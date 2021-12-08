ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ: ΟΙ ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ
Δεν υπάρχει άλλο δωμάτιο του σπιτιού όπου η καθαριότητα και η υγιεινή είναι τόσο σημαντικές όσο το μπάνιο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον σωστό τρόπο καθαρισμού της τουαλέτας, των πλακιδίων, της μπανιέρας, της ντουζιέρας, του νιπτήρα κ.ο.κ. Με αυτές τις συμβουλές ειδικών, οι ρύποι και τα συσσωρευμένα άλατα στο μπάνιο θα εξαφανιστούν στη στιγμή.
Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός: Κορυφαίες συμβουλές για ένα καθαρό μπάνιο
Είτε πρόκειται για έναν λειτουργικό μπάνιο όπου η καμπίνα ντους είναι τοποθετημένη στο ίδιο επίπεδο με το πλακάκι είτε για ένα τεράστιο οικιακό σπα, η διατήρηση του μπάνιου σε καθαρή κατάσταση είναι βασική προτεραιότητα για πολλούς ανθρώπους. Πέρα από τη γενική εντύπωση σε οπτικό επίπεδο, ο καθαρισμός του μπάνιου γίνεται επίσης για λόγους υγιεινής: Ο μη ικανοποιητικός καθαρισμός επιτρέπει στα βακτήρια και τους μύκητες να αναπαραχθούν εύκολα και να σχηματιστεί μούχλα. Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας και θερμότητας δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για κάτι τέτοιο, επομένως ο συχνός καθαρισμός των επιφανειών, των μπάνιων όπου η καμπίνα ντους είναι τοποθετημένη στο ίδιο επίπεδο με το πλακάκι, των τουαλετών και των πλακιδίων είναι σημαντικός.
Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε το μπάνιο σας;
Κατά βάση, η συχνότητα με την οποία πρέπει να καθαρίζετε το μπάνιο σας εξαρτάται από το πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε. Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό παράγει μικρότερες ποσότητες ρύπων από μια πολυμελή οικογένεια, επομένως η συχνότητα καθαρισμού θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα. Όπου είναι δυνατόν, το μπάνιο θα πρέπει να καθαρίζεται ολόκληρο σε βάθος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Μια καλή ιδέα είναι να αφαιρείτε τα υπολείμματα σαπουνιού και οδοντόκρεμας από τον νιπτήρα όσο το δυνατόν πιο άμεσα, καθώς και να καθαρίζετε τακτικά τις ενώσεις για να αποφύγετε τη δημιουργία αλάτων. Είναι καλύτερο να σκουπίζετε τις γυαλιστερές ενώσεις με ένα μαλακό πανί κάθε φορά που πλένετε τα χέρια σας, καθώς με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται ο σχηματισμός αλάτων από την αρχή.
Το σχολαστικό ξέπλυμα και το στέγνωμα των επιφανειών μετά από κάθε χρήση βοηθά να διατηρήσετε την καμπίνα του ντους και τη μπανιέρα σας καθαρές για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Για την αφαίρεση τριχών και σκόνης από το δάπεδο, απαιτείται μόνο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα κάθε λίγες μέρες. Επιπλέον, τα πλακίδια πρέπει να σφουγγαρίζονται κάθε 1–2 εβδομάδες για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων.
Συμβουλή
Μετά από ένα αφρόλουτρο ή ντους μπορεί να συμπυκνωθούν υδρατμοί στην επιφάνεια των παραθύρων, γεγονός που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό αποικιών μούχλας. Φροντίστε να αερίζετε το μπάνιο τακτικά ώστε να διευκολύνετε τη διαφυγή της υγρασίας. Τα παράθυρα πρέπει να καθαρίζονται κάθε λίγους μήνες.
Εργασίες και χαρακτηριστικά καθαρισμού του μπάνιου
Ενώ τα πλακίδια και οι κεραμικές επιφάνειες είναι γενικά πιο εύκολο να καθαριστούν, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όσον αφορά το μπάνιο. Οργανικές ουσίες, όπως τα νεκρά δερματικά κύτταρα, τα μαλλιά, τα περιττώματα και τα υπολείμματα σαπουνιού συγκεντρώνονται μαζί με ρύπους ορυκτής προέλευσης, όπως επικαθίσεις αλάτων, πουρί, κιτρινωπές κηλίδες στη λεκάνη τουαλέτας και σκουριά. Το απλό σκούπισμα με πανί συχνά δεν είναι αρκετό για την αφαίρεση των ρύπων, δηλαδή συνήθως απαιτείται η χρήση επιθετικών απορρυπαντικών, όπως καθαριστικά τουαλέτας ή όξινα καθαριστικά, καθώς επίσης φυσικές διαδικασίες ισχυρής δράσης. Ωστόσο, αυτά μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε ευαίσθητα υλικά επιφανειών, εάν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα.
Με τον σωστό καθαρισμό και οικιακά μέσα καθαρισμού, τις συμβουλές εφαρμογής και συσκευές, αποκτάτε καθαρό μπάνιο σε χρόνο μηδέν – χωρίς κοπιαστικό τρίψιμο.
Αφαίρεση αλάτων μπάνιου
Όταν ένα αντικείμενο έρχεται σε συχνή επαφή με το νερό, σταδιακά εμφανίζει άλατα. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι το μπάνιο είναι συνήθως το κύριο μέρος συσσώρευσης αλάτων που επικαλύπτουν ενώσεις, πλακίδια και νιπτήρες. Ωστόσο, με απλά υλικά και μερικές συμβουλές, οι επίμονες επικαθίσεις μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και να αποτραπεί ο σχηματισμός νέων αλάτων.
Πώς δημιουργούνται τα άλατα;
Το νερό με άλατα περιέχει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ανθρακικού ασβεστίου και προκύπτει από κατακρημνίσματα ασβεστόλιθου που διαχέονται προς τα υπόγεια ύδατα. Όσο πιο υψηλή είναι η συγκέντρωση τόσο πιο σκληρό είναι το νερό και τόσο περισσότερα άλατα σχηματίζονται στις επιφάνειες με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Οι επίμονες επικαθίσεις αλάτων σχηματίζονται κυρίως όταν το νερό θερμαίνεται ή εξατμίζεται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λευκοί λεκέδες ιδίως στις ενώσεις, τους νιπτήρες, τα πλακίδια και τις μπαταρίες στα μπάνια.
Αφαίρεση λεκέδων από άλατα με ατμοκαθαριστή
Εάν οι στρώσεις των συσσωρευμένων αλάτων δεν έχουν ακόμα πολύ μεγάλο πάχος, μπορούν να αφαιρεθούν αρκετά εύκολα με τη χρήση ενός ατμοκαθαριστή – χωρίς να πρέπει να καταφύγετε σε κουραστικό τρίψιμο με το χέρι. Για αποτελεσματικό καθαρισμό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λεπτό ακροφύσιο και μια στρογγυλή βούρτσα. Είναι καλύτερο να καθαρίζετε τις ευαίσθητες επιφάνειες αποκλειστικά με το λεπτό ακροφύσιο προκειμένου να αποφύγετε τα γδαρσίματα σε επιχρωμιωμένες ή ανοξείδωτες ενώσεις. Κρατήστε το ακροφύσιο ακριβώς πάνω από τα σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί άλατα και ψεκάστε τα με ατμό μέχρι να εξαφανιστούν. Εάν δεν καταφέρετε να αφαιρέσετε τους επίμονους λεκέδες αλάτων ή εάν το σημείο είναι δύσκολο, μπορείτε να προσαρτήσετε τη στρογγυλή βούρτσα στο ακροφύσιο: Στη συνέχεια, μπορείτε να τρίψετε την περιοχή εκτοξεύοντας ριπές ατμού με πίεση. Ακόμα και οι πιο επίμονοι λεκέδες αλάτων μπορούν να αφαιρεθούν με απευθείας ψεκασμό ατμού και έντονο τρίψιμο.
Εάν η στρώση αλάτων έχει πολύ μεγάλο πάχος, μπορείτε να εφαρμόσετε καθαριστικό λεμονιού στο σημείο. Περιμένετε μισή ώρα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον ατμοκαθαριστή στο σημείο. Οι επικαθίσεις αλάτων θα πρέπει, τώρα, να αφαιρεθούν πιο εύκολα.
Τα καλύτερα οικιακά μέσα καθαρισμού για την αντιμετώπιση των λεκέδων αλάτων
Αφαίρεση αλάτων από επιφάνειες αλουμινίου με baking powder
Το baking powder έχει διάφορες χρήσιμες εφαρμογές σε ένα σπίτι, όπως, για παράδειγμα, στην αφαίρεση αλάτων από επιφάνειες αλουμινίου. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία, αναμείξτε νερό με baking powder για να δημιουργήσετε ένας παχύρρευστος πολτός. Τρίψτε τον πολτό στα προβληματικά σημεία, αφήστε την να δράσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή σκουπίστε με ένα βρεγμένο πανί.
Μια θετική επίδραση του baking powder είναι επίσης ότι εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές του μπάνιου ή ότι βοηθά στην απόφραξη φραγμένων σωλήνων αποχέτευσης.
Αφαίρεση αλάτων με ξύδι
Το ξύδι είναι ένα ακόμα προϊόν που υπάρχει σε κάθε σπίτι και ενδείκνυται για την καταπολέμηση των επικαθίσεων αλάτων. Το εκχύλισμα ξυδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο για επίμονα άλατα ή να αραιωθεί με νερό για λιγότερο δύσκολους λεκέδες. Το κιτρικό οξύ είναι εξίσου αποτελεσματικό, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο. Η καλύτερη μέθοδος είναι να μουλιάσετε ένα πανί από βαμβάκι ή μικροΐνες σε ξύδι ή κιτρικό οξύ και στη συνέχεια να τρίψετε τα σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί άλατα, όπως τις ενώσεις. Αφήστε το να δράσει για κάποια ώρα ή όλη τη νύχτα και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό, κρύο νερό. Έπειτα, στεγνώστε όλες τις επιφάνειες με καθαρό πανί. Το οξύ που περιέχει το ξύδι είναι επίσης χρήσιμο στην καταπολέμηση των επίμονων λεκέδων από πουρί.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το κόλπο με το μπαλόνι για να αφαιρέσετε τις επίμονες επικαθίσεις αλάτων από μπαταρίες.
Αφαίρεση αλάτων με οδοντόκρεμα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οδοντόκρεμα και μια παλιά οδοντόβουρτσα για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα αλάτων από μπαταρίες. Εφαρμόστε μια στρώση οδοντόκρεμας πάνω στις επικαθίσεις, αφήστε την να δράσει για λίγη ώρα και στη συνέχεια τρίψτε με την οδοντόβουρτσα και ξεπλύνετε με νερό. Η οδοντόκρεμα δρα σαν λειαντικό, επαναφέροντας τη λάμψη στις επιφάνειες χρωμίου και αλουμινίου.
Προσοχή: Ορισμένα υλικά είναι ευαίσθητα στα οξέα, συμπεριλαμβανομένου του μαρμάρου και της φυσικής πέτρας. Επομένως, μη χρησιμοποιείτε ξύδι ή κιτρικό οξύ για να καθαρίσετε επιφάνειες που είναι κατασκευασμένες με αυτά τα υλικά. Το baking powder αποτελεί την καλύτερη επιλογή σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αφαίρεση αλάτων με καθαριστικό προϊόν
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα καθαριστικό προϊόν για να αφαιρέσετε τις επίμονες επικαθίσεις, θα χρειαστείτε ένα όξινο απορρυπαντικό με pH από 1 έως 4. Η καταλληλότητα του προϊόντος καθαρισμού εξαρτάται από την επιφάνεια. Είναι καλύτερο να δοκιμάσετε ένα καθαριστικό σε ένα σημείο που δεν φαίνεται προτού το χρησιμοποιήσετε σε όλη την επιφάνεια. Τα ισχυρά οξέα (με μικρότερο pH) μπορούν να προκαλέσουν οξείδωση σε επιφάνειες από διάφορα υλικά, όπως από βασικά μέταλλα, ανοδιωμένο αλουμίνιο και πλαστικό ή σε αρμούς μεταξύ στοιχείων σκυροδέματος. Επομένως, χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν πιο ήπια καθαριστικά και δοκιμάστε τα προκειμένου να διαπιστώσετε εάν έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο εμπόριο διατίθενται καθαριστικά χώρων υγιεινής που φέρουν κάποιο περιβαλλοντικό πιστοποιητικό, όπως το οικολογικό σήμα της EE. Αυτά δεν είναι μόνο καλύτερα για το περιβάλλον, αλλά και για τα υλικά σε σχέση με τα προϊόντα καθαρισμού που δεν φέρουν πιστοποιητικό.
Συμβουλές για την αποτροπή σχηματισμού λεκέδων αλάτων:
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Το στέγνωμα βοηθά: Οι ενώσεις σε νιπτήρες, καμπίνες ντους ή μπανιέρες, όπως επίσης τα πλακίδια και οι γυάλινες επιφάνειες θα πρέπει συνεπώς να στεγνώνονται πάντα μετά από κάθε χρήση, για παράδειγμα με ένα πανάκι μικροϊνών ή ένα μαλακό σφουγγάρι.
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Εάν βιάζεστε και δεν έχετε χρόνο να στεγνώσετε τις επιφάνειες, ξεπλύνετε την καμπίνα ντους, τη μπανιέρα και τις ενώσεις με κρύο νερό. Το κρύο νερό σχηματίζει λιγότερες επικαθίσεις αλάτων σε σχέση με το ζεστό.
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Ο τακτικός καθαρισμός των ενώσεων κ.λπ. με τον ατμοκαθαριστή συμβάλλει στην αποφυγή σχηματισμού επικαθίσεων αλάτων στο μέλλον, επειδή η παραγωγή ατμού απομεταλλώνει το νερό με αποτέλεσμα ο ατμός να μην αφήνει πίσω του κατάλοιπα αλάτων ή ραβδώσεις.