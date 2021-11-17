Στεγνός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης και ξεσκονίστρα

Πριν από το υγρό σκούπισμα, η σκόνη και οι μη στερεοποιημένοι ρύποι, όπως οι τρίχες των κατοικίδιων ζώων, πρέπει να αφαιρεθούν από το παρκέ και το laminate με μια ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης, σκούπα ή ξεσκονίστρα. Διαφορετικά, το νερό που προορίζεται για το σκούπισμα αναμειγνύεται με τους ρύπους, με αποτέλεσμα να γίνονται γραμμές ή ακόμα και λεπτές γρατσουνιές πάνω στο δάπεδο καθώς το σκουπίζετε.

Όταν σκουπίζετε ξύλινα δάπεδα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το σωστό ακροφύσιο. Πολλές ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης διαθέτουν ειδικό ακροφύσιο για σκληρά δάπεδα ή πρόσθετο ακροφύσιο για παρκέ. Αυτά διαθέτουν συνήθως μια μικρή στεφάνη από φυσικές τρίχες που προστατεύουν τα ευαίσθητα ξύλινα δάπεδα από γρατσουνιές.

Έπειτα, μπορείτε να αρχίσετε τον υγρό καθαρισμό με τον παραδοσιακό τρόπο με τη σφουγγαρίστρα, με ένα πανί μικροϊνών ή με μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων. Όταν εργάζεστε με σφουγγαρίστρα ή πανί μικροϊνών, είναι σημαντικό να τα στύβετε καλά πριν σκουπίσετε το δάπεδο, έτσι ώστε να παραμένει ελάχιστη υγρασία πάνω στο ξύλινο δάπεδο που θα στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά. Όταν επιλέγετε κάποιο πανί για καθαρισμό, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε πανί μικροϊνών: Αυτές οι ίνες έχουν ενισχυμένη μηχανική δράση και δεσμεύουν τους ρύπους, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται κάποιο απορρυπαντικό. Στην περίπτωση παρκέ που έχει υποστεί επεξεργασία με λάδι ή κερί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πανιά από δέρμα σαμουά, βισκόζη ή βαμβάκι για την προστασία των σκουπισμένων επιφανειών.