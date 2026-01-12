Εργαλείο ξεχορταριάσματος μπαταρίας WRE 18-55
Για την απομάκρυνση βρύων και ζιζανίων από σκληρές επιφάνειες: το εργαλείο ξεχορταριάσματος WRE 18-55 με μπαταρία, καινοτόμο κεφαλή βούρτσας, οδηγό και σύστημα αλλαγής ταινίας τριχών χωρίς εργαλεία. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Με το εργαλείο ξεχορταριάσματος WRE 18-55 που λειτουργεί με μπαταρία, η απομάκρυνση των ζιζανίων γίνεται με πρωτοποριακό τρόπο, χωρίς καταπόνηση στην μέση του χειριστή. Σε συνδυασμό με έναν ισχυρό κινητήρα και υψηλή ταχύτητα περιστροφής της βούρτσας, η ρυθμιζόμενη κεφαλή της βούρτσας, με πολύ αποτελεσματικές τρίχες από νάιλον, διασφαλίζει ότι τα ξηρά βρύα και τα ζιζάνια αφαιρούνται εύκολα από σκληρές επιφάνειες. Επιπλέον, η ταινία τριχών αλλάζεται εύκολα και χωρίς εργαλεία με το νέο σύστημα κλειδώματος. Ο εργονομικός σχεδιασμός του εργαλείου ξεχορταριάσματος με μπαταρία εγγυάται άνεση κατά την εργασία, χωρίς να χρειάζεται να σέρνεται ο χειριστής στο έδαφος. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος βούρτσα από νάιλονΕιδικά ευθυγραμμισμένες τρίχες νάιλον και υψηλή ταχύτητα περιστροφής βούρτσας για την επιφανειακή απομάκρυνση ξηρών βρύων και ζιζανίων.
Υποβοήθηση εγγύτηταςΧάρη στο περιστρεφόμενο ημισφαίριο 360° στο καπάκι, επιτυγχάνεται η βέλτιστη στάση σώματος για ξεκούραστη εργασία.
Αντικατάσταση ταινίας τριχών χωρίς εργαλείαΕύκολη αντικατάσταση φθαρμένης ταινίας τριχών.
Περιστρεφόμενη κεφαλή καθαρισμού
- Οι γωνίες μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά για να ταιριάζουν σε διαφορετικές καταστάσεις καθαρισμού και σε άτομα διαφορετικού ύψους.
Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου
- Επιτρέπει μια όρθια θέση εργασίας, ακόμη και για άτομα διαφορετικού ύψους.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Άνετη θέση εργασίας που διευκολύνει και την πλάτη του χρήστη.
Άγκιστρο για ανάρτηση της συσκευής ενσωματωμένο στη λαβή
- Για απλή αποθήκευση / κρεμάστρα.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Εγγυάται μέγιστη κινητικότητα και ευελιξία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|2300 - 2800
|Διάμετρος βουρτσίσματος (mm)
|180
|Υλικό τρίχας
|Νάιλον
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 15 (2,5 Ah) / περίπου 30 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Λωρίδα βούρτσας: 2 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
- Θέση στάθμευσης
- Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου
- Κλειστός βρόχος αποθήκευσης
- Διακόπτης ασφαλείας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Βρύα
- Ζιζάνια
- Πέτρινες επιφάνειες