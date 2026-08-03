Το σύστημα σφουγγαρίσματος ECO!Spray διαθέτει σύστημα ψεκασμού για την εφαρμογή νερού καθαρισμού απευθείας μπροστά από τη σφουγγαρίστρα. Η σφουγγαρίστρα ψεκασμού είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τον γρήγορο και εργονομικό καθαρισμό μικρών περιοχών του δαπέδου. Αυτό το φιλικό προς το χρήστη σύστημα είναι πολύ εύκολο στη χρήση, χωρίς να απαιτείται εκπαίδευση.