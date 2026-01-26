Επιφάνεια

Όλα τα προϊόντα Kärcher για χειρωνακτικό καθαρισμό είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού. Απομακρύνουν γρήγορα και αξιόπιστα όλους τους τυπικούς ρύπους, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τις επιφάνειες. Η απόδοση καθαρισμού ανταποκρίνεται πλέον στις επαγγελματικές απαιτήσεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Τα καθαριστικά μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα: ένα ευχάριστο άρωμα, σύγχρονη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αξιόπιστη δοσολογία συμπυκνωμάτων και ιδανικό χειρισμό, δηλαδή εργονομικές φιάλες.