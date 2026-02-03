Τζαμοκαθαριστής WV 5 Plus N
Το σετ WV 5 Plus N τζαμοκαθαριστή εξασφαλίζει καθαρά τζάμια χωρίς λεκέδες σε χρόνο μηδέν – και χωρίς σταγόνες. Η ανταλλάξιμη μπαταρία – προαιρετικά διαθέσιμη για ξεχωριστή αγορά – επιτρέπει τον συνεχή καθαρισμό.
Με το WV 5 Plus N, η Kärcher – ο εφευρέτης του τζαμοκαθαριστή – λανσάρει μια συσκευή στην αγορά που τελειοποιεί περαιτέρω τον καθαρισμό παραθύρων χωρίς κόπο, χωρίς γραμμές και σταγόνες. Με τον εκτεταμένο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας, οι μεγαλύτερες δραστηριότητες καθαρισμού δεν αποτελούν επίσης πρόβλημα. Επιπλέον, χάρη στο πρακτικό σύστημα ανταλλαγής μπαταριών, χρειάζεται απλώς να αγοράσεις μια δεύτερη μπαταρία και μπορείς ακόμη και να καθαρίσεις τα παράθυρα χωρίς να χρειάζεται να κάνεις διαλείμματα. Η λαβή της συσκευής, με το μαλακό εξάρτημά της, διασφαλίζει ότι το WV 5 Plus N ξεπερνά ακόμη και τον προκάτοχό του όσον αφορά τον χειρισμό και την εργονομία. Επιπλέον, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αποστάτες στο ακροφύσιο αναρρόφησης. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού μέχρι τις άκρες. Η συσκευή περιλαμβάνει επίσης ένα στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για δικτυωτά παράθυρα. Η τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ του μπουκαλιού ψεκασμού και του πανιού καθαρισμού μικροϊνών εγγυάται αποτελεσματικό καθαρισμό και, όταν συνδυάζεται με το τζαμοκαθαριστή, εγγυάται επίσης καθαρά τζάμια χωρίς υπολείμματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αφαιρούμενη μπαταρίαΧάρη στο αποσπώμενο και προαιρετικό σύστημα αντικατάστασης μπαταρίας, όλα τα τζάμια μπορούν να καθαριστούν χωρίς διακοπές.
Άνετος καθαρισμός γωνιώνΤα χειροκίνητα ρυθμιζόμενα στηρίγματα απόστασης επιτρέπουν τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς ραβδώσεις μέχρι τις άκρες.
Άνετη λαβή με ένδειξη για τη στάθμη της μπαταρίαςΗ μαλακή λαβή κάνει τη χρήση της συσκευής ακόμη πιο άνετη. 3 LEDs υποδεικνύουν το επίπεδο της μπαταρίας
Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα αντικατάστασης
- Επίλεξε μεταξύ ενός μεγάλου και ενός μικρού ακροφυσίου, ανάλογα με την επιφάνεια που επιθυμείς να καθαρίσεις.
Ευχάριστα ήσυχο.
- Το χαμηλό επίπεδο θορύβου κάνει τον καθαρισμό ακόμη πιο ευχάριστο.
Το αυθεντικό
- Αυθεντική ποιότητα Kärcher από τον εφευρέτη του τζαμοκαθαριστή.
3 φορές γρηγορότερο
- Ο καθαρισμός των τζαμιών είναι 3 φορές πιο γρήγορος με τον τζαμοκαθαριστή, σε σχέση με τις παραδοσιασκές μεθόδους.
Χωρίς γραμμές και σταξίματα
- Χάρη στην ηλεκτρική αναρρόφηση, το νερό που στάζει είναι πλέον παρελθόν. Για αστραφτερά καθαρά παράθυρα.
Τελείως υγιεινά
- Γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με το ακάθαρτο νερό.
Πολλές εφαρμογές
- Ο τζαμοκαθαριστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις λείες επιφάνειες όπως τα πλακάκια, οι καθρέφτες και το ντουζ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|280
|Πλάτος εργασίας στενού ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|170
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml)
|100
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|35
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|185
|Τύπος μπαταρίας
|Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 105
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος μαζί με την μπαταρία (kg)
|0,7
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Πεδίο προμήθειας
- Δοχείο ψεκασμού extra με πανάκια μικροϊνών
- Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Στενό ακροφύσιο αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Ακροφύσιο αναρρόφησης
- Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα αντικατάστασης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Υαλότουβλα
- Λείες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Γυάλινα τραπέζια
