ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΩΝ
Τα πλακίδια συνήθως έχουν εύκολη φροντίδα, αλλά συνήθως αμελούμε τους αρμούς όσον αφορά την καθημερινή ρουτίνα καθαριότητάς μας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντιαισθητικούς ρύπους ή ακόμη και σε σχηματισμό μούχλας. Με μερικές απλές συμβουλές, οι αρμοί των πλακιδίων καθαρίζονται εύκολα.
Οι αρμοί απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή
Όπου υπάρχουν πλακίδια, υπάρχουν και αρμοί. Οι αρμοί συνήθως αποτελούνται από κονίαμα και εξασφαλίζουν την καλή στερέωση των μεμονωμένων πλακιδίων. Ανεξάρτητα από τον τύπο πλακιδίων που τοποθετούνται, οι αρμοί διαφέρουν ουσιαστικά στη σύνθεση και την ποιότητα της επιφάνειας τους. Λόγω της τραχιάς επιφάνειάς τους, οι ρύποι προσκολλλώνται εκεί πιο εύκολα και πιο επίμονα από ό,τι στα λεία πλακίδια. Δεδομένου ότι μπορούν να απορροφήσουν την υγρασία, οι αρμοί είναι επίσης το ιδανικό έδαφος αναπαραγωγής για βακτήρια και μούχλα. Συνεπώς, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό.
Ποιο απορρυπαντικό είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό των αρμών;
Τα απορρυπαντικά ταξινομούνται κυρίως σύμφωνα με την τιμή του pH τους. Τα περισσότερα καθαριστικά γενικής χρήσης είναι ελαφρώς αλκαλικά (τιμή pH> 7), πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να αφαιρέσουν τους οργανικούς ρύπους, όπως το λίπος ή το λεύκωμα. Αυτό επίσης αφαιρεί την πηγή τροφής για τους μικροοργανισμούς. Εάν οι αρμοί είναι μόνο ελαφρώς λερωμένοι, μπορούν να καθαριστούν εύκολα χρησιμοποιώντας οικιακά μέσα καθαρισμού με αλκάλια, όπως το baking powder, η διττανθρακική σόδα ή η σόδα πλύσης. Για να το κάνετε αυτό, αναμείξτε ένα από τα προαναφερθέντα οικιακά μέσα καθαρισμού με νερό σε αναλογία 3:1, για να σχηματίσετε έναν παχύρρευστο πολτό. Στη συνέχεια, εφαρμόστε τον πολτό στους αρμούς με μια βούρτσα αρμών ή μια οδοντόβουρτσα. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου 30 λεπτά, κατόπιν ξεπλύνετε με ζεστό νερό και ένα καθαρό πανί. Καθώς χρησιμοποιείτε τη βούρτσα, μπορεί να πεταχτούν πιτσιλιές, οπότε πρέπει πάντα να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
Προσοχή όταν χρησιμοποιείτε όξινα απορρυπαντικά
Συγκεκριμένα, στα μπάνια, οι ρύποι από μεταλλικά άλατα, όπως τα άλατα νερού ή το πουρί, παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία. Αυτά μπορούν να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας όξινα απορρυπαντικά, όπως τα καθαριστικά τουαλέτας (τιμή pH <7) ή χρησιμοποιώντας οικιακά μέσα καθαρισμού, όπως το ξύδι ή το κιτρικό οξύ. Ωστόσο, πρέπει να είστε προσεκτικοί κι εδώ, επειδή τα πλακίδια και οι αρμοί συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν καθαρίζονται. Δεδομένου ότι οι αρμοί των πλακιδίων από κονίαμα περιέχουν επίσης μεταλλικά άλατα, τα όξινα απορρυπαντικά επιτίθενται στους αρμούς με την πάροδο του χρόνου. Για να αποφευχθεί αυτό, οι αρμοί των πλακιδίων πρέπει πάντα να βρέχονται πριν καθαριστούν. Εάν οι αρμοί είναι κορεσμένοι με νερό, το όξινο απορρυπαντικό μπορεί να λειτουργήσει στην επιφάνεια χωρίς να εισχωρήσει πολύ βαθιά μέσα στο υλικό.
Επαγγελματική συμβουλή: Ειδικά στα μπάνια, συνιστούμε καθαρισμό εναλλάξ με όξινα και αλκαλικά χημικά προϊόντα καθαρισμού, προκειμένου να διατηρήσετε μόνιμα υπό έλεγχο κάθε είδος ρύπων που προκύπτει. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει επίσης τη δημιουργία μούχλας.
Καθαρισμός των αρμών με ατμοκαθαριστή
Είναι ακόμη πιο εύκολο να καθαρίσετε τους αρμούς με έναν ατμοκαθαριστή. Ο ατμός αποκτά πίεση έως 4,2 bar και τα μικροσκοπικά σωματίδια ατμού προωθούνται στις επιφάνειες με 170 km/h. Συνεπώς, ο ατμός εισέρχεται και σε λεπτές δομές της επιφάνειας, όπου τα υφάσματα και οι βούρτσες συχνά δεν μπορούν να φτάσουν. Ο ίδιος ο καυτός ατμός μαλακώνει τους επίμονους ρύπους και τις εναποθέσεις και το υψηλό επίπεδο θερμότητας εμποδίζει αποτελεσματικά τον σχηματισμό μούχλας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επομένως, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε καθόλου απορρυπαντικά, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον και το αναπνευστικό σας σύστημα. Σε περίπτωση επίμονων ρύπων μεταλλικών αλάτων, οι αρμοί μπορούν να υποβληθούν σε προεπεξεργασία με όξινο καθαριστικό, όπως περιγράφηκε παραπάνω, και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ο ατμοκαθαριστής στο δεύτερο βήμα. Ο καλύτερος τρόπος καθαρισμού είναι να χρησιμοποιήσετε ένα ακροφύσιο γωνιών και την κατάλληλη στρογγυλή βούρτσα. Συνεπώς, κάθε αρμός καθαρίζεται ξεχωριστά με γρήγορες κινήσεις τριψίματος. Χάρη στο συνδυασμό θερμότητας και μηχανικής κίνησης, απομακρύνεται ακόμη και οι ενσωματωμένοι ρύποι. Τέλος, οι χαλαρωμένοι ρύποι μπορούν να σκουπιστούν με ένα πανί.
Αφαίρεση μούχλας από τους αρμούς
Σε δωμάτια με υψηλό επίπεδο υγρασίας, μπορεί να σχηματιστεί εύκολα μούχλα, εκεί όπου αναπτύσσεται ευκολότερα, δηλαδή στην τραχιά, πορώδη επιφάνεια των αρμών. Αυτό δεν είναι μόνο αντιαισθητικό, αλλά μπορεί επίσης να έχει συνέπειες στην υγεία για τους πάσχοντες από αλλεργίες και εκείνους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Για να αφαιρέσετε τη μούχλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά που περιέχουν καθαρό οινόπνευμα ή οινόπνευμα για εντριβές (ισοπροπυλική αλκοόλη). Για να γίνει αυτό, το διάλυμα οινοπνεύματος εισχωρεί στους αρμούς με μια βούρτσα ή ένα πανί και στη συνέχεια εξατμίζεται. Αυτή η μέθοδος δεν αφαιρεί συνήθως τους λεκέδες που έχουν απομείνει, επειδή το αλκοόλ δεν περιέχει λευκαντικά. Εάν θέλετε να καθαρίσετε καλά τους αρμούς, το οξυζενέ είναι ένα δοκιμασμένο οικιακό μέσο καθαρισμού. Ένα διάλυμα 3% αρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σπορίων μούχλας. Ένα εμποτισμένο κομμάτι από χαρτί κουζίνας μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στον αρμό, για να παρατείνει τον χρόνο επαφής. Μετά από μισή ώρα, το διάλυμα πρέπει να ξεπλυθεί με αρκετό νερό.
Εάν η μούχλα έχει ήδη εισχωρήσει βαθιά μέσα στον αρμό, η μόνη λύση είναι να τον αντικαταστήσετε. Για να μη χρειαστεί αυτό, ο σχηματισμός μούχλας πρέπει να προληφθεί ενεργά. Έτσι, βοηθάει πραγματικά να αερίζετε τακτικά το δωμάτιο. Εάν δεν υπάρχουν παράθυρα, ένας ανεμιστήρας εξαγωγής μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Συνιστούμε επίσης να σκουπίζετε όλες τις υγρές επιφάνειες μετά τη χρήση του ντους, προκειμένου να εξαλείψετε γρήγορα την υγρασία.
Καθαρισμός αρμών σιλικόνης
Οι αρμοί σιλικόνης χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, μεταξύ νιπτήρων και τοίχων με πλακίδια. Είναι αρκετά πιο ευαίσθητοι από τους αρμούς από κονίαμα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό τους. Όταν χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή, πρέπει να μόνο να διοχετεύετε ατμό, χωρίς να τρίβετε, επειδή το μηχανικό τρίψιμο ή η χρήση του ακροφύσιου γωνιών μπορεί να προκαλέσει γρήγορα βλάβη στην επιφάνεια. Στους αρμούς σιλικόνης μπορεί επίσης να σχηματιστεί μούχλα. Εάν η μούχλα έχει ήδη διεισδύσει στο υλικό, είναι συχνά πιο απλό να αντικαταστήσετε τον αρμό, παρά να τον καθαρίσετε.