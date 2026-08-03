Frame hinged Blik Lampo D23mm 40cm
Πλαίσιο Blik Lampo από πολυαμίδιο με αυτόματο σύστημα αγκίστρωσης, με Jack Lampo για λαβές ø 23 mm.
Σύστημα σφουγγαρίσματος με τσέπες, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού, είτε με κοντάρι με δεξαμενή. Ιδανικό για περιβάλλοντα με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,5
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|405 x 110
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|405 x 110 x 230
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός