ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Τα πλακίδια αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές όσον αφορά την επίστρωση δαπέδων και αυτό συμβαίνει για κάποιον λόγο: Είναι ανθεκτικά και, στις περισσότερες περιπτώσεις, εύκολο να συντηρηθούν. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθαρισμό τους.
Ορθός καθαρισμός πλακιδίων διαφορετικού τύπου
Υπάρχουν αμέτρητοι τύποι πλακιδίων. Για τον πιο αποτελεσματικό καθαρισμό τους είναι επομένως σημαντικό πρώτα να προσδιοριστεί σωστά το υλικό του πλακιδίου. Οι πιο κοινοί τύποι είναι τα κεραμικά πλακίδια, όπως πλακίδια από λεπτό ψαμμίτη, εφυαλωμένα πλακίδια, πλακίδια από ψαμμίτη, πλακίδια από τερακότα και πλακίδια κλίνκερ. Το βασικό συστατικό όλων των πλακιδίων που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι ο πηλός, ο οποίος, ανάλογα με το είδος του, αποτελείται από διαφορετικά αδρανή στοιχεία και καίγεται σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Ωστόσο, λιγότερο συχνά μπορείτε επίσης να βρείτε πλακίδια από φυσική και τεχνητή πέτρα σε ιδιωτικές κατοικίες σε αυτές τις περιπτώσεις ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.
Εφυαλωμένα πλακίδια
Ως εφυαλωμένα νοούνται γενικά τα πλακίδια από ψαμμίτη των οποίων η επάνω στρώση φέρει υαλώδη επικάλυψη. Η επικάλυψη αυτή δημιουργεί μια λεία, οριοθετημένη επιφάνεια και διατίθεται σε απεριόριστα ανάγλυφα σχέδια και χρώματα. Ένα εφυαλωμένο πλακίδιο ξεχωρίζει από το γεγονός ότι η ακμή και η επάνω στρώση του έχουν διαφορετικό χρώμα. Χάρη στη λεία επιφάνειά τους, τα εφυαλωμένα πλακίδια είναι συνήθως εύκολα στον καθαρισμό και δεν απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα.
Πλακίδια από λεπτό ψαμμίτη
Χάρη στην ανθεκτικότητα και την εμφάνισή τους, τα πλακίδια από λεπτό ψαμμίτη επιλέγονται ολοένα και πιο συχνά για την επίστρωση του δαπέδου σε ολόκληρο τον χώρο διαβίωσης. Τα πλακίδια από λεπτό ψαμμίτη διαθέτουν λεία και ματ ή γυαλιστερή και εξαιρετικά στιλπνή όψη με ανάγλυφη επιφάνεια (όψη σχιστόλιθου) ή τυπωμένο σχέδιο (όψη ξύλου). Τα πλακίδια από λεπτό ψαμμίτη είναι συνήθως μονόχρωμα και ξεχωρίζουν επειδή έχουν την ίδια εμφάνιση από όλες τις πλευρές. Μοναδική εξαίρεση σε αυτή την περίπτωση είναι τα πλακίδια λεπτού ψαμμίτη με τυπωμένο σχέδιο.
Τα πλακίδια λεπτού ψαμμίτη διαθέτουν μικροπορώδη επιφάνεια και γι' αυτόν τον λόγο καθαρίζονται καλύτερα με πανάκια από μικροΐνες που μπορούν να εισχωρήσουν στις μικροσκοπικές ανομοιόμορφες πτυχές της επιφάνειας. Εναλλακτικά, εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος καθαρισμού όπως για τα εφυαλωμένα πλακίδια.
Για πλακίδια λεπτού ψαμμίτη με ανάγλυφη επιφάνεια, συνιστάται ο κατά μήκους και εγκάρσιος καθαρισμός της επιφάνειας μία φορά – με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνετε εξαιρετικά αποτελεσματικό και βαθύ καθαρισμό. Η επένδυση δαπέδου είναι ανθεκτική στα περισσότερα αλκάλια και οξέα, καθώς και στους οργανικούς διαλύτες. Τα πλακίδια από λεπτό ψαμμίτη δεν απαιτούν επιπρόσθετη φροντίδα πέρα από σωστό καθαρισμό.
Πλακίδια από φυσική και τεχνητή πέτρα
Η φυσική πέτρα περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον γρανίτη, το μάρμαρο, την ιουρασική πέτρα και τον σχιστόλιθο. Η πλαστική πέτρα περιλαμβάνει, τα ορυκτά (συνήθως τσιμέντο) ή τα συνδεδεμένα υλικά με ρητίνη που κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας αδρανή στοιχεία όπως άμμο, κροκάλες, μάρμαρο ή άλλα υλικά. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι τύποι πλαστικής πέτρας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την τεχνητή πέτρα, αδρανές εκτεθειμένου σκυροδέματος ή συσσωματωμένο μάρμαρο.
Τα όξινα καθαριστικά (τιμή pH < 7) ή τα οικιακά μέσα καθαρισμού, όπως το ξύδι ή το κιτρικό οξύ, χρησιμοποιούνται για ορυκτούς ρύπους, όπως σκουριά, άλατα ή υπολείμματα τσιμέντου. Επειδή πολλά είδη φυσικής και πλαστικής πέτρας είναι ευαίσθητα στα οξέα, συνιστούμε να κάνετε μια δοκιμή σε ένα σημείο που δεν φαίνεται πριν από την εφαρμογή του καθαριστικού σε όλη την επιφάνεια. Συγκεκριμένα, εφαρμόστε λίγες σταγόνες ενός όξινου καθαριστικού σε ένα σημείο που δεν φαίνεται πολύ. Εάν το οξύ αρχίζει να αφρίζει, η πέτρα είναι ευαίσθητη στα οξέα και δεν πρέπει να καθαρίζεται με όξινα καθαριστικά προϊόντα.
Καθαρότερα πλακίδια σε δύο μόνο βήματα
Η πιο δημοφιλής μέθοδος καθαρισμού περιλαμβάνει τον συνδυασμό καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγαρίσματος. Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, οι μη στερεοποιημένοι ρύποι, όπως η σκόνη και οι τρίχες, μαζεύονται με μια συμβατική ηλεκτρική σκούπα. Εάν τα πλακίδια δαπέδου τοποθετηθούν σε εξωτερικούς ή πολύ λερωμένους χώρους, όπως γκαράζ, μια ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων είναι ιδανική.
Στη συνέχεια, σφουγγαρίστε την επιφάνεια με έναν ελαστικό καθαριστήρα δαπέδου ή μια σφουγγαρίστρα. Ιδανικά, θα πρέπει να στίβετε τακτικά το πανί σφουγγαρίσματος με έναν στίφτη σφουγγαρίστρας, καθώς αυτό αποτρέπει την άμεση επαφή με τους ρύπους, όσο είναι δυνατόν. Αρχικά, θα πρέπει να καθαρίσετε περιμετρικά τον χώρο και στη συνέχεια να προετοιμάσετε το δάπεδο ξεκινώντας από την πιο πίσω γωνία και καταλήγοντας στην πόρτα κάνοντας ομοιόμορφες κινήσεις.
Με λίγη εξάσκηση, αυτή η μηχανική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ γρήγορο καθαρισμό, ωστόσο η διαδικασία έχει επίσης μερικά μειονεκτήματα: Οι επίμονοι ρύποι πρέπει να υποβληθούν σε πρόσθετη επεξεργασία για να χαλαρώσουν. Οι λεκέδες που έχουν ξεραθεί πολύ συνήθως δεν μαλακώνουν με την πρώτη προσπάθεια. Οι περισσότεροι ελαστικοί καθαριστήρες δαπέδου χρησιμοποιούν σχετικά μεγάλες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα η επιφάνεια να χρειάζεται σχετικά περισσότερο χρόνο για να στεγνώσει.
Αφαίρεση γκριζαρίσματος από πλακίδια
Σε περίπτωση μη ορθής μεταχείρισης ενός δαπέδου επενδυμένου με πλακίδια για μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα όταν τα καθαριστικά ή οι ελαστικοί καθαριστήρες δαπέδου χρησιμοποιούνται σε υπερβολική ποσότητα ή συχνότητα, αντίστοιχα, μπορεί να εμφανιστούν γκριζαρίσματα στην επιφάνεια. Δημιουργούνται στρώσεις ρύπων οι οποίες με τον καιρό συνθέτουν ένα αντιαισθητικό οπτικό αποτέλεσμα. Για να αφαιρέσετε τα γκριζαρίσματα, οι πρώτοι κύκλοι καθαρισμού πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο με ζεστό νερό. Εάν δημιουργηθεί ένα σύννεφο αφρού στο ακάθαρτο νερό κατά τη διαδικασία καθαρισμού, αυτό είναι καλό σημάδι και δείχνει ότι τα υπολείμματα από την προηγούμενη χρήση καθαριστικού έχουν αφαιρεθεί. Σε αυτή την περίπτωση, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να μη σχηματίζεται πλέον αφρός. Εναλλακτικά, τα σφουγγάρια μελαμίνης, επίσης γνωστά ως μαγικά σφουγγάρια, είναι μια καλή επιλογή για την απομάκρυνση του γκριζαρίσματος.
Συμβουλές από ειδικούς
Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για γκριζάρισμα ή όχι, συνιστάται αρχικά να εφαρμόσετε το καθαριστικό σε μια μικρή περιοχή της επιφάνειας, σε ένα σημείο που δεν φαίνεται και, αφού στεγνώσει, να παρατηρήσετε τη διαφορά σε σχέση με την επιφάνεια που δεν έχει καθαριστεί. Εάν η μάρκα της επίστρωσης δαπέδου είναι γνωστή, αξίζει επίσης να ρίξετε μια ματιά στις οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας που προτείνει ο κατασκευαστής.
Αφαίρεση στρώσεων αλάτων από πλακίδια
Τα άλατα είναι ένα πρόβλημα που δεν εντοπίζεται μόνο στο μπάνιο: Μια λεπτή στρώση αλάτων μπορεί να δημιουργηθεί με το πέρασμα του χρόνου εάν το νερό είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε ανθρακικό ασβέστιο. Η στρώση αλάτων είναι ιδιαίτερα εμφανής σε σκουρόχρωμα πλακίδια και συχνά παρατηρείται μόνο σε σημεία όπου πατιούνται συχνά και τρίβονται από τα παπούτσια με αποτέλεσμα να αποκτούν όψη λιπαρού λεκέ.
Για να αφαιρέσετε τη στρώση αλάτων, χρησιμοποιήστε ένα όξινο καθαριστικό για είδη υγιεινής. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οικιακά μέσα καθαρισμού, όπως ξύδι ή κιτρικό οξύ. Όταν χρησιμοποιούνται όξινα καθαριστικά, οι αρμοί των πλακιδίων θα πρέπει πρώτα να διαβρέχονται ώστε το καθαριστικό να μην προκαλέσει διάβρωση. Για να το κάνετε αυτό, αρκεί να σκουπίσετε την επιφάνεια με ένα πανί βρεγμένο με καθαρό νερό. Το καθαριστικό αραιώνεται με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες και εφαρμόζεται με μια βούρτσα καθαρισμού. Κατά την επαφή που διαρκεί περίπου πέντε λεπτά, η επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί περαιτέρω με μια βούρτσα πλύσης, αλλά το διάλυμα καθαρισμού δεν πρέπει να αφεθεί να στεγνώσει. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε έναν καθαριστήρα δαπέδου ή μια σφουγγαρίστρα και καθαρό νερό για να σκουπίσετε την επιφάνεια ξανά μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα καθαριστικού. Όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία, αλλάξτε το νερό αρκετές φορές. Για εξαιρετικά λεπτές στρώσεις αλάτων, υπό ορισμένες συνθήκες, αρκεί να σκουπίσετε το δάπεδο μία ή δύο φορές με ένα όξινο καθαριστικό για είδη υγιεινής και στη συνέχεια να ξεπλύνετε την επιφάνεια με καθαρό νερό.
