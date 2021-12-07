Αφαίρεση αλάτων από βρύσες χωρίς εργαλεία

Εάν πρέπει να είστε λίγο πιο γρήγοροι, μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τα άλατα από τη βρύση χωρίς να την αποσυναρμολογήσετε. Το κόλπο είναι να μουλιάσετε ένα βαμβακερό πανί, για παράδειγμα μια ποτηροπετσέτα, σε ξύδι ή χυμό λεμονιού και νερό και να την τυλίξετε γύρω από τη βρύση. Αφήστε το μείγμα ξυδιού-νερού να δράσει για λίγο ή, σε περίπτωση εξαιρετικά επίμονων αλάτων, αφήστε το όλη τη νύχτα. Εάν έχετε ένα μπαλόνι στο σπίτι, μπορείτε να το γεμίσετε με ξύδι και νερό και να το βάλετε πάνω από τη βρύση για να μουλιάσουν οι επικαθίσεις αλάτων. Αυτό λειτουργεί και με μια μικρή πλαστική σακούλα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τη βρύση με καθαρό νερό και στεγνώστε την με ένα πανί μικροϊνών για να γυαλίσει: η βρύση είναι πάλι καθαρή και λαμπερή. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν σωματίδια ρύπων ή σκουριάς στην οπή αερισμού της βρύσης, συνιστούμε να τον ξεβιδώσετε και να τον καθαρίσετε σχολαστικά.

Αν η βρύση δεν έχει άλατα, τα υπόλοιπα μέρη του νιπτήρα μπορούν να καθαριστούν σχολαστικά και έπειτα η καρδιά του μπάνιου θα φαίνεται σαν καινούρια πάλι.