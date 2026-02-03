Τζαμοκαθαριστής WV 2 Plus
Εύκολος χειρισμός, χωρίς σταξίματα χάρη στην αναρρόφηση και μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου – με το αυθεντικό καθαριστή τζαμιών της Kärcher, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία, το αποτέλεσμα είναι παράθυρα που λάμπουν χωρίς γραμμές, σε χρόνο μηδέν.
Με το καινοτόμο σύστημα καθαρισμού τζαμιών, η Kärcher έκανε επανάσταση στον καθαρισμό παραθύρων. Το αυθεντικό σύστημα καθαρισμού τζαμιών της Kärcher, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία, απλοποιεί τον καθαρισμό επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και ελάττωση του κόπου. Χάρη στην ηλεκτρική αναρρόφηση, τα ενοχλητικά σταξίματα ανήκουν πια στο παρελθόν. Με τον έξυπνο συνδυασμό φιάλης ψεκασμού και υαλοκαθαριστήρα καθώς και τη λειτουργία αναρρόφησης, εξασφαλίζεται εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός και λαμπερά παράθυρα - χωρίς γραμμές ή υπολείμματα. Επιπλέον, το εύχρηστο και εργονομικό σύστημα καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία της Kärcher καθιστά τον καθαρισμό τζαμιών πολύ υγιεινό, καθώς εξαλείφει την άμεση επαφή με το ακάθαρτο νερό. Χάρη στο πρόσθετο στενό ακροφύσιο αναρρόφησης, ακόμη και οι μικρές ή δυσπρόσιτες επιφάνειες, όπως τα παράθυρα με μικρά τζάμια και τα ντουλάπια με γυάλινες πόρτες, είναι δυνατό να καθαρίζονται εύκολα. Οι δυνατότητες καθαρισμού είναι απεριόριστες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολο άδεισμαΤο δοχείο ακάθαρτου νερού μπορεί να αδειαστεί γρήγορα και εύκολα
Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα αντικατάστασηςΕπίλεξε μεταξύ ενός μεγάλου και ενός μικρού ακροφυσίου, ανάλογα με την επιφάνεια που επιθυμείς να καθαρίσεις.
Ένδειξη LED σε εμφανές σημείοΗ ένδειξη LED στον διακόπτη on/off του τζαμοκαθαριστή δείχνει πότε η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.
Ελαφρύ και αθόρυβο
- Το μικρό βάρος του και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου κάνουν τον καθαρισμό των παραθύρων με το WV 2 ακόμα πιο ευχάριστο
Το αυθεντικό
- Αυθεντική ποιότητα Kärcher από τον εφευρέτη του τζαμοκαθαριστή.
3 φορές γρηγορότερο
- Ο μπαταριοκίνητος τζαμοκαθαριστής κάνει το καθάρισμα των παραθύρων 3 φορές γρηγορότερο σε σχέση με το συμβατικό καθάρισμα.
Χωρίς γραμμές και σταξίματα
- Χάρη στην ηλεκτρική αναρρόφηση, το νερό που στάζει είναι πλέον παρελθόν. Για αστραφτερά καθαρά παράθυρα.
Τελείως υγιεινά
- Γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με το ακάθαρτο νερό.
Πολλές εφαρμογές
- Ο τζαμοκαθαριστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις λείες επιφάνειες όπως τα πλακάκια, οι καθρέφτες και το ντουζ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|280
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml)
|100
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|35
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|230
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 105
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος μαζί με την μπαταρία (kg)
|0,6
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|120 x 280 x 320
Πεδίο προμήθειας
- Δοχείο ψεκασμού standard με πανάκια μικροϊνών
- Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 20 ml
Εξοπλισμός
- Ακροφύσιο αναρρόφησης
- Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα αντικατάστασης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Λείες επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Γυάλινα τραπέζια
- Πλακάκια