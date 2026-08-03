Σύστημα σφουγγαρίσματος ECO!Spray
Σύστημα σφουγγαρίσματος ECO!Spray για χρήση με τις πλενόμενες σφουγγαρίστρες τύπου pocket για υγρό καθαρισμό των δαπέδων. Περιλαμβάνει μπουκάλι 0,66 λίτρων.
Το σύστημα σφουγγαρίσματος ECO!Spray διαθέτει σύστημα ψεκασμού για την εφαρμογή νερού καθαρισμού απευθείας μπροστά από τη σφουγγαρίστρα. Η σφουγγαρίστρα ψεκασμού είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τον γρήγορο και εργονομικό καθαρισμό μικρών περιοχών του δαπέδου. Αυτό το φιλικό προς το χρήστη σύστημα είναι πολύ εύκολο στη χρήση, χωρίς να απαιτείται εκπαίδευση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό
|PP / Αλουμίνιο / Σιλικόνη
|Τύπος λαβής
|Σταθερό
|Μήκος λαβής (mm)
|1550
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|1,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|1,9
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 110
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 110 x 1550
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός