Εξειδικευμένες συμβουλές για έναν καλά διατηρημένο κήπο

Η συντήρηση του κήπου συχνά αποδεικνύεται κουραστική, αλλά μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένα πάθος και μια διασκεδαστική δραστηριότητα, καθώς επίσης και ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά μας, η οποία είναι συχνά αγχωτική. Και όποιος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα γνωρίζει τι πρέπει να γίνεται στον κήπο και πότε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο και να απαλλαγούμε από την περιττή δυσαρέσκεια που ενδέχεται να προκύψει, για παράδειγμα, από το κατά λάθος κλάδεμα των θάμνων σε ακατάλληλη περίοδο. Ποια είναι όμως η κατάλληλη εποχή για το κλάδεμα των φρακτών και των δέντρων; Πόσο συχνά πρέπει να κουρεύεις το γκαζόν ή να ρίχνεις υλικό εδαφοκάλυψης; Τι πρέπει να λαμβάνεις υπόψη όταν ποτίζεις τον κήπο; Και πώς μπορείς να προστατέψεις τη λιμνούλα και τον κήπο κατά τη διάρκεια του χειμώνα;

Αυτές οι συμβουλές και τα μυστικά κηπουρικής θα σε βοηθήσουν να προετοιμαστείς για όλες τις εργασίες: