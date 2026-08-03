Σύστημα σφουγγαρίσματος με τσέπες, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού, είτε με κοντάρι με δεξαμενή. Ιδανικό για περιβάλλοντα με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης.