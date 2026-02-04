Τα ενοχλητικά βρύα και τα ζιζάνια αφαιρούνται χωρίς καταπόνηση στη μέση και τα γόνατά: Με το εργονομικό εργαλείο ξεχορταριάσματος μπαταρίας WRE 18-55 Battery Set. Η μπαταρία και ο φορτιστής περιλαμβάνονται στο σετ. Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό της βούρτσας με ένα σύστημα αλλαγής χωρίς εργαλεία, τα βρύα και τα ζιζάνια αφαιρούνται αποτελεσματικά από τις επιφάνειες πλακόστρωτων διαδρόμων και βεραντών γύρω από το σπίτι. Επιπλέον, η ταινία τριχών αλλάζεται εύκολα και χωρίς εργαλεία με το νέο σύστημα κλειδώματος. Ο εργονομικός σχεδιασμός του εργαλείου ξεχορταριάσματος με μπαταρία εγγυάται άνεση κατά την εργασία, χωρίς να χρειάζεται να σέρνεται ο χειριστής στο έδαφος. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.