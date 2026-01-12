Εργαλείο ξεχορταριάσματος μπαταρίας WRE 18-55

Για την απομάκρυνση βρύων και ζιζανίων από σκληρές επιφάνειες: το εργαλείο ξεχορταριάσματος WRE 18-55 με μπαταρία, καινοτόμο κεφαλή βούρτσας, οδηγό και σύστημα αλλαγής ταινίας τριχών χωρίς εργαλεία. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.

Με το εργαλείο ξεχορταριάσματος WRE 18-55 που λειτουργεί με μπαταρία, η απομάκρυνση των ζιζανίων γίνεται με πρωτοποριακό τρόπο, χωρίς καταπόνηση στην μέση του χειριστή. Σε συνδυασμό με έναν ισχυρό κινητήρα και υψηλή ταχύτητα περιστροφής της βούρτσας, η ρυθμιζόμενη κεφαλή της βούρτσας, με πολύ αποτελεσματικές τρίχες από νάιλον, διασφαλίζει ότι τα ξηρά βρύα και τα ζιζάνια αφαιρούνται εύκολα από σκληρές επιφάνειες. Επιπλέον, η ταινία τριχών αλλάζεται εύκολα και χωρίς εργαλεία με το νέο σύστημα κλειδώματος. Ο εργονομικός σχεδιασμός του εργαλείου ξεχορταριάσματος με μπαταρία εγγυάται άνεση κατά την εργασία, χωρίς να χρειάζεται να σέρνεται ο χειριστής στο έδαφος. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργαλείο ξεχορταριάσματος μπαταρίας WRE 18-55: Καινοτόμος βούρτσα από νάιλον
Καινοτόμος βούρτσα από νάιλον
Ειδικά ευθυγραμμισμένες τρίχες νάιλον και υψηλή ταχύτητα περιστροφής βούρτσας για την επιφανειακή απομάκρυνση ξηρών βρύων και ζιζανίων.
Εργαλείο ξεχορταριάσματος μπαταρίας WRE 18-55: Υποβοήθηση εγγύτητας
Υποβοήθηση εγγύτητας
Χάρη στο περιστρεφόμενο ημισφαίριο 360° στο καπάκι, επιτυγχάνεται η βέλτιστη στάση σώματος για ξεκούραστη εργασία.
Εργαλείο ξεχορταριάσματος μπαταρίας WRE 18-55: Αντικατάσταση ταινίας τριχών χωρίς εργαλεία
Αντικατάσταση ταινίας τριχών χωρίς εργαλεία
Εύκολη αντικατάσταση φθαρμένης ταινίας τριχών.
Περιστρεφόμενη κεφαλή καθαρισμού
  • Οι γωνίες μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά για να ταιριάζουν σε διαφορετικές καταστάσεις καθαρισμού και σε άτομα διαφορετικού ύψους.
Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου
  • Επιτρέπει μια όρθια θέση εργασίας, ακόμη και για άτομα διαφορετικού ύψους.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
  • Άνετη θέση εργασίας που διευκολύνει και την πλάτη του χρήστη.
Άγκιστρο για ανάρτηση της συσκευής ενσωματωμένο στη λαβή
  • Για απλή αποθήκευση / κρεμάστρα.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
  • Εγγυάται μέγιστη κινητικότητα και ευελιξία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Συσκευή με μπαταρία
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 2300 - 2800
Διάμετρος βουρτσίσματος (mm) 180
Υλικό τρίχας Νάιλον
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου
Τάση (V) 18
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min) περίπου 15 (2,5 Ah) / περίπου 30 (5,0 Ah)
Χρώμα μαύρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 2,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 4,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1320 x 230 x 380

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
  • Λωρίδα βούρτσας: 2 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

  • Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
  • Θέση στάθμευσης
  • Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου
  • Κλειστός βρόχος αποθήκευσης
  • Διακόπτης ασφαλείας
Εργαλείο ξεχορταριάσματος μπαταρίας WRE 18-55
Εργαλείο ξεχορταριάσματος μπαταρίας WRE 18-55
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Βρύα
  • Ζιζάνια
  • Πέτρινες επιφάνειες
Εξαρτήματα
