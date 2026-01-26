Χαλί

Η σειρά CarpetPro καθαρίζει απαλά και αποτελεσματικά τις επιφάνειες των υφασμάτων. Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα μειώνει τους χρόνους καθαρισμού και στεγνώματος και καθυστερεί την επαναπόλωση, προστατεύοντας έτσι τις επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία, καθώς και το περιβάλλον και τον προϋπολογισμό σας. Η σειρά CarpetPro βασίζεται στην τεχνολογία iCapsol, η οποία ενσωματώνει και δεσμεύει τη βρωμιά. Το πλύσιμο των χαλιών δεν είναι πλέον απαραίτητο, καθώς η ενθυλακωμένη υπολειμματική μόλυνση απλώς αναρροφάται κατά τη διάρκεια του επόμενου καθαρισμού συντήρησης. Τα χαλιά στεγνώνουν γρήγορα και είναι έτοιμα να περπατήσουν για λίγο.