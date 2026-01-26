Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30

Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Aπομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες,

Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορες επιφάνειες, τα οποία διασφαλίζονται χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης, που διαλύουν ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Με τον τρόπο αυτόν, το PS 30 αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τον αξιόπιστο καθαρισμό μικρών έως μεσαίων επιφανειών, όπως σκάλες και ακμές. Η κεφαλή της βούρτσας μπορεί να περιστρέφεται 360° για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Το μάκτρο μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις λείες επιφάνειες με την ενσωματωμένη λεπίδα απομάκρυνσης ακάθαρτου νερού μετά τον καθαρισμό. Με τον τρόπο αυτόν, απομακρύνεται γρήγορα το ακάθαρτο νερό που έχει μείνει και οι επιφάνειες είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν ξανά αμέσως. Αυτός ο συνδυασμός εκτόξευσης υψηλής πίεσης και χειροκίνητης πίεσης της βούρτσας με την απόδοση καθαρισμού που προκύπτει ξεπερνά όλες τις συνήθεις μηχανές πλύσης με βούρτσες και μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας της Kärcher K 2 έως K 7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30: Τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης
Τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση για εξαιρετικά αποτελέσματα.
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30: Ενσωματωμένη, εναλλάξιμη λεπίδα μάκτρου
Ενσωματωμένη, εναλλάξιμη λεπίδα μάκτρου
Γρήγορη απομάκρυνση του ακάθαρτου νερού με την αντικαταστάσιμη λεπίδα μάκτρου.
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30: Η κεφαλή της βούρτσας μπορεί να περιστραφεί 360°
Η κεφαλή της βούρτσας μπορεί να περιστραφεί 360°
Εύκολη πρόσβαση ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Ταινία τριχών
  • Προστασία από ψεκασμό νερού.
Συμπαγής σχεδιασμός
  • Η ευελιξία και οι συμπαγείς διαστάσεις διευκολύνουν τον καθαρισμό γωνιών και ακμών χωρίς πιτσίλισμα.
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
  • Απομακρύνονται αξιόπιστα οι επίμονοι ρύποι από διάφορες επιφάνειες.
Συνδυασμός δέσμη υψηλής πίεσης και πίεσης χειροκίνητης βούρτσας
  • Ανώτερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με τα συμβατικά σάρωθρα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 744 x 293 x 769
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Σκαλιά
  • Ταράτσες
  • Γκαράζ
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Μπαλκόνι
  • Μονοπάτια
  • Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης