σχολαστικά.

Two surprised statues marvel at removed foliage on a staircase
Χαρακτηριστικά των φυσητήρων μπαταρίας της Kärcher

Αφαιρούμενα εξαρτήματα

Χάρη στα αφαιρούμενα μέρη του φυσητήρα και του αναρροφητήρα, το βάρος της συσκευής μπορεί να μειωθεί εάν είναι απαραίτητο. Οι σωλήνες αναρρόφησης και εμφύσησης καθώς και οι οδηγοί κύλινδροι αφαιρούνται μεμονωμένα. Επιπλέον, η λαβή διασφαλίζει ότι το βάρος της μονάδας κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα κατά τη λειτουργία.

One person adapts the Kärcher unit by adding the suction and blowpipe

Ισχυρή και σχολαστική αφαίρεση των φύλλων

Όταν η μυϊκή ισχύς ή άλλα βοηθήματα φτάνουν στα όριά τους, οι ασύρματοι φυσητήρες φύλλων μας εντυπωσιάζουν με ταχύτητα αέρα έως και 240 km/h και μέγιστη άνεση χρήστη, εξασφαλίζοντας γρήγορα και επιμελώς επιφάνειες χωρίς φύλλα. Το Turbo Boost, που αυξάνει την ισχύ της συσκευής για μικρό χρονικό διάστημα, εξοικονομεί ακόμη περισσότερο χρόνο.

One thumb activates the turbo boost on the Kärcher appliance

Αδιάλειπτη προσαρμογή

Ο μοχλός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχή εναλλαγή μεταξύ φυσήματος, αναρρόφησης ή ακόμα και συνδυασμού και των δύο λειτουργιών με μία μόνο κίνηση του καρπού.

One hand operates the lever on the Kärcher appliance to change the functions

Οι ασύρματοι φυσητήρες φύλλων και αναρροφητήρες έχουν επίσης τις ακόλουθες λειτουργίες:

Two hands hold the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Κράτημα λαβής με τα δύο χέρια

Εξασφαλίζει ιδανική κατανομή βάρους και εύκολο χειρισμό.

A suction and blowing tube with guide rollers on the lawn

Αφαιρούμενοι κύλινδροι οδηγών

Κάνει την εργασία πιο απλή και αποτελεσματική.

A Kärcher leaf catcher bag

Όγκος σακούλας 45 λίτρων

Εγγυάται αδιάλειπτη εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

The motor of the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Κινητήρας χωρίς ψύκτρες

Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και βελτιωμένη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Black flat nozzle on rollers

Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιο

Για καθαρισμό ακριβείας. Τα φύλλα μπορούν, για παράδειγμα, να συσσωρευτούν ειδικά σε μια σωρό.

Hands hold the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας

Επιτρέπει τη συνεχή προσαρμογή της ταχύτητας ανάλογα με την εργασία.

Highlights

Μια ολόκληρη ομάδα καθαρισμού σε μια μόνο συσκευή

Ο φυσητήρας μπαταρίας BLV 36-240 φυσάει, σκουπίζει και κόβει τα πράσινα απόβλητα σε μια στιγμή. Με ταχύτητα έως και 240 km/h, αφαιρεί επίσης αμέσως τα βρεγμένα φύλλα, το γρασίδι και τα μοσχεύματα φρακτών και, αφού τα κόψει σε μικρά κομμάτια, τα τροφοδοτεί στον ενσωματωμένο σάκο φύλλων με εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα.

Χαρακτηριστικά

Μέγιστη ελευθερία κινήσεων

Ο ασύρματος φυσητήρας φύλλων επιτρέπει την καλύτερη δυνατή ελευθερία κινήσεων χωρίς να εμποδίζει την εργασία ένα ενοχλητικό καλώδιο τροφοδοσίας. Προσφέρει επίσης μια τέλεια ισορροπία, έτσι ώστε μεγαλύτερες και πιο σύνθετες εργασίες να μπορούν να εκτελούνται χωρίς κόπο.

A person carries the Kärcher cordless leaf blower

Αφαιρούμενο επίπεδο ακροφύσιο

Δεν είναι κάθε επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί εκτεθειμένη στις ίδιες καιρικές συνθήκες. Η βροχή και η υγρασία ιδιαίτερα μπορεί να κάνουν την αφαίρεση των φύλλων δύσκολη. Χάρη στο αφαιρούμενο επίπεδο ακροφύσιο με ενσωματωμένη ακμή ξύστρας, ο ασύρματος φυσητήρας φύλλων απαλλάσσει επίσης τις επιθυμητές επιφάνειες από τα βρεγμένα φύλλα και την πατημένη βρωμιά.

A hand removes the flat nozzle from the Kärcher cordless leaf blower

Εργονομική λαβή

Χάρη στον βολικά τοποθετημένο έλεγχο ταχύτητας, η συσκευή είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση. Επιπλέον, η εργονομική λαβή διασφαλίζει ότι ο ασύρματος φυσητήρας φύλλων εφαρμόζει άνετα στο χέρι.

