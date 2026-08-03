Βάση σφουγγαρίστρας με κλιπ 40cm

Βάση σφουγγαρίστρας (40 cm) με φιλικό προς την πλάτη κλιπ στερέωσης, περιστροφή 360° και προσάρτηση τύπου pocket για γρήγορη αλλαγή.

Η βάση σφουγγαρίστρας Kärcher (40 cm) με κλιπ είναι εξοπλισμένη με ένα φιλικό προς την πλάτη κλιπ στερέωσης, μια άρθρωση με περιστροφή 360° και μια φιλική προς το χρήστη προσάρτηση τύπου pocket. Η βάση είναι ιδανική για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm, όπως οι αλουμινένιες και τηλεσκοπικές λαβές μας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα STANDARD
Εξάρτημα υφάσματος Τσέπες
Υλικό PA / Υαλόνημα / PP
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 x 110
Βάση σφουγγαρίστρας με κλιπ 40cm
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα