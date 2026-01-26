Τζαμοκαθαριστής WV 7 Signature Line
Ο ασύρματος τζαμοκαθαριστής WV 7 Signature Line με καινοτόμο χείλος αναρρόφησης για ευέλικτη χρήση. Με μπουκάλι ψεκασμού, δύο πανάκια σκουπίσματος, απορρυπαντικό και αποκλειστική συσκευασία αποθήκευσης.
Μόνο τα πιο καινοτόμα προϊόντα μας υψηλής απόδοσης φέρουν την υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher. Η νέα WV 7 Signature Line: αναγνωρίσιμη με μια ματιά ως η καλύτερη συσκευή στην κατηγορία προϊόντων Kärcher και το νέο μας σημείο αναφοράς στους τζαμοκαθαριστές. Ο κομψός σχεδιασμός του, περιορισμένος στα απαραίτητα, κάνει τον καθαρισμό ακόμα πιο βολικό και αβίαστο. Με μοναδικές δυνατότητες, όπως υποστήριξη εφαρμογής για αρχική εκκίνηση, συμβουλές καθαρισμού και πολλά άλλα, καθώς και με τη βελτιωμένη λεπίδα μάκτρου, διευκολύνουν ακόμη περισσότερο το να έχεις απόλυτη καθαριότητα στα παράθυρα και σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλεονεκτήματα της Signature Line
Αποκλειστικό κουτί αποθήκευσης
Βελτιωμένη τεχνολογία ρύγχους
Οθόνη ένδειξης της απομένουσας διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας σε λεπτά
Εργονομικός σχεδιασμός
Αφαιρούμενο μάκτρο
Γρήγορο άδειασμα του δοχείου με τήρηση των αρχών υγιεινής
Τρεις φορές γρηγορότερα
Χωρίς γραμμές και σταξίματα
Πολλές εφαρμογές
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|280
|Πλάτος εργασίας στενού ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|170
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml)
|150
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|100
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|170
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 300
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Πεδίο προμήθειας
- Δοχείο ψεκασμού extra με πανάκια μικροϊνών
- Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Στενό ακροφύσιο αναρρόφησης
- Πανί μικροϊνών, εξωτερικού χώρου: 1 x
- Ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων
Εξοπλισμός
- Ακροφύσιο αναρρόφησης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Λείες επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Γυάλινα τραπέζια
