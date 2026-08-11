SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
Έτοιμο για καθημερινή χρήση καθαριστικό υγειονομικών χώρων. Ήπια καθαριστική δράση, φιλικό προς το περιβάλλον Συσκευασία 12 φιαλών συμπεριλαμβανομένων 2 κεφαλών ψεκασμού. Μία κεφαλή ψεκασμού επαρκεί για έως 40 εφαρμογές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|0,5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|12
|pH
|2
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|302 x 187 x 244
Προϊόν
- Έτοιμο για χρήση καθαριστικό χώρων υγιεινής
- Αφαιρεί ρύπους ούρων, σαπουνί και άλλων τυπικών ακαθαρσιών από τους χώρους υγιεινής.
- Ισχυρή καθαριστική δράση
- Καθαρισμένες επιφάνειες, χωρίς ραβδώσεις
- Δράση με ευκολία καθαρισμού
- Ελαφρύ, εργονομικό μπουκάλι σπρέι 500ml με επαγγελματικό ψεκαστήρα και ακροφύσσιο ψεκασμού.
- Επαναχρησιμοποιούμενος επαγγελαμτικός ψεκαστήρας για λιγότερα απόβλητα
- Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
- Φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Ecolabel)
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P280a Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
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Πεδία εφαρμογής
- Υγειονομικές εγκαταστάσεις