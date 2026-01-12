LBL 2 Battery Set

Ανεξάρτητα από το πού χρησιμοποιούνται οι ισχυροί ασύρματοι φυσητήρες φύλλων της Kärcher, αφαιρούν γρήγορα, εργονομικά και προσεκτικά τα φύλλα από τις επιθυμητές περιοχές.

Τάση: 18 V

Ταχύτητα αέρα: Μέγ. 210 km/h

Παροχή αέρα: Μέγ. 220 m³/h

Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*: Μέγ. 400 m²

Βάρος: 2,0 kg

Σωλήνας εμφύσησης: Δύο τμημάτων

Επίπεδο ακροφύσιο συμπ. άκρη ξύστρας: Ναι

Έλεγχος ισχύος: Ένα στάδιο

Φορτιστής μπαταρίας: Στάνταρ φορτιστής 18 V

Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: 18 V/2,5 Ah

* Μέγιστη απόδοση με ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power.