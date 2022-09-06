Κατά πόσο τα οικιακά μέσα καθαρισμού βοηθούν στην αφαίρεση των αγριόχορτων;

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα οικιακά μέσα καθαρισμού, εφόσον χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και αποτελούν μια εναλλακτική επιλογή όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαγγελματικά εργαλεία κήπου. Φυσικά, όλα εξαρτώνται από το πόσο χρόνο θέλετις να επενδύσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. Εάν θέλεις να αφαιρείς τα αγριόχορτα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και εύκολα, τότε συνιστάται να επιλέξεις επαγγελματικά εργαλεία. Ωστόσο, οι βοτανολόγοι και οι λάτρεις της κηπουρικής γνωρίζουν ότι υπάρχουν ορισμένα κόλπα καθαρισμού με οικιακά μέσα που μπορούν να διευκολύνουν την αφαίρεση των αγριόχορτων.

Το ζεστό νερό είναι ένα παραδοσιακό οικιακό μέσο καθαρισμού και απομακρύνει μόνιμα τα αγριόχορτα. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να ρίξεις το βραστό νερό από τις πατάτες η τα ζυμαρικά πάνω στα αγριόχορτα αντί να το χύσεις απλώς στον νεροχύτη. Το ζεστό νερό που αναβλύζει καταστρέφει όλα τα κύτταρα του αγριόχορτου, ωστόσο, για ακόμα πιο σίγουρο αποτέλεσμα, συνιστάται να επαναλάβεις τη διαδικασία αρκετές φορές. Ένα ακόμα μειονέκτημα είναι ότι τα αγριόχορτα δεν εξαφανίζονται αμέσως αλλά μεσολαβεί λίγος χρόνος.

Μια άλλη επιλογή είναι να «πνίξεις» τα αγριόχορτα. Αυτή η μέθοδος είναι εξαιρετικά αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται εδαφοκάλυψη από φλοιό δέντρων, την οποία που μπορείς να αγοράσεις από ένα κατάστημα ειδών κηπουρικής. Η εδαφοκάλυψη από φλοιό δέντρων περιέχει τανίνες που καταστέλλουν τη βλαστική ικανότητα των αγριόχορτων.