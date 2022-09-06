ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ
Οι λάτρεις των κήπων το γνωρίζουν καλά: τη χαρά που αισθάνεται κανείς όταν φθάνει η άνοιξη και επιτέλους ξεκινά η εποχή της κηπουρικής, τότε που όλα αρχίζουν να ανθίζουν υπέροχα για μια ακόμη φορά. Μακάρι να μην υπήρχε αυτός ο ενοχλητικός φυσικός «εχθρός» που καταστρέφει τα παρτέρια των κήπων, το γκαζόν, τους πλακόστρωτους διαδρόμους και τις βεράντες – τα αγριόχορτα! Τα καλά νέα είναι ότι τα αγριόχορτα μπορούν να κρατηθούν υπό έλεγχο με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Τι πρέπει να λαμβάνεις υπόψη όταν αφαιρείς τα αγριόχορτα; Ακολουθούν πέντε ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους.
Κατά πόσο τα οικιακά μέσα καθαρισμού βοηθούν στην αφαίρεση των αγριόχορτων;
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα οικιακά μέσα καθαρισμού, εφόσον χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και αποτελούν μια εναλλακτική επιλογή όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαγγελματικά εργαλεία κήπου. Φυσικά, όλα εξαρτώνται από το πόσο χρόνο θέλετις να επενδύσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. Εάν θέλεις να αφαιρείς τα αγριόχορτα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και εύκολα, τότε συνιστάται να επιλέξεις επαγγελματικά εργαλεία. Ωστόσο, οι βοτανολόγοι και οι λάτρεις της κηπουρικής γνωρίζουν ότι υπάρχουν ορισμένα κόλπα καθαρισμού με οικιακά μέσα που μπορούν να διευκολύνουν την αφαίρεση των αγριόχορτων.
Το ζεστό νερό είναι ένα παραδοσιακό οικιακό μέσο καθαρισμού και απομακρύνει μόνιμα τα αγριόχορτα. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να ρίξεις το βραστό νερό από τις πατάτες η τα ζυμαρικά πάνω στα αγριόχορτα αντί να το χύσεις απλώς στον νεροχύτη. Το ζεστό νερό που αναβλύζει καταστρέφει όλα τα κύτταρα του αγριόχορτου, ωστόσο, για ακόμα πιο σίγουρο αποτέλεσμα, συνιστάται να επαναλάβεις τη διαδικασία αρκετές φορές. Ένα ακόμα μειονέκτημα είναι ότι τα αγριόχορτα δεν εξαφανίζονται αμέσως αλλά μεσολαβεί λίγος χρόνος.
Μια άλλη επιλογή είναι να «πνίξεις» τα αγριόχορτα. Αυτή η μέθοδος είναι εξαιρετικά αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται εδαφοκάλυψη από φλοιό δέντρων, την οποία που μπορείς να αγοράσεις από ένα κατάστημα ειδών κηπουρικής. Η εδαφοκάλυψη από φλοιό δέντρων περιέχει τανίνες που καταστέλλουν τη βλαστική ικανότητα των αγριόχορτων.
Υπάρχει η ιδανική στιγμή για το ξεχορτάριασμα του κήπου;
Το βοτάνισμα των αγριόχορτων είναι καλύτερα να γίνεται μετά από βροχή ή μετά το πότισμα του κήπου, επειδή τότε το έδαφος είναι υγρό και λιγότερο στερεοποιημένο. Η ανθεκτικότητα των ριζών και των σπόρων συνήθως είναι μειωμένη όταν το έδαφος είναι μαλακό.
Ανεξάρτητα από τη μέθοδο ή τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσεις για την αποτελεσματική αφαίρεση των αγριόχορτων, είναι καλύτερο να ξεριζώνεις τους εισβολείς πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς αντί να περιμένεις για καιρό, επειδή σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία θα είναι πιο χρονοβόρα. Επιπλέον, αυτό είναι καλύτερο για τα αγαπημένα σου λουλούδια και για τα χρήσιμα φυτά, καθώς αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μοιράζονται το νερό με τα αγριόχορτα. Παρεμπιπτόντως, εάν κλαδέψεις τους φράκτες και τους θάμνους απόρριψε αμέσως το υπολείμματα κοπής, έτσι ώστε να αποφύγεις εξαρχής τη δημιουργία μιας επιφάνειας ευνοϊκής για την ανάπτυξη αγριόχορτων και βρύων.
Τι βοηθά στην αφαίρεση των αγριόχορτων;
Τα αγριόχορτα, δηλαδή τα φυτά που αναπτύσσονται, σε αντίθεση με τα καλλιεργούμενα και τα καλλωπιστικά φυτά, χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου, καλούνται αγριόχορτα ή ζιζάνια. Καθώς τα αγριόχορτα φυτρώνουν τυχαία και μόνιμα σε πολλές γωνιές του κήπου, ο έλεγχός τους δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση. Τα αγριόχορτα όπως οι πικραλίδες και το πεντάνευρο αναπτύσσονται κυρίως σε παρτέρια και στο γκαζόν. Συναντώνται επίσης στους αρμούς πλακόστρωτων δρόμων. Οι περισσότεροι καταφεύγουν στη χρήση μιας συμβατικής ξύστρα αρμών, μιας σπάτουλας κήπου ή μιας μικρής αξίνας. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση των αγριόχορτων, ωστόσο είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και καθιστά γρήγορα την εργασία ιδιαίτερα επίπονη.
