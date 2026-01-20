Καθαριστικό τζαμιών, 500ml, 500ml

Ιδανικό για καθαρισμό χωρίς ίχνη σε όλες τις λείες αδιάβροχες επιφάνειες. Αφαιρεί ακόμα και τους επίμονους ρύπους, όπως γράσο, έντομα και εκπομπές.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 65 x 65 x 210
Προϊόν
  • Στεγνώνει χωρίς να αφήνει ίχνη
  • Εξαιρετικά ήπιο για τα υλικά
  • Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
  • Καλές ιδιότητες διαβροχής
  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χειρωνακτικά
  • Προσαρμοσμένο στις συσκευές Kärcher με εγγυημένη συμβατότητα υλικών
  • Το σώμα του μπουκαλιού είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Καθαριστικό τζαμιών, 500ml, 500ml
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Προσοχή
  • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  • P102 Μακριά από παιδιά.
  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Πεδία εφαρμογής
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Υαλότουβλα
  • Καθρέφτες
  • Γυάλινα τραπέζια
  • Γυάλινες καμπίνες ντούς