Τζαμοκαθαριστής WV 7 Signature Line

Ο ασύρματος τζαμοκαθαριστής WV 7 Signature Line με καινοτόμο χείλος αναρρόφησης για ευέλικτη χρήση. Με μπουκάλι ψεκασμού, δύο πανάκια σκουπίσματος, απορρυπαντικό και αποκλειστική συσκευασία αποθήκευσης.

Μόνο τα πιο καινοτόμα προϊόντα μας υψηλής απόδοσης φέρουν την υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher. Η νέα WV 7 Signature Line: αναγνωρίσιμη με μια ματιά ως η καλύτερη συσκευή στην κατηγορία προϊόντων Kärcher και το νέο μας σημείο αναφοράς στους τζαμοκαθαριστές. Ο κομψός σχεδιασμός του, περιορισμένος στα απαραίτητα, κάνει τον καθαρισμό ακόμα πιο βολικό και αβίαστο. Με μοναδικές δυνατότητες, όπως υποστήριξη εφαρμογής για αρχική εκκίνηση, συμβουλές καθαρισμού και πολλά άλλα, καθώς και με τη βελτιωμένη λεπίδα μάκτρου, διευκολύνουν ακόμη περισσότερο το να έχεις απόλυτη καθαριότητα στα παράθυρα και σε όλες τις λείες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τζαμοκαθαριστής WV 7 Signature Line: Πλεονεκτήματα της Signature Line
Πλεονεκτήματα της Signature Line
Τζαμοκαθαριστής WV 7 Signature Line: Αποκλειστικό κουτί αποθήκευσης
Αποκλειστικό κουτί αποθήκευσης
Τζαμοκαθαριστής WV 7 Signature Line: Βελτιωμένη τεχνολογία ρύγχους
Βελτιωμένη τεχνολογία ρύγχους
Οθόνη ένδειξης της απομένουσας διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας σε λεπτά
Εργονομικός σχεδιασμός
Αφαιρούμενο μάκτρο
Γρήγορο άδειασμα του δοχείου με τήρηση των αρχών υγιεινής
Τρεις φορές γρηγορότερα
Χωρίς γραμμές και σταξίματα
Πολλές εφαρμογές
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm) 280
Πλάτος εργασίας στενού ακροφυσίου αναρρόφησης (mm) 170
Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml) 150
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min) 100
Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min) 170
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²) περίπου 300
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 100 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Χρώμα άσπρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 0,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 126 x 280 x 310

Πεδίο προμήθειας

  • Δοχείο ψεκασμού extra με πανάκια μικροϊνών
  • Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 20 ml
  • Στενό ακροφύσιο αναρρόφησης
  • Πανί μικροϊνών, εξωτερικού χώρου: 1 x
  • Ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων

Εξοπλισμός

  • Ακροφύσιο αναρρόφησης
Τζαμοκαθαριστής WV 7 Signature Line
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Λείες επιφάνειες
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Καθρέφτες
  • Πλακάκια
  • Γυάλινα τραπέζια
  • Πλακάκια
