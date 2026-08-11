Δεν είναι ωραίο να βλέπετε τα ζιζάνια να βλαστάνουν στα μονοπάτια και στους τοίχους. Δεν υπάρχει, όμως, τίποτε καλύτερο από το να μπορείτε να αφαιρέσετε τα ανεπιθύμητα ζιζάνια γρήγορα και χωρίς κόπο. Τα εργαλεία ξεχορταριάσματος WRE 4 Battery και WRE 18-55 της Kärcher υπόσχονται να σας λύσουν τα χέρια. Ισχυρός κινητήρας, υψηλή ταχύτητα και ιδίως ένας ιμάντα τριχών από νάιλον, που είναι πολύ απαλός στις επιφάνειες και πολύ αποτελεσματικός. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον φθαρμένο ιμάντα τριχών σε λίγα μόλις βήματα χωρίς εργαλεία. Έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε τη δουλειά σας: Αφαιρέστε γρήγορα και αποτελεσματικά τα ξηρά βρύα και τα χορτάρια σε μια στάση που δεν επιβαρύνει την πλάτη σας.