A hand holds the Kärcher cordless leaf blower by the handle

Ο ασύρματος φυσητήρας φύλλων έχει επίσης τις ακόλουθες λειτουργίες:

A person takes apart the two-piece tube of the Kärcher cordless leaf blower

Αφαιρούμενα στοιχεία

Αφαιρούμενος σωλήνας δύο μερών για βέλτιστη προσαρμογή στην κατάσταση και αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου όταν δεν χρησιμοποιείται.

A hand on the battery with LCD display

Σύγχρονη οθόνη

Τεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.

Ηighlights

Άφθονη δύναμη και χωρίς διακοπή

Είτε σε μονοπάτια, είτε στο γρασίδι: όπου κι αν συσσωρεύονται φύλλα το φθινόπωρο, οι ισχυροί ασύρματοι φυσητήρες φύλλων της Kärcher τα καθαρίζουν δυνατά και επιμελώς.

Πλατφόρμα μπαταρίας 18 V της Kärcher

LBL 2 Battery Set

Ανεξάρτητα από το πού χρησιμοποιούνται οι ισχυροί ασύρματοι φυσητήρες φύλλων της Kärcher, αφαιρούν γρήγορα, εργονομικά και προσεκτικά τα φύλλα από τις επιθυμητές περιοχές.

Τάση: 18 V
Ταχύτητα αέρα: Μέγ. 210 km/h
Παροχή αέρα: Μέγ. 220 m³/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*: Μέγ. 400 m²
Βάρος: 2,0 kg
Σωλήνας εμφύσησης: Δύο τμημάτων
Επίπεδο ακροφύσιο συμπ. άκρη ξύστρας: Ναι
Έλεγχος ισχύος: Ένα στάδιο
Φορτιστής μπαταρίας: Στάνταρ φορτιστής 18 V
Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: 18 V/2,5 Ah

* Μέγιστη απόδοση με ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

BLV 18-200 Battery

Λειτουργία 3 σε 1: αναρρόφηση, φύσημα και τεμαχισμός φύλλων με μία μόνο συσκευή – ελάχιστη προσπάθεια για τέλεια αποτελέσματα. Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες της συσκευής παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση.

Ταχύτητα αέρα σε λειτουργία φυσητήρα: Μέγ. 200 km/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία ανεμιστήρα*: Μέγ. 425 m²
Ταχύτητα αέρα σε λειτουργία αναρρόφησης: Μέγ. 130 km/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία αναρρόφησης*: Μέγ. 45 λίτρα
Βάρος χωρίς αξεσουάρ: 3,5 kg
Μπαταρία και φορτιστής μπαταρίας: Δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά

* Μέγιστη απόδοση με ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

36 V Kärcher Battery Power

LBL 4 Battery Set

Ανεξάρτητα από το πού συσσωρεύονται φύλλα το φθινόπωρο, ο φυσητήρας φύλλων LBL 4 μπαταρίας που τροφοδοτείται με μπαταρία τα καθαρίζει δυναμικά και αποτελεσματικά. Όταν η μυϊκή δύναμη ή άλλα εργαλεία φτάνουν στα όριά τους, εντυπωσιάζει χάρη στον έλεγχο ισχύος δύο σταδίων και τη μέγιστη άνεση του χρήστη.

Τάση: 36 V
Ταχύτητα αέρα: Μέγ. 250 km/h
Παροχή αέρα: Μέγ. 330 m³/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*: Μέγ. 550 m²
Βάρος: 2,2 kg
Σωλήνας εμφύσησης: Δύο τμημάτων
Επίπεδο ακροφύσιο συμπ. άκρη ξύστρας: Ναι
Έλεγχος ισχύος: Δύο σταδίων
Φορτιστής μπαταρίας: Kärcher Battery Power 36 V ταχυφορτιστής
Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: 36 V/2,5 Ah

* Μέγιστη απόδοση με ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.

BLV 36-240 Battery

Τα φύλλα, τα περισσεύματα γκαζόν, τα περισσεύματα φυτών και τα πράσινα απόβλητα δεν έχουν καμία πιθανότητα απέναντι στον φυσητήρα φύλλων μπαταρίας BLV 36-240  και στον αναρροφητήρα με τον κινητήρα χωρίς ψύκτρες, ο οποίος είναι εξαιρετικά αποδοτικός. Η πρακτική λειτουργία 3-σε-1 όχι μόνο φυσά όλα τα φύλλα και τα περισσεύματα μαζί, αλλά τα αναρροφά αμέσως και τα κόβει.

Ταχύτητα αέρα σε λειτουργία φυσητήρα: Μέγ. 240 km/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία ανεμιστήρα*: Μέγ. 550 m²
Ταχύτητα αέρα σε λειτουργία αναρρόφησης: Μέγ. 130 km/h
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία αναρρόφησης*: Μέγ. 75 λίτρα
Βάρος χωρίς αξεσουάρ: 4,2 kg
Μπαταρία και φορτιστής μπαταρίας: Δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά

* Μέγιστη απόδοση με ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.