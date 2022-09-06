Αφαίρεση βρύων από λείες επιφάνειες όπως τοίχους, βεράντες και έπιπλα κήπου

Για περιορισμένης έκτασης βρύα σε μικρές επιφάνειες, μπορείτε να δοκιμάσετε τη χρήση αναψυκτικών τύπου κόκα κόλας για την αφαίρεση των επίμονων φυτών. Το σκουρόχρωμο ανθρακούχο ποτό περιέχει φωσφορικό οξύ, το οποίο επιτίθεται στη δομή των κυττάρων των βρύων, εμποδίζοντας ακόμα και τη γρήγορη ανάπτυξη νέων φυτών στο ίδιο σημείο. Επιπλέον, τα ποτά τύπου κόλα είναι ένα μη τοξικό και φθηνό προϊόν. Η εφαρμογή είναι εξαιρετικά απλή: ψεκάστε την κόλα στα σημεία που είναι καλυμμένα με βρύα, αφήστε τη να δράσει, στη συνέχεια σκουπίστε τη και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Επειδή η κόλα δεν πρέπει να αραιώνεται, αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για την αφαίρεση βρύων από μικρές επιφάνειες, όπως για παράδειγμα από μεμονωμένες πέτρες. Ωστόσο, δεν ενδείκνυται για χρήση σε μεγαλύτερες επιφάνειες, όπως για παράδειγμα αν θέλετε να αφαιρέσετε τα βρύα από την άσφαλτο. Επιπλέον, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κόλα σε δάπεδα που είναι ευαίσθητα στα οξέα, όπως είναι το μάρμαρο ή το μπετόν.

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε τα βρύα αποτελεσματικά από πιο εκτεταμένες επιφάνειες, η ιδανική λύση είναι να φτιάξετε ένα διάλυμα που θα περιλαμβάνει 10 λίτρα βραστό νερό και 15 έως 20 γραμμάρια μαγειρική σόδα. Πριν από την εφαρμογή του διαλύματος, αφαιρέστε χοντρικά τα βρύα από, για παράδειγμα, το πλακόστρωτο της βεράντας που επιθυμείτε να καθαρίσετε μια μέρα που δε βρέχει και συνεχίστε απλώνοντας τη σόδα με το νερό στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας μια σκούπα. Ιδανικά, το διάλυμα με το ανθρακούχο ποτό πρέπει να παραμείνει στην επιφάνεια για μερικές ημέρες, ωστόσο αν βιάζεστε αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον πέντε ώρες. Στη συνέχεια, τα υπολείμματα βρύων θα είναι εύκολο να αφαιρεθούν με μια βούρτσα τριψίματος. Για ευαίσθητα δάπεδα από μάρμαρο, φυσική πέτρα και ασβεστόλιθο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα που θα περιέχει 15 γραμμάρια υπερμαγγανικού καλίου και 10 λίτρα βραστού νερού. Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως το μείγμα με το ανθρακούχο πότο, ωστόσο συνιστάται η δοκιμή του σε ένα δυσδιάκριτο σημείο πριν από την εφαρμογή. Η χρήση του συνιστάται μόνο σε εμποτισμένη επένδυση δαπέδου, καθώς το άλας καλίου μπορεί να δώσει ένα καφέ-μωβ χρώμα όχι μόνο στο νερό αλλά και στο δάπεδο. Κατά την εργασία είναι απαραίτητο να φοράτε γάντια.