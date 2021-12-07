Αφαίρεση μούχλας από τους αρμούς

Σε δωμάτια με υψηλό επίπεδο υγρασίας, μπορεί να σχηματιστεί εύκολα μούχλα, εκεί όπου αναπτύσσεται ευκολότερα, δηλαδή στην τραχιά, πορώδη επιφάνεια των αρμών. Αυτό δεν είναι μόνο αντιαισθητικό, αλλά μπορεί επίσης να έχει συνέπειες στην υγεία για τους πάσχοντες από αλλεργίες και εκείνους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Για να αφαιρέσετε τη μούχλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά που περιέχουν καθαρό οινόπνευμα ή οινόπνευμα για εντριβές (ισοπροπυλική αλκοόλη). Για να γίνει αυτό, το διάλυμα οινοπνεύματος εισχωρεί στους αρμούς με μια βούρτσα ή ένα πανί και στη συνέχεια εξατμίζεται. Αυτή η μέθοδος δεν αφαιρεί συνήθως τους λεκέδες που έχουν απομείνει, επειδή το αλκοόλ δεν περιέχει λευκαντικά. Εάν θέλετε να καθαρίσετε καλά τους αρμούς, το οξυζενέ είναι ένα δοκιμασμένο οικιακό μέσο καθαρισμού. Ένα διάλυμα 3% αρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σπορίων μούχλας. Ένα εμποτισμένο κομμάτι από χαρτί κουζίνας μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στον αρμό, για να παρατείνει τον χρόνο επαφής. Μετά από μισή ώρα, το διάλυμα πρέπει να ξεπλυθεί με αρκετό νερό.

Εάν η μούχλα έχει ήδη εισχωρήσει βαθιά μέσα στον αρμό, η μόνη λύση είναι να τον αντικαταστήσετε. Για να μη χρειαστεί αυτό, ο σχηματισμός μούχλας πρέπει να προληφθεί ενεργά. Έτσι, βοηθάει πραγματικά να αερίζετε τακτικά το δωμάτιο. Εάν δεν υπάρχουν παράθυρα, ένας ανεμιστήρας εξαγωγής μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Συνιστούμε επίσης να σκουπίζετε όλες τις υγρές επιφάνειες μετά τη χρήση του ντους, προκειμένου να εξαλείψετε γρήγορα την υγρασία.