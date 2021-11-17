ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ PVC ΚΑΙ ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑ
Για πολύ καιρό, το PVC και ο λινοτάπητας συγκαταλέγονταν στις πιο δημοφιλείς επενδύσεις δαπέδου. Αφού εξαφανίστηκαν από τα φώτα της δημοσιότητας για λίγο, βιώνουν τώρα μια πραγματική επιστροφή ως δάπεδο ιδιαίτερου σχεδιασμού. Γενικά, αυτές οι επενδύσεις δαπέδου καθαρίζονται πολύ εύκολα, αλλά υπάρχουν μερικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον καθαρισμό.
Σωστός καθαρισμός των ανθεκτικών επενδύσεων δαπέδου
Υπάρχουν πολλές ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου και, με την πρώτη ματιά, είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των υλικών. Οι τρεις πιο συνηθισμένες είναι επενδύσεις δαπέδου από PVC, λινοτάπητα και επενδύσεις ελαστομερών. Οι επενδύσεις δαπέδου γενικά καθαρίζονται με παρόμοιο τρόπο, αλλά διαφέρουν, κυρίως όσον αφορά την ευαισθησία τους σε διάφορα καθαριστικά.
Δάπεδο από PVC
Το PVC αποτελείται από πολυβινυλοχλωρίδιο και διατίθεται ως φύλλα, πλακίδια ή συναρμολογούμενα πλακίδια. Αυτό το υλικό είναι ιδιαίτερα στιβαρό και ανθεκτικό στα ισχυρά αλκάλια και τις μηχανικές καταπονήσεις. Αντίθετα, τα όξινα απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμούς. Επίσης, η χρήση οργανικών διαλυτών πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Συναφείς ουσίες, όπως βερνίκι παπουτσιών, αιθάλη, γραμμές από μαρκαδόρους κ.λπ. είναι δυνατό να περάσουν στην επένδυση δαπέδου. Το PVC είναι ευαίσθητο στη στάχτη του τσιγάρου και στους σπινθήρες.
Λινοτάπητας
Ο λινοτάπητας είναι μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση από το δάπεδο από PVC, επειδή το υλικό κατασκευάζεται από φυσικές πρώτες ύλες, όπως το λινέλαιο, ο τριμμένος φελλός ή ξυλάλευρο και η φυσική ρητίνη. Η επένδυση δαπέδου μεταφέρει τη θερμότητα με πολύ αργό ρυθμό και ως εκ τούτου συχνά αναφέρεται ως ζεστή στα πόδια. Σε αντίθεση με το PVC, ο λινοτάπητας είναι ευαίσθητος σε ισχυρά αλκαλικά καθαριστικά (τιμή pH>10) και σε μηχανικές καταπονήσεις. Επομένως είναι σχετικά ανθεκτικός στους οργανικούς διαλύτες και την στάχτη του τσιγάρου. Ο λινοτάπητας έχει ιδιότητες ρύθμισης της υγρασίας, αλλά είναι ευαίσθητος στην υπερβολική υγρασία.
Επενδύσεις δαπέδου από ελαστομερή/ από καουτσούκ
Οι επενδύσεις δαπέδου από ελαστομερή σπάνια βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους, αλλά χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους σε κτίρια, όπως σε σκάλες και σε πλυντήρια. Η επένδυση δαπέδου είναι εξαιρετικά ανθεκτική, αλλά είναι ευαίσθητη σε ισχυρά αλκαλικά απορρυπαντικά (τιμή pH>10). Τα όξινα καθαριστικά μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό, αλλά οι επενδύσεις δαπέδου από καουτσούκ είναι σχετικά ανθεκτικές στη στάχτη του τσιγάρου ή στους σπινθήρες.
Χρήση της δοκιμής του συνδετήρα για τον καθορισμό των επενδύσεων δαπέδου
Εάν δεν είστε σίγουροι από τι υλικό είναι φτιαγμένο το δάπεδό σας, η αποκαλούμενη δοκιμή του συνδετήρα μπορεί να σας βοηθήσει. Αρχικά, βρείτε ένα σημείο που δεν φαίνεται στο δωμάτιο. Χρησιμοποιήστε έναν αναπτήρα για να θερμάνετε την άκρη ενός ισιωμένου μεταλλικού συνδετήρα για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Πιέστε το καυτό μεταλλικό άκρο στην επένδυση δαπέδου για περίπου τρία δευτερόλεπτα και μετά τραβήξτε το ξανά. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θέση της οπής, τη συμπεριφορά της διείσδυσης και τη μυρωδιά για να καθορίσετε τον τύπο του δαπέδου.
Δάπεδο από PVC
Ο καυτός συνδετήρας διαπερνά το υλικό σχετικά εύκολα.
Ένα δάπεδο από PVC λιώνει στην επιφάνεια.
Σχηματίζεται μια τοπική οπή με διόγκωση.
Όταν είναι ζεστό, κάποια νήματα μπορούν να τραβηχτούν έξω.
Τα υπολείμματα επάνω στον συνδετήρα καίγονται, παράγοντας αιθάλη.
Παρατηρείται μια έντονη, δυσάρεστη οσμή.
Λινοτάπητας
Ο καυτός συνδετήρας διεισδύει σχετικά εύκολα στο δάπεδο.
Ο λινοτάπητας δεν λιώνει στην επιφάνεια.
Η επιφάνεια απανθρακώνεται και δεν υπάρχει διόγκωση.
Μυρίζει καμένο ξύλο ή λινέλαιο.
Καθαρισμός επένδυσης δαπέδου από ελαστομερή (επένδυση δαπέδου από καουτσούκ)
Ο καυτός συνδετήρας δεν διαπερνά σχεδόν καθόλου την επένδυση δαπέδου.
Η επιφάνεια της επένδυσης δαπέδου από ελαστομερή δεν λιώνει.
Παρατηρείται μια μικρή οπή χωρίς διόγκωση.
Συνήθως, μυρίζει καμένο καουτσούκ.
Καθαρότερο δάπεδο με δύο μόνο βήματα
Η πιο δημοφιλής μέθοδος καθαρισμού περιλαμβάνει τον συνδυασμό καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγαρίσματος. Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, οι μη στερεοποιημένοι ρύποι, όπως η σκόνη και οι τρίχες, μαζεύονται με μια συμβατική ηλεκτρική σκούπα. Στη συνέχεια, σφουγγαρίστε το δάπεδο με έναν ελαστικό καθαριστήρα δαπέδου ή μια σφουγγαρίστρα. Ιδανικά, θα πρέπει να στίβετε τακτικά το πανί σφουγγαρίσματος με έναν στίφτη σφουγγαρίστρας, καθώς αυτό αποτρέπει την άμεση επαφή με τους ρύπους, όσο είναι δυνατόν. Αρχικά, θα πρέπει να καθαρίσετε τα άκρα ολόκληρου του δωματίου και στη συνέχεια να εκτελέσετε προπαρασκευαστικές εργασίες από την πιο πίσω γωνία ως την πόρτα, με ομοιόμορφες κινήσεις.
Με λίγη εξάσκηση, αυτή η μηχανική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ γρήγορο καθαρισμό, ωστόσο η διαδικασία έχει επίσης μερικά μειονεκτήματα: Οι επίμονοι ρύποι πρέπει να υποβληθούν σε πρόσθετη επεξεργασία για να χαλαρώσουν. Οι περισσότεροι ελαστικοί καθαριστήρες δαπέδου εφαρμόζουν σχετικά μεγάλους όγκους νερού κατά τον καθαρισμό, πράγμα που σημαίνει ότι το δάπεδο χρειάζεται αρκετό χρόνο για να στεγνώσει.
Καθαρίστε πιο γρήγορα με μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων
Μια σύγχρονη εναλλακτική λύση είναι οι ηλεκτρικοί καθαριστές δαπέδου, όπως οι συσκευές της σειράς Kärcher FC. Οι κύλινδροι καθαρισμού από μικροΐνες περιστρέφονται με 500 στροφές το λεπτό και χαλαρώνουν εύκολα τους επίμονους ρύπους. Ειδικότερα, αυτό αποτελεί πραγματικό πλεονέκτημα για τις δομημένες επιφάνειες από μοντέρνο PVC και τα δάπεδα ιδιαίτερου σχεδιασμού. Το ακάθαρτο νερό συλλέγεται σε ξεχωριστό δοχείο, έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό κατά το σφουγγάρισμα.
Ένα καθαριστικό γενικής χρήσης είναι κατάλληλο για επενδύσεις δαπέδου από PVC, λινοτάπητα και ελαστομερή. Δεδομένου ότι οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν με λίγο καθαρό νερό, αρκεί μόνο μια μικρή δόση απορρυπαντικού. Για τις δομημένες επενδύσεις δαπέδου, σας συνιστούμε να εργάζεστε κατά μήκος και στη συνέχεια κατά πλάτος της επιφάνειας μία φορά, για να φτάσετε επίσης βαθιά μέσα στη δομή της επιφάνειας. Για επενδύσεις δαπέδου με κόκκους ξύλου, πρέπει πάντα να εργάζεστε κατά μήκος των κόκκων.
Απολύμανση με ατμοκαθαριστή
Εναλλακτικά προς τον μηχανικό καθαριστήρα δαπέδου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν ατμοκαθαριστή. Οι ατμοκαθαριστές παράγουν καυτό ατμό, και έτσι έχουν απολυμαντική δράση. Χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες, αφαιρείται 99,99% των βακτηρίων και των ιών, χωρίς χρήση χημικών προϊόντων καθαρισμού. Συνεπώς, οι ατμοκαθαριστές είναι επίσης ιδιαίτερα ωφέλιμοι για όσους υποφέρουν από αλλεργίες και για τις οικογένειες με μικρά παιδιά που δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με σκληρά χημικά προϊόντα καθαρισμού στο πάτωμα. Δεδομένου ότι η παραγωγή ατμού απιονίζει το νερό, ο ατμός δεν αφήνει πίσω του κατάλοιπα αλάτων ή ραβδώσεις μετά τον καθαρισμό. Χάρη στη θερμότητα, το δάπεδο στεγνώνει γρήγορα και μπορείτε να βαδίσετε ξανά σε αυτό γρήγορα.
Για τον καθαρισμό δαπέδων χρησιμοποιούνται κατάλληλα υφασμάτινα καλύμματα για το ακροφύσιο δαπέδου. Μετακινήστε γρήγορα το ακροφύσιο δαπέδου από τη μία πλευρά στην άλλη σε επικαλυπτόμενες διαδρομές όταν απελευθερώνεται ατμός. Με αυτόν τον τρόπο, απελευθερώνεται μόνο η ποσότητα ατμού που απαιτείται για τη χαλάρωση των ρύπων. Για τις δομημένες επενδύσεις δαπέδου, συνιστούμε να σκουπίζετε διαγώνια για να καθαρίσετε τη δομή σε βάθος. Πρέπει να αντικαθιστάτε τακτικά τα λερωμένα καλύμματα.
Αφαίρεση συχνών ρύπων από δάπεδα από PVC και λινοτάπητα
Φροντίδα από παλιά προϊόντα καθαρισμού
Εάν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού σφουγγαρίσματος, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας στρώσης. Με την πάροδο του χρόνου, τα σωματίδια ρύπων εναποτίθενται σε αυτή τη στρώση, προκαλώντας αντιαισθητική εμφάνιση. Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσετε τις στρώσεις παλιού απορρυπαντικού είναι η χρήση ηλεκτρικού καθαριστή δαπέδων και ζεστού νερού (μέγιστη θερμοκρασία 60 °C). Για να το κάνετε αυτό, εργαστείτε κατά μήκος και κατά πλάτος της επιφάνειας πολλές φορές χωρίς καθόλου απορρυπαντικό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, μέχρι να σταματήσει ο σχηματισμός αφρού στο δοχείο ακάθαρτου νερού.
Καθαρισμός σε εργοτάξια
Εάν το δωμάτιο έχει βαφτεί ή ανακαινιστεί, πρέπει να απομακρυνθούν οι ρύποι. Κατά τη φάση κατασκευής, χρησιμοποιούνται συχνά σημάδια μολυβιού για προσανατολισμό και αυτά μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν με μια γόμα. Οι λεκέδες χρώματος μετά από βάψιμο μπορούν να αφαιρεθούν με μια ξύλινη σπάτουλα ή ζεστό νερό και ένα λευκό, μαλακό σφουγγάρι. Οι λεκέδες βερνικιού και τα υπολείμματα κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν από τον λινοτάπητα και το ελαστομερές με οργανικούς διαλύτες, όπως ένα καθαριστικό λεκέδων γενικής χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το PVC αντιδρά με ευαισθησία σε αυτό το καθαριστικό, επομένως θα πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί σε ένα σημείο που δεν φαίνεται.
Αφαίρεση βαφών
Όσον αφορά ειδικά το δάπεδο από PVC, αλλά και άλλους τύπους δαπέδων, κάποιες ουσίες, όπως βερνίκι παπουτσιών, σημάδια από μαρκαδόρους ή χρωστικές τροφίμων ενδέχεται να βάψουν την επένδυση δαπέδου. Εάν η διαδικασία δεν έχει ακόμη προχωρήσει πολύ, ο λεκές μπορεί να αφαιρεθεί προσεκτικά χρησιμοποιώντας διαλύτη, όπως ένα καθαριστικό λεκέδων γενικής χρήσης. Ως οικιακό μέσο καθαρισμού για λεύκανση, σας προτείνουμε ένα διάλυμα οξυζενέ 3%. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι πλέον δυνατό να αφαιρεθούν οι ρύποι.
Αφαίρεση λεκέδων από κερί
Οι διάφοροι λεκέδες μπορεί να θαμπώσουν τη συνολική εμφάνιση της επένδυσης δαπέδου και συχνά πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα. Οι λεκέδες από κερί μπορούν να λιώσουν και να απορροφηθούν με μια πετσέτα κουζίνας. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να χύσετε καυτό νερό επάνω, να χρησιμοποιήσετε στεγνωτήρα μαλλιών ή ατμοκαθαριστή. Προσοχή: Το PVC είναι ανθεκτικό στη θερμότητα. Επομένως, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε μια δοκιμή σε ένα σημείο που δεν φαίνεται.