Πάτωμα - υγρός καθαρισμός
Ο κατάλληλος εξοπλισμός για τον οικονομικό και αποτελεσματικό υγρό καθαρισμό δαπέδων - ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες με μηχανήματα.
Σφουγγαρίστρες
Πανιά με διαφορετικά υλικά και δομές - κατάλληλα για στοχευμένη χρήση για μεμονωμένους σκοπούς καθαρισμού. Για τον καλύτερο χειρωνακτικό καθαρισμό στα πρότυπα της Kärcher.
Mop holder
Αστραφτερά καθαρά δάπεδα και αξιόπιστη υγιεινή δαπέδων στη στιγμή. Με τα κατάλληλα μηχανήματα καθαρισμού για υγρό καθαρισμό. Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη παραγωγικότητα και ταχύτητα.
Συστήματα σφουγγαρίσματος
Η σωστή σφουγγαρίστρα σημαίνει μια καθαρή λύση. Τα συστήματα σφουγγαρίσματός μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση καθαρισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εύκολα στη χρήση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και άμεσα.
Λαβές
Η σωστή λαβή οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν διάφορες λαβές για να επιλέξετε για κάθε απαίτηση. Κατάλληλο για χρήση με τυποποιημένα μηχανήματα καθαρισμού σκόνης, υγρασίας και υγρού σκουπίσματος.
Συστήματα σφουγγαρίσματος με ψεκασμό
Συμπαγή συστήματα ψεκασμού, που εξοικονομούν χώρο, για τον υγρό καθαρισμό δαπέδου. Συστήματα σφουγγαρίσματος με λειτουργία ψεκασμού για απλές διαδικασίες καθαρισμού με εξοικονόμηση χώρου.
Μάκτρα νερού
Απλά σπρώχνει τη βρωμιά μακριά. Η ολοκληρωμένη γκάμα των μάκτρων νερού που διαθέτουμε επιτρέπει τη γρήγορη και απλή απομάκρυνση υγρών καθώς και ξηρών και χαλαρών ρύπων.