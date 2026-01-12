Με το εργαλείο ξεχορταριάσματος WRE 18-55 που λειτουργεί με μπαταρία, η απομάκρυνση των ζιζανίων γίνεται με πρωτοποριακό τρόπο, χωρίς καταπόνηση στην μέση του χειριστή. Σε συνδυασμό με έναν ισχυρό κινητήρα και υψηλή ταχύτητα περιστροφής της βούρτσας, η ρυθμιζόμενη κεφαλή της βούρτσας, με πολύ αποτελεσματικές τρίχες από νάιλον, διασφαλίζει ότι τα ξηρά βρύα και τα ζιζάνια αφαιρούνται εύκολα από σκληρές επιφάνειες. Επιπλέον, η ταινία τριχών αλλάζεται εύκολα και χωρίς εργαλεία με το νέο σύστημα κλειδώματος. Ο εργονομικός σχεδιασμός του εργαλείου ξεχορταριάσματος με μπαταρία εγγυάται άνεση κατά την εργασία, χωρίς να χρειάζεται να σέρνεται ο χειριστής στο έδαφος. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.