Με το καινοτόμο σύστημα καθαρισμού τζαμιών, η Kärcher έκανε επανάσταση στον καθαρισμό παραθύρων. Το αυθεντικό σύστημα καθαρισμού τζαμιών της Kärcher, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία, απλοποιεί τον καθαρισμό επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και ελάττωση του κόπου. Χάρη στην ηλεκτρική αναρρόφηση, τα ενοχλητικά σταξίματα ανήκουν πια στο παρελθόν. Με τον έξυπνο συνδυασμό φιάλης ψεκασμού και υαλοκαθαριστήρα καθώς και τη λειτουργία αναρρόφησης, εξασφαλίζεται εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός και λαμπερά παράθυρα - χωρίς γραμμές ή υπολείμματα. Επιπλέον, το εύχρηστο και εργονομικό σύστημα καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία της Kärcher καθιστά τον καθαρισμό τζαμιών πολύ υγιεινό, καθώς εξαλείφει την άμεση επαφή με το ακάθαρτο νερό. Χάρη στο πρόσθετο στενό ακροφύσιο αναρρόφησης, ακόμη και οι μικρές ή δυσπρόσιτες επιφάνειες, όπως τα παράθυρα με μικρά τζάμια και τα ντουλάπια με γυάλινες πόρτες, είναι δυνατό να καθαρίζονται εύκολα. Οι δυνατότητες καθαρισμού είναι απεριόριστες.