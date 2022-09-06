ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο κήπος σας θα παραμείνει η όαση των ονείρων σας, θα χρειαστεί λίγη δουλειά. Όχι μόνο κατά την προετοιμασία του κήπου για την άνοιξη, αλλά και κατά τη διάρκεια της εποχής κηπουρικής. Αναπόφευκτα, η βεράντα, τα μονοπάτια και η είσοδος του γκαράζ λερώνονται εξαιτίας των κλαδιών και των φύλλων που συσσωρεύονται εκεί. Οι αλλαγές των καιρικών συνθηκών μπορεί επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τις πέτρινες πλάκες. Βρύα, αγριόχορτα ή λειχήνες μπορεί να αρχίσουν να αναπτύσσονται στα πλακόστρωτα. Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να καθαρίσετε και πάλι τις πλακόστρωτες επιφάνειες.
Τι πρέπει να λάβετε υπόψη όταν καθαρίζετε τις πλακόστρωτες επιφάνειες;
Με την πάροδο του χρόνου, ένας πλακόστρωτος δρόμος ή μια βεράντα είναι φυσιολογικό να μην φαίνονται πλέον σαν καινούρια, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και της συχνής χρήσης. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να παρουσιαστούν ακόμα και αποχρωματισμοί, για παράδειγμα μετά το κλάδεμα των οπωροφόρων δέντρων ή μετά από ένα πάρτι στον κήπο. Στο εμπόριο κυκλοφορούν χρήσιμα εργαλεία για τον καθαρισμό των πέτρινων πλακών, όπως οι ξύστρες αρμών, τα σάρωθρα και τα πλυστικά μηχανήματα. Επιπλέον, ο καθαρισμός των πλακόστρωτων επιφανειών μπορεί να γίνει με μια μικρή αξίνα, μια σκούπα και ένα λάστιχο κήπου. Εκτός από τα ειδικά προϊόντα καθαρισμού για επιφάνειες με πέτρινη επένδυση, υπάρχουν ορισμένα οικιακά μέσα όπως η σόδα, το ξίδι και το υγρό πιάτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των πλακόστρωτων.
Πώς όμως λειτουργούν στην πραγματικότητα; Και τι πρέπει να αποφεύγετε όταν καθαρίζετε τις πέτρινες πλάκες; Ακριβώς όπως υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στη Ρώμη, υπάρχουν πολλές μέθοδοι για να καθαρίσετε τις πλακόστρωτες επιφάνειες ή να απαλλαγείτε από τα αγριόχορτα. Πρώτα απ’ όλα, χρειάζεστε διάφορα εργαλεία και προϊόντα καθαρισμού. Το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσετε τις πλακόστρωτες επιφάνειες εξαρτάται από το υλικό των μονοπατιών και των δρόμων: φυσική πέτρα, σκυρόδεμα ή άργιλος. Οι καιρικές συνθήκες στις οποίες είναι εκτεθειμένη η πλακόστρωτη επιφάνεια παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.
Πώς να καθαρίσετε επιφάνειες με πέτρινη επένδυση: ξεκινήστε αφαιρώντας τους στερεούς ρύπους
Πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε ανάμεσα στις πλάκες, αφαιρέστε τους στερεούς ρύπους από την επενδυμένη με πέτρα επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε την περιττή εξάπλωση των ρύπων και τη δημιουργία λεκέδων στην περιοχή της βεράντας ή στους τοίχους του σπιτιού κατά τον σχολαστικό καθαρισμό των πέτρινων πλακών.
Για να μαζέψετε τα φύλλα και τα μικρά κλαδιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατική σκούπα ή μια τσουγκράνα κήπου. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση ενός πλαστικού μοντέλου προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία γρατσουνιών στις πλακοστρωμένες επιφάνειες. Εάν πρέπει να καθαρίσετε ιδιαίτερα μεγάλες εκτάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σάρωθρο. Αυτό το πρακτικό εργαλείο έχει μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα. Δεν χρειάζεται να σκύβετε και εξοικονομείτε πολύ χρόνο, καθώς τα φύλλα και οι λοιποί ρύποι συλλέγονται απευθείας. Δεν έχετε παρά να ρίξετε τις πρασινάδες στον κάδο οργανικών απορριμμάτων.
Γενικότερα, οι στερεοί ρύποι πρέπει να απομακρύνονται τακτικά από τις πέτρινες πλάκες. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνεται η εμφάνιση βρύων, αγριόχορτων και επίμονων μυκητιακών λειχήνων, καθώς αυτά αναπτύσσονται ιδιαίτερα σε σκιερά και υγρά μέρη.
