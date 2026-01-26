Μόνο τα πιο καινοτόμα προϊόντα μας υψηλής απόδοσης φέρουν την υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher. Η νέα WV 7 Signature Line: αναγνωρίσιμη με μια ματιά ως η καλύτερη συσκευή στην κατηγορία προϊόντων Kärcher και το νέο μας σημείο αναφοράς στους τζαμοκαθαριστές. Ο κομψός σχεδιασμός του, περιορισμένος στα απαραίτητα, κάνει τον καθαρισμό ακόμα πιο βολικό και αβίαστο. Με μοναδικές δυνατότητες, όπως υποστήριξη εφαρμογής για αρχική εκκίνηση, συμβουλές καθαρισμού και πολλά άλλα, καθώς και με τη βελτιωμένη λεπίδα μάκτρου, διευκολύνουν ακόμη περισσότερο το να έχεις απόλυτη καθαριότητα στα παράθυρα και σε όλες τις λείες επιφάνειες.