Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό με τις στενές γραμμές, το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BD 50/70 R Bp Pack Classic με τεχνολογία δισκοειδούς βούρτσας είναι εξαιρετικά εύκολο στον χειρισμό και τη μεταφορά, ακόμα και σε ανελκυστήρες. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο οικονομικά προσιτό βασικό μοντέλο, το οποίο λειτουργεί με τη χρήση ισχυρών μπαταριών 105 Ah, αποτελεί μια πραγματική εναλλακτική λύση για ρυμουλκούμενες μηχανές. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες και ο κατάλληλος φορτιστής μπαταρίας. Η ευκολία χειρισμού του χάρη στα στοιχεία ελέγχου με χρωματικό κωδικό σε συνδυασμό με πολλές άλλες έξυπνες και χρήσιμες λεπτομέρειες εξοπλισμού καθιστούν το μηχάνημα την ιδανική επιλογή. Το σύστημα Home Base του βασικού εξοπλισμού για τη μεταφορά εργαλείων χειρωνακτικού καθαρισμού μπορεί να εξοπλιστεί επίσης με άγκιστρα για τον σκοπό αυτόν. Στον προαιρετικό εξοπλισμό, διατίθενται επίσης η υποδοχή της σακούλας απορριμμάτων και μια παρκετέζα προσάρωσης.