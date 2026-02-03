Τζαμοκαθαριστής WV 6 Plus
Ακόμα πιο ευέλικτο ως προς τη χρήση και με πρωτοποριακή τεχνολογία λεπίδων: o WV 6 Plus τζαμοκαθαριστής με μπαταρία για καθαρά παράθυρα χωρίς λεκέδες, μουτζούρες και γραμμές σε χρόνο μηδέν.
Η Kärcher βελτίωσε ξανά τον αρχικό τζαμοκαθαριστή και ανέπτυξε ένα ακόμα πιο ευέλικτο μοντέλο με πρωτοποριακή τεχνολογία λεπίδων και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας – το WV 6 Plus. Η νέα μακρύτερη λεπίδα αναρρόφησης σου επιτρέπει να αφαιρείς το υγρό που περισσεύει από ολόκληρες επιφάνειες με μία μόνο φόρτιση. Ο εξαιρετικά μεγάλος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας του τζαμοκαθαριστή των 100 λεπτών σημαίνει ότι μπορείς να συνεχίσεις για ακόμη περισσότερο. Μπορείς να προγραμματίσεις τον καθαρισμό με ακρίβεια χάρη στην οθόνη που δείχνει τα υπόλοιπα λεπτά χρόνου λειτουργίας. Ως συνήθως, ο έξυπνος συνδυασμός μπουκαλιού ψεκασμού και πανιού καθαρισμού μικροϊνών, μαζί με τη λειτουργία αναρρόφησης στον τζαμοκαθαριστή, εγγυάται εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαρισμό και αστραφτερά καθαρά παράθυρα – χωρίς γραμμές ή υπολείμματα. Ο εργονομικός WV 6 Plus τζαμοκαθαριστής της Kärcher σου επιτρέπει επίσης να καθαρίζεις τα παράθυρα με ιδιαίτερα υγιεινό τρόπο, επειδή δεν έρχεσαι σε άμεση επαφή με το βρώμικο νερό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βελτιωμένη τεχνολογία ρύγχουςΤο μακρύ μάκτρο καινοτόμου τεχνολογίας καθιστά το καθάρισμα ακόμα πιο ευέλικτο, ενώ είναι ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών περιμετρικά του δαπέδου.
Μπαταρία εντυπωσιακά μεγάλης διάρκειας λειτουργίαςΧάρη στην εντυπωσιακά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας 100 λεπτών, η μπαταρία του τζαμοκαθαριστή επιτρέπει την αδιάλειπτη εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού.
Αφαιρούμενο μάκτροΤο μάκτρο αφαιρείται εύκολα από το ακροφύσιο αναρρόφησης και καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.
Γρήγορο άδειασμα του δοχείου με τήρηση των αρχών υγιεινής
- Γρήγορο και εύκολο άδειασμα του δοχείου, χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με το βρώμικο νερό.
Ευχάριστα ήσυχο.
- Το χαμηλό επίπεδο θορύβου κάνει τον καθαρισμό ακόμη πιο ευχάριστο.
Οθόνη ένδειξης της απομένουσας διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας σε λεπτά
- Στην οθόνη των ενδείξεων φόρτισης μπαταρίας εμφανίζεται η απομένουσα διάρκεια λειτουργίας σε λεπτά. Δυνατότητα ευκολότερου προγραμματισμού των εργασιών καθαρισμού.
Το αυθεντικό
- Αυθεντική ποιότητα Kärcher από τον εφευρέτη του τζαμοκαθαριστή.
Τρεις φορές γρηγορότερα
- Ο καθαρισμός των τζαμιών είναι τρεις φορές πιο σύντομος με τον τζαμοκαθαριστή σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους.
Χωρίς γραμμές και σταξίματα
- Χάρη στην ηλεκτρική αναρρόφηση, το νερό που στάζει είναι πλέον παρελθόν. Για αστραφτερά καθαρά παράθυρα.
Πολλές εφαρμογές
- Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις λείες επιφάνειες, όπως πλακίδια, καθρέφτες ή καμπίνες ντουζ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|280
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml)
|150
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|100
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|170
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 300
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος μαζί με την μπαταρία (kg)
|0,8
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Πεδίο προμήθειας
- Δοχείο ψεκασμού extra με πανάκια μικροϊνών
- Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 20 ml
Εξοπλισμός
- Ακροφύσιο αναρρόφησης
- Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα αντικατάστασης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Λείες επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Γυάλινα τραπέζια
- Πλακάκια