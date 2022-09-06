ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΥ: ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ
Ανεξάρτητα από το αν μιλάμε για την άνοιξη, όταν ξεκινάει εκ νέου η εποχή της κηπουρικής, ή για τους φθινοπωρινούς μήνες, όταν ο κήπος προετοιμάζεται σταδιακά για την έλευση του χειμώνα - εάν θέλεις να διατηρήσεις τον κήπο σου πράσινο και όμορφο μακροπρόθεσμα σε περιμένει αρκετή δουλειά. Οι παρακάτω εξειδικευμένες συμβουλές εγγυώνται την επιτυχημένη συντήρηση του κήπου!
Εξειδικευμένες συμβουλές για έναν καλά διατηρημένο κήπο
Η συντήρηση του κήπου συχνά αποδεικνύεται κουραστική, αλλά μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένα πάθος και μια διασκεδαστική δραστηριότητα, καθώς επίσης και ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά μας, η οποία είναι συχνά αγχωτική. Και όποιος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα γνωρίζει τι πρέπει να γίνεται στον κήπο και πότε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο και να απαλλαγούμε από την περιττή δυσαρέσκεια που ενδέχεται να προκύψει, για παράδειγμα, από το κατά λάθος κλάδεμα των θάμνων σε ακατάλληλη περίοδο. Ποια είναι όμως η κατάλληλη εποχή για το κλάδεμα των φρακτών και των δέντρων; Πόσο συχνά πρέπει να κουρεύεις το γκαζόν ή να ρίχνεις υλικό εδαφοκάλυψης; Τι πρέπει να λαμβάνεις υπόψη όταν ποτίζεις τον κήπο; Και πώς μπορείς να προστατέψεις τη λιμνούλα και τον κήπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα;
Αυτές οι συμβουλές και τα μυστικά κηπουρικής θα σε βοηθήσουν να προετοιμαστείς για όλες τις εργασίες:
Συμβουλές κηπουρικής: Σωστή συντήρηση γκαζόν, φρακτών και δέντρων
Οι φράκτες που οριοθετούν το οικόπεδό σου δεν αποτελούν μόνο ένα χαρακτηριστικό οπτικό σημείο του κήπου, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν πρακτική προστασία από τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών ή των γειτόνων. Απαιτούν όμως τακτική συντήρηση. Γι’ αυτό και πρέπει να μάθεις ποιες τεχνικές κλαδέματος μπορείς να χρησιμοποιείς και ποια είναι τα πλέον κατάλληλα εργαλεία κήπου για τη συντήρησή τους.
Πριν ξεκινήσεις το κλάδεμα του φράκτη πρέπει να διευκρινίσεις ποιο είναι το είδος του φράκτη που θέλεις να κόψεις, καθώς αυτό θα καθορίσει αν πρέπει να επιλέξεις ένα τραπεζοειδές ή ένα ορθογώνιο σχήμα. Το πρώτο έχει ως αποτέλεσμα την αναζωογόνηση του φράκτη προς τα επάνω και είναι εξαιρετικά δημοφιλές.
Σχετικά με την αναζωογόνηση... Το κλάδεμα αναζωογόνησης μας φέρνει στη συντήρηση των δέντρων, καθώς δεν είναι μόνο οι φράκτες και οι θάμνοι που πρέπει να κλαδεύονται ανά διαστήματα. Τα δέντρα του κήπου απαιτούν επίσης τακτική συντήρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλούσια ανθοφορία και η καρποφορία τους, τις οποίες θα μπορείς να απολαμβάνεΙς για αρκετό καιρό. Πώς γίνεται στην πράξη το σωστό κλάδεμα των δέντρων; Εάν νομίζεις ότι είσαι σε θέση να κόβετε κλαδιά και κλωνάρια απλά οπουδήποτε χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο εργαλείο κήπου κάνεις λάθος. Για το σωστό κλάδεμα των δέντρων, ο ιδιοκτήτης του κήπου πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα εργαλεία: Ένα κλαδευτήρι δέντρων ή ένα αλυσοπρίονο – τα μπαταριοκίνητα μοντέλα αποτελούν ιδανική επιλογή – καθώς επίσης κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και μια σκάλα.
Θα πρέπει, αντίθετα, να κουρεύεις το γκαζόν με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Αυτό απαιτεί πολλή συντήρηση, ιδιαίτερα από την άνοιξη και μετά. Ωστόσο είναι σημαντικό να μάθεις πώς να κουρεύεις το γκαζόν, ακόμα κι αν αυτό αρχικά ακούγεται παράξενο. Αλλά ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αποκτήσουν οι ερασιτέχνες κηπουροί αυτήν τη δεξιότητα; Κατ’ αρχάς, η κατανόηση των βασικών αρχών κουρέματος είναι πολύ χρήσιμη για την καλλιέργεια ενός πλούσιου, πράσινου γκαζόν. Για παράδειγμα, οποιοσδήποτε ασχολείται με το θέμα γνωρίζει ότι δεν πρέπει ποτέ να κουρεύεις το γκαζόν όταν αυτό είναι βρεγμένο. Ομοίως, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να φθείρουν τα φρεσκοκομμένα φύλλα του γρασιδιού. Γιατί συμβαίνει αυτό; Πότε πρέπει να χρησιμοποιείς χλοοκοπτική μηχανή ή μηχάνημα εδαφοκάλυψης και σε ποιες περιπτώσεις είναι πιο κατάλληλο ένα μπαταριοκίνητο χορτοκοπτικό μεσινέζας ή μια ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή; Με τις σωστές συμβουλές, μπορείς να επιλέξεις τα εργαλεία κοπής που είναι κατάλληλα για τις δικές σου απαιτήσεις και να αποφύγεις τυχόν λάθη κατά το κούρεμα του γκαζόν.
