Καθαρότερο δάπεδο με δύο μόνο βήματα

Η πιο δημοφιλής μέθοδος καθαρισμού περιλαμβάνει τον συνδυασμό καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγαρίσματος. Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, οι μη στερεοποιημένοι ρύποι, όπως η σκόνη και οι τρίχες, μαζεύονται με μια συμβατική ηλεκτρική σκούπα. Στη συνέχεια, σφουγγαρίστε το δάπεδο με έναν ελαστικό καθαριστήρα δαπέδου ή μια σφουγγαρίστρα. Ιδανικά, θα πρέπει να στίβετε τακτικά το πανί σφουγγαρίσματος με έναν στίφτη σφουγγαρίστρας, καθώς αυτό αποτρέπει την άμεση επαφή με τους ρύπους, όσο είναι δυνατόν. Αρχικά, θα πρέπει να καθαρίσετε τα άκρα ολόκληρου του δωματίου και στη συνέχεια να εκτελέσετε προπαρασκευαστικές εργασίες από την πιο πίσω γωνία ως την πόρτα, με ομοιόμορφες κινήσεις.

Με λίγη εξάσκηση, αυτή η μηχανική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ γρήγορο καθαρισμό, ωστόσο η διαδικασία έχει επίσης μερικά μειονεκτήματα: Οι επίμονοι ρύποι πρέπει να υποβληθούν σε πρόσθετη επεξεργασία για να χαλαρώσουν. Οι περισσότεροι ελαστικοί καθαριστήρες δαπέδου εφαρμόζουν σχετικά μεγάλους όγκους νερού κατά τον καθαρισμό, πράγμα που σημαίνει ότι το δάπεδο χρειάζεται αρκετό χρόνο για να στεγνώσει.