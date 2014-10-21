Professional

Ειδικοί κανονισμοί και απαιτήσεις ισχύουν για τον επαγγελματικό καθαρισμό δεξαμενών και δοχείων. Με τη νέα σειρά Kärcher TankPro, η οποία ταιριάζει ακριβώς με την τεχνολογία της μηχανής, προσφέρουμε μια τέλεια λύση για όλες τις απαιτήσεις καθαρισμού. Τίποτα δεν είναι πάρα πολύ για εμάς - αυτά τα προϊόντα της TankPro προσφέρουν στους πελάτες μας μια λύση που είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Όλα τα προϊόντα είναι υψηλής συγκέντρωσης και συνεπώς ιδιαίτερα οικονομικά και αποδοτικά. Γνωρίζουμε πλήρως την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους, τις μηχανές και το περιβάλλον και δεν χρησιμοποιούμε ουσίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία, διατηρώντας ταυτόχρονα την υψηλότερη ποιότητα.