ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΕ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ LAMINATE
Στο σαλόνι, στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία ή στον διάδρομο: Τα ξύλινα πατώματα από παρκέ ή laminate δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα και, σε σύγκριση με τα δάπεδα με τάπητα, καθαρίζονται πολύ εύκολα. Τι πρέπει να προσέχετε κατά τον καθαρισμό και τη φροντίδα και πώς να απαλλαγείτε από τα αντιαισθητικά σημάδια χωρίς να καταστρέψετε το ακριβό δάπεδο - μια συνοπτική παρουσίαση των κορυφαίων συμβουλών για ένα όμορφο ξύλινο δάπεδο.
Παρκέ, laminate κ.λπ.: Τι πρέπει να προσέχετε κατά τον καθαρισμό τους;
Τα ξύλινα δάπεδα διακρίνονται σε παρκέ, σανίδες δαπέδου και laminate. Το παρκέ και οι σανίδες δαπέδου κατασκευάζονται αποκλειστικά από ξύλο, ενώ το laminate αποτελείται από μείγμα υλικών με ινοσανίδες. Αυτοί οι τύποι κάλυψης μοιάζουν αρκετά αλλά έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες:
Παρκέ και σανίδες δαπέδου
Το παρκέ διατίθεται σε διάφορες παραλλαγές, για παράδειγμα παρκέ με λωρίδες, τύπου μωσαϊκού ή ψαροκόκκαλου. Οι σανίδες δαπέδου δεν διαφέρουν από τα παρκέ, αλλά κατασκευάζονται από ξύλο σε κανονικό μήκος και, ως εκ τούτου, έχουν σημαντικά μεγαλύτερο μήκος από τα κομμάτια ξύλου που χρησιμοποιούνται στα παρκέ. Και για τους δύο τρόπους κάλυψης δαπέδων, ο τρόπος επεξεργασίας της επιφάνειας είναι πολύ σημαντικός: Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται κερί, λάδι ή βερνίκι. Στα παρκέ που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί, το ξύλο έχει ματ έως γυαλιστερό φινίρισμα. Στα παρκέ που έχουν υποστεί επεξεργασία με λάδι, οι αρμοί μεγάλου πλάτους προστατεύονται καλύτερα από την υγρασία. Στα παρκέ που έχουν υποστεί επεξεργασία με βερνίκι, μειώνεται η διείσδυση υγρασίας και ρύπων, αν και αυτό δεν εμποδίζει το νερό να εισχωρεί στους αρμούς και στις βαθιές γρατσουνιές. Επομένως, το παρκέ είναι ευαίσθητο στην υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τον καθαρισμό, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η υγρασία που παραμένει πάνω στο δάπεδο είναι η ελάχιστη δυνατή. Αυτό είναι γνωστό ως καθαρισμός με ελάχιστη υγρασία. Επιπλέον, τα ξύλινα δάπεδα μπορεί να διαστέλλονται ή να συστέλλονται, ανάλογα με την υγρασία.
Laminate
Συνήθως, το laminate επιστρώνεται έτσι ώστε να υπάρχει εφέ ξύλου, αλλά διατίθεται και με εφέ πλακιδίων ή πέτρας. Αποτελείται από μια ινοσανίδα ως στρώμα βάσης, ένα διακοσμητικό στρώμα και ένα διαφανές στρώμα μελαμινικής ρητίνης στο πάνω μέρος που αναφέρεται ως επικάλυψη. Η επιφάνεια είναι ανθεκτική στις γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα. Ωστόσο, τα άκρα είναι συνήθως ευαίσθητα στην υγρασία - ειδικά αν το laminate δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Επομένως, σε αυτόν τον τύπο κάλυψης δαπέδου, θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο καθαρισμός με ελάχιστη υγρασία, όπως συμβαίνει και με το παρκέ.
Στεγνός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης και ξεσκονίστρα
Πριν από το υγρό σκούπισμα, η σκόνη και οι μη στερεοποιημένοι ρύποι, όπως οι τρίχες των κατοικίδιων ζώων, πρέπει να αφαιρεθούν από το παρκέ και το laminate με μια ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης, σκούπα ή ξεσκονίστρα. Διαφορετικά, το νερό που προορίζεται για το σκούπισμα αναμειγνύεται με τους ρύπους, με αποτέλεσμα να γίνονται γραμμές ή ακόμα και λεπτές γρατσουνιές πάνω στο δάπεδο καθώς το σκουπίζετε.
Όταν σκουπίζετε ξύλινα δάπεδα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το σωστό ακροφύσιο. Πολλές ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης διαθέτουν ειδικό ακροφύσιο για σκληρά δάπεδα ή πρόσθετο ακροφύσιο για παρκέ. Αυτά διαθέτουν συνήθως μια μικρή στεφάνη από φυσικές τρίχες που προστατεύουν τα ευαίσθητα ξύλινα δάπεδα από γρατσουνιές.
Έπειτα, μπορείτε να αρχίσετε τον υγρό καθαρισμό με τον παραδοσιακό τρόπο με τη σφουγγαρίστρα, με ένα πανί μικροϊνών ή με μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων. Όταν εργάζεστε με σφουγγαρίστρα ή πανί μικροϊνών, είναι σημαντικό να τα στύβετε καλά πριν σκουπίσετε το δάπεδο, έτσι ώστε να παραμένει ελάχιστη υγρασία πάνω στο ξύλινο δάπεδο που θα στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά. Όταν επιλέγετε κάποιο πανί για καθαρισμό, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε πανί μικροϊνών: Αυτές οι ίνες έχουν ενισχυμένη μηχανική δράση και δεσμεύουν τους ρύπους, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται κάποιο απορρυπαντικό. Στην περίπτωση παρκέ που έχει υποστεί επεξεργασία με λάδι ή κερί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πανιά από δέρμα σαμουά, βισκόζη ή βαμβάκι για την προστασία των σκουπισμένων επιφανειών.
Σκούπισμα με υγρασία με μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων
Σκούπισμα με ελάχιστη υγρασία με μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων
Δεδομένου ότι το παρκέ και το laminate είναι ευαίσθητα στην υγρασία, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν λιγότερο νερό κατά τον καθαρισμό τους. Διαφορετικά, η κάλυψη του δαπέδου μπορεί να «φουσκώσει» και να υποστεί μόνιμη ζημιά. Τα ειδικά μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων είναι κατάλληλα για ήπιο σκούπισμα με ελάχιστη υγρασία. Αφήνουν ελάχιστη υπολειπόμενη υγρασία, η οποία στεγνώνει πλήρως σε λίγα μόνο λεπτά. Και η ενοχλητική εργασία ξεβγάλματος και στυψίματος της σφουγγαρίστρας με το χέρι ανήκει στο παρελθόν.
Πριν σκουπίσετε με ένα μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων, θα πρέπει να απομακρύνετε τη σκόνη και τους στερεούς ρύπους από τα ξύλινα δάπεδα. Για τα μοντέλα που έχουν επίσης λειτουργία αναρρόφησης, δεν χρειάζεται προκαταρκτικός καθαρισμός των δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
Στη συνέχεια, μπορείτε να αρχίσετε τον υγρό καθαρισμό. Ο καλύτερος τρόπος καθαρισμού είναι να προσθέσετε απορρυπαντικό για ξύλινα δάπεδα σε καθαρό νερό. Κατά το σκούπισμα, το μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων πρέπει να μετακινείται αργά εμπρός-πίσω σε επικαλυπτόμενες διαδρομές. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι το δάπεδο καθαρίζεται ομοιόμορφα, χωρίς γραμμές. Συνήθως, η ξύλινη επιφάνεια στεγνώνει μέσα σε δύο λεπτά. Εάν, μετά από αυτό το διάστημα, εξακολουθείτε να βλέπετε υγρές περιοχές, σας συνιστούμε να τις στεγνώνετε με το χέρι με ένα μαλακό πανί.
Συμβουλές για εργασία με μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων
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Είναι καλύτερο να κινείστε προς τα πίσω, με κατεύθυνση προς την πόρτα. Έτσι, δεν πατάτε σε περιοχές που έχετε ήδη καθαρίσει και δεν πρόλαβαν να στεγνώσουν.
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Εάν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού, αυτό μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να καθαρίσετε το δάπεδο πιο έντονα. Επομένως, θα πρέπει πρώτα να σκουπίσετε το δάπεδο χωρίς απορρυπαντικό, έτσι ώστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού να μπορούν να αποκολληθούν πλήρως.
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Όταν αλλάζετε σε άλλες επιφάνειες, για παράδειγμα από laminate ή παρκέ σε πλακάκια, θα πρέπει πρώτα να ξεπλένετε καλά τους κυλίνδρους ή ακόμη και να τους αντικαθιστάτε με ένα δεύτερο ζεύγος κυλίνδρων.
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Μην αφιερώνετε πολύ χρόνο στον καθαρισμό μιας περιοχής ώστε να μη βρέχεται πολύ το δάπεδο.
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Στην περίπτωση δαπέδων που έχουν υποστεί επεξεργασία με λάδι ή κερί, θα πρέπει επίσης να αποφεύγετε να παραμένετε για πολύ σε μια περιοχή. Διαφορετικά, μπορεί να αφαιρεθεί το λάδι ή το κερί από το ξύλο.
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Τα ευαίσθητα δάπεδα, όπως τα μη επεξεργασμένα δάπεδα από φελλό, θα πρέπει να ελέγχονται για αντοχή στο νερό σε ένα σημείο που δεν φαίνεται.
Σκούπισμα παρκέ και laminate με ατμοκαθαριστή
Τα παρκέ και τα δάπεδα laminate μπορούν επίσης να σκουπίζονται με ατμοκαθαριστή. Χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο δαπέδων με πανί μικροϊνών και μετακινείτε το μηχάνημα γρήγορα, εμπρός-πίσω, με σύντομες ριπές ατμού. Εδώ, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο όσο ατμό απαιτείται για να αποκολληθούν οι ρύποι. Επιπλέον, το ακροφύσιο δεν πρέπει να παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από μια περιοχή. Διαφορετικά, μπορεί να σχηματιστούν κηλίδες νερού στο ξύλινο δάπεδο. Εάν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της παροχής ατμού στο μηχάνημα, θα πρέπει να επιλέξετε τη μικρότερη ρύθμιση. Γενικά, τα ξύλινα δάπεδα πρέπει να καθαρίζονται με ατμό μόνο εάν έχουν τοποθετηθεί σωστά και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να διεισδύσει υγρασία στους αρμούς και τα άκρα που δεν έχουν προστασία. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να «φουσκώσει» το δάπεδο.
Όλα εξαρτώνται από το απορρυπαντικό
Για να διασφαλίσετε ότι το ξύλινο δάπεδο δεν είναι απλώς καθαρό, αλλά και καλά συντηρημένο, πρέπει να χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό απορρυπαντικό που περιέχει ένα συστατικό συντήρησης εκτός από το συστατικό καθαρισμού. Ο σωστός εξοπλισμός για ένα συγκεκριμένο ξύλινο δάπεδο εξαρτάται από τον τρόπο επεξεργασίας της επιφάνειας του ξύλινου δαπέδου:
Ξύλινα δάπεδα που έχουν υποστεί επεξεργασία με βερνίκι: Ένα καθαριστικό με προστασία από την υγρασία είναι ιδανικό για τον σχολαστικό και ήπιο καθαρισμό, την αναζωογόνηση και τη φροντίδα των ξύλινων δαπέδων που έχουν υποστεί επεξεργασία με βερνίκι (παρκέ, φελλός και laminate). Αυτό δρα εμποτιστικά, οπότε η κάλυψη του δαπέδου απορροφά λιγότερη υγρασία. Επομένως, το ξύλο δεν προστατεύεται μόνο από το φούσκωμα αλλά και από καινούργιους ρύπους.
Ξύλινα δάπεδα που έχουν υποστεί επεξεργασία με λάδι/κερί: Ένα καθαριστικό με ειδικό συστατικό συντήρησης που αφήνει ημιμάτ γυαλάδα χωρίς γραμμές και προστατεύει το δάπεδο από την υγρασία, είναι ιδανικό για τον καθαρισμό και τη φροντίδα ξύλινων δαπέδων που έχουν υποστεί επεξεργασία με λάδι/κερί. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει επίσης να εφαρμόζετε τις οδηγίες δοσολογίας καθώς, σε περίπτωση συχνής χρήσης μέσων φροντίδας, σχηματίζεται μια κολλώδης επίστρωση πάνω στο ξύλο, η οποία δεσμεύει τη σκόνη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αλκαλικά απορρυπαντικά, όπως καθαριστικά γενικής χρήσης, στα ξύλινα δάπεδα που έχουν υποστεί επεξεργασία με λάδι/κερί, γιατί αφαιρούν μεγάλη ποσότητα του μέσου φροντίδας από το ξύλο.
Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν γραμμές στο δάπεδο αφού το σκουπίσετε, μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει υπερβολικά μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού. Οι περιοχές που χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά γίνονται γκρι πρώτα επειδή, εδώ, υπάρχει μια προστατευτική επίστρωση μεγάλου πάχους που συγκρατεί τη σκόνη. Αυτές οι περιοχές πρέπει να σκουπίζονται πρώτα και μόνο με νερό. Στη συνέχεια, εφαρμόστε τη φροντίδα με σκούπισμα για να καθαρίσετε τις περιοχές που χρησιμοποιούνται συχνότερα.
Συμβουλή: Εάν δεν είστε σίγουροι ποιο απορρυπαντικό είναι κατάλληλο για το δάπεδο σας, σας συνιστούμε να το δοκιμάσετε σε ένα σημείο που δεν φαίνεται. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση της αντίστοιχης κάλυψης δαπέδου περιλαμβάνονται συχνά και στις οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας του κατασκευαστή της κάλυψης δαπέδου.
SOS: Αφαίρεση κηλίδων από παρκέ και laminate
Οι κηλίδες των ξύλινων δαπέδων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Επιφανειακές κηλίδες και κηλίδες που έχουν ήδη διαπεράσει το ξύλο.
Μόλις χυθούν υγρά όπως κόκκινο κρασί ή χυμός πάνω στην κάλυψη δαπέδου, θα πρέπει να συλλεχθούν με ένα απορροφητικό πανί. Οι επιφανειακές κηλίδες, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα γδαρσίματα από τις σόλες των παπουτσιών, μπορούν συνήθως να αφαιρεθούν πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς υγρό πανί μικροϊνών.
Στην περίπτωση επίμονων κηλίδων, η περιοχή μπορεί να καθαριστεί με ένα προϊόν καθαρισμού γενικής χρήσης. Εναλλακτικά, εκτός από τα προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα οικιακά μέσα καθαρισμού όπως νερό με υγρό πιάτων, ουδέτερο σαπούνι ή λίγο μαλακτικό, σφουγγάρι αφαίρεσης ρύπων ή λίγο μετουσιωμένο οινόπνευμα για την αφαίρεση βαφής, για παράδειγμα. Οι λερωμένες περιοχές πρέπει πάντα να σκουπίζονται προς την κατεύθυνση της δομής του ξύλου και μετά να σκουπίζονται με νερό.
Οι κηλίδες που έχουν διαπεράσει το ξύλο είναι δύσκολο να αφαιρεθούν, επειδή συχνά πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί το κερί, το λάδι ή το βερνίκι για να φτάσετε στην κηλίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, συχνά, η μόνη λύση είναι να καθαριστεί το δάπεδο από εξειδικευμένη εταιρεία.