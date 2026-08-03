Επαναχρησιμοποιήσιμες σφουγγαρίστρες
Ισχυρές σφουγγαρίστρες επαναχρησιμοποιήσιμες με εξαιρετική απόδοση καθαρισμού, απορρόφηση νερού και ανθεκτικότητα.
Σφουγγαρίστρες με σύνδεση άγκιστρου και βρόχου
Σφουγγαρίστρα με σύνδεση με άγκιστρο και βρόχο για την υγιεινή, εργονομική και γρήγορη στερέωση της σφουγγαρίστρας.
Σφουγγαρίστρες pocket
Αποτελεσματικός καθαρισμός δαπέδων σε κορυφαία ποιότητα με τις φιλικές προς τον χρήστη σφουγγαρίστρες τύπου pocket.
Σφουγγαρίστρες με πτερύγια
Καλύμματα σφουγγαρίστρας δαπέδου με πτερύγιο για πλύσιμο και στύψιμο χωρίς επαφή.
Σφουγγαρίστρες Kentucky
Κλασικές σφουγγαρίστρες για υγρό σφουγγάρισμα.