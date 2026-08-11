SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l

Έτοιμο για καθημερινή χρήση καθαριστικό υγειονομικών χώρων. Ήπια καθαριστική δράση, φιλικό προς το περιβάλλον Συσκευασία 12 φιαλών συμπεριλαμβανομένων 2 κεφαλών ψεκασμού. Μία κεφαλή ψεκασμού επαρκεί για έως 40 εφαρμογές.