ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Η κουζίνα είναι η καρδιά πολλών νοικοκυριών και χρησιμοποιείται πολύ καθημερινά. Επομένως, δεν πρέπει να παραμελείτε τον καθαρισμό καθώς ρύποι και βακτήρια κάθε είδους συσσωρεύονται στο ψυγείο, στον πάγκο εργασίας και σε διάφορες επιφάνειες με την πάροδο του χρόνου. Με αυτές τις συμβουλές, μπορείτε να διατηρήσετε την κουζίνα σας υγιεινή και καθαρή.
Συμβουλές για καθαρή κουζίνα
Σήμερα, η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας λειτουργικός χώρος για προετοιμασία και κατανάλωση φαγητού: έχει γίνει ένας χώρος όπου συναντιούνται οικογένεια και φίλοι. Είναι ο χώρος όπου κάνετε το διάλειμμά σας για τσάι, ψήνετε παρέα, χαλαρώνετε ενώ μαγειρεύετε και μαθαίνετε τα νέα των άλλων. Επομένως, η κουζίνα χρησιμοποιείται πολύ: Το μαγείρεμα αφήνει υπολείμματα λιπών και τροφίμων, τα τρόφιμα αφήνουν σημάδια στο ψυγείο και με την πάροδο του χρόνου, σχηματίζονται επικαθίσεις αλάτων σε νεροχύτες και βρύσες καθώς και σε πλυντήρια πιάτων και καφετιέρες. Όλοι αυτοί οι ρύποι πρέπει να αφαιρούνται τακτικά για να διασφαλίζεται ότι η κουζίνα παραμένει υγιεινή και καθαρή.
Η ποικιλία των υλικών που υπάρχουν σε μια κουζίνα αποτελεί μια πρόσθετη πρόκληση: Συνήθως, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουν λείες και γυαλιστερές επιφάνειες από π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα και γυαλί με ευαίσθητα φυσικά υλικά όπως πέτρα και ξύλο. Συνεπώς, ο καθαρισμός πρέπει να προσαρμόζεται στον τύπο της επιφάνειας καθώς και στους ρύπους. Το ίδιο ισχύει όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.
Εργασίες καθαρισμού κουζίνας
Καθαρισμός του πάγκου εργασίας
Ο πάγκος είναι ίσως η πιο χρησιμοποιούμενη επιφάνεια στην κουζίνα και έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα ιδιαίτερα συχνά. Εκεί ψιλοκόβετε λαχανικά, φιλετάρετε ψάρια και ανοίγετε φύλλο. Αυτό σημαίνει ότι η επιφάνεια επιμολύνεται με βακτήρια, αόρατα με γυμνό μάτι, σε καθημερινή βάση. Για λόγους υγιεινής, αυτή η επιφάνεια εργασίας πρέπει επομένως να σκουπίζεται με ένα υγρό πανί μετά από κάθε χρήση καθώς και να τακτοποιείται και να καθαρίζεται καλά μία φορά την εβδομάδα. Για πιο επίμονους ρύπους, για να αφαιρέσετε ρύπους όπως λεκέδες από τρόφιμα και λίπη, από πάγκους που είναι ανθεκτικοί στο νερό και το οινόπνευμα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα αλκαλικό καθαριστικό επιφανειών.
Πρέπει να είστε προσεκτικοί με τη φυσική πέτρα, όπως με πάγκους από γρανίτη ή μάρμαρο, καθώς τα όξινα χημικά προϊόντα καθαρισμού ή αυτά που περιέχουν διαλύτες μπορούν να προσβάλουν το υλικό. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ειδικά καθαριστικά για πέτρινες επιφάνειες, ιδανικά ουδέτερα, που θα προμηθεύεστε από συγκεκριμένα καταστήματα. Επιπλέον, συνιστώνται απορρυπαντικά χωρίς επιφανειοδραστικές ουσίες. Βασικά, οι ρύποι πρέπει να αφαιρούνται το συντομότερο δυνατό από τους πάγκους από φυσική πέτρα. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, υγρό πανί για σκούπισμα. Τα στεγνά πανιά σε συνδυασμό με τους ρύπους μπορούν να προκαλέσουν μικρές γρατσουνιές. Μετά από τη χρήση απορρυπαντικού, ξεπλένετε πάντα με καθαρό νερό και στη συνέχεια στεγνώνετε την περιοχή με ένα καθαρό πανί για να αποφύγετε τον σχηματισμό κηλίδων.
