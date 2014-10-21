Professional
Υψηλή πίεση
Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και χαμηλότερη παραγωγή ακάθαρτου νερού. Τα καθαριστικά της Karcher εξασφαλίζουν λαμπρές επιδόσεις στη βιομηχανία, το εμπόριο και τη βιομηχανία τροφίμων. Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης και τα καθαριστικά είναι απόλυτα ισορροπημένα.
Επιφάνεια
Όλα τα προϊόντα Kärcher για χειρωνακτικό καθαρισμό είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού. Απομακρύνουν γρήγορα και αξιόπιστα όλους τους τυπικούς ρύπους, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τις επιφάνειες. Η απόδοση καθαρισμού ανταποκρίνεται πλέον στις επαγγελματικές απαιτήσεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Τα καθαριστικά μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα: ένα ευχάριστο άρωμα, σύγχρονη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αξιόπιστη δοσολογία συμπυκνωμάτων και ιδανικό χειρισμό, δηλαδή εργονομικές φιάλες.
Δάπεδο
Τα καθαριστικά Kärcher FloorPro είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και τα εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού επιτυγχάνονται στον συντομότερο χρόνο με λιγότερη προσπάθεια. Στο σύστημα καθαρισμού της Kärcher, τα μηχανήματα, τα αξεσουάρ και τα μέσα καθαρισμού ταιριάζουν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό η εργασία ολοκληρώνεται γρηγορότερα και πιο βολικά. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία των μηχανών καθαρισμού και των επιφανειών που πρόκειται να καθαριστούν.
Χαλί
Η σειρά CarpetPro καθαρίζει απαλά και αποτελεσματικά τις επιφάνειες των υφασμάτων. Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα μειώνει τους χρόνους καθαρισμού και στεγνώματος και καθυστερεί την επαναπόλωση, προστατεύοντας έτσι τις επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία, καθώς και το περιβάλλον και τον προϋπολογισμό σας. Η σειρά CarpetPro βασίζεται στην τεχνολογία iCapsol, η οποία ενσωματώνει και δεσμεύει τη βρωμιά. Το πλύσιμο των χαλιών δεν είναι πλέον απαραίτητο, καθώς η ενθυλακωμένη υπολειμματική μόλυνση απλώς αναρροφάται κατά τη διάρκεια του επόμενου καθαρισμού συντήρησης. Τα χαλιά στεγνώνουν γρήγορα και είναι έτοιμα να περπατήσουν για λίγο.
Μέρη
Στη βιομηχανική παραγωγή, εκατομμύρια μέρη πρέπει να καθαρίζονται κάθε μέρα κατά την προετοιμασία για επιστρώσεις ή για συναρμολόγηση. Οι απαιτήσεις στην απόδοση καθαρισμού, στην προστασία των επιφανειών και σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπολείμματα είναι εξαιρετικά υψηλές σε αυτόν τον τομέα. Εξαιτίας αυτού, η Kärcher έχει αναπτύξει ειδικά, εξαιρετικά αποτελεσματικά καθαριστικά που επιτυγχάνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται με καθαριστικά συμβατικών εξαρτημάτων, καθώς και καθαριστικά Kärcher Bio parts. Ως αποτέλεσμα, τα καθαριστικά Kärcher Bio PC Bio 100 και PC Bio 200 έλαβαν το "Βραβείο Automechanika". Όλα τα καθαριστικά εξαρτημάτων της Kärcher είναι χωρίς NTA και χωρίς διαλύτες (VOC-free).
Όχημα
Τα καθαριστικά μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για όλα τα επίπεδα σκληρότητας του νερού και κατάλληλα για συστήματα πλυσίματος της Kärcher. Ειδικά υλικά προστατεύουν τα συστατικά που έρχονται σε επαφή με το νερό κατά της διάβρωσης. Τα προϊόντα ASF της Kärcher είναι φιλικά προς το περιβάλλον χάρη στους κατοχυρωμένους με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τους, εύκολα διαχωρίσιμους τύπους.
Δεξαμενή/Κάδος
Ειδικοί κανονισμοί και απαιτήσεις ισχύουν για τον επαγγελματικό καθαρισμό δεξαμενών και δοχείων. Με τη νέα σειρά Kärcher TankPro, η οποία ταιριάζει ακριβώς με την τεχνολογία της μηχανής, προσφέρουμε μια τέλεια λύση για όλες τις απαιτήσεις καθαρισμού. Τίποτα δεν είναι πάρα πολύ για εμάς - αυτά τα προϊόντα της TankPro προσφέρουν στους πελάτες μας μια λύση που είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Όλα τα προϊόντα είναι υψηλής συγκέντρωσης και συνεπώς ιδιαίτερα οικονομικά και αποδοτικά. Γνωρίζουμε πλήρως την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους, τις μηχανές και το περιβάλλον και δεν χρησιμοποιούμε ουσίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία, διατηρώντας ταυτόχρονα την υψηλότερη ποιότητα.
Χώροι υγιεινής
Φρέσκο άρωμα, φόρμουλα gel για βελτιωμένη προσκόλληση. Φιλικό προς τα υλικά και το περιβάλλον. Για τον καθημερινό καθαρισμό. Αφαιρεί τα υπολείμματα ασβέστου, τις ακαθαρσίες και τα κατάλοιπα λίπους. π.χ. σε τουαλέτες, ουρητήρια. Ορισμένα προϊόντα χρησιμοποιούν επίσης μικροοργανισμούς για να διασπάσουν τους ρύπους. Με αποσμητικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες.
Διάφορα εξαρτήματα για τα μηχανήματα καθαρισμού
Τα αξεσουάρ μας είναι ιδανικά για την ακριβή και αποτελεσματική συμπλήρωση, δοσολογία και διανομή των καθαριστικών και εξασφαλίζουν γρήγορη και εργονομική λειτουργία.