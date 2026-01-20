Καθαριστικό τζαμιών, 500ml, 500ml

Ιδανικό για καθαρισμό χωρίς ίχνη σε όλες τις λείες αδιάβροχες επιφάνειες. Αφαιρεί ακόμα και τους επίμονους ρύπους, όπως γράσο, έντομα και εκπομπές.