Συμβουλές και μυστικά για το πότισμα του κήπου
Όσοι συντηρούν σωστά και εφαρμόζουν το κατάλληλο λίπασμα στα παρτέρια, τα λουλούδια και το γκαζόν, έχουν ήδη κάνει πολλά ώστε ο κήπος τους να έχει όμορφη όψη και να ευδοκιμεί. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι το τακτικό πότισμα των φυτών και του γκαζόν. Πάνω απ' όλα, θα πρέπει να περιμένεις τη σωστή στιγμή και να γνωρίζεις ποια είναι η κατάλληλη τεχνική ποτίσματος. Για παράδειγμα, λάβε υπόψη ότι τα φυτά και το έδαφος έχουν διαφορετικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να τα ποτίζεις περισσότερο ή λιγότερο σπάνια, ανάλογα με το είδος τους.
Επιπλέον, οι λάτρεις της κηπουρικής μπορούν να βασίζονται στο αυτόματο πότισμα. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αυτόματου ποτίσματος μπορείς να εξοικονομήσεις πολύ χρόνο. Η συγκεκριμένη μέθοδος ποτίσματος εξοικονομεί επίσης πολύ περισσότερους πόρους σε σύγκριση με το χειροκίνητο πότισμα. Αυτό διασφαλίζεται χάρη στα συστήματα ποτίσματος που ελέγχονται μέσω υπολογιστή, με τα οποία το νερό διοχετεύεται αρχικά από το οικιακό δίκτυο ύδρευσης ή από ένα βαρέλι συλλογής βρόχινου νερού ή ένα πηγάδι, χρησιμοποιώντας μια αντλία ώθησης.
Ένας ευχάριστος, ειδυλλιακός κήπος Συμβουλές για τον καθαρισμό των επίπλων της βεράντας και του κήπου
Για πολλούς ανθρώπους, ο κήπος τους είναι ένα μέρος στο οποίο αποσύρονται προκειμένου να χαλαρώσουν. Εάν ο κήπος ευδοκιμεί και υποβάλλεται στην κατάλληλη συντήρηση, μπορείς να τον απολαμβάνεις μαζί με τους φίλους και την οικογένειά σου μετά τη δουλειά σου. Για παράδειγμα, πώς θα σου φαινόταν η ιδέα ενός μπάρμπεκιου στη νέα ξύλινη ή πέτρινη βεράντα σου; Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι μια δημοφιλής τάση – όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να ομορφύνουν τον κήπο τους και να τον αναβαθμίσουν με έπιπλα κήπου και βεράντες υψηλής αισθητικής. Αυτό μετατρέπει τον κήπο σε έναν άνετο και ευχάριστο χώρο. Φυσικά, έχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι οι ξύλινες βεράντες πρέπει να καθαρίζονται συχνά και να υποβάλλονται σε τακτική συντήρηση. Αυτό εμποδίζει το γκριζάρισμα της ξύλινης επένδυσης, προστατεύοντάς τη παράλληλα από ανεπιθύμητα ζιζάνια, βρύα και επιβλαβείς μύκητες. Φυσικά, το ίδιο ισχύει επίσης και για τα έπιπλα του κήπου, τα οποία συνιστάται να καθαρίζονται από την επιφανειακή βρωμιά χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ένα καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων ή ένα χημικό προϊόν καθαρισμού. Εναλλακτικά, μπορείς επίσης να επιλέξεις ένα μηχάνημα καθαρισμού μέσης ή υψηλής πίεσης.
Προστασία του κήπου τον χειμώνα
Εάν επιθυμείς να προστατέψεις τον κήπο σου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα πρέπει να λάβεις υπόψη ορισμένα πράγματα. Το φυτά που βρίσκονται σε γλάστρες και τα έπιπλα του κήπου πρέπει να τοποθετηθούν σε στεγνό μέρος και τα παρτέρια ή οι θάμνοι να κλαδευτούν και πάλι. Στη συνέχεια θα πρέπει να προσθέσεις φυτόχωμα για λίπασμα. Η συμβουλή μας: Μπορείς να τοποθετήσεις τα υπολείμματα κοπής, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να απορριφθούν πιο εύκολα αφού τεμαχιστούν ή να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση του κήπου, στα παρτέρια προκειμένου να τα προστατέψεις από τον παγετό. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να λύσεις ταυτόχρονα το πρόβλημα του τι θα κάνεις με τα πεσμένα φύλλα και κλαδιά - τουλάχιστον εν μέρει, δεδομένου ότι τα περισσότερα δέντρα και οι θάμνοι ρίχνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο, συνεπώς πρέπει επίσης να λάβεις υπόψιν την απόρριψη των φύλλων.