Τζαμοκαθαριστής WV 4-4 Plus
Καθάρισμα τζαμιών χωρίς ραβδώσεις: ο τζαμοκαθαριστής με πρωτοποριακή λεπίδα σιλικόνης εντυπωσιάζει με την ευελιξία και τον ατελείωτο χρόνο λειτουργίας του. Η μπαταρία 4 V Kärcher και ο φορτιστής μπαταρίας δεν περιλαμβάνονται.
Απόδοση που εντυπωσιάζει: ο τζαμοκαθαριστής WV 4-4 Plus εντυπωσιάζει με μια ανταλλάξιμη μπαταρία για ατελείωτο χρόνο λειτουργίας χωρίς διακοπές, μια ένδειξη κατάστασης μπαταρίας LED, καθώς και την πρωτοποριακή λεπίδα σιλικόνης, η οποία επιτρέπει τον καθαρισμό των παραθύρων μέχρι την άκρη του δαπέδου. Ο έξυπνος συνδυασμός μπουκαλιού ψεκασμού και πανιού καθαρισμού μικροϊνών, καθώς και η λειτουργία αναρρόφησης, εγγυώνται λαμπερά παράθυρα - χωρίς ραβδώσεις και υπολείμματα. Όλες οι άλλες λείες επιφάνειες μπορούν επίσης να καθαριστούν εύκολα. Ο καθαρισμός παραθύρων με τον εργονομικό τζαμοκαθαριστή WV 4-4 Plus που λειτουργεί με μπαταρία Kärcher είναι ιδιαίτερα υγιεινός, καθώς δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το βρώμικο νερό όταν αδειάζεις και καθαρίζεις το δοχείο. Η ανταλλάξιμη μπαταρία 4 V Kärcher Battery Power δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Συμβατό με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 4 V της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μπαταρία 4 V ανταλλάξιμη, διαθέσιμη ως ξεχωριστό εξάρτημα
Λεπίδα μάκτρου με τεχνολογία σιλικόνης
Ένδειξη χρόνου λειτουργίας LED
Γρήγορο άδειασμα του δοχείου με τήρηση των αρχών υγιεινής
Ευχάριστα ήσυχο.
Το αυθεντικό
3 φορές γρηγορότερα
Χωρίς γραμμές και σταξίματα
Πολλές εφαρμογές
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 4 V
|Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|280
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml)
|150
|Τάση (V)
|Номинальный 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|2,5
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 120 (2,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 40 (2,5 Ah)
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|133 x 281 x 311
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Δοχείο ψεκασμού extra με πανάκια μικροϊνών
- Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 20 ml
Εξοπλισμός
- Ακροφύσιο αναρρόφησης
Πεδία εφαρμογής
- Λείες επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Γυάλινα τραπέζια
