ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Τα ζιζάνια είναι δύσκολο να αφαιρεθούν, και ακόμη πιο δύσκολο να κρατηθούν μακριά. Ευτυχώς, η Kärcher έχει αναπτύξει μια συσκευή για να αφαιρεί τα ζιζάνια γρήγορα και χωρίς κόπο. Το ασύρματο εργαλείο ξεχορταριάσματος WRE 18-55 διαθέτει εναλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V, περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας και ρυθμιζόμενη λαβή, καθιστώντας το ιδανικό για την αφαίρεση ζιζανίων από επιφάνειες όπως πέτρες, πλακάκια ή σκυρόδεμα χωρίς να χρειάζεται να γονατίζεις.
Χαρακτηριστικά των μπαταριοκίνητων εργαλείων ξεχορταριάσματος
Πρωτοποριακή κεφαλή βούρτσας για ξεχορτάριασμα
Χάρη στις ειδικά ευθυγραμμισμένες νάιλον τρίχες και την ταχύτητα έως και 2.800 περιστροφών ανά λεπτό, τα επιφανειακά ζιζάνια και τα βρύα μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από τα σκαλοπάτια και τις πέτρινες επιφάνειες.
Εργαλείο ξεχορταριάσματος με μπαταρία με περιστρεφόμενη κεφαλή καθαρισμού
Η γωνία της κεφαλής καθαρισμού μπορεί να ρυθμιστεί με το πάτημα ενός κουμπιού προκειμένου να αφαιρεθούν τα ζιζάνια από κάτω από εμπόδια όπως πάγκοι. Αυτό επιτρέπει επίσης τη ρύθμιση της συσκευής στο ύψος του χειριστή.
Αντικατάσταση τριχών χωρίς εργαλεία
Οι τρίχες μπορούν να αντικατασταθούν σε μια στιγμή χωρίς κανένα εργαλείο. Απλώς ξεβίδωσε και αφαίρεσε την υποβοήθηση προσέγγισης και τοποθέτησε μια νέα λωρίδα τριχών. Αβίαστα και γρήγορα.
Highlights
Κέρδισε τη μάχη ενάντια στα ζιζάνια εύκολα, γρήγορα και αβίαστα με το ασύρματο εργαλείο ξεχορταριάσματος της Kärcher. Το WRE 18-55 είναι απόλυτα κατάλληλο για την γρήγορη αφαίρεση ζιζανίων, καθώς η εναλλάξιμη μπαταρία 18 V της συσκευής και η πρωτοποριακή περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας γονατίζουν βρύα και ζιζάνια. Μιλώντας για γόνατα ... τα δικά σου γλιτώνουν χάρη στην επεκτεινόμενη λαβή. Ζήσε σε έναν κόσμο χωρίς πόνο, χωρίς ζιζάνια.
Όπου τα ζιζάνια βρουν το δρόμο τους, θα συναντήσουν στον αγώνα τους το WRE 18-55. Είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση, απλώς μετακίνησε το μηχάνημα πάνω από τα ζιζάνια και είσαι έτοιμος!
Συμβουλές εφαρμογής
Ο καλύτερος τρόπος για να αφαιρέσεις επιφανειακά βρύα και ζιζάνια με το WRE 18-55.
Εύκολο και χωρίς χημικά
Τα βρύα μπορούν να αφαιρεθούν αβίαστα και χωρίς χημικά από πέτρινες επιφάνειες όπως βεράντες και μονοπάτια κήπου με το WRE 18-55.
Κοπή ακριβείας
Τα ζιζάνια που βρίσκονται ανάμεσα στους αρμούς πέτρας ή στις άκρες των σκαλοπατιών μπορούν να κοπούν με ακρίβεια.
Εργονομικός χειρισμός
Σε αντίθεση με πολλά trimmers, το WRE δεν χρειάζεται να κρατιέται στον αέρα, αλλά μπορεί να λειτουργήσει άνετα και στη σωστή γωνία ενώ στηρίζεται στο proximity assist.
Στάση εργασίας που εξοικονομεί προσπάθεια
Η υποβοήθηση εγγύτητας, ένα περιστρεφόμενο ημισφαίριο 360°, επιτρέπει μια στάση εργασίας που εξοικονομεί ενέργεια και διατηρεί την κεφαλή της βούρτσας στη βέλτιστη γωνία.
Αποτελεσματική χρήση κεφαλής βούρτσας
Η κεφαλή της βούρτσας είναι πιο αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται στην αριστερή πλευρά λόγω της προκαθορισμένης περιστροφής βούρτσας.
Παραδείγματα επιφανειών και ζιζανίων
Χωρίς χημικά και χωρίς κόπο. Το WRE είναι εύκολο στη χρήση και επιτρέπει την ανώδυνη αφαίρεση βρύων και ζιζανίων από διάφορες σκληρές επιφάνειες.
Κράσπεδα
Σκάλες
Δεν είναι κατάλληλο για γρασίδι και υπερβολική ανάπτυξη ζιζανίων.
Βρυώδεις ρωγμές
Βρυώδεις επιφάνειες
Ανάπτυξη πικραλίδας
Οικογένεια Plantain
Πλακόστρωτα
Λιθόστρωτα
Πλατφόρμα μπαταρίας 18 V της Kärcher
WRE 18-55 Battery Set
Με το εργονομικό εργαλείο ξεχορταριάσματος WRE 18-55 Set μπορείς να αφαιρέσεις τα αντιαισθητικά βρύα χωρίς να καταπονήσεις την πλάτη και τα γόνατά σου. Η μπαταρία και ο φορτιστής περιλαμβάνονται ήδη σε αυτό το σετ, ώστε να μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως.
Τάση μπαταρίας: 18 V
Ταχύτητα βούρτσας: 2300 - 2800 (U/λεπτό)
Διάμετρος Bruch: 180 (mm)
Χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση: περίπου. 15 (λεπτά)*
Βάρος χωρίς αξεσουάρ: 2,9 kg
Συσκευή φόρτισης: Kärcher ταχυφορτιστής 18 V
Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: 18 V/2,5 Ah
* Μέγιστη απόδοση με μπαταρία 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power ανταλλάξιμη μπαταρία.