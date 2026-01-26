Δάπεδο
Τα καθαριστικά Kärcher FloorPro είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και τα εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού επιτυγχάνονται στον συντομότερο χρόνο με λιγότερη προσπάθεια. Στο σύστημα καθαρισμού της Kärcher, τα μηχανήματα, τα αξεσουάρ και τα μέσα καθαρισμού ταιριάζουν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό η εργασία ολοκληρώνεται γρηγορότερα και πιο βολικά. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία των μηχανών καθαρισμού και των επιφανειών που πρόκειται να καθαριστούν.
Αφαίρεση λεκέδων
Για καθημερινή χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Για τον καθαρισμό συντήρησης όλων των ανθεκτικών στο νερό σκληρών και ανθεκτικών δαπέδων. Είναι εξαιρετικά οικονομικό και καθαρίζει χωρίς να αφήνει ραβδώσεις. Πολύ χαμηλό επίπεδο παραγωγής αφρού. Διαλύει αξιόπιστα τη ρύπανση λαδιού, λίπους και ορυκτών. Στεγνώνει γρήγορα
Ενδιάμεσος καθαρισμός και περιποίηση / Καθαριστικό σε spray
Καθαρισμός και φροντίδα σε ένα. Αφαιρεί τα σημάδια και τα αποτυπώματα της πτέρνας. Δημιουργεί μια ταινία φροντίδας υψηλής κάλυψης. Αντιολισθητικό και ανθεκτικό στην τριβή.
Βασικά χημικά καθαριστικά
Ισχυρός βαθύς καθαρισμός. Βαριά μόλυνση. Αφαιρεί ακόμη και επίμονα υπολείμματα. Εξαιρετικά αποδοτικό. Εύκολη αφαίρεση ρύπων από κερί. Χαμηλό επίπεδο παραγωγής αφρού. Φιλικό προς το περιβάλλον και με φρέσκο άρωμα.
Καθαριστικά συντήρησης
Για τη φροντίδα και την προστασία σκληρών και ανθεκτικών επενδύσεων δαπέδων. Εξαιρετική κάλυψη και πρόσφυση. Αντοχή στην ολίσθηση και αντοχή στην τριβή. Αυξημένη αντίσταση. Αντιολισθητικό, αντιδιαβρωτικό και ανθεκτικό στην τριβή. Το πάτωμα είναι πιο σκληρό και πιο ανθεκτικό στη φθορά.