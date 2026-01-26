Τζαμοκαθαριστής WV 4-4 Plus

Καθάρισμα τζαμιών χωρίς ραβδώσεις: ο τζαμοκαθαριστής με πρωτοποριακή λεπίδα σιλικόνης εντυπωσιάζει με την ευελιξία και τον ατελείωτο χρόνο λειτουργίας του. Η μπαταρία 4 V Kärcher και ο φορτιστής μπαταρίας δεν περιλαμβάνονται.

Απόδοση που εντυπωσιάζει: ο τζαμοκαθαριστής WV 4-4 Plus εντυπωσιάζει με μια ανταλλάξιμη μπαταρία για ατελείωτο χρόνο λειτουργίας χωρίς διακοπές, μια ένδειξη κατάστασης μπαταρίας LED, καθώς και την πρωτοποριακή λεπίδα σιλικόνης, η οποία επιτρέπει τον καθαρισμό των παραθύρων μέχρι την άκρη του δαπέδου. Ο έξυπνος συνδυασμός μπουκαλιού ψεκασμού και πανιού καθαρισμού μικροϊνών, καθώς και η λειτουργία αναρρόφησης, εγγυώνται λαμπερά παράθυρα - χωρίς ραβδώσεις και υπολείμματα. Όλες οι άλλες λείες επιφάνειες μπορούν επίσης να καθαριστούν εύκολα. Ο καθαρισμός παραθύρων με τον εργονομικό τζαμοκαθαριστή WV 4-4 Plus που λειτουργεί με μπαταρία Kärcher είναι ιδιαίτερα υγιεινός, καθώς δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το βρώμικο νερό όταν αδειάζεις και καθαρίζεις το δοχείο. Η ανταλλάξιμη μπαταρία 4 V Kärcher Battery Power δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Συμβατό με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 4 V της Kärcher.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μπαταρία 4 V ανταλλάξιμη, διαθέσιμη ως ξεχωριστό εξάρτημα
Λεπίδα μάκτρου με τεχνολογία σιλικόνης
Ένδειξη χρόνου λειτουργίας LED
Γρήγορο άδειασμα του δοχείου με τήρηση των αρχών υγιεινής
Ευχάριστα ήσυχο.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Συσκευή με μπαταρία
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 4 V
Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm) 280
Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml) 150
Τάση (V) Номинальный 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) 2,5
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α)) 1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²) περίπου 120 (2,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min) περίπου 40 (2,5 Ah)
Χρώμα άσπρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 133 x 281 x 311

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
  • Δοχείο ψεκασμού extra με πανάκια μικροϊνών
  • Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 20 ml

Εξοπλισμός

  • Ακροφύσιο αναρρόφησης
Πεδία εφαρμογής
  • Λείες επιφάνειες
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Καθρέφτες
  • Πλακάκια
  • Γυάλινα τραπέζια
  • Πλακάκια
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού
