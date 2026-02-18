Μηχανή αναρρόφησης τζαμιών και επιφανειών WV 10
Για ομαλές επιφάνειες από παράθυρα έως κεραμίδια: Η μηχανή αναρρόφησης WVP 10 με ηλεκτρική τροφοδοσία με μπαταρία εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα χωρίς ραβδώσεις και είναι άνετη.
Τροφοδοτείται με μπαταρία, είναι ελαφρύς και ανθεκτικός: Η φορητή επαγγελματική μηχανή καθαρισμού WVP 10 για παράθυρα και άλλες απιφάνειες εντυπωσιάζει με τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, όπως ο κινητήρας υψηλής ταχύτητας, ο οποίος παρέχει σημαντικά υψηλότερη απόδοση αναρρόφησης από τα συμβατικά μηχανήματα. Το αποτέλεσμα είναι οι επιφάνειες χωρίς ραβδώσεις, είτε την χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε παράθυρα είτε για να καθαρίσετε κεραμίδια, καθρέφτες, ντουλάπια, μετρητές ή οποιαδήποτε άλλη ομαλή επιφάνεια. Δεν έχει σημασία αν εργάζεστε σε κατακόρυφες ή οριζόντιες επιφάνειες ή πάνω από το κεφάλι. Η ηλεκτρική σκούπα είναι πάντα άνετη στη συγκράτησή της και τα αποτελέσματα καθαρισμού είναι τέλεια σε κάθε θέση - ακόμα και μέχρι τις άκρες χάρη στο χειροκίνητο διαχωριστικό. Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού 200 ml παρέχει επαρκή χωρητικότητα για μεγάλες περιόδους χρήσης, είναι γρήγορη και εύκολη στηναφαίρεση και είναι ασφαλής στο πλυντήριο πιάτων. Μια μπαταρία (χρόνος λειτουργίας 30 λεπτών), ο αντίστοιχος φορτιστής μπαταρίας, ένα μπουκάλι ψεκασμού και ένα πανί καθαρισμού μικροϊνών περιλαμβάνονται επίσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελαφριά, εργονομική συσκευή γενικής χρήσηςΚατάλληλη για όλους τους τύπους λείων επιφανειών, π.χ. οριζόντιες, κάθετες, ακόμα και υπερυψωμένες. Άνετος χειρισμός και εύκολη λειτουργία. Ασφαλής, ευχάριστος χειρισμός χάρη στη λαβή από καουτσούκ.
Αφαιρούμενη, αντικαταστάσιμη μπαταρίαΈνδειξη κατάστασης φόρτισης με 3 λυχνίες LED πάνω από τον διακόπτη ON/OFF.
Εύκολο καθάρισμα ακμώνΤελικό αποτέλεσμα χωρίς γραμμές ακόμα και στις ακμές χάρη στο χειροκίνητα ρυθμιζόμενο διαχωριστικό.
Δοχείο ακάθαρτου νερού μεγάλης χωρητικότητας
- Λόγω της μη αναγκαιότητας συχνού αδειάσματος του δοχείου οι διακοπές της εργασίας περιορίζονται και, κατά συνέπεια, η παραγωγικότητα αυξάνεται.
- Λόγω της μη αναγκαιότητας συχνού αδειάσματος του δοχείου οι διακοπές της εργασίας περιορίζονται και, κατά συνέπεια, η παραγωγικότητα αυξάνεται.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|280
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml)
|200
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|180
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
|Τάση μπαταρίας (V)
|3,7
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2
|Βάρος μαζί με την μπαταρία (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|280 x 130 x 335
Πεδίο προμήθειας
- Συμπυκνωμένο καθαριστικό επιφανειών CA 30 R (1 × 500 mL)
- Φιάλη ψεκασμού (500 ml)
- Πανί μικροϊνών εσωτερικού χώρου: 1 x
- Μπαταρία
- Φορτιστής
- Ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων
Εξοπλισμός
- Πλάτος ακροφυσίου αναρρόφησης: 280 mm
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κατασκευαστική βιομηχανία
- Καταστήματα λιανικής
- Κτίρια γραφείων
- Κλάδος φιλοξενίας
- Εστιατόρια και υπηρεσίες τροφοδοσίας
- Υγειονομική περίθαλψη