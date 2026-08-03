Το σύστημα ECO!Mop της Kärcher διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος της καθολικής άρθρωσης και επεκτεινόμενη τηλεσκοπική λαβή 184 εκατοστών, καθιστώντας το ιδανική επιλογή και για κάθετες εργασίες καθαρισμού. Χάρη στο εξάρτημα τύπου pocket, το σετ σφουγγαρίσματος επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αλλαγή της κεφαλής σφουγγαρίσματος. Με ένα κλιπ για τη στερέωσή της, αυτό το σύστημα είναι επίσης φιλικό προς την πλάτη, χωρίς να χρειάζεται να σκύβετε συνεχώς.