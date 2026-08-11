SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l

Έτοιμο για καθημερινή χρήση καθαριστικό υγειονομικών χώρων. Ήπια καθαριστική δράση, φιλικό προς το περιβάλλον Συσκευασία 12 φιαλών συμπεριλαμβανομένων 2 κεφαλών ψεκασμού. Μία κεφαλή ψεκασμού επαρκεί για έως 40 εφαρμογές.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 0,5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 12
pH 2
Βάρος (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 302 x 187 x 244
Προϊόν
  • Έτοιμο για χρήση καθαριστικό χώρων υγιεινής
  • Αφαιρεί ρύπους ούρων, σαπουνί και άλλων τυπικών ακαθαρσιών από τους χώρους υγιεινής.
  • Ισχυρή καθαριστική δράση
  • Καθαρισμένες επιφάνειες, χωρίς ραβδώσεις
  • Δράση με ευκολία καθαρισμού
  • Ελαφρύ, εργονομικό μπουκάλι σπρέι 500ml με επαγγελματικό ψεκαστήρα και ακροφύσσιο ψεκασμού.
  • Επαναχρησιμοποιούμενος επαγγελαμτικός ψεκαστήρας για λιγότερα απόβλητα
  • Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
  • Φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Ecolabel)
SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Κίνδυνος
  • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
  • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
  • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
  • P280a Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
  • P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
  • P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
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Πεδία εφαρμογής
  • Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Εξαρτήματα