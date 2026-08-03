Επαναχρησιμοποιήσιμες σφουγγαρίστρες

Ισχυρές σφουγγαρίστρες επαναχρησιμοποιήσιμες με εξαιρετική απόδοση καθαρισμού, απορρόφηση νερού και ανθεκτικότητα.

Kärcher Σφουγγαρίστρες με σύνδεση άγκιστρου και βρόχου

Σφουγγαρίστρες με σύνδεση άγκιστρου και βρόχου

Σφουγγαρίστρα με σύνδεση με άγκιστρο και βρόχο για την υγιεινή, εργονομική και γρήγορη στερέωση της σφουγγαρίστρας.

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Kärcher Σφουγγαρίστρες pocket

Σφουγγαρίστρες pocket

Αποτελεσματικός καθαρισμός δαπέδων σε κορυφαία ποιότητα με τις φιλικές προς τον χρήστη σφουγγαρίστρες τύπου pocket.

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Kärcher Σφουγγαρίστρες με πτερύγια

Σφουγγαρίστρες με πτερύγια

Καλύμματα σφουγγαρίστρας δαπέδου με πτερύγιο για πλύσιμο και στύψιμο χωρίς επαφή.

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Kärcher Pockets/Flaps

Pockets/Flaps

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Kärcher Σφουγγαρίστρες Kentucky

Σφουγγαρίστρες Kentucky

Κλασικές σφουγγαρίστρες για υγρό σφουγγάρισμα.

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Kärcher