Τροφοδοτείται με μπαταρία, είναι ελαφρύς και ανθεκτικός: Η φορητή επαγγελματική μηχανή καθαρισμού WVP 10 για παράθυρα και άλλες απιφάνειες εντυπωσιάζει με τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, όπως ο κινητήρας υψηλής ταχύτητας, ο οποίος παρέχει σημαντικά υψηλότερη απόδοση αναρρόφησης από τα συμβατικά μηχανήματα. Το αποτέλεσμα είναι οι επιφάνειες χωρίς ραβδώσεις, είτε την χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε παράθυρα είτε για να καθαρίσετε κεραμίδια, καθρέφτες, ντουλάπια, μετρητές ή οποιαδήποτε άλλη ομαλή επιφάνεια. Δεν έχει σημασία αν εργάζεστε σε κατακόρυφες ή οριζόντιες επιφάνειες ή πάνω από το κεφάλι. Η ηλεκτρική σκούπα είναι πάντα άνετη στη συγκράτησή της και τα αποτελέσματα καθαρισμού είναι τέλεια σε κάθε θέση - ακόμα και μέχρι τις άκρες χάρη στο χειροκίνητο διαχωριστικό. Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού 200 ml παρέχει επαρκή χωρητικότητα για μεγάλες περιόδους χρήσης, είναι γρήγορη και εύκολη στηναφαίρεση και είναι ασφαλής στο πλυντήριο πιάτων. Μια μπαταρία (χρόνος λειτουργίας 30 λεπτών), ο αντίστοιχος φορτιστής μπαταρίας, ένα μπουκάλι ψεκασμού και ένα πανί καθαρισμού μικροϊνών περιλαμβάνονται επίσης.