Μια ήπια εναλλακτική λύση, χωρίς χημικά προϊόντα, για τον καθαρισμό των πάγκων είναι ο ατμοκαθαριστής. Η πίεση και ο ζεστός ατμός αφαιρούν το 99,99% όλων των τυπικών οικιακών βακτηρίων, ενώ το λίπος και οι επίμονοι ρύποι, όπως τα υπολείμματα τροφίμων που έχουν στερεοποιηθεί, μπορούν επίσης να αφαιρεθούν εύκολα. Ο ατμοκαθαριστής είναι επίσης ιδανικός για τον καθαρισμό του απορροφητήρα, των εστιών και του φούρνου σας.
Συμβουλή: Καθαρισμός λείων επιφανειών με τον τζαμοκαθαριστή χωρίς καλώδιο
Όλες οι λείες επιφάνειες της κουζίνας, όπως ο πάγκος, οι γυάλινες επιφάνειες, οι κεραμικές ή οι επαγωγικές εστίες, οι προσόψεις των ντουλαπιών και των συρταριών που δεν είναι ευαίσθητες, μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με έναν παλμικό τζαμοκαθαριστή χωρίς καλώδιο. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι οι επιφάνειες υγραίνονται αυτόματα κατά τον καθαρισμό. Επίσης, με τη λειτουργία δόνησης, οι ρύποι αφαιρούνται χωρίς να απαιτείται μεγάλη προσπάθεια. Έπειτα, μπορείτε να στεγνώσετε την περιοχή με ένα Window Vac χωρίς καλώδιο ή ένα πανί μικροϊνών..
Καθαρισμός προσόψεων ντουλαπιών και συρταριών κουζίνας
Η καθημερινή χρήση της κουζίνας σημαίνει ότι οι προσόψεις των ντουλαπιών και των συρταριών δεν μένουν αλώβητες με την πάροδο του χρόνου. Σύντομα αρχίζετε να βλέπετε λεκέδες από λίπη και δάκτυλα στις προσόψεις των ντουλαπιών και των συρταριών της κουζίνας, ειδικά σε εκείνες που έχουν πολύ γυαλιστερό φινίρισμα. Αλλά και οι πιτσιλιές από σάλτσες ή άλλα υγρά πρέπει να αφαιρούνται γρήγορα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα εμπορικά διαθέσιμο, υδατοδιαλυτό απορρυπαντικό ή απλώς νερό και ένα ήπιο υγρό πιάτων για να καθαρίσετε όλους τους τύπους προσόψεων ντουλαπιών και συρταριών κουζίνας. Μετά από τον καθαρισμό, να ξεπλένετε πάντα με καθαρό νερό και να σκουπίζετε προσεκτικά μέχρι να στεγνώσουν, ειδικά γύρω από τα προφίλ, τις γωνίες και τα άκρα. Ανάλογα με το υλικό, να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελαφρώς υγρό πανί κατά το σκούπισμα. Στην περίπτωση των προσόψεων των ντουλαπιών και των συρταριών της κουζίνας, θα πρέπει να αποφεύγετε τα δραστικά απορρυπαντικά καθώς αυτά μπορούν να προκαλέσουν γρατσουνιές ή να προσβάλουν την επιφάνεια. Το ίδιο ισχύει και για τα τραχιά πανιά ή σφουγγάρια.
Τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα άλατα εμφανίζονται γρήγορα στις γυάλινες προσόψεις των ντουλαπιών και των συρταριών της κουζίνας. Τα άλατα μπορούν να αφαιρεθούν με ξύδι ή κιτρικό οξύ. Για τον καθαρισμό των δακτυλικών αποτυπωμάτων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εμπορικά διαθέσιμο καθαριστικό τζαμιών ή νερό με λίγο υγρό πιάτων.
Οι ξύλινες προσόψεις των ντουλαπιών και των συρταριών μπορούν να καθαριστούν με ένα υδατοδιαλυτό απορρυπαντικό και ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί ή μια μαλακή βούρτσα. Για τις προσόψεις με εξωτερική επένδυση ξύλου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ειδικά καθαριστικά επίπλων που συντηρούν και την επιφάνεια. Γενικά, μη βρέχετε τις ξύλινες προσόψεις ντουλαπιών και συρταριών, εργάζεστε πάντα κατά την κατεύθυνση του κόκκου και στεγνώνετε καλά μετά από τον καθαρισμό.
Οι ατσάλινες επιφάνειες μπορούν να καθαρίζονται με ένα ειδικό καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα εάν είναι πολύ λερωμένες. Ωστόσο, συχνά, το σκούπισμα με ένα υγρό πανί μικροϊνών είναι αρκετό καθώς οι επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα είναι γενικά εύκολες στη συντήρηση. Δεν συνιστώνται τα προϊόντα φροντίδας που δημιουργούν επιστρώσεις.
Το γνωρίζετε; Επιφάνειες ανάπτυξης βακτηρίων στην κουζίνα
-
Ξύλο κοπής: Το ξύλο κοπής όταν έχει χαραχτεί σε μεγάλο βάθος αποτελεί τέλεια επιφάνεια ανάπτυξης βακτηρίων, τα οποία μπορούν να εγκαθίστανται στις αυλακώσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να ξεπλένουμε το ξύλο κοπής με ζεστό νερό. Είναι πιο αποτελεσματικό να μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων ή να καθαρίζεται με κατάλληλο υγρό πιάτων και ένα σφουγγάρι.
-
Σφουγγάρι κουζίνας: Συχνά, τα σφουγγάρια της κουζίνας αποτελούν πραγματική εστία ανάπτυξης βακτηρίων. Σε μια μόνο πετσέτα, μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από 300 είδη βακτηρίων. Συνεπώς, τα σφουγγάρια πρέπει να αλλάζουν μία φορά την εβδομάδα.
-
Θήκη μαχαιριών: Οι θήκες των μαχαιριών με τις υποδοχές τους είναι επίσης ένα ιδανικό μέρος για βακτήρια. Τα υγρά μαχαίρια υποστηρίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη των βακτηρίων. Γι’ αυτό, πρέπει να καθαρίζετε τη θήκη των μαχαιριών σας με μια στενή βούρτσα και σαπουνόνερο μία φορά τον μήνα. Εδώ, είναι σημαντικό να την αφήνετε πάντα να στεγνώνει εντελώς πριν τοποθετήσετε ξανά τα μαχαίρια.
-
Πάνω στα δάπεδα και ιδιαίτερα μπροστά από τον νεροχύτη, τα ντουλάπια και το ψυγείο, υπάρχουν αμέτρητοι μικροσκοπικοί ρύποι. Αυτές οι περιοχές πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Καθαρισμός ψυγείου
Τα ψυγεία μπορούν επίσης να είναι επιφάνειες ανάπτυξης βακτηρίων. Σε αυτήν την περίπτωση, η υγιεινή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς εδώ αποθηκεύονται διάφορα τρόφιμα. Για να καθαρίσετε το ψυγείο, πρώτα αποσυνδέστε το από την πρίζα ή απενεργοποιήστε το και βγάλτε τα τρόφιμα από μέσα. Στο ψυγείο, τα περισσότερα βακτήρια βρίσκονται στις φρουτολεκάνες αφού εκεί η θερμοκρασία είναι υψηλότερη. Επομένως, όλα τα ράφια και τα συρτάρια πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται καλά στο πλυντήριο πιάτων ή στον νεροχύτη. Στη συνέχεια, καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου και τα λάστιχα, από πάνω προς τα κάτω, με ένα πανί και ένα καθαριστικό γενικής χρήσης. Τα σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα μπορούν να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα ξύλινο σουβλάκι. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε ένα δεματικό ή μια οδοντογλυφίδα για να καθαρίσετε την οπή αποστράγγισης. Έτσι, θα αποτρέψετε τη συγκέντρωση του συμπυκνώματος στο εσωτερικό του ψυγείου. Έπειτα, στεγνώστε το ψυγείο, τοποθετήστε ξανά τα πράγματα στη θέση τους και συνδέστε το στην πρίζα. Επίσης, καθαρίζοντας τακτικά το ψυγείο σας, αποφεύγετε τις δυσάρεστες οσμές.
Αφού καθαρίσετε καλά το εσωτερικό του ψυγείου, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά και το εξωτερικό - εάν είναι δυνατόν, μετακινήστε το ψυγείο ελαφρά προς τα εμπρός για να μπορείτε να αφαιρέσετε τη σκόνη και τους ρύπους από το πίσω μέρος του. Εδώ μπορεί να φανεί χρήσιμη μια ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης ή μια ξεσκονίστρα. Επιπλέον, το δάπεδο κάτω από τη συσκευή πρέπει να σφουγγαρίζεται. Σκουπίστε όλα τα εξωτερικά τοιχώματα με νερό και υγρό πιάτων και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι.
Συμβουλή 1: Εάν το ψυγείο σας είναι γεμάτο, απλώς μειώστε λίγο τη θερμοκρασία έτσι ώστε ο κρύος αέρας να κυκλοφορεί λιγότερο και τα βακτήρια να μην μπορούν να πολλαπλασιαστούν τόσο αποτελεσματικά.
Συμβουλή 2: Κάντε απόψυξη στον καταψύκτη ή στα συρτάρια της κατάψυξης του ψυγείου τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, γιατί όσο πιο πολύς πάγος υπάρχει μέσα στην κατάψυξη, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται για ψύξη. Επιπλέον, ο πολύς πάγος μπορεί να χαλάσει τα τρόφιμα αφού δεν επιτυγχάνεται πλέον σταθερά η απαιτούμενη ελάχιστη θερμοκρασία -15 °C. Για να κάνετε απόψυξη στο συρτάρι της κατάψυξης, απενεργοποιήστε την και τοποθετήστε ένα δοχείο με ζεστό νερό στο εσωτερικό της για να βοηθήσετε τον πάγο να λιώσει. Η χρήση ατμοκαθαριστή με ακροφύσιο μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία.
Καθαρισμός της κουζίνας με οικιακά μέσα καθαρισμού
Εάν θέλετε να καθαρίσετε την κουζίνα σας με απλά οικιακά μέσα καθαρισμού, χρειάζεστε μόνο λίγα συστατικά:
- Ο πολτός από baking powder και νερό βοηθά στην απομάκρυνση τους επίμονους ρύπους από τον φούρνο ή τα ταψιά: Εφαρμόστε τον πολτό στις επιφάνειες που χρειάζεται και, ιδανικά, αφήστε τον να δράσει όλη τη νύχτα. Την επόμενη μέρα, απλώς αφαιρέστε τους ρύπους, για παράδειγμα με μια πλαστική ξύστρα, και σκουπίστε με ένα υγρό πανί.
- Για να αφαιρέσετε τα λίπη από τις επιφάνειες και τα ντουλάπια, συχνά αρκεί λίγο υγρό πιάτων σε χλιαρό νερό.
- Οι επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα μπορούν να καθαριστούν εύκολα με ένα υγρό πανί μικροϊνών. Το κρεμόριο (ή όξινο τρυγικό κάλιο) χρησιμεύει στην αντιμετώπιση της σκουριάς και των στερεών ρύπων: Ανακατέψτε με λίγο νερό ώστε να σχηματιστεί ένας πολτός, απλώστε τον στην επιφάνεια που θέλετε και τρίψτε απαλά με ένα μαλακό σφουγγάρι. Έπειτα, σκουπίστε και γυαλίστε με ένα υγρό πανί.
- Το ξύδι (ή κιτρικό οξύ) βοηθά στην απομάκρυνση των επικαθίσεων αλάτων. Και τα δύο αυτά οικιακά μέσα καθαρισμού είναι επίσης κατάλληλα για τον καθαρισμό των αποχετεύσεων και την αντιμετώπιση των δυσάρεστων οσμών. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οξέα για τον καθαρισμό ανοδιωμένων ή επιχρωμιωμένων επιφανειών.
- Για τον καθαρισμό των ξύλινων επιφανειών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε σόδα. Για επίμονους ρύπους, προσθέστε μια κουταλιά σόδα σε ένα λίτρο νερό και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε τις ξύλινες προσόψεις των ντουλαπιών και των συρταριών ή τα ξύλα κοπής με μια βούρτσα με μαλακές τρίχες.