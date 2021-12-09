Καθαρισμός του πάγκου εργασίας

Ο πάγκος είναι ίσως η πιο χρησιμοποιούμενη επιφάνεια στην κουζίνα και έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα ιδιαίτερα συχνά. Εκεί ψιλοκόβετε λαχανικά, φιλετάρετε ψάρια και ανοίγετε φύλλο. Αυτό σημαίνει ότι η επιφάνεια επιμολύνεται με βακτήρια, αόρατα με γυμνό μάτι, σε καθημερινή βάση. Για λόγους υγιεινής, αυτή η επιφάνεια εργασίας πρέπει επομένως να σκουπίζεται με ένα υγρό πανί μετά από κάθε χρήση καθώς και να τακτοποιείται και να καθαρίζεται καλά μία φορά την εβδομάδα. Για πιο επίμονους ρύπους, για να αφαιρέσετε ρύπους όπως λεκέδες από τρόφιμα και λίπη, από πάγκους που είναι ανθεκτικοί στο νερό και το οινόπνευμα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα αλκαλικό καθαριστικό επιφανειών.

Πρέπει να είστε προσεκτικοί με τη φυσική πέτρα, όπως με πάγκους από γρανίτη ή μάρμαρο, καθώς τα όξινα χημικά προϊόντα καθαρισμού ή αυτά που περιέχουν διαλύτες μπορούν να προσβάλουν το υλικό. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ειδικά καθαριστικά για πέτρινες επιφάνειες, ιδανικά ουδέτερα, που θα προμηθεύεστε από συγκεκριμένα καταστήματα. Επιπλέον, συνιστώνται απορρυπαντικά χωρίς επιφανειοδραστικές ουσίες. Βασικά, οι ρύποι πρέπει να αφαιρούνται το συντομότερο δυνατό από τους πάγκους από φυσική πέτρα. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, υγρό πανί για σκούπισμα. Τα στεγνά πανιά σε συνδυασμό με τους ρύπους μπορούν να προκαλέσουν μικρές γρατσουνιές. Μετά από τη χρήση απορρυπαντικού, ξεπλένετε πάντα με καθαρό νερό και στη συνέχεια στεγνώνετε την περιοχή με ένα καθαρό πανί για να αποφύγετε τον σχηματισμό κηλίδων.

Μια ήπια εναλλακτική λύση, χωρίς χημικά προϊόντα, για τον καθαρισμό των πάγκων είναι ο ατμοκαθαριστής. Η πίεση και ο ζεστός ατμός αφαιρούν το 99,99% όλων των τυπικών οικιακών βακτηρίων, ενώ το λίπος και οι επίμονοι ρύποι, όπως τα υπολείμματα τροφίμων που έχουν στερεοποιηθεί, μπορούν επίσης να αφαιρεθούν εύκολα. Ο ατμοκαθαριστής είναι επίσης ιδανικός για τον καθαρισμό του απορροφητήρα, των εστιών και του φούρνου σας.