Καθαρισμός και υγιεινή με ατμοκαθαριστή
Μια πραγματική εναλλακτική στους μηχανικούς καθαριστήρες δαπέδου είναι οι ατμοκαθαριστές. Παράγουν καυτό ατμό και έτσι αποτελούν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση υγιεινής. Χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες, εξουδετερώνεται έως το 99,99% των βακτηρίων και των ιών, χωρίς χρήση χημικών προϊόντων καθαρισμού. Ο καυτός ατμός μαλακώνει επίσης τους επίμονους ρύπους και αφαιρεί τους λιπαρούς λεκέδες, με αποτέλεσμα τα πλεονεκτήματα της χρήσης ατμοκαθαριστή στην κουζίνα να είναι ιδιαίτερα εμφανή. Οι ατμοκαθαριστές ενδείκνυνται για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες και οικογένειες με μικρά παιδιά που δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με σκληρά χημικά προϊόντα καθαρισμού που εφαρμόζονται στο δάπεδο. Δεδομένου ότι η παραγωγή ατμού απιονίζει το νερό, ο ατμός δεν αφήνει πίσω του κατάλοιπα αλάτων ή ραβδώσεις μετά τον καθαρισμό. Χάρη στη θερμότητα, το δάπεδο στεγνώνει γρήγορα και μπορείτε να βαδίσετε ξανά σε αυτό γρήγορα.
Για τον καθαρισμό των πλακιδίων χρησιμοποιούνται κατάλληλα υφασμάτινα καλύμματα για το δάπεδο ή το ακροφύσιο δαπέδου. Όπως και μετά το σκούπισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πανάκια μικροϊνών στα πλακίδια από λεπτό ψαμμίτη. Μετακινήστε γρήγορα το ακροφύσιο δαπέδου ή χειρός από τη μία πλευρά στην άλλη κάνοντας αλληλοεπικαλυπτόμενες κινήσεις όταν απελευθερώνεται ατμός. Με αυτόν τον τρόπο, απελευθερώνεται μόνο η ποσότητα ατμού που απαιτείται για τη χαλάρωση των ρύπων. Οι ξεκολλημένοι ρύποι απορροφούνται από το πανί. Τα λερωμένα καλύμματα θα πρέπει επομένως να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για τον καθαρισμό των αρμών, μετακινήσετε το ακροφύσιο δαπέδου πάνω-κάτω και από τη μία πλευρά στην άλλη (σε σχήμα σταυρού) πάνω από την περιοχή που θα καθαριστεί. Για βαθύ καθαρισμό, οι αρμοί μπορούν επίσης να καθαριστούν ξεχωριστά.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου καθαρισμού με τον ατμοκαθαριστή, ενδέχεται να σχηματιστούν ραβδώσεις. Αυτές δημιουργούνται από τα υπολείμματα του απορρυπαντικού και κατόπιν αφαιρούνται περνώντας αρκετές φορές το σημείο με τον ατμοκαθαριστή.
Εύκολα και γρήγορα: Ηλεκτρική μηχανή καθαρισμού δαπέδων
Τα πλακίδια δαπέδου καθαρίζονται ιδιαίτερα γρήγορα και σχολαστικά με μια ηλεκτρική μηχανή καθαρισμού δαπέδων. Οι κύλινδροι καθαρισμού επί των μηχανών περιστρέφονται με 500 στροφές το λεπτό και μαλακώνουν εύκολα τους επίμονους ρύπους. Το ακάθαρτο νερό συλλέγεται σε ξεχωριστό δοχείο, έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό κατά το σφουγγάρισμα. Η μηχανή χωρίς καλώδιο FC 7 Cordless αφαιρεί ακόμα και τους χαλαρούς ρύπους, καθιστώντας περιττό το σκούπισμα του χώρου με ηλεκτρική πριν από τη χρήση της. Το ειδικά σχεδιασμένο καθαριστικό RM 537 είναι κατάλληλο για πλακίδια, πέτρα και φυσική πέτρα.