Πάτωμα - υγρός καθαρισμός

Η σωστή σφουγγαρίστρα σημαίνει μια καθαρή λύση. Τα συστήματα σφουγγαρίσματός μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση καθαρισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εύκολα στη χρήση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και άμεσα.