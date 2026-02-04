Εργαλείο ξεχορταριάσματος μπαταρίας WRE 18-55 Battery Set
Εργαλείο ξεχορταριάσματος WRE 18-55 Battery Set για την απομάκρυνση βρύων και ζιζανίων από επιφάνειες. Ιδανικό για διαδρόμους, βεράντες και εισόδους. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.Περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας.
Τα ενοχλητικά βρύα και τα ζιζάνια αφαιρούνται χωρίς καταπόνηση στη μέση και τα γόνατά: Με το εργονομικό εργαλείο ξεχορταριάσματος μπαταρίας WRE 18-55 Battery Set. Η μπαταρία και ο φορτιστής περιλαμβάνονται στο σετ. Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό της βούρτσας με ένα σύστημα αλλαγής χωρίς εργαλεία, τα βρύα και τα ζιζάνια αφαιρούνται αποτελεσματικά από τις επιφάνειες πλακόστρωτων διαδρόμων και βεραντών γύρω από το σπίτι. Επιπλέον, η ταινία τριχών αλλάζεται εύκολα και χωρίς εργαλεία με το νέο σύστημα κλειδώματος. Ο εργονομικός σχεδιασμός του εργαλείου ξεχορταριάσματος με μπαταρία εγγυάται άνεση κατά την εργασία, χωρίς να χρειάζεται να σέρνεται ο χειριστής στο έδαφος. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος βούρτσα από νάιλονΕιδικά ευθυγραμμισμένες τρίχες νάιλον και υψηλή ταχύτητα περιστροφής βούρτσας για την επιφανειακή απομάκρυνση ξηρών βρύων και ζιζανίων.
Υποβοήθηση εγγύτηταςΧάρη στο περιστρεφόμενο ημισφαίριο 360° στο καπάκι, επιτυγχάνεται η βέλτιστη στάση σώματος για ξεκούραστη εργασία.
Αντικατάσταση ταινίας τριχών χωρίς εργαλείαΕύκολη αντικατάσταση φθαρμένης ταινίας τριχών.
Περιστρεφόμενη κεφαλή καθαρισμού
- Δυνατότητα προσαρμογής της γωνίας έτσι ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικές συνθήκες καθαρισμού και άτομα ποικίλου ύψους.
Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου
- Επιτρέπει μια όρθια θέση εργασίας, ακόμη και για άτομα διαφορετικού ύψους.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Άνετη θέση εργασίας που διευκολύνει και την πλάτη του χρήστη.
Άγκιστρο για ανάρτηση της συσκευής ενσωματωμένο στη λαβή
- Για απλή αποθήκευση / κρεμάστρα.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Εγγυάται μέγιστη κινητικότητα και ευελιξία.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|2300 - 2800
|Διάμετρος βουρτσίσματος (mm)
|180
|Υλικό τρίχας
|Νάιλον
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 15 (2,5 Ah)
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|300
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|0,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Βασικός φορτιστής 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Λωρίδα βούρτσας: 2 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
- Θέση στάθμευσης
- Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου
- Κλειστός βρόχος αποθήκευσης
- Διακόπτης ασφαλείας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Βρύα
- Ζιζάνια
- Πέτρινες επιφάνειες