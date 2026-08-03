Frame hinged Blik Lampo D23mm 40cm

Πλαίσιο Blik Lampo από πολυαμίδιο με αυτόματο σύστημα αγκίστρωσης, με Jack Lampo για λαβές ø 23 mm.

Σύστημα σφουγγαρίσματος με τσέπες, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού, είτε με κοντάρι με δεξαμενή. Ιδανικό για περιβάλλοντα με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος δαπέδου Σκληρά δάπεδα
Εξάρτημα υφάσματος Τσέπες
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,5
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W) (mm) 405 x 110
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 405 x 110 x 230

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα