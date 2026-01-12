Highlights

Κέρδισε τη μάχη ενάντια στα ζιζάνια εύκολα, γρήγορα και αβίαστα με το ασύρματο εργαλείο ξεχορταριάσματος της Kärcher. Το WRE 18-55 είναι απόλυτα κατάλληλο για την γρήγορη αφαίρεση ζιζανίων, καθώς η εναλλάξιμη μπαταρία 18 V της συσκευής και η πρωτοποριακή περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας γονατίζουν βρύα και ζιζάνια. Μιλώντας για γόνατα ... τα δικά σου γλιτώνουν χάρη στην επεκτεινόμενη λαβή. Ζήσε σε έναν κόσμο χωρίς πόνο, χωρίς ζιζάνια.

Όπου τα ζιζάνια βρουν το δρόμο τους, θα συναντήσουν στον αγώνα τους το WRE 18-55. Είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση, απλώς μετακίνησε το μηχάνημα πάνω από τα ζιζάνια και είσαι έτοιμος!