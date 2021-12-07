ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΡΥΣΕΣ
Τα επίμονα άλατα επικάθονται γρήγορα πάνω στις βρύσες του μπάνιου. Για να διασφαλίσετε ότι τα γυαλιστερά εξαρτήματα παραμένουν όμορφα και το νερό μπορεί να ρέει ελεύθερα από τη βρύση, πρέπει να αφαιρείτε τα άλατα από παντού ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αν ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές, θα το επιτύχετε χωρίς καθόλου τρίψιμο.
Αφαίρεση αλάτων όταν πρέπει
Τα άλατα που έχουν στερεοποιηθεί πάνω στα γυαλιστερά επιχρωμιωμένα εξαρτήματα του μπάνιου δεν είναι μόνο αντιαισθητικά: όσο περισσότερο μένουν εκεί τόσο πιο δύσκολα αφαιρούνται. Εάν επικαθίσουν άλατα στη βρύση, το νερό ρέει πιο αργά και ψεκάζεται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ακόμα χειρότερα, οι επικαθίσεις αλάτων ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων. Εάν πίνετε νερό από βρύση όπου υπάρχουν επικαθίσεις αλάτων, πίνετε και βακτήρια. Επομένως, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη βρύση και να αφαιρείτε τα άλατα όσο καλύτερα μπορείτε πριν σχηματιστεί μια παχιά επίστρωση.
Αφαίρεση αλάτων από τη βρύση: Τα καλύτερα οικιακά μέσα καθαρισμού
Αν το νερό στο σπίτι έχει πολλά άλατα, προτείνουμε να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από τη βρύση. Για τον σκοπό αυτό, δεν πρέπει να καθαρίζετε μόνο ολόκληρο το εξάρτημα, αλλά και να αφαιρείτε προσεκτικά τις επικαθίσεις από την οπή αερισμού ή τον αναμεικτήρα της βρύσης.
Τι πρέπει να κάνετε:
- Για τον καθαρισμό: Ξεβιδώστε την οπή αερισμού ή τον αναμεικτήρα της βρύσης με το χέρι ή χρησιμοποιώντας ένα κλειδί σωλήνων. Είναι καλύτερο να τυλίξετε ένα πανί γύρω από τη βρύση για να αποφύγετε τυχόν γρατσουνιές στο μέταλλο κατά το ξεβίδωμα.
- Στη συνέχεια, αποσυναρμολογήστε το ακροφύσιο σε τρία μέρη: φίλτρο, ρακόρ και τσιμούχα.
- Τοποθετήστε και τα τρία μέρη σε ξύδι για περίπου 15 λεπτά μέχρι να διαλυθούν τα άλατα. Το κιτρικό οξύ έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Απλώς διαλύστε μισή κουταλιά της σούπας σκόνη κιτρικού οξέος σε 100 mL ζεστό νερό και τοποθετήστε τα μέρη σε αυτό.
- Μετά την αφαλάτωση, ξεπλύνετε τα πάντα με καθαρό νερό και ξανασυναρμολογήστε.
Αφαίρεση αλάτων από βρύσες χωρίς εργαλεία
Εάν πρέπει να είστε λίγο πιο γρήγοροι, μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τα άλατα από τη βρύση χωρίς να την αποσυναρμολογήσετε. Το κόλπο είναι να μουλιάσετε ένα βαμβακερό πανί, για παράδειγμα μια ποτηροπετσέτα, σε ξύδι ή χυμό λεμονιού και νερό και να την τυλίξετε γύρω από τη βρύση. Αφήστε το μείγμα ξυδιού-νερού να δράσει για λίγο ή, σε περίπτωση εξαιρετικά επίμονων αλάτων, αφήστε το όλη τη νύχτα. Εάν έχετε ένα μπαλόνι στο σπίτι, μπορείτε να το γεμίσετε με ξύδι και νερό και να το βάλετε πάνω από τη βρύση για να μουλιάσουν οι επικαθίσεις αλάτων. Αυτό λειτουργεί και με μια μικρή πλαστική σακούλα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τη βρύση με καθαρό νερό και στεγνώστε την με ένα πανί μικροϊνών για να γυαλίσει: η βρύση είναι πάλι καθαρή και λαμπερή. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν σωματίδια ρύπων ή σκουριάς στην οπή αερισμού της βρύσης, συνιστούμε να τον ξεβιδώσετε και να τον καθαρίσετε σχολαστικά.
Αν η βρύση δεν έχει άλατα, τα υπόλοιπα μέρη του νιπτήρα μπορούν να καθαριστούν σχολαστικά και έπειτα η καρδιά του μπάνιου θα φαίνεται σαν καινούρια πάλι.
Αφαίρεση αλάτων από βρύσες με απορρυπαντικό
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε περίπτωση έντονων επικαθίσεων αλάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα όξινο προϊόν καθαρισμού για το μπάνιο (τιμή pH μεταξύ 0 και 4) και να καθαρίσετε προσεκτικά τα εξαρτήματα με ένα μαλακό σφουγγάρι ή ένα πανί μικροϊνών. Πρέπει να χειρίζεστε προσεκτικά τα προϊόντα αφαίρεσης αλάτων καθώς τα λεπτά λειαντικά σωματίδια που περιέχουν μπορεί να γρατσουνίσουν τις ευαίσθητες επιχρωμιωμένες επιφάνειες ή τις επιφάνειες αλουμινίου.