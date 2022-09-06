ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΑ ΒΡΥΑ ΕΥΚΟΛΑ & ΓΡΗΓΟΡΑ!
Σε αρμούς και ρωγμές, στους τοίχους των σπιτιών, στα έπιπλα του κήπου, στο γκαζόν ή ακόμα και στη στέγη: τα βρύα αναπτύσσονται παντού - και κατά συνέπεια ακόμα και σε σημεία όπου οι ιδιοκτήτες κήπων και σπιτιών δεν επιθυμούν την παρουσία τους. Κάποια στιγμή τίθεται το εξής ερώτημα: Υπάρχει εύκολος τρόπος για την αφαίρεση των βρύων; Ακολουθούν εν συντομία κορυφαίες συμβουλές και μυστικά.
Αφαίρεση βρύων: Οι διαθέσιμες επιλογές
Τα βρύα μπορεί να αποτελούν ένα όμορφο διακοσμητικό φυτό που φυτεύετε σκόπιμα προκειμένου να ομορφύνετε τον κήπο σας. Ωστόσο, στα φυτά χωρίς ρίζες αρέσει να εξαπλώνονται γρήγορα και πολύ σύντομα αποικίζουν και την παραμικρή γωνία του κήπου. Εάν τα βρύα δεν αφαιρεθούν, μπορούν να καταστρέψουν τα έπιπλα του κήπου, να αυξήσουν τον κίνδυνο ολίσθησης στους διαδρόμους και, εξαιτίας της ιδιότητάς τους να συγκρατούν νερό, να συμβάλουν στην ανεπιθύμητη υγρασία στους τοίχους και τις στέγες. Τα βρύα μπορούν επίσης να εξαπλωθούν στο γκαζόν, καλύπτοντας σταδιακά το γρασίδι.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα πιθανά μέρη και τις επιφάνειες όπου μπορούν να αναπτυχθούν τα βρύα, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το πόσοι πολλοί τρόποι υπάρχουν για την αφαίρεσή τους.
- Τα οικιακά μέσα όπως αναψυκτικά και ανθρακούχα ποτά είναι οικολογικά, και συνήθως υπάρχουν ήδη στο σπίτι. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι συνήθως απαιτούν χρόνο, ως εκ τούτου είναι κατάλληλες κατά κύριο λόγο για μικρές εκτάσεις που έχουν καλυφθεί με βρύα. Ωστόσο, πριν από τη χρήση οικιακών μέσων καθαρισμού, κάνετε πάντα μια δοκιμή σε ένα δυσδιάκριτο σημείο προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τα βρύα χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία, όπως μικρά, αμβλεία μαχαίρια. Αυτή η μέθοδος είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για την αφαίρεση βρύων που έχουν αναπτυχθεί σε αρμούς πεζοδρομίων. Οι βούρτσες ξυσίματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό βρύων σε μεγαλύτερες εκτάσεις. Ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης αποτελεί επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο, ειδικά για τον καθαρισμό μεγάλων εκτάσεων. Εναλλακτικά, υπάρχουν μηχανικά μέσα αφαίρεσης αγριόχορτων που χρησιμοποιούν περιστροφικές κινήσεις για τον καθαρισμό των βρύων από τις διάφορες επιφάνειες.
- Χημικά προϊόντα αφαίρεσης βρύων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση βρύων από το γκαζόν. Ωστόσο, επειδή μπορεί να είναι τοξικά, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση που όλες οι άλλες μέθοδοι και προσπάθειες αποδειχθούν αναποτελεσματικές.
Μπορείτε να αποφασίσετε ποια μέθοδο επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε τα βρύα χωρίς τη χρήση συσκευών όπως το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ή το εργαλείο ξεχορταριάσματος, καλύτερα να υπολογίσετε λίγο περισσότερο χρόνο για τη διαδικασία. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για λείες επιφάνειες όπως το πάτωμα και τα έπιπλα. Για την αφαίρεση των βρύων από το γκαζόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή.
Μόνιμη αφαίρεση βρύων από το γκαζόν
Ένα γκαζόν που έχει καλυφθεί με βρύα χρειάζεται αγάπη και προσοχή για να απαλλαγεί από τους επίμονους σπόρους του φυτού. Εξάλλου, εάν έχουν ήδη αναπτυχθεί πολλά βρύα, το γρασίδι μπορεί να είναι πολύ αδύναμο για να ανακάμψει. Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε την αφαίρεση των βρύων είναι να αερίσετε το γκαζόν την άνοιξη. Αυτό επιτυγχάνεται με το κούρεμα και στη συνέχεια το χτένισμα του γκαζόν σε μοτίβο σκακιέρας. Μια υγρή, εξαιρετικά συμπαγής επιφάνεια γκαζόν θα πρέπει επίσης να αερίζεται. Μετά από αυτό, μπορείτε να εφαρμόσετε άμμο, διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις αμμώδεις, υγρές περιοχές. Παρόλο που η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση των βρύων, στην πραγματικότητα αποτελεί στρεσογόνο παράγοντα για το γκαζόν, γι’ αυτό και στη συνέχεια θα πρέπει να ενισχύσετε το γρασίδι εφαρμόζοντας λίπασμα.
Εάν τα βρύα επιστρέψουν μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, καλό θα ήταν να προχωρήσετε σε μια ανάλυση του εδάφους. Τα τεστ που μπορείτε να προμηθευτείτε από ένα κατάστημα κηπουρικής θα σας επιτρέψουν να μάθετε, για παράδειγμα, εάν το έδαφος κάτω από το γρασίδι είναι υπερβολικά όξινο. Ιδανικά, το χώμα πρέπει να έχει τιμή pH 6 έως 7. Σε περίπτωση που η τιμή είναι χαμηλότερη από 5.5, θα πρέπει να ασβεστοποιήσετε το χώμα. Εάν το πρόβλημα δεν είναι το χώμα, αλλά το γεγονός ότι το γκαζόν αναπτύσσεται σε σημείο που δεν το βλέπει ο ήλιος, η σπορά ειδικού γκαζόν για σκιά ή η επιλογή άλλου είδους κάλυψης ανθεκτικής στο πάτημα μπορεί να βοηθήσει. Όταν τίποτα από αυτά δεν βοηθάει και τα βρύα δεν πεθαίνουν από μόνα τους, ορισμένοι κηπουροί στρέφονται στην εφαρμογή λιπάσματος σιδήρου. Αυτό το χημικό προϊόν αφαίρεσης βρύων είναι αποτελεσματικό αλλά ταυτόχρονα τοξικό, επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά προϊόντα αφαίρεσης βρύων που δρουν έχοντας ως βάση το ξίδι και αποτελούν καλές εναλλακτικές επιλογές.
Αφαίρεση βρύων από λείες επιφάνειες όπως τοίχους, βεράντες και έπιπλα κήπου
Για περιορισμένης έκτασης βρύα σε μικρές επιφάνειες, μπορείτε να δοκιμάσετε τη χρήση αναψυκτικών τύπου κόκα κόλας για την αφαίρεση των επίμονων φυτών. Το σκουρόχρωμο ανθρακούχο ποτό περιέχει φωσφορικό οξύ, το οποίο επιτίθεται στη δομή των κυττάρων των βρύων, εμποδίζοντας ακόμα και τη γρήγορη ανάπτυξη νέων φυτών στο ίδιο σημείο. Επιπλέον, τα ποτά τύπου κόλα είναι ένα μη τοξικό και φθηνό προϊόν. Η εφαρμογή είναι εξαιρετικά απλή: ψεκάστε την κόλα στα σημεία που είναι καλυμμένα με βρύα, αφήστε τη να δράσει, στη συνέχεια σκουπίστε τη και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Επειδή η κόλα δεν πρέπει να αραιώνεται, αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για την αφαίρεση βρύων από μικρές επιφάνειες, όπως για παράδειγμα από μεμονωμένες πέτρες. Ωστόσο, δεν ενδείκνυται για χρήση σε μεγαλύτερες επιφάνειες, όπως για παράδειγμα αν θέλετε να αφαιρέσετε τα βρύα από την άσφαλτο. Επιπλέον, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κόλα σε δάπεδα που είναι ευαίσθητα στα οξέα, όπως είναι το μάρμαρο ή το μπετόν.
Εάν θέλετε να αφαιρέσετε τα βρύα αποτελεσματικά από πιο εκτεταμένες επιφάνειες, η ιδανική λύση είναι να φτιάξετε ένα διάλυμα που θα περιλαμβάνει 10 λίτρα βραστό νερό και 15 έως 20 γραμμάρια μαγειρική σόδα. Πριν από την εφαρμογή του διαλύματος, αφαιρέστε χοντρικά τα βρύα από, για παράδειγμα, το πλακόστρωτο της βεράντας που επιθυμείτε να καθαρίσετε μια μέρα που δε βρέχει και συνεχίστε απλώνοντας τη σόδα με το νερό στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας μια σκούπα. Ιδανικά, το διάλυμα με το ανθρακούχο ποτό πρέπει να παραμείνει στην επιφάνεια για μερικές ημέρες, ωστόσο αν βιάζεστε αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον πέντε ώρες. Στη συνέχεια, τα υπολείμματα βρύων θα είναι εύκολο να αφαιρεθούν με μια βούρτσα τριψίματος. Για ευαίσθητα δάπεδα από μάρμαρο, φυσική πέτρα και ασβεστόλιθο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα που θα περιέχει 15 γραμμάρια υπερμαγγανικού καλίου και 10 λίτρα βραστού νερού. Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως το μείγμα με το ανθρακούχο πότο, ωστόσο συνιστάται η δοκιμή του σε ένα δυσδιάκριτο σημείο πριν από την εφαρμογή. Η χρήση του συνιστάται μόνο σε εμποτισμένη επένδυση δαπέδου, καθώς το άλας καλίου μπορεί να δώσει ένα καφέ-μωβ χρώμα όχι μόνο στο νερό αλλά και στο δάπεδο. Κατά την εργασία είναι απαραίτητο να φοράτε γάντια.
Τα βρύα μπορούν να αφαιρεθούν αποτελεσματικά και γρήγορα από μικρές και μεγάλες επιφάνειες χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Τα σκαλιά και οι πλάκες της βεράντας, για παράδειγμα, καθαρίζονται με ταχύτητα και ασφάλεια. Ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με εξάρτημα αφαίρεσης ρύπων αποτελεί την ιδανική επιλογή, καθώς αφαιρεί όχι μόνο τα βρύα που βρίσκονται στην επιφάνεια αλλά και τις ελάχιστα ορατές επικαθίσεις στους πόρους του δαπέδου. Ο καθαρισμός εκτελείται σε τρία απλά βήματα:
1. Ανάλογα με το μοντέλο, συνδέστε το εξάρτημα αφαίρεσης ρύπων στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ή ρυθμίστε το ακροφύσιο στην κάνη ψεκασμού σε λειτουργία περιστροφής.
2. Κρατήστε τη δέσμη νερού έτσι ώστε να σχηματίζει μικρή γωνία με το έδαφος και καθοδηγήστε τη πάνω από τα σημεία που έχουν καλυφθεί με βρύα, διατηρώντας απόσταση 15-20 εκατοστών.
3. Έπειτα σκουπίστε και απορρίψτε τα βρύα.
Για επιφάνειες που καλύπτονται γρήγορα με βρύα, ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης αποτελεί ιδανική επιλογή και είναι εξαιρετικά εύχρηστο. Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε ανθεκτικές όσο και σε ευαίσθητες επιφάνειες. Για πιο ευαίσθητες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε το επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού αντί για το εξάρτημα αφαίρεσης ρύπων και μειώστε την πίεση στο πιστόλι ψεκασμού για πιο ήπιο καθαρισμό. Οι επιφάνειες απαλλάσσονται ταυτόχρονα και από την παρουσία άλλων ρύπων, επομένως δεν απαιτείται περαιτέρω καθαρισμός.
Για αφαίρεση των βρύων από την επιφάνεια μονοπατιών, βεραντών και ασφαλτοστρωμένων δρόμων, μια καλή εναλλακτική λύση αποτελεί το ασύρματο εργαλείο ξεχορταριάσματος. Οι ειδικά προσανατολισμένες νάιλον τρίχες και η υψηλή ταχύτητα βουρτσίσματος απομακρύνουν εύκολα από την επιφάνεια τα ξερά βρύα και τα αγριόχορτα, τα οποία στη συνέχεια πρέπει μόνο να σκουπιστούν και να απορριφθούν. Όπως και με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης, αυτή η μέθοδος επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί την εργασία σε όρθια θέση, περιορίζοντας την καταπόνηση της πλάτης.
Προϊόν αφαίρεσης βρύων για τη στέγη;
Οι απόψεις διίστανται σχετικά με το πόσο νόημα έχει η αφαίρεση των βρύων από μια στέγη. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα βρύα θα μπορούσαν να βλάψουν την οροφή, ενώ άλλοι βλέπουν στην παρουσία τους ένα πλεονέκτημα, καθώς κατακρατούν υγρασία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των αγωγών απορροής κατά τη διάρκεια μιας έντονης βροχόπτωσης. Φυσικά, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αφήσετε τα βρύα στη στέγη, ή να τα αφαιρέσετε για αισθητικούς λόγους.
Πρόκειται για μια προσωπική απόφαση, ωστόσο αν αποφασίσετε να αφαιρέσετε τα βρύα αποκαλύπτοντας έτσι τη στέγη, λάβετε υπόψη την ασφάλεια. Είναι εξαιρετικά εύκολο να γλιστρήσετε πάνω στα βρύα, ειδικά σε μια κεκλιμένη επιφάνεια, συνεπώς θα πρέπει να ασφαλίζεστε πάντα με έναν ιμάντα ασφαλείας. Εάν δεν είστε σίγουροι, καλύτερα να αναθέσετε αυτήν την εργασία σε μια εταιρεία καθαρισμού. Ωστόσο, εφόσον βεβαιωθείτε για την ασφάλειά σας, μπορείτε να προχωρήσετε στην αφαίρεση των βρύων από τη στέγη όπως θα κάνατε και για την αφαίρεση των βρύων από τη βεράντα και τις πλάκες των μονοπατιών, δηλαδή χρησιμοποιώντας βούρτσες και ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Για στέγες που είναι καλυμμένες μόνο από ένα λεπτό στρώμα βρύων, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα προϊόν αφαίρεσης βρύων με ένα μπαταριοκίνητο ψεκαστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης, το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των αγριόχορτων. Το πλεονέκτημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα χρειαστεί να περάσετε λιγότερο χρόνο στη στέγη αφαιρώντας τα βρύα. Το μειονέκτημα είναι ότι τα βρύα αργούν να αποκολληθούν και στη συνέχεια γλιστρούν στην υδρορροή, από όπου στη συνέχεια θα πρέπει να απομακρυνθούν γρήγορα προτού φράξουν τις υδρορροές και το στόμιο εκροής.