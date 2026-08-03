Βάση σφουγγαρίστρας με κλιπ 40cm
Βάση σφουγγαρίστρας (40 cm) με φιλικό προς την πλάτη κλιπ στερέωσης, περιστροφή 360° και προσάρτηση τύπου pocket για γρήγορη αλλαγή.
Η βάση σφουγγαρίστρας Kärcher (40 cm) με κλιπ είναι εξοπλισμένη με ένα φιλικό προς την πλάτη κλιπ στερέωσης, μια άρθρωση με περιστροφή 360° και μια φιλική προς το χρήστη προσάρτηση τύπου pocket. Η βάση είναι ιδανική για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπής μεταξύ 18 mm και 23 mm, όπως οι αλουμινένιες και τηλεσκοπικές λαβές μας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό
|PA / Υαλόνημα / PP
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 110
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός