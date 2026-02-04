Ο τζαμοκαθαριστής WV 1 Plus της Kärcher εξασφαλίζει καθαρά παράθυρα χωρίς γραμμές και εξοικονομεί πολύ χρόνο και προσπάθεια. Ο έξυπνος συνδυασμός του μπουκαλιού ψεκασμού και τζαμοκαθαριστή εγγυάται εξαιρετικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, η πρακτική συσκευή μπορεί να αδειάζει το νερό από το μπουκάλι κάθε φορά που χρησιμοποιείται - χωρίς να στάζει βρώμικο νερό και χωρίς γραμμές. Σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους, ο καθαρισμός είναι αισθητά ευκολότερος και τρεις φορές πιο σύντομος. Η βολική λειτουργία της μπαταρίας και ο συμπαγής σχεδιασμός εγγυώνται μέγιστη ευελιξία κατά τον καθαρισμό όλων των λείων οικιακών επιφανειών. Δοκίμασέ το και θα δεις!