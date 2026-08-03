Η βάση σφουγγαρίστρας Kärcher (40 cm) με κλιπ είναι εξοπλισμένη με ένα φιλικό προς την πλάτη κλιπ στερέωσης, μια άρθρωση με περιστροφή 360° και μια φιλική προς το χρήστη προσάρτηση τύπου pocket. Η βάση είναι ιδανική για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm, όπως οι αλουμινένιες και τηλεσκοπικές λαβές μας.