Σύστημα επίπεδου σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό με την υψηλότερη δυνατή εργονομία.