Για την αποτελεσματική αφαίρεση των αγριόχορτων προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον, υπάρχουν πολλές μέθοδοι που συνιστάται να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Το βοτάνισμα συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών, είναι ωστόσο ιδιαίτερα χρονοβόρο. Πρώτα απ 'όλα, τα μεγαλύτερα απορρίμματα πρέπει να απομακρύνονται από τον πλακόστρωτο χώρο, για παράδειγμα τα φύλλα να μαζεύονται με μια σκούπα, και στη συνέχεια να καθαρίζονται σχολαστικά οι αρμοί. Αυτό μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικά με τη βοήθεια μιας ειδικής ξύστρας αρμών. Η συγκεκριμένη εργασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρα εάν οι αρμοί που απαιτούν περιποίηση είναι πολλοί. Στη συνέχεια αφαίρεσε τυχόν απορρίμματα χρησιμοποιώντας μια σκούπα. Το επόμενο βήμα είναι η απομάκρυνση βρύων και μυκήτων.
Πως θα αφαιρέσεις τα αγριόχορτα αποτελεσματικά
Στις μέρες μας, υπάρχουν ειδικά εργαλεία κηπουρικής που διευκολύνουν την αφαίρεση των αγριόχορτων και μειώνουν σε σημαντικό βαθμό την απαιτούμενη εργασία. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται συσκευές όπως το ασύρματο εργαλείο ξεχορταριάσματος. Οι πέτρινες αυλές και οι πλακόστρωτοι ιδιωτικοί δρόμοι μπορούν να απαλλαγούν από τα αγριόχορτα εύκολα και, το σημαντικότερο, με λιγότερη καταπόνηση για την πλάτη. Απαιτούνται μόνο μερικά βήματα:
- Όσοι επιθυμούν να εξαφανίσουν τα αγριόχορτα χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ξεχορταριάσματος, θα πρέπει να επιλέξουν για τη συγκεκριμένη εργασία μια μέρα που δε βρέχει. Η συσκευή λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο σε στεγνές συνθήκες.
- Όταν χειρίζεσαι το εργαλείο ξεχορταριάσματος, πρέπει να φοράς πάντα κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Σε αυτόν πρέπει να περιλαμβάνονται γάντια, προστατευτικά αυτιών, ανθεκτικά παπούτσια και προστατευτικά γυαλιά.
- Ξεκίνα ρυθμίζοντας την τηλεσκοπική λαβή στο επιθυμητό ύψος. Στη συνέχεια τοποθέτησε τις βούρτσες, προσάρμοσε την περιστρεφόμενη κεφαλή και πίεσε την μπαταρία προς τα μέσα μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.
- Όπως συμβαίνει και με ένα συμβατικό χλοοκοπτικό, θα πρέπει τώρα να πατήσεις και να κρατήσεις πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης προκειμένου να ξεκινήσει η αφαίρεση αγριόχορτων μέσω του διακόπτη της συσκευής. Έπειτα απελευθέρωσε το κουμπί ξεκλειδώματος.
- Τώρα καθοδήγησε το εργαλείο ξεχορταριάσματος πάνω στην επιφάνεια κάνοντας αργές κινήσεις και υπό μικρή γωνία, χωρίς να ασκείς πίεση. Αυτό επιτρέπει στην περιστρεφόμενη νάιλον βούρτσα να αφαιρεί όλα τα αγριόχορτα από την επιφάνεια. Για εξαιρετικά επίμονα αγριόχορτα, εκτέλεσε αυτό το βήμα περισσότερες φορές.
Εξάλειψη των αγριόχορτων με χρήση χημικών προϊόντων;
Έχεις διαβάσει πολλές φορές για χημικά προϊόντα αφαίρεσης αγριόχορτων που αραιώνονται με νερό και εφαρμόζονται στα ζιζάνια. Ωστόσο, η χρήση τους δεν συνιστάται, καθώς τα χημικά προϊόντα επιτίθενται στα φυτά και το έδαφος. Μπορούν επίσης να εισχωρήσουν στα υπόγεια ύδατα. Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πολλές φορές απαγορεύει τη χρήση φυτοφαρμάκων.
Αφαίρεση αγριόχορτων με καύση;
Μια ακόμα δημοφιλής μέθοδος για την αφαίρεση των αγριόχορτων είναι η καύση τους. Ή συγκεκριμένη μέθοδος αφαίρεσης επίσης δεν συνιστάται, δεδομένου ότι η καύση των αγριόχορτων αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς για τα γύρω φυτά και κτίρια, καθώς επίσης και για τα μικρά ζώα.