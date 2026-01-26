Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή BD 80/100 W Bp Classic είναι το ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης έλξης, το οποίο βοηθά στην εύκολη αναρρίχηση επιφανειών με κλίση. Το μπαταριοκίνητο μηχάνημα πεζού χειριστή είναι βέλτιστα σχεδιασμένο για καθημερινές και απαιτητικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, εξαρτήματα με έντονη καταπόνηση, όπως τα μάκτρα και η δισκοειδής κεφαλή βούρτσας, κατασκευάζονται από ανθεκτικό χυτευμένο υπό πίεση συμπαγές αργίλιο, ώστε να αντεπεξέρχονται σε εξαιρετικά μεγάλες καταπονήσεις. Ο δοκιμασμένος και απλός σχεδιασμός λειτουργίας με την ελατηριωτή σύνδεση στο πίσω μέρος της λαβής, η απλή αύξηση της πίεσης επαφής της βούρτσας από 40 στα 68 κιλά για πολύ επίμονους ρύπους ή αποχρωματισμό, καθώς και η ταχύτητα μεταφοράς και καθαρισμού έως τα 5 χλμ./ώρα με δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης, είναι όλα μελετημένα για την άνεση του χρήστη. Το μεγάλο πλάτος εργασίας των 80 εκατοστών και ο κάδος χωρητικότητας 100 λίτρων κάνει δυνατή τις εφαρμογές αποτελεσματικού καθαρισμού με μεγάλη διάρκεια λειτουργίας και απόδοση επιφάνειας έως 4800 τ.μ. ανά ώρα. Ο έξυπνος σχεδιασμός συμπληρώνεται από τον αντάπτορα Home Base, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά του εξοπλισμού χειρωνακτικού καθαρισμού, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της άνεσης για τον χρήστη.