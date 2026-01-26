Δάπεδο

Τα καθαριστικά Kärcher FloorPro είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και τα εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού επιτυγχάνονται στον συντομότερο χρόνο με λιγότερη προσπάθεια. Στο σύστημα καθαρισμού της Kärcher, τα μηχανήματα, τα αξεσουάρ και τα μέσα καθαρισμού ταιριάζουν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό η εργασία ολοκληρώνεται γρηγορότερα και πιο βολικά. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία των μηχανών καθαρισμού και των επιφανειών που πρόκειται να καθαριστούν.