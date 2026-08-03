Πανέτα ECO!, κόκκινη
Σετ ECO!Mop σε κόκκινο χρώμα. Με βρόχους από μικροΐνες και στερέωση τύπου pocket. Ιδανικό για τη μέθοδο προεμποτισμού και για χρήση με το σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας της Kärcher.
Αναπτυγμένη ως σφουγγαρίστρα γενικής χρήσης, η ECO!Mop με βρόχους σε κόκκινο χρώμα εντυπωσιάζει με την ομοιόμορφη και στενά διατεταγμένη κατανομή των βρόγχων για εξαιρετική ικανότητα συλλογής ρύπων. Οι βρόγχοι από πολυεστέρα με υψηλή περιεκτικότητα σε μικροΐνες βοηθούν επίσης τον καθαρισμό κοντά στην άκρη και μαζεύουν τη χαλαρή βρωμιά από τις γωνίες και τις άκρες. Το πανί είναι ιδανικό για τον καθαρισμό στη βιομηχανία και σε άλλους χώρους με μεγάλο όγκο ρύπων, καθώς και σε ανώμαλα δάπεδα. Χάρη στο σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης το πανί σφουγγαρίσματος μπορεί να αντιστοιχιστεί σαφώς σε ένα συγκεκριμένο σημείο προς καθαρισμό και η διασταυρούμενη μόλυνση αποτρέπεται αποτελεσματικά. Το σύστημα ECO!Mop είναι επίσης κατάλληλο τόσο για χρήση στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καροτσάκι διπλού κάδου ή καροτσάκι ενός κάδου και πρέσα όσο και για προεμποτισμένες εφαρμογές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και εξαιρετικά δομημένη
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό
|100% PET
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Τύπος κατασκευής
|Υφασμένο ύφασμα από PET με ραμμένους βρόγχους
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 300
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,2 / 30
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός