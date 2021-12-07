Καθαρισμός και υγιεινή με ατμοκαθαριστή

Μια πραγματική εναλλακτική στους μηχανικούς καθαριστήρες δαπέδου είναι οι ατμοκαθαριστές. Παράγουν καυτό ατμό και έτσι αποτελούν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση υγιεινής. Χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες, εξουδετερώνεται έως το 99,99% των βακτηρίων και των ιών, χωρίς χρήση χημικών προϊόντων καθαρισμού. Ο καυτός ατμός μαλακώνει επίσης τους επίμονους ρύπους και αφαιρεί τους λιπαρούς λεκέδες, με αποτέλεσμα τα πλεονεκτήματα της χρήσης ατμοκαθαριστή στην κουζίνα να είναι ιδιαίτερα εμφανή. Οι ατμοκαθαριστές ενδείκνυνται για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες και οικογένειες με μικρά παιδιά που δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με σκληρά χημικά προϊόντα καθαρισμού που εφαρμόζονται στο δάπεδο. Δεδομένου ότι η παραγωγή ατμού απιονίζει το νερό, ο ατμός δεν αφήνει πίσω του κατάλοιπα αλάτων ή ραβδώσεις μετά τον καθαρισμό. Χάρη στη θερμότητα, το δάπεδο στεγνώνει γρήγορα και μπορείτε να βαδίσετε ξανά σε αυτό γρήγορα.

Για τον καθαρισμό των πλακιδίων χρησιμοποιούνται κατάλληλα υφασμάτινα καλύμματα για το δάπεδο ή το ακροφύσιο δαπέδου. Όπως και μετά το σκούπισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πανάκια μικροϊνών στα πλακίδια από λεπτό ψαμμίτη. Μετακινήστε γρήγορα το ακροφύσιο δαπέδου ή χειρός από τη μία πλευρά στην άλλη κάνοντας αλληλοεπικαλυπτόμενες κινήσεις όταν απελευθερώνεται ατμός. Με αυτόν τον τρόπο, απελευθερώνεται μόνο η ποσότητα ατμού που απαιτείται για τη χαλάρωση των ρύπων. Οι ξεκολλημένοι ρύποι απορροφούνται από το πανί. Τα λερωμένα καλύμματα θα πρέπει επομένως να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για τον καθαρισμό των αρμών, μετακινήσετε το ακροφύσιο δαπέδου πάνω-κάτω και από τη μία πλευρά στην άλλη (σε σχήμα σταυρού) πάνω από την περιοχή που θα καθαριστεί. Για βαθύ καθαρισμό, οι αρμοί μπορούν επίσης να καθαριστούν ξεχωριστά.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου καθαρισμού με τον ατμοκαθαριστή, ενδέχεται να σχηματιστούν ραβδώσεις. Αυτές δημιουργούνται από τα υπολείμματα του απορρυπαντικού και κατόπιν αφαιρούνται περνώντας αρκετές φορές το σημείο με τον ατμοκαθαριστή.