Σύστημα σφουγγαρίσματος ECO!Mop
Σύστημα ECO!Mop που αποτελείται από τη βάση σφουγγαρίσματος και τη ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή. Το σετ σφουγγαρίσματος διαθέτει εξάρτημα τύπου pocket για γρήγορη αλλαγή της κεφαλής σφουγγαρίσματος.
Το σύστημα ECO!Mop της Kärcher διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος της καθολικής άρθρωσης και επεκτεινόμενη τηλεσκοπική λαβή 184 εκατοστών, καθιστώντας το ιδανική επιλογή και για κάθετες εργασίες καθαρισμού. Χάρη στο εξάρτημα τύπου pocket, το σετ σφουγγαρίσματος επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αλλαγή της κεφαλής σφουγγαρίσματος. Με ένα κλιπ για τη στερέωσή της, αυτό το σύστημα είναι επίσης φιλικό προς την πλάτη, χωρίς να χρειάζεται να σκύβετε συνεχώς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Τύπος λαβής
|Τηλεσκοπικό
|Μήκος λαβής (mm)
|1840
|Διάμετρος λαβής (mm)
|23
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 140
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός