Απόδοση που εντυπωσιάζει: ο τζαμοκαθαριστής WV 4-4 Plus εντυπωσιάζει με μια ανταλλάξιμη μπαταρία για ατελείωτο χρόνο λειτουργίας χωρίς διακοπές, μια ένδειξη κατάστασης μπαταρίας LED, καθώς και την πρωτοποριακή λεπίδα σιλικόνης, η οποία επιτρέπει τον καθαρισμό των παραθύρων μέχρι την άκρη του δαπέδου. Ο έξυπνος συνδυασμός μπουκαλιού ψεκασμού και πανιού καθαρισμού μικροϊνών, καθώς και η λειτουργία αναρρόφησης, εγγυώνται λαμπερά παράθυρα - χωρίς ραβδώσεις και υπολείμματα. Όλες οι άλλες λείες επιφάνειες μπορούν επίσης να καθαριστούν εύκολα. Ο καθαρισμός παραθύρων με τον εργονομικό τζαμοκαθαριστή WV 4-4 Plus που λειτουργεί με μπαταρία Kärcher είναι ιδιαίτερα υγιεινός, καθώς δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το βρώμικο νερό όταν αδειάζεις και καθαρίζεις το δοχείο. Η ανταλλάξιμη μπαταρία 4 V Kärcher Battery Power δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Συμβατό με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 4 V της Kärcher.