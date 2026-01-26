pillars-banner

Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp

Τα 80 cm. πλάτος εργασίας και η χωρητικότητα 100 λίτρων του κάδου εξασφαλίζουν αποτελεσματικό καθαρισμό με διάρκεια χάρη στην BD 80/100 W Bp Classic.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή BD 80/100 W Bp Classic είναι το ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης έλξης, το οποίο βοηθά στην εύκολη αναρρίχηση επιφανειών με κλίση. Το μπαταριοκίνητο μηχάνημα πεζού χειριστή είναι βέλτιστα σχεδιασμένο για καθημερινές και απαιτητικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, εξαρτήματα με έντονη καταπόνηση, όπως τα μάκτρα και η δισκοειδής κεφαλή βούρτσας, κατασκευάζονται από ανθεκτικό χυτευμένο υπό πίεση συμπαγές αργίλιο, ώστε να αντεπεξέρχονται σε εξαιρετικά μεγάλες καταπονήσεις. Ο δοκιμασμένος και απλός σχεδιασμός λειτουργίας με την ελατηριωτή σύνδεση στο πίσω μέρος της λαβής, η απλή αύξηση της πίεσης επαφής της βούρτσας από 40 στα 68 κιλά για πολύ επίμονους ρύπους ή αποχρωματισμό, καθώς και η ταχύτητα μεταφοράς και καθαρισμού έως τα 5 χλμ./ώρα με δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης, είναι όλα μελετημένα για την άνεση του χρήστη. Το μεγάλο πλάτος εργασίας των 80 εκατοστών και ο κάδος χωρητικότητας 100 λίτρων κάνει δυνατή τις εφαρμογές αποτελεσματικού καθαρισμού με μεγάλη διάρκεια λειτουργίας και απόδοση επιφάνειας έως 4800 τ.μ. ανά ώρα. Ο έξυπνος σχεδιασμός συμπληρώνεται από τον αντάπτορα Home Base, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά του εξοπλισμού χειρωνακτικού καθαρισμού, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της άνεσης για τον χρήστη.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp: Μέρη με έντονη καταπόνηση, όπως το μάκτρο και η κεφαλή βούρτσας κατασκευάζονται από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας
Μέρη με έντονη καταπόνηση, όπως το μάκτρο και η κεφαλή βούρτσας κατασκευάζονται από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας
Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας. Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp: Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής βούρτσας σε 2 επίπεδα
Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής βούρτσας σε 2 επίπεδα
Δυνατότητα χειροκίνητης αύξησης από τα 40 στα 68 κιλά, αν απαιτείται. Χαμηλότερη πίεση επαφής για ηπιότερους ρύπους ή σε ευαίσθητα πατώματα. Υψηλότερη πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 80/100 W Classic Bp: Αποτελεσματικός και ισχυρός κινητήρας έλξης 300 Watt
Αποτελεσματικός και ισχυρός κινητήρας έλξης 300 Watt
Επίσης, βοηθά στην εύκολη αναρρίχηση πλαγιών χωρίς τη σωματική καταπόνηση του χρήστη. Η ταχύτητα οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός προσβάσιμου ποτενσιόμετρου.
Ευδιάκριτα στοιχεία χειρισμού με χρωματική κωδικοποίηση
  • Τα στοιχεία λειτουργίας με χρωματική κωδικοποίηση απλοποιούν τον χειρισμό και συντομεύουν τον χρόνο εκπαίδευσης του μηχανήματος.
Έξυπνο σύστημα Home Base
  • Επιλογές για τοποθέτηση εξοπλισμού χειρωνακτικού καθαρισμού, όπως άγκιστρα, δοχεία, σφουγγαρίστρα κ.λπ.
Οικονομικά προσιτή μηχανή από την κλασική σειρά
  • Εξαιρετική σχέση ποιότητας και χρηματικής αξίας.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 810
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 1090
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 100 / 100
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) max. 4000
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 2400
Μπαταρία (V) 24
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 180
Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 63 - 65
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 1900
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg) 435
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 110,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1500 x 835 x 1065

Πεδίο προμήθειας

  • Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

  • Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
  • Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
  • Ιδανικό για τον καθαρισμό συντήρησης στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, σε καταστήματα DIY, εμπορικά κέντρα, βιομηχανία, αεροδρόμια.
