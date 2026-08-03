Αναπτυγμένη ως σφουγγαρίστρα γενικής χρήσης, η ECO!Mop με βρόχους σε κόκκινο χρώμα εντυπωσιάζει με την ομοιόμορφη και στενά διατεταγμένη κατανομή των βρόγχων για εξαιρετική ικανότητα συλλογής ρύπων. Οι βρόγχοι από πολυεστέρα με υψηλή περιεκτικότητα σε μικροΐνες βοηθούν επίσης τον καθαρισμό κοντά στην άκρη και μαζεύουν τη χαλαρή βρωμιά από τις γωνίες και τις άκρες. Το πανί είναι ιδανικό για τον καθαρισμό στη βιομηχανία και σε άλλους χώρους με μεγάλο όγκο ρύπων, καθώς και σε ανώμαλα δάπεδα. Χάρη στο σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης το πανί σφουγγαρίσματος μπορεί να αντιστοιχιστεί σαφώς σε ένα συγκεκριμένο σημείο προς καθαρισμό και η διασταυρούμενη μόλυνση αποτρέπεται αποτελεσματικά. Το σύστημα ECO!Mop είναι επίσης κατάλληλο τόσο για χρήση στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καροτσάκι διπλού κάδου ή καροτσάκι ενός κάδου και πρέσα όσο και για προεμποτισμένες εφαρμογές.