Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε το μπάνιο σας;

Κατά βάση, η συχνότητα με την οποία πρέπει να καθαρίζετε το μπάνιο σας εξαρτάται από το πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε. Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό παράγει μικρότερες ποσότητες ρύπων από μια πολυμελή οικογένεια, επομένως η συχνότητα καθαρισμού θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα. Όπου είναι δυνατόν, το μπάνιο θα πρέπει να καθαρίζεται ολόκληρο σε βάθος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Μια καλή ιδέα είναι να αφαιρείτε τα υπολείμματα σαπουνιού και οδοντόκρεμας από τον νιπτήρα όσο το δυνατόν πιο άμεσα, καθώς και να καθαρίζετε τακτικά τις ενώσεις για να αποφύγετε τη δημιουργία αλάτων. Είναι καλύτερο να σκουπίζετε τις γυαλιστερές ενώσεις με ένα μαλακό πανί κάθε φορά που πλένετε τα χέρια σας, καθώς με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται ο σχηματισμός αλάτων από την αρχή.

Το σχολαστικό ξέπλυμα και το στέγνωμα των επιφανειών μετά από κάθε χρήση βοηθά να διατηρήσετε την καμπίνα του ντους και τη μπανιέρα σας καθαρές για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Για την αφαίρεση τριχών και σκόνης από το δάπεδο, απαιτείται μόνο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα κάθε λίγες μέρες. Επιπλέον, τα πλακίδια πρέπει να σφουγγαρίζονται κάθε 1–2 εβδομάδες για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων.