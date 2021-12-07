Αφαίρεση ελαφρού ρύπου από τον καθρέφτη

Αφαίρεση ελαφρών ρύπων από τον καθρέφτη

Οι περισσότεροι ρύποι στους καθρέφτες είναι υδατοδιαλυτοί και μπορούν να αφαιρεθούν με σκούπισμα ή ελαφρύ τρίψιμο στην επιφάνεια του καθρέφτη. Το καλύτερο είναι να τις καθαρίσετε με ζεστό νερό. Τι πρέπει να κάνετε:

Βρέξτε ελαφρώς τον καθρέφτη με νερό, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι ψεκασμού ή ένα υγρό πανί. Με αυτόν τον τρόπο, η επιφάνεια πρέπει πάντα να είναι υγρή, αλλά όχι βρεγμένη.

Στη συνέχεια, σκουπίστε απαλά ολόκληρο τον καθρέφτη με ένα μαλακό πανί για να ξεκολλήσετε τους ρύπους. Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά για να καθαρίσετε τον καθρέφτη, γιατί μπορεί να γρατσουνιστεί το γυαλί.

Στη συνέχεια, στεγνώστε τον καθρέφτη με ένα δεύτερο πανί (π.χ. βαμβακερό), ώστε να μη μείνουν ραβδώσεις. Η καλύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα πανί μικροϊνών, καθώς αυτό δεν αφήνει χνούδι. Παρεμπιπτόντως, όταν καθαρίζεται με αυτήν τη μέθοδο, ο καθρέφτης παραμένει χωρίς σκόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτή η διαδικασία θα είναι ακόμη ταχύτερη εάν χρησιμοποιήσετε έναν τζαμοκαθαριστή χωρίς καλώδιο: Με αυτόν μπορείτε να βρέξετε και να τρίψετε τον καθρέφτη με μια κίνηση. Οι ρύποι απελευθερώνονται σχεδόν από μόνοι τους μετακινώντας απλώς το εργαλείο στην επιφάνεια του καθρέφτη, πράγμα που σημαίνει ότι στη συνέχεια το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τον στεγνώσετε με ένα πανί μικροϊνών.