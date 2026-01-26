Μέρη

Στη βιομηχανική παραγωγή, εκατομμύρια μέρη πρέπει να καθαρίζονται κάθε μέρα κατά την προετοιμασία για επιστρώσεις ή για συναρμολόγηση. Οι απαιτήσεις στην απόδοση καθαρισμού, στην προστασία των επιφανειών και σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπολείμματα είναι εξαιρετικά υψηλές σε αυτόν τον τομέα. Εξαιτίας αυτού, η Kärcher έχει αναπτύξει ειδικά, εξαιρετικά αποτελεσματικά καθαριστικά που επιτυγχάνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται με καθαριστικά συμβατικών εξαρτημάτων, καθώς και καθαριστικά Kärcher Bio parts. Ως αποτέλεσμα, τα καθαριστικά Kärcher Bio PC Bio 100 και PC Bio 200 έλαβαν το "Βραβείο Automechanika". Όλα τα καθαριστικά εξαρτημάτων της Kärcher είναι χωρίς NTA και χωρίς διαλύτες (VOC-free).