Κιτ πλαισίου Blik Infinity
Σετ: τηλεσκοπική λαβή με διπλή εργονομική περιστρεφόμενη λαβή και πλαίσιο Blik Infinity με άρθρωση.
Σύστημα επίπεδου σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό με την υψηλότερη δυνατή εργονομία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Τύπος λαβής
|Τηλεσκοπικό
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP / ελαστικό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|1,4
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|1,7
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 110
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 110 x 50
Εξοπλισμός
- Σύνδεση Ergo
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός