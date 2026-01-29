Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 70 R Bp Pack Classic
Εύχρηστο, ευέλικτο, μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BD 50/70 R Bp Pack Classic με δισκοειδή βούρτσα. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες και ο κατάλληλος φορτιστής μπαταρίας.
Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό με τις στενές γραμμές, το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BD 50/70 R Bp Pack Classic με τεχνολογία δισκοειδούς βούρτσας είναι εξαιρετικά εύκολο στον χειρισμό και τη μεταφορά, ακόμα και σε ανελκυστήρες. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο οικονομικά προσιτό βασικό μοντέλο, το οποίο λειτουργεί με τη χρήση ισχυρών μπαταριών 105 Ah, αποτελεί μια πραγματική εναλλακτική λύση για ρυμουλκούμενες μηχανές. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες και ο κατάλληλος φορτιστής μπαταρίας. Η ευκολία χειρισμού του χάρη στα στοιχεία ελέγχου με χρωματικό κωδικό σε συνδυασμό με πολλές άλλες έξυπνες και χρήσιμες λεπτομέρειες εξοπλισμού καθιστούν το μηχάνημα την ιδανική επιλογή. Το σύστημα Home Base του βασικού εξοπλισμού για τη μεταφορά εργαλείων χειρωνακτικού καθαρισμού μπορεί να εξοπλιστεί επίσης με άγκιστρα για τον σκοπό αυτόν. Στον προαιρετικό εξοπλισμό, διατίθενται επίσης η υποδοχή της σακούλας απορριμμάτων και μια παρκετέζα προσάρωσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη λειτουργίαΚατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου Μικροί χρόνοι εκμάθησης Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το μηχάνημα εύκολο στη χρήση
Μηχανική βούρτσα δίσκουΑνθεκτική κατασκευή με ενσωματωμένη κεφαλή βούρτσας δίσκου Μεγάλη περιοχή απόδοσης, χάρη στο μεγάλο πλάτος εργασίας Αντικατάσταση βούρτσας μέσω εκτίναξης πεντάλ
Compact, λεπτή σχεδίασηΙδιαίτερα ευκίνητο Καλή ορατότητα Εύκολη στην μεταφορά.
Προαιρετικά αξεσουάρ:
- Μαζεύει ξηρή βρωμιά, στηρίζοντας έτσι τη διαδικασία καθαρισμού.
- Συμβάλλει στην αποτροπή αποφράξεων στο κανάλι αναρρόφησης.
Στον προαιρετικό εξοπλισμό διατίθενται μπαταρίες ιόντων λιθίου
- Εξοικονόμηση χρόνου: Δυνατότητα πλήρους φόρτισης σε δύο ώρες, ανάλογα με τον φορτιστή της μπαταρίας. Δυνατότητα επίσης συμπληρωματικής φόρτισης μεταξύ διαστημάτων πλήρους φόρτισης.
- Οι μπαταρίες Lifetime διαρκούν αρκετές φορές περισσότερο από τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος ή μπαταρίες τύπου τζελ.
- Αντί για το συνηθισμένο 80% που προβλέπεται από τις συμβατικές μπαταρίες, υπάρχει δυνατότητα χρήσης ολόκληρης της χωρητικότητας της μπαταρίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|510
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|900
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|70 / 75
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|2805
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|2000
|Μπαταρία (V/Ah)
|24 / 105
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1650
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,3
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|66
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|1400
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|345
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|100
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
- Μπαταρία
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μάκτρο, σχήματος V
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών