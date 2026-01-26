Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορες επιφάνειες, τα οποία διασφαλίζονται χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης, που διαλύουν ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Με τον τρόπο αυτόν, το PS 30 αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τον αξιόπιστο καθαρισμό μικρών έως μεσαίων επιφανειών, όπως σκάλες και ακμές. Η κεφαλή της βούρτσας μπορεί να περιστρέφεται 360° για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Το μάκτρο μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις λείες επιφάνειες με την ενσωματωμένη λεπίδα απομάκρυνσης ακάθαρτου νερού μετά τον καθαρισμό. Με τον τρόπο αυτόν, απομακρύνεται γρήγορα το ακάθαρτο νερό που έχει μείνει και οι επιφάνειες είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν ξανά αμέσως. Αυτός ο συνδυασμός εκτόξευσης υψηλής πίεσης και χειροκίνητης πίεσης της βούρτσας με την απόδοση καθαρισμού που προκύπτει ξεπερνά όλες τις συνήθεις μηχανές πλύσης με βούρτσες και μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας της Kärcher K 2 έως K 7.