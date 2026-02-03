Η Kärcher βελτίωσε ξανά τον αρχικό τζαμοκαθαριστή και ανέπτυξε ένα ακόμα πιο ευέλικτο μοντέλο με πρωτοποριακή τεχνολογία λεπίδων και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας – το WV 6 Plus. Η νέα μακρύτερη λεπίδα αναρρόφησης σου επιτρέπει να αφαιρείς το υγρό που περισσεύει από ολόκληρες επιφάνειες με μία μόνο φόρτιση. Ο εξαιρετικά μεγάλος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας του τζαμοκαθαριστή των 100 λεπτών σημαίνει ότι μπορείς να συνεχίσεις για ακόμη περισσότερο. Μπορείς να προγραμματίσεις τον καθαρισμό με ακρίβεια χάρη στην οθόνη που δείχνει τα υπόλοιπα λεπτά χρόνου λειτουργίας. Ως συνήθως, ο έξυπνος συνδυασμός μπουκαλιού ψεκασμού και πανιού καθαρισμού μικροϊνών, μαζί με τη λειτουργία αναρρόφησης στον τζαμοκαθαριστή, εγγυάται εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαρισμό και αστραφτερά καθαρά παράθυρα – χωρίς γραμμές ή υπολείμματα. Ο εργονομικός WV 6 Plus τζαμοκαθαριστής της Kärcher σου επιτρέπει επίσης να καθαρίζεις τα παράθυρα με ιδιαίτερα υγιεινό τρόπο, επειδή δεν έρχεσαι σε άμεση επαφή με το βρώμικο νερό.