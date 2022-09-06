Πώς μπορείτε να καθαρίσετε τις πέτρινες πλάκες, χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο κήπου ή ένα πλυστικό μηχάνημα;

Αφού απομακρύνετε τους ρύπους και αφαιρέσετε όλα τα αγριόχορτα από τους αρμούς, μπορείτε να ξεκινήσετε τον καθαρισμό της επιφάνειας των πέτρινων πλακών. Για καθαρισμό μεγάλης ακρίβειας, επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλυστικό μηχάνημα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μηχάνημα καθαρισμού χειρός. Θεωρητικά, θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε νερό από το σπίτι σας και να ξεπλύνετε τις πλακόστρωτες περιοχές με τη βοήθεια ενός λάστιχου κήπου και ενός πιστολιού ψεκασμού. Με αυτήν τη μέθοδο μπορείτε να καθαρίσετε τις πέτρινες πλάκες αρκετά καλά, ωστόσο η χρήση του πλυστικού μηχανήματος θα σας επιτρέψει να απομακρύνετε τους ρύπους πιο αποτελεσματικά, τόσο από τους αρμούς όσο και από τις επιφάνειες.

Ο συνδυασμός του πλυστικού μηχανήματος με ένα εξάρτημα αφαίρεσης ρύπων αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο θα απομακρύνετε τα αγριόχορτα και τα βρύα όχι μόνο από την επιφάνεια αλλά και από τις εσοχές. Όταν εκτελείται τακτικά, ο συγκεκριμένος τύπος καθαρισμού δεν αφήνει στα αγριόχορτα χρόνο για να αναπτυχθούν. Επίσης συμβάλλει στη διατήρηση της όμορφης όψης των πέτρινων πλακών.

Ο καθαρισμός των πλακόστρωτων επιφανειών με ένα πλυστικό μηχάνημα και ένα εξάρτημα αφαίρεσης ρύπων εκτελείται σε τρία απλά βήματα:

Ανάλογα με τον μοντέλο, συνδέστε το εξάρτημα αφαίρεσης ρύπων στο πλυστικό μηχάνημα ή προσαρμόστε το περιστρεφόμενο ακροφύσιο στη φιάλη ψεκασμού. Κρατήστε την περιστρεφόμενη δέσμη νερού σχεδόν κάθετα στο έδαφος και μετακινήστε τη με αργές κινήσεις στοχεύοντας στην επιφάνεια, διατηρώντας απόσταση 15 εκατοστών. Εάν στοχεύσετε στα κενά, λάβετε υπόψη ότι οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιείται σε αυτά θα αφαιρεθεί. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να γεμίσετε εκ νέου τα κενά με άμμο. Αφού τελειώσετε, σκουπίστε τα ξεριζωμένα αγριόχορτα και απορρίψτε τα.

Είναι σημαντικό να δουλεύετε πάντα λαμβάνοντας υπόψη την κλίση, έτσι ώστε το ακάθαρτο νερό να διοχετεύεται και να μην απλώνεται στην καθαρή επιφάνεια. Με λίγα λόγια, τα πλυστικά μηχανήματα αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο να καθαρίζετε τα πλακόστρωτα μονοπάτια και τις βεράντες με πέτρινη επένδυση. Ιδίως σε επίπεδες επιφάνειες, η χρήση ενός εξαρτήματος καθαρισμού με λειτουργία έκπλυσης είναι ιδανική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκληρωτική αφαίρεση πράσινων επικαθίσεων και ρύπων ακόμα και από τις πιο δυσπρόσιτες γωνίες και ακμές. Χάρη στο ακροφύσιο έκπλυσης, το ακάθαρτο νερό ξεπλένεται ταυτόχρονα. Άλλα πλεονεκτήματα: Είστε προστατευμένοι κατά την εκτέλεση της εργασίας και ο καθαρισμός ολοκληρώνεται πιο γρήγορα σε σχέση με ένα ακροφύσιο καθαρισμού.