Συμβουλή
Ο τακτικός καθαρισμός των πέτρινων πλακών είναι σημαντικός, ιδιαίτερα αν έχουν πέσει σε αυτές πιτσιλιές από σάλτσα ή κρασί κατά τη διάρκεια ενός μπάρμπεκιου ή ενός πάρτι στον κήπο. Εάν το συστατικό που έχει προσγειωθεί στις πέτρινες πλάκες είναι λίπος ή λάδι, αντιαισθητικοί και επίμονοι λεκέδες μπορεί να σχηματιστούν εξαιρετικά γρήγορα. Για την αντιμετώπισή τους, εφαρμόστε στη λερωμένη επιφάνεια ένα ειδικό συμπυκνωμένο καθαριστικό για τη βεράντα και το δάπεδο με τη βοήθεια ενός πλυστικού μηχανήματος ή μιας φιάλης ψεκασμού. Εάν δεν διαθέτετε ένα ειδικό καθαριστικό, οι λεκέδες από λάδι μπορούν επίσης να αφαιρεθούν με ένα απορροφητικό υλικό, όπως είναι η άμμος για γάτες ή το πριονίδι, τα οποία στη συνέχεια μπορείτε απλά να σκουπίσετε.
Καθαρισμός των κενών του πλακόστρωτου
Μετά την αφαίρεση των στερεών ρύπων, είναι ώρα να εστιάσετε στον καθαρισμό των αρμών του πλακόστρωτου. Αυτό το βήμα δεν πρέπει ποτέ να παραλείπεται, καθώς τα αγριόχορτα αναπτύσσονται συχνά στα κενά μεταξύ των πλακών και το ξέπλυμά τους στο τέλος θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξάπλωσή τους σε ολόκληρη την επιφάνεια του πλακόστρωτου.
Για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων πρασινάδων από τα κενά, το πλέον κατάλληλο εργαλείο είναι μια ειδική ξύστρα αρμών. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σκαπάνη ή μια σπάτουλα κήπου. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι οικονομική και οικολογική, ωστόσο απαιτεί χρόνο και υπομονή. Επιπλέον, εάν δεν εκτελείται με τον σωστό τρόπο, το συχνό σκύψιμο μπορεί σύντομα να προκαλέσει πόνο στην πλάτη και τα γόνατα. Η αφαίρεση πικραλίδων και άλλων αγριόχορτων μπορεί να γίνει με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο και χωρίς να οδηγήσει σε πόνο στην πλάτη με τη βοήθεια ενός ασύρματου εργαλείου ξεχορταριάσματος. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τη λιθόστρωτη βεράντα στο πίσω μέρος του σπιτιού ή για τον πλακόστρωτο δρόμο της αυλής, επιτρέπει τον καθαρισμό των πέτρινων πλακών με ασφάλεια και χωρίς κόπο:
- Κατά τη χρήση, πρέπει να φοράτε πάντα κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, η οποία περιλαμβάνει ανθεκτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και ωτοασπίδες, εφόσον απαιτείται.
- Ξεκινήστε προσαρμόζοντας το μήκος της τηλεσκοπικής λαβής, έπειτα εισαγάγετε τη βούρτσα και ρυθμίστε την περιστρεφόμενη κεφαλή. Στη συνέχεια σπρώξτε τη μπαταρία στη βάση της μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλικ». Το εργαλείο ξεχορταριάσματος ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης και τον διακόπτη της συσκευής ταυτόχρονα. Μπορείτε τώρα να καθοδηγήσετε τη συσκευή κάνοντας αργές κινήσεις και να την τοποθετήσετε με ελαφριά κλίση επάνω στην επιφάνεια. Με αυτόν τρόπο διασφαλίζεται ότι η περιστρεφόμενη βούρτσα της κεφαλής καθαρισμού απομακρύνει όλα τα αγριόχορτα από την επιφάνεια των πέτρινων πλακών. Εάν τα αγριόχορτα είναι πολύ επίμονα, επαναλάβετε αυτό το βήμα. Στη συνέχεια σκουπίστε τα αγριόχορτα και απορρίψτε τα.
Πώς μπορείτε να καθαρίσετε τις πέτρινες πλάκες, χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο κήπου ή ένα πλυστικό μηχάνημα;
Αφού απομακρύνετε τους ρύπους και αφαιρέσετε όλα τα αγριόχορτα από τους αρμούς, μπορείτε να ξεκινήσετε τον καθαρισμό της επιφάνειας των πέτρινων πλακών. Για καθαρισμό μεγάλης ακρίβειας, επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλυστικό μηχάνημα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μηχάνημα καθαρισμού χειρός. Θεωρητικά, θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε νερό από το σπίτι σας και να ξεπλύνετε τις πλακόστρωτες περιοχές με τη βοήθεια ενός λάστιχου κήπου και ενός πιστολιού ψεκασμού. Με αυτήν τη μέθοδο μπορείτε να καθαρίσετε τις πέτρινες πλάκες αρκετά καλά, ωστόσο η χρήση του πλυστικού μηχανήματος θα σας επιτρέψει να απομακρύνετε τους ρύπους πιο αποτελεσματικά, τόσο από τους αρμούς όσο και από τις επιφάνειες.
Ο συνδυασμός του πλυστικού μηχανήματος με ένα εξάρτημα αφαίρεσης ρύπων αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο θα απομακρύνετε τα αγριόχορτα και τα βρύα όχι μόνο από την επιφάνεια αλλά και από τις εσοχές. Όταν εκτελείται τακτικά, ο συγκεκριμένος τύπος καθαρισμού δεν αφήνει στα αγριόχορτα χρόνο για να αναπτυχθούν. Επίσης συμβάλλει στη διατήρηση της όμορφης όψης των πέτρινων πλακών.
