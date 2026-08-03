Κιτ πλαισίου Blik Infinity

Σετ: τηλεσκοπική λαβή με διπλή εργονομική περιστρεφόμενη λαβή και πλαίσιο Blik Infinity με άρθρωση.

Σύστημα επίπεδου σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό με την υψηλότερη δυνατή εργονομία.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εξάρτημα υφάσματος Τσέπες
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Τύπος λαβής Τηλεσκοπικό
Υλικό Αλουμίνιο / PP / ελαστικό
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 1,4
Βάρος συσκευασίας (kg) 1,7
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 x 110
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 110 x 50

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση Ergo
Κιτ πλαισίου Blik Infinity
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Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα