Καθαριστικό τζαμιών, 500ml, 500ml
Ιδανικό για καθαρισμό χωρίς ίχνη σε όλες τις λείες αδιάβροχες επιφάνειες. Αφαιρεί ακόμα και τους επίμονους ρύπους, όπως γράσο, έντομα και εκπομπές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|500
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Προϊόν
- Στεγνώνει χωρίς να αφήνει ίχνη
- Εξαιρετικά ήπιο για τα υλικά
- Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
- Καλές ιδιότητες διαβροχής
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χειρωνακτικά
- Προσαρμοσμένο στις συσκευές Kärcher με εγγυημένη συμβατότητα υλικών
- Το σώμα του μπουκαλιού είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Προσοχή
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P102 Μακριά από παιδιά.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Υαλότουβλα
- Καθρέφτες
- Γυάλινα τραπέζια
- Γυάλινες καμπίνες ντούς