Τζαμοκαθαριστής WV 1 Plus
Με το τζαμοκαθαριστή WV 1 Plus και το μπουκάλι ψεκασμού με πανί μικροϊνών, μπορείς να καθαρίσεις τα παράθυρα χωρίς κόπο και τρεις φορές πιο σύντομα, με αποτελέσματα χωρίς γραμμές.
Ο τζαμοκαθαριστής WV 1 Plus της Kärcher εξασφαλίζει καθαρά παράθυρα χωρίς γραμμές και εξοικονομεί πολύ χρόνο και προσπάθεια. Ο έξυπνος συνδυασμός του μπουκαλιού ψεκασμού και τζαμοκαθαριστή εγγυάται εξαιρετικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, η πρακτική συσκευή μπορεί να αδειάζει το νερό από το μπουκάλι κάθε φορά που χρησιμοποιείται - χωρίς να στάζει βρώμικο νερό και χωρίς γραμμές. Σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους, ο καθαρισμός είναι αισθητά ευκολότερος και τρεις φορές πιο σύντομος. Η βολική λειτουργία της μπαταρίας και ο συμπαγής σχεδιασμός εγγυώνται μέγιστη ευελιξία κατά τον καθαρισμό όλων των λείων οικιακών επιφανειών. Δοκίμασέ το και θα δεις!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Χαμηλό βάροςΆνετη και εύκολη χρήση με το ένα χέρι χωρίς να το καταπονεί.
Compact και βολικόΗ μικρή, εύχρηστη συσκευή κάνει τώρα τον καθαρισμό των λείων επιφανειών ακόμα ευκολότερο.
Ένδειξη LED σε εμφανές σημείοΗ ένδειξη LED στον διακόπτη on/off του τζαμοκαθαριστή δείχνει πότε η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.
Πολλές εφαρμογές
- Ο τζαμοκαθαριστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις λείες επιφάνειες όπως τα πλακάκια, οι καθρέφτες και το ντουζ.
Τρεις φορές γρηγορότερα
- Ο καθαρισμός των τζαμιών είναι τρεις φορές πιο σύντομος με τον τζαμοκαθαριστή σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους.
Χωρίς γραμμές και σταξίματα
- Χάρη στην ηλεκτρική αναρρόφηση νερού, το στάξιμο του νερού είναι πια παρελθόν. Για αστραφτερά καθαρά τζάμια.
Τελείως υγιεινά
- Γρήγορο και εύκολο άδειασμα του δοχείου, χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με το βρώμικο νερό.
Το αυθεντικό
- Αυθεντική ποιότητα Kärcher από τον εφευρέτη του τζαμοκαθαριστή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|250
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml)
|100
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|25
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|150
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 70
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος μαζί με την μπαταρία (kg)
|0,5
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|130 x 250 x 275
Πεδίο προμήθειας
- Δοχείο ψεκασμού standard με πανάκια μικροϊνών
- Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 20 ml
Εξοπλισμός
- Ακροφύσιο αναρρόφησης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Λείες επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Γυάλινα τραπέζια
- Πλακάκια