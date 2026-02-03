Με το WV 5 Plus N, η Kärcher – ο εφευρέτης του τζαμοκαθαριστή – λανσάρει μια συσκευή στην αγορά που τελειοποιεί περαιτέρω τον καθαρισμό παραθύρων χωρίς κόπο, χωρίς γραμμές και σταγόνες. Με τον εκτεταμένο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας, οι μεγαλύτερες δραστηριότητες καθαρισμού δεν αποτελούν επίσης πρόβλημα. Επιπλέον, χάρη στο πρακτικό σύστημα ανταλλαγής μπαταριών, χρειάζεται απλώς να αγοράσεις μια δεύτερη μπαταρία και μπορείς ακόμη και να καθαρίσεις τα παράθυρα χωρίς να χρειάζεται να κάνεις διαλείμματα. Η λαβή της συσκευής, με το μαλακό εξάρτημά της, διασφαλίζει ότι το WV 5 Plus N ξεπερνά ακόμη και τον προκάτοχό του όσον αφορά τον χειρισμό και την εργονομία. Επιπλέον, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αποστάτες στο ακροφύσιο αναρρόφησης. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού μέχρι τις άκρες. Η συσκευή περιλαμβάνει επίσης ένα στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για δικτυωτά παράθυρα. Η τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ του μπουκαλιού ψεκασμού και του πανιού καθαρισμού μικροϊνών εγγυάται αποτελεσματικό καθαρισμό και, όταν συνδυάζεται με το τζαμοκαθαριστή, εγγυάται επίσης καθαρά τζάμια χωρίς υπολείμματα.