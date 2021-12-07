ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ
Εύκολο καθάρισμα τζαμιών με τζαμοκαθαριστές Kärcher!Λεκέδες από οδοντόκρεμα, δαχτυλιές, λακ μαλλιών, σκόνη: μόλις καθάρισες τον καθρέφτη του μπάνιου και είναι πάλι λερωμένος. Οι καθρέφτες στο διάδρομο ή στην κρεβατοκάμαρα γίνονται επίσης χάλια με την πάροδο του χρόνου. Με αυτές τις συμβουλές και τα οικιακά μέσα καθαρισμού, μπορείς να καθαρίσεις γρήγορα, απαλά και χωρίς ραβδώσεις, και μάλιστα, χωρίς ακριβά χημικά προϊόντα καθαρισμού.
Οι καθρέφτες είναι ευαίσθητοι
Ένας καθρέφτης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό οφείλεται στη σύνθεσή του: Αποτελείται από μια γυάλινη πλάκα, μια επένδυση από ασήμι ή αλουμίνιο και πολλαπλά στρώματα λάκας. Η ασημένια επίστρωση, η οποία είναι υπεύθυνη για την αντανάκλαση και έχει ανοιχτά άκρα, και η επίστρωση πολλαπλών στρώσεων καθιστούν έναν καθρέφτη εύθραυστο. Ένας καθρέφτης χωρίς πλαίσιο μπορεί επομένως να αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου εάν, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται ακατάλληλα απορρυπαντικά, δεν μπορούν να αφαιρεθούν σταγονίδια νερού από τα άκρα και τον επηρεάζουν οι ατμοί από διαλυτικά, όπως το ασετόν. Ο χώρος γύρω από τα άκρα είναι, επομένως, το πιο εύθραυστο μέρος του καθρέφτη. Για να διασφαλίσετε ότι δεν θα σκουριάσει στα πλάγια, είναι καλύτερο να μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για να τον καθαρίσετε. Το νερό και τα απλά οικιακά μέσα καθαρισμού είναι συνήθως αρκετά για να καθαρίσετε τους καθρέφτες.
Αφαίρεση ελαφρού ρύπου από τον καθρέφτη
Αφαίρεση ελαφρών ρύπων από τον καθρέφτη
Οι περισσότεροι ρύποι στους καθρέφτες είναι υδατοδιαλυτοί και μπορούν να αφαιρεθούν με σκούπισμα ή ελαφρύ τρίψιμο στην επιφάνεια του καθρέφτη. Το καλύτερο είναι να τις καθαρίσετε με ζεστό νερό. Τι πρέπει να κάνετε:
- Βρέξτε ελαφρώς τον καθρέφτη με νερό, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι ψεκασμού ή ένα υγρό πανί. Με αυτόν τον τρόπο, η επιφάνεια πρέπει πάντα να είναι υγρή, αλλά όχι βρεγμένη.
- Στη συνέχεια, σκουπίστε απαλά ολόκληρο τον καθρέφτη με ένα μαλακό πανί για να ξεκολλήσετε τους ρύπους. Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά για να καθαρίσετε τον καθρέφτη, γιατί μπορεί να γρατσουνιστεί το γυαλί.
- Στη συνέχεια, στεγνώστε τον καθρέφτη με ένα δεύτερο πανί (π.χ. βαμβακερό), ώστε να μη μείνουν ραβδώσεις. Η καλύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα πανί μικροϊνών, καθώς αυτό δεν αφήνει χνούδι. Παρεμπιπτόντως, όταν καθαρίζεται με αυτήν τη μέθοδο, ο καθρέφτης παραμένει χωρίς σκόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αυτή η διαδικασία θα είναι ακόμη ταχύτερη εάν χρησιμοποιήσετε έναν τζαμοκαθαριστή χωρίς καλώδιο: Με αυτόν μπορείτε να βρέξετε και να τρίψετε τον καθρέφτη με μια κίνηση. Οι ρύποι απελευθερώνονται σχεδόν από μόνοι τους μετακινώντας απλώς το εργαλείο στην επιφάνεια του καθρέφτη, πράγμα που σημαίνει ότι στη συνέχεια το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τον στεγνώσετε με ένα πανί μικροϊνών.
Προσοχή: Ευαίσθητα αντικείμενα και επιφάνειες
Στο μπάνιο, πρέπει να αφαιρέσετε είδη, όπως αντλίες σαπουνιού ή οδοντόβουρτσες, τα οποία συχνά αποθηκεύονται σε ράφια ή νιπτήρες κάτω από τον καθρέφτη, πριν καθαρίσετε τον καθρέφτη, έτσι ώστε το νερό καθαρισμού να μη στάξει επάνω τους. Στα άλλα δωμάτια, οι ευαίσθητες στο νερό επιφάνειες ή τα δάπεδα κάτω από τον καθρέφτη πρέπει να καλυφθούν προληπτικά με ένα πανί.
Αφαίρεση επίμονων ρύπων
Με την πάροδο του χρόνου, ιδίως στους καθρέφτες μπάνιου, επάνω στον καθρέφτη δεν παραμένουν μόνο υδατοδιαλυτές ουσίες. Λακ μαλλιών και τζελ, καλλυντικά, όπως κραγιόν και μάσκαρα ή δαχτυλιές συχνά δεν μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με νερό. Σε αυτή την περίπτωση βοηθά ένα μαλακό νωπό πανί με λίγο υγρό πιάτων. Απλά εφαρμόστε το στον καθρέφτη, αλείψτε το και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
Αντί για το υγρό πιάτων, κατάλληλα είναι επίσης τα καθαριστικά για γυάλινα αντικείμενα ή τα καθαριστικά για τα τζάμια. Εδώ χρειάζεται προσοχή: Δεδομένου ότι αυτό το απορρυπαντικό μπορεί να αλλοιώσει και να αποχρωματίσει την μεμβράνη του καθρέφτη στα άκρα, θα πρέπει πάντα να προσέχετε να μην το εφαρμόζετε στα άκρα, αν είναι δυνατόν, ή να τα στεγνώνετε καλά μετά τον καθαρισμό. Ωστόσο, η καλύτερη επιλογή για τον καθαρισμό των καθρεφτών είναι χωρίς καθόλου απορρυπαντικό.
Καθαρισμός καθρεφτών με ατμοκαθαριστή
Οι καθρέφτες μπορούν να καθαριστούν χωρίς απορρυπαντικά ή οικιακά μέσα καθαρισμού, όταν χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή. Ο ζεστός ατμός μαλακώνει ακόμη και τους πιο επίμονους ρύπους χωρίς κόπο:
- Πρώτον, ψεκάστε με ατμό ομοιόμορφα τη γυάλινη επιφάνεια, χρησιμοποιώντας το ακροφύσιο χειρός και το κάλυμμα μικροϊνών, και μαλακώστε τους ρύπους με τρίψιμο. Εναλλακτικά, μπορείτε να ψεκάσετε με ατμό την επιφάνεια με το ακροφύσιο γωνιών, από απόσταση μερικών εκατοστών.
- Στη συνέχεια, απομακρύνετε τον υγροποιημένο ατμό με έναν τζαμοκαθαριστή, το Window Vac χωρίς καλώδιο ή ένα πανί μικροϊνών και στεγνώστε καλά τα άκρα.
Συμβουλή για να καταπολεμήσετε το θόλωμα των καθρεφτών στο μπάνιο
Όλοι γνωρίζουμε πώς είναι: Μετά το ντους, οι καθρέφτες είναι συχνά πολύ θολοί. Μπορείτε να σκουπίσετε γρήγορα την υγρασία με ένα Window Vac. Ακόμα ένα κόλπο: Στρέψτε για λίγο έναν στεγνωτήρα μαλλιών προς τον καθρέφτη μέχρι να εξαφανιστούν οι υδρατμοί από τον καθρέφτη.