Ο καθαρισμός των πλακόστρωτων επιφανειών με ένα πλυστικό μηχάνημα και ένα εξάρτημα αφαίρεσης ρύπων εκτελείται σε τρία απλά βήματα:
- Ανάλογα με τον μοντέλο, συνδέστε το εξάρτημα αφαίρεσης ρύπων στο πλυστικό μηχάνημα ή προσαρμόστε το περιστρεφόμενο ακροφύσιο στη φιάλη ψεκασμού.
- Κρατήστε την περιστρεφόμενη δέσμη νερού σχεδόν κάθετα στο έδαφος και μετακινήστε τη με αργές κινήσεις στοχεύοντας στην επιφάνεια, διατηρώντας απόσταση 15 εκατοστών. Εάν στοχεύσετε στα κενά, λάβετε υπόψη ότι οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιείται σε αυτά θα αφαιρεθεί. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να γεμίσετε εκ νέου τα κενά με άμμο.
- Αφού τελειώσετε, σκουπίστε τα ξεριζωμένα αγριόχορτα και απορρίψτε τα.
Είναι σημαντικό να δουλεύετε πάντα λαμβάνοντας υπόψη την κλίση, έτσι ώστε το ακάθαρτο νερό να διοχετεύεται και να μην απλώνεται στην καθαρή επιφάνεια. Με λίγα λόγια, τα πλυστικά μηχανήματα αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο να καθαρίζετε τα πλακόστρωτα μονοπάτια και τις βεράντες με πέτρινη επένδυση. Ιδίως σε επίπεδες επιφάνειες, η χρήση ενός εξαρτήματος καθαρισμού με λειτουργία έκπλυσης είναι ιδανική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκληρωτική αφαίρεση πράσινων επικαθίσεων και ρύπων ακόμα και από τις πιο δυσπρόσιτες γωνίες και ακμές. Χάρη στο ακροφύσιο έκπλυσης, το ακάθαρτο νερό ξεπλένεται ταυτόχρονα. Άλλα πλεονεκτήματα: Είστε προστατευμένοι κατά την εκτέλεση της εργασίας και ο καθαρισμός ολοκληρώνεται πιο γρήγορα σε σχέση με ένα ακροφύσιο καθαρισμού.
Όλα τα είδη πλακόστρωτων επιφανειών μπορούν να καθαριστούν με πλυστικό μηχάνημα;
Τα μονοπάτια που έχουν κατασκευαστεί από φυσική πέτρα, όπως είναι ο γρανίτης ή ο βασάλτης, είναι αρκετά ανθεκτικά και σκληρά ώστε να μπορούν να καθαριστούν με ένα πλυστικό μηχάνημα. Η κατάσταση είναι διαφορετική για τις πλάκες από σκυρόδεμα ή τερακότα. Η δέσμη νερού μπορεί γρήγορα να προκαλέσει φθορές στην επιφάνεια. Ομοίως, εάν μεταξύ των πέτρινων πλακών παρεμβάλλονται αρμοί με μεγάλο φάρδος, θα πρέπει να αποφύγετε την εφαρμογή υπερβολικής πίεσης με τη δέσμη νερού, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκόλλησή τους. Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο κέντρο για τον κήπο και ενημερωθείτε για τα είδη πέτρας που είναι κατάλληλα για καθαρισμό με πλυστικό μηχάνημα.
Όσοι γνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατή η χρήση ενός πλυστικού μηχανήματος στην πέτρινη βεράντα τους, ωστόσο θέλουν να εκτελέσουν έναν βαθύ καθαρισμό εξοικονομώντας χρόνο, μπορούν να επιλέξουν τη φορητή παραλλαγή της συσκευής με δυνατότητα εφαρμογής μέτριας πίεσης. Ένα μηχάνημα καθαρισμού χειρός επιτρέπει τον ήπιο αλλά επιτυχημένο καθαρισμό. Ο καθαρισμός γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματικός με τη χρήση ενός κατάλληλου εξαρτήματος πλύσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να εργαστείτε χρησιμοποιώντας το περιστροφικό ακροφύσιο, το οποίο απομακρύνει πανεύκολα ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους.
Υπάρχουν οικιακά μέσα που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα στον καθαρισμό των πέτρινων πλακών;
Για να απαλλαγείτε από τα βρύα και τα αγριόχορτα, υπάρχουν πολλά οικιακά μέσα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη θέση των συμπυκνωμένων προϊόντων καθαρισμού. Για παράδειγμα, αντί για ένα ειδικό προϊόν καθαρισμού για επιφάνειες με πέτρινη επένδυση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό πιάτων ή μαγειρική σόδα. Όσοι επιλέγουν τη χρήση οικιακών μέσων θα πρέπει πάντα να βεβαιώνονται ότι αυτά είναι βιοδιασπώμενα. Επιπλέον, κατά τη χρήση τους θα πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά, ιδιαίτερα για την προστασία των ματιών